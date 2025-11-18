West Virginia High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WVSSAC) - November 18, 2025
The 2025 West Virginia high school football playoffs continue on Friday, November 21 with 14 games in the Quarterfinals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the West Virginia high school playoffs. The championship games will begin on December 5.
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 8 Tucker County vs. No. 1 Wheeling Central Catholic - 11/21 at 7 p.m.
No. 12 East Hardy vs. No. 4 Pendleton County - 11/22 at 1 p.m.
No. 7 Cameron vs. No. 2 Wahama - 11/21 at 7 p.m.
No. 11 Wirt County vs. No. 3 Clay-Battelle - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 8 Mingo Central vs. No. 1 Frankfort - 11/21 at 7 p.m.
No. 5 Doddridge County vs. No. 4 Independence - 11/21 at 7 p.m.
No. 7 Midland Trail vs. No. 2 Bluefield - 11/21 at 7 p.m.
No. 11 Clay County vs. No. 3 Philip Barbour - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 9 Chapmanville Regional vs. No. 1 Bridgeport - 11/21 at 7 p.m.
No. 5 Nitro vs. No. 4 North Marion - 11/21 at 7 p.m.
No. 7 Hoover vs. No. 2 Princeton - 11/21 at 7 p.m.
No. 6 Spring Valley vs. No. 14 Byrd - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 8 Spring Mills vs. No. 1 Morgantown - 11/21 at 7 p.m.
No. 5 George Washington vs. No. 4 Jefferson - 11/21 at 7 p.m.
No. 7 University vs. No. 2 Huntington - 11/21 at 7 p.m.
No. 6 Wheeling Park vs. No. 3 Martinsburg - 11/21 at 7 p.m.