High School

Washington high school boys basketball final scores, results — December 9, 2025

See every Washington boys high school basketball final score from December 9, 2025

Brady Twombly

The Vashon Wolverines take on the Rainier Beach Vikings during the Tournament of Champions at Great Southern Bank Arena on January 13th 2024.
The Vashon Wolverines take on the Rainier Beach Vikings during the Tournament of Champions at Great Southern Bank Arena on January 13th 2024. / Bruce E Stidham Special to the News-Leader / USA TODAY NETWORK

The 2025 Washington boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.

Washington high school boys basketball final scores, results — December 9, 2025

Anacortes 72, Ferndale 56

Auburn 72, Mt. Rainier 48

Auburn Riverside 53, Stadium 43

Ballard 53, Nathan Hale 50

Bear Creek 81, Lake Washington 49

Bellevue 58, Liberty 54

Bellevue Christian 68, Klahowya 33

Bellarmine Prep 71, River Ridge 46

Bethel 82, Bonney Lake 47

Bishop Blanchet 90, Rainier Beach 52

Black Hills 82, Evergreen 75

Bothell 79, Issaquah 60

Bremerton 94, Kingston 50

Brewster 66, Reardan 46

Bridgeport 66, Entiat 49

Capital 59, Gig Harbor 41

Cascade Christian 47, Seattle Christian 45

Cascade Christian Academy 73, Pateros 31

Central Kitsap 57, Timberline 48

Central Valley 62, Ferris 49

Cheney 70, Mead 55

Chewelah 67, Republic 61

Chief Kitsap Academy 73, Tulalip Heritage 21

Chief Sealth 74, Lakeside 67

Clallam Bay 46, Northwest Christian 27

Clarkston 54, Freeman 44

Cle Elum-Roslyn 73, River View 30

Cleveland 63, Seattle Academy 34

Clover Park 78, Steilacoom 46

Colfax 78, Riverside 40

College Place 60, Naches Valley 50

Colton 70, Touchet 30

Columbia 73, LRSW (CO-OP) 53

Columbia 78, Mary Walker 30

Columbia Adventist Academy 61, King's Way Christian 50

Connell 82, Wapato 78

Curlew 61, Oroville 28

Curtis 62, Rogers 58

Cusick 74, Valley Christian 70

Davenport 67, Tri-Cities Prep 31

Eatonville 52, Orting 28

Eastlake 65, Tyee 35

Eastside Catholic 78, Seattle Prep 50

Eisenhower 64, Hermiston 49

Ellensburg 76, Moses Lake 57

Emerald Ridge 57, Puyallup 51

Evergreen 64, Lindbergh 61

Evergreen Lutheran 79, Redeemer Christian School 12

Fife 63, Franklin Pierce 39

Foss 85, Washington 60

Foster 85, Highline 44

Franklin 71, Ingraham 12

Freeman 54, Clarkston 44

Genesee 63, Tekoa-Rosalia 21

Gig Harbor 59, Capital 41

Goldendale 61, Toppenish 54

Gonzaga Prep 69, University 52

Grandview 59, Sunnyside 41

Granger 59, White Swan 44

Highland 45, Manson 44

Inglemoor 74, Newport - Bellevue 64

Interlake 65, Sammamish 62

Juanita 85, Mercer Island 42

Kelso 66, Skyview 52

Kennedy Catholic 75, Kentridge 71

Kentwood 75, Tahoma 68

Kettle Falls 61, Tonasket 47

King's Way Christian 61, Columbia Adventist Academy 50

La Conner 69, Sultan 44

Lake City 61, North Central 48

Lake Quinault 69, Ocosta 32

Lakeside 50, St. George's 32

Lakes 94, Lincoln 58

Lewis & Clark 66, Shadle Park 56

Liberty 60, Northwest Christian School 53

Liberty Bell 61, Okanogan 48

Lindbergh 64, Evergreen 61

Lynden 72, Oak Harbor 46

Lynden Christian 70, Mount Vernon 39

Manson 45, Highland 44

Medical Lake 91, Northport 64

Mercer Island 85, Juanita 42

MLCACC (CO-OP) 76, Oakesdale 27

Mossyrock 97, Napavine 44

Mount Si 56, Skyline 32

Mount Tahoma 71, North Thurston 50

Mt. Spokane 60, Ridgeline 52

Muckleshoot Tribal 49, SCCS 43

Naches Valley 60, College Place 50

Nathan Hale 53, Ballard 50

North Kitsap 65, Olympic 45

Northwest Yeshiva 69, Pope John Paul II 25

Oakville 63, Washington School for the Deaf 41

Ocosta 69, Lake Quinault 32

O'Dea 92, Roosevelt 61

Oroville 61, Curlew 28

Orting 52, Eatonville 28

Othello 83, Sageview 63

Peninsula 82, Silas 59

Puget Sound Adventist 53, Summit Atlas 37

Redmond 63, Renton 62

Republic 67, Chewelah 61

Richland 74, Kamiakin 46

Sageview 83, Othello 63

Seattle Academy 63, Cleveland 34

Silas 82, Peninsula 59

South Kitsap 82, Sumner 41

South Whidbey 60, University Prep 56

Spanaway Lake 66, Yelm 56

St. John-Endicott 46, Odessa 28

Sunnyside Christian 60, La Salle 48

Timberline 57, Central Kitsap 48

University 69, Gonzaga Prep 52

University Prep 60, South Whidbey 56

Wahluke 75, Kiona-Benton 38

Walla Walla Valley Academy 56, Riverside Christian 48

West Seattle 78, Garfield 66

West Valley 73, Rogers 48

More Boys Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/Washington