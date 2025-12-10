Washington high school boys basketball final scores, results — December 9, 2025
The 2025 Washington boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.
Anacortes 72, Ferndale 56
Auburn 72, Mt. Rainier 48
Auburn Riverside 53, Stadium 43
Ballard 53, Nathan Hale 50
Bear Creek 81, Lake Washington 49
Bellevue 58, Liberty 54
Bellevue Christian 68, Klahowya 33
Bellarmine Prep 71, River Ridge 46
Bethel 82, Bonney Lake 47
Bishop Blanchet 90, Rainier Beach 52
Black Hills 82, Evergreen 75
Bothell 79, Issaquah 60
Bremerton 94, Kingston 50
Brewster 66, Reardan 46
Bridgeport 66, Entiat 49
Capital 59, Gig Harbor 41
Cascade Christian 47, Seattle Christian 45
Cascade Christian Academy 73, Pateros 31
Central Kitsap 57, Timberline 48
Central Valley 62, Ferris 49
Cheney 70, Mead 55
Chewelah 67, Republic 61
Chief Kitsap Academy 73, Tulalip Heritage 21
Chief Sealth 74, Lakeside 67
Clallam Bay 46, Northwest Christian 27
Clarkston 54, Freeman 44
Cle Elum-Roslyn 73, River View 30
Cleveland 63, Seattle Academy 34
Clover Park 78, Steilacoom 46
Colfax 78, Riverside 40
College Place 60, Naches Valley 50
Colton 70, Touchet 30
Columbia 73, LRSW (CO-OP) 53
Columbia 78, Mary Walker 30
Columbia Adventist Academy 61, King's Way Christian 50
Connell 82, Wapato 78
Curlew 61, Oroville 28
Curtis 62, Rogers 58
Cusick 74, Valley Christian 70
Davenport 67, Tri-Cities Prep 31
Eatonville 52, Orting 28
Eastlake 65, Tyee 35
Eastside Catholic 78, Seattle Prep 50
Eisenhower 64, Hermiston 49
Ellensburg 76, Moses Lake 57
Emerald Ridge 57, Puyallup 51
Evergreen 64, Lindbergh 61
Evergreen Lutheran 79, Redeemer Christian School 12
Fife 63, Franklin Pierce 39
Foss 85, Washington 60
Foster 85, Highline 44
Franklin 71, Ingraham 12
Freeman 54, Clarkston 44
Genesee 63, Tekoa-Rosalia 21
Gig Harbor 59, Capital 41
Goldendale 61, Toppenish 54
Gonzaga Prep 69, University 52
Grandview 59, Sunnyside 41
Granger 59, White Swan 44
Highland 45, Manson 44
Inglemoor 74, Newport - Bellevue 64
Interlake 65, Sammamish 62
Juanita 85, Mercer Island 42
Kelso 66, Skyview 52
Kennedy Catholic 75, Kentridge 71
Kentwood 75, Tahoma 68
Kettle Falls 61, Tonasket 47
King's Way Christian 61, Columbia Adventist Academy 50
La Conner 69, Sultan 44
Lake City 61, North Central 48
Lake Quinault 69, Ocosta 32
Lakeside 50, St. George's 32
Lakes 94, Lincoln 58
Lewis & Clark 66, Shadle Park 56
Liberty 60, Northwest Christian School 53
Liberty Bell 61, Okanogan 48
Lindbergh 64, Evergreen 61
Lynden 72, Oak Harbor 46
Lynden Christian 70, Mount Vernon 39
Manson 45, Highland 44
Medical Lake 91, Northport 64
Mercer Island 85, Juanita 42
MLCACC (CO-OP) 76, Oakesdale 27
Mossyrock 97, Napavine 44
Mount Si 56, Skyline 32
Mount Tahoma 71, North Thurston 50
Mt. Spokane 60, Ridgeline 52
Muckleshoot Tribal 49, SCCS 43
Naches Valley 60, College Place 50
Nathan Hale 53, Ballard 50
North Kitsap 65, Olympic 45
Northwest Yeshiva 69, Pope John Paul II 25
Oakville 63, Washington School for the Deaf 41
Ocosta 69, Lake Quinault 32
O'Dea 92, Roosevelt 61
Oroville 61, Curlew 28
Orting 52, Eatonville 28
Othello 83, Sageview 63
Peninsula 82, Silas 59
Puget Sound Adventist 53, Summit Atlas 37
Redmond 63, Renton 62
Republic 67, Chewelah 61
Richland 74, Kamiakin 46
Sageview 83, Othello 63
Seattle Academy 63, Cleveland 34
Silas 82, Peninsula 59
South Kitsap 82, Sumner 41
South Whidbey 60, University Prep 56
Spanaway Lake 66, Yelm 56
St. John-Endicott 46, Odessa 28
Sunnyside Christian 60, La Salle 48
Timberline 57, Central Kitsap 48
University 69, Gonzaga Prep 52
University Prep 60, South Whidbey 56
Wahluke 75, Kiona-Benton 38
Walla Walla Valley Academy 56, Riverside Christian 48
West Seattle 78, Garfield 66
West Valley 73, Rogers 48