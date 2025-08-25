High School

Wisconsin High School Football Top 25 State Rankings - Aug. 25, 2025

Arrowhead moves into top spot after dominant, explosive 53-22 season-opening victory over No. 6 Marquette; Five teams suffer surprising season-opening losses to fall out of top 10

Jeff Hagenau

Arrowhead quarterback Nolan Hanson (3) throws a pass during the nonconference season opener against Marquette at Menomonee Falls on Friday, August 22, 2025. Arrowhead won the game, 53-22.
Arrowhead quarterback Nolan Hanson (3) throws a pass during the nonconference season opener against Marquette at Menomonee Falls on Friday, August 22, 2025. Arrowhead won the game, 53-22. / Scott Ash / Milwaukee Journal Sentinel / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

With the first week of scheduled games in the books for the exciting 2025 season, it's time to take a look at the High School on SI Wisconsin's Top 25 football rankings.

Five teams within the preseason top 10 suffered surprising losses, including No. 1 Muskego, No. 2 Kimberly, No. 3 Mukwonago, No. 6 Marquette, and No. 8 Kaukauna, creating a major shuffling in the first-week rankings.

Arrowhead claims the top spot, followed by defending WIAA Division 1 state champion Bay Port, third-place Waunakee, fourth-place Neenah, and fifth-place West De Pere.

High School on SI Wisconsin Top 25 Rankings - August 25, 2025

1. Arrowhead (1-0)

Preseason ranking: 4

Last week: Def. No. 6 Marquette 53-22

Next up: vs. No. 4 Neenah, Aug. 29

2. Bay Port (1-0)

Preseason ranking: 10

Last week: Def. No. 25 Middleton 39-36

Next up: at No. 20 Kimberly, Aug. 28

3. Waunakee (1-0)

Preseason ranking: 5

Last week: Def. La Crosse Central 55-6

Next up: at Madison Memorial, Aug. 29

4. Neenah (1-0)

Preseason ranking: 7

Last week: Def. No. 1 Muskego 14-13

Next up: at No. 1 Arrowhead, Aug. 29

5. West De Pere (1-0)

Preseason ranking: 9

Last week: Def. Hortonville 53-22

Next up: vs. No. 22 Kaukauna, Aug. 29

6. Appleton North (1-0)

Preseason ranking: 12

Last week: Def. No. 3 Mukwonago 21-6

Next up: at Kenosha Bradford, Aug. 28

7. Franklin (1-0)

Preseason ranking: 13

Last Week: Def. No. 24 Catholic Memorial 23-20

Next Up: vs. Brookfield Central, Aug. 29

8. Slinger (1-0)

Preseason ranking: 16

Last week: Def. Menomonee Falls 37-0

Next up: at No. 17 Badger, Aug. 29

9. Hamilton (1-0)

Preseason ranking: 18

Last week: Def. No. 2 Kimberly 42-21

Next up: at Racine Case, Aug. 29

10. Oconomowoc (1-0)

Preseason ranking: 19

Last week: Def. Pulaski 38-14

Next up: at Verona, Aug. 29

11. New Richmond (1-0)

Preseason ranking: 14

Last week: Def. Marshfield 49-25

Next up: at Eau Claire North, Aug. 28

12. Homestead (1-0)

Preseason ranking: 15

Last week: Def. Germantown 43-15

Next up: at Kettle Moraine, Aug. 29

13. Sun Prairie East (1-0)

Preseason ranking: 22

Last week: Def. No. 17 Verona 28-21

Next up: at No. 19 Mukwonago, Aug. 29

14. Notre Dame (1-0)

Preseason ranking: 23

Last week: Def. Kaukauna 27-20

Next up: vs. De Pere, Aug. 29

15. Rice Lake (1-0)

Preseason ranking: 11

Last week: Def. No. 20 D.C. Everest 30-25

Next up: at Wisconsin Rapids, Aug. 28

16. Hudson (1-0)

Preseason ranking: 21

Last week: Def. Eau Claire Memorial 37-21

Next up: vs. Wausau West, Aug. 28

17. Badger (1-0)

Preseason ranking: NR

Last week: Def. Greendale 42-6

Next up: vs. No. 8 Slinger

18. Muskego (0-1)

Preseason ranking: 1

Last week: Lost to No. 7 Neenah 14-13

Next up: vs. Oak Creek, Aug. 29

19. Mukwonago (0-1)

Preseason ranking: 3

Last week: Lost to No. 12 Appleton North 21-6

Next up: vs. Sun Prairie East, Aug. 29

20. Kimberly (0-1)

Preseason ranking: 2

Last week: Lost to No. 18 Hamilton 42-21

Next up: vs. No. 2 Bay Port, Aug. 28

21. Marquette (0-1)

Preseason ranking: 6

Last Week: Lost to No. 4 Arrowhead 53-22

Next up: at Fond du Lac, Aug. 29

22. Kaukauna (0-1)

Preseason ranking: 8

Last week: Lost to No. 23 Notre Dame 27-20

Next up: at No. 5 West De Pere, Aug. 29

23. Verona (0-1)

Preseason ranking: 17

Last week: Lost to No. 22 Sun Prairie East 28-21

Next up: vs. No. 10 Oconomowoc, Aug. 29

24. D.C. Everest (0-1)

Preseason ranking: 20

Last week: Lost to No. 11 Rice Lake 30-25

Next up: vs. River Falls, Aug. 28

25. Catholic Memorial (0-1)

Preseason ranking: 24

Last week: Lost to No. 13 Franklin 23-20

Next up: vs. No. 13 Sun Prairie East, Aug. 28

