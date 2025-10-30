Wisconsin High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WIAA) - October 30, 2025
The 2025 Wisconsin high school football playoffs continue on Friday, October 31, with 56 games in the second round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Wisconsin high school football playoffs. The championship games will begin on November 20 at Camp Randall Stadium.
Wisconsin High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WIAA) - October 30, 2025
Division 7 Bracket
Second round
No. 1 Cochrane-Fountain City vs. No. 5 Glenwood City - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Boyceville vs. No. 3 Pepin/Alma - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Lourdes vs. No. 5 Eleva-Strum - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Hilbert vs. No. 3 Wauzeka-Steuben - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Black Hawk vs. No. 5 Cashton - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Johnson Creek vs. No. 3 Potosi - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 St. Joseph vs. No. 5 Crivitz - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3 Coleman vs. No. 2 Roncalli - 10/31 at 7:00 p.m.
Division 6 Bracket
Second round
No. 1 Regis vs. No. 5 Fall Creek - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Mondovi vs. No. 3 Bangor - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Edgar vs. No. 4 Poynette - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Kewaunee vs. No. 3 Bonduel - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Darlington vs. No. 4 Fennimore - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 6 Crandon vs. No. 7 Belleville - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Manitowoc Lutheran vs. No. 5 Weyauwega-Fremont - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Cedar Grove-Belgium vs. No. 3 St. Mary's Springs - 10/31 at 7:00 p.m.
Division 5 Bracket
Second round
No. 1 Grantsburg vs. No. 5 Durand - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Northwestern vs. No. 3 St. Croix Falls - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Tomahawk vs. No. 5 Spencer / Columbus Catholic - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Stratford vs. No. 3 Prairie du Chien - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Mayville vs. No. 4 Winnebago Lutheran Academy - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Amherst vs. No. 3 Brillion - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Lake Country Lutheran vs. No. 5 Wittenberg-Birnamwood - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Racine Lutheran vs. No. 3 New Glarus / Monticello - 10/31 at 7:00 p.m.
Division 4 Bracket
Second round
No. 1 Aquinas vs. No. 4 Osceola - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Baldwin-Woodville vs. No. 6 Platteville - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Winneconne vs. No. 4 Altoona - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Freedom vs. No. 6 Wrightstown - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Columbus vs. No. 5 Delavan-Darien - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Mosinee vs. No. 3 Evansville - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 St. Catherine's vs. No. 4 Lake Mills - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Little Chute vs. No. 6 West Salem - 10/31 at 7:00 p.m.
Division 3 Bracket
Second round
No. 1 Grafton vs. No. 4 Merrill - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Plymouth vs. No. 3 Luxemburg-Casco - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Catholic Memorial vs. No. 4 Logan - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Mount Horeb / Barneveld vs. No. 6 Burlington - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Edgewood vs. No. 4 Reedsburg - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Onalaska vs. No. 6 Pewaukee - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 5 Port Washington vs. No. 8 Whitefish Bay - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Whitnall vs. No. 3 Martin Luther - 10/31 at 7:00 p.m.
Division 2 Bracket
Second round
No. 1 River Falls vs. No. 4 La Crosse Central - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 New Richmond vs. No. 3 Oshkosh North - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Notre Dame Academy vs. No. 4 Slinger - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Rice Lake vs. No. 6 Wauwatosa East - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 West De Pere vs. No. 5 Pulaski - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3 Union Grove vs. No. 7 Nicolet - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Homestead vs. No. 5 Elkhorn - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Monona Grove vs. No. 3 Germantown - 10/31 at 7:00 p.m.
Division 1 Bracket
Second round
No. 1 Waunakee vs. No. 4 Mukwonago - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 3 Hudson vs. No. 7 De Pere - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Arrowhead vs. No. 4 Brookfield East - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Hamilton vs. No. 3 Kimberly - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Muskego vs. No. 4 Case - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Badger vs. No. 3 Middleton - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 1 Franklin vs. No. 5 Verona - 10/31 at 7:00 p.m.
No. 2 Reagan Prep vs. No. 3 Bay Port - 10/31 at 7:00 p.m.
Create an account to get alerts for your favorite teams!
Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.