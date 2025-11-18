High School

West Virginia High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WVSSAC) - November 18, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 West Virginia high school football playoffs

West Virginia playoff football
West Virginia playoff football / Taylor Balkom

The 2025 West Virginia high school football playoffs continue on Friday, November 21 with 14 games in the Quarterfinals.

High School On SI has brackets for every classification and division in the West Virginia high school playoffs. The championship games will begin on December 5. 

CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 8 Tucker County vs. No. 1 Wheeling Central Catholic - 11/21 at 7 p.m.

No. 12 East Hardy vs. No. 4 Pendleton County - 11/22 at 1 p.m.

No. 7 Cameron vs. No. 2 Wahama - 11/21 at 7 p.m.

No. 11 Wirt County vs. No. 3 Clay-Battelle - 11/21 at 7 p.m.

CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 8 Mingo Central vs. No. 1 Frankfort - 11/21 at 7 p.m.

No. 5 Doddridge County vs. No. 4 Independence - 11/21 at 7 p.m.

No. 7 Midland Trail vs. No. 2 Bluefield - 11/21 at 7 p.m.

No. 11 Clay County vs. No. 3 Philip Barbour - 11/21 at 7 p.m.

CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 9 Chapmanville Regional vs. No. 1 Bridgeport - 11/21 at 7 p.m.

No. 5 Nitro vs. No. 4 North Marion - 11/21 at 7 p.m.

No. 7 Hoover vs. No. 2 Princeton - 11/21 at 7 p.m.

No. 6 Spring Valley vs. No. 14 Byrd - 11/21 at 7 p.m.

CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 8 Spring Mills vs. No. 1 Morgantown - 11/21 at 7 p.m.

No. 5 George Washington vs. No. 4 Jefferson - 11/21 at 7 p.m.

No. 7 University vs. No. 2 Huntington - 11/21 at 7 p.m.

No. 6 Wheeling Park vs. No. 3 Martinsburg - 11/21 at 7 p.m.

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

