Wisconsin High School Football Top 25 State Rankings - Aug. 25, 2025
With the first week of scheduled games in the books for the exciting 2025 season, it's time to take a look at the High School on SI Wisconsin's Top 25 football rankings.
Five teams within the preseason top 10 suffered surprising losses, including No. 1 Muskego, No. 2 Kimberly, No. 3 Mukwonago, No. 6 Marquette, and No. 8 Kaukauna, creating a major shuffling in the first-week rankings.
Arrowhead claims the top spot, followed by defending WIAA Division 1 state champion Bay Port, third-place Waunakee, fourth-place Neenah, and fifth-place West De Pere.
High School on SI Wisconsin Top 25 Rankings - August 25, 2025
1. Arrowhead (1-0)
Preseason ranking: 4
Last week: Def. No. 6 Marquette 53-22
Next up: vs. No. 4 Neenah, Aug. 29
2. Bay Port (1-0)
Preseason ranking: 10
Last week: Def. No. 25 Middleton 39-36
Next up: at No. 20 Kimberly, Aug. 28
3. Waunakee (1-0)
Preseason ranking: 5
Last week: Def. La Crosse Central 55-6
Next up: at Madison Memorial, Aug. 29
4. Neenah (1-0)
Preseason ranking: 7
Last week: Def. No. 1 Muskego 14-13
Next up: at No. 1 Arrowhead, Aug. 29
5. West De Pere (1-0)
Preseason ranking: 9
Last week: Def. Hortonville 53-22
Next up: vs. No. 22 Kaukauna, Aug. 29
6. Appleton North (1-0)
Preseason ranking: 12
Last week: Def. No. 3 Mukwonago 21-6
Next up: at Kenosha Bradford, Aug. 28
7. Franklin (1-0)
Preseason ranking: 13
Last Week: Def. No. 24 Catholic Memorial 23-20
Next Up: vs. Brookfield Central, Aug. 29
8. Slinger (1-0)
Preseason ranking: 16
Last week: Def. Menomonee Falls 37-0
Next up: at No. 17 Badger, Aug. 29
9. Hamilton (1-0)
Preseason ranking: 18
Last week: Def. No. 2 Kimberly 42-21
Next up: at Racine Case, Aug. 29
10. Oconomowoc (1-0)
Preseason ranking: 19
Last week: Def. Pulaski 38-14
Next up: at Verona, Aug. 29
11. New Richmond (1-0)
Preseason ranking: 14
Last week: Def. Marshfield 49-25
Next up: at Eau Claire North, Aug. 28
12. Homestead (1-0)
Preseason ranking: 15
Last week: Def. Germantown 43-15
Next up: at Kettle Moraine, Aug. 29
13. Sun Prairie East (1-0)
Preseason ranking: 22
Last week: Def. No. 17 Verona 28-21
Next up: at No. 19 Mukwonago, Aug. 29
14. Notre Dame (1-0)
Preseason ranking: 23
Last week: Def. Kaukauna 27-20
Next up: vs. De Pere, Aug. 29
15. Rice Lake (1-0)
Preseason ranking: 11
Last week: Def. No. 20 D.C. Everest 30-25
Next up: at Wisconsin Rapids, Aug. 28
16. Hudson (1-0)
Preseason ranking: 21
Last week: Def. Eau Claire Memorial 37-21
Next up: vs. Wausau West, Aug. 28
17. Badger (1-0)
Preseason ranking: NR
Last week: Def. Greendale 42-6
Next up: vs. No. 8 Slinger
18. Muskego (0-1)
Preseason ranking: 1
Last week: Lost to No. 7 Neenah 14-13
Next up: vs. Oak Creek, Aug. 29
19. Mukwonago (0-1)
Preseason ranking: 3
Last week: Lost to No. 12 Appleton North 21-6
Next up: vs. Sun Prairie East, Aug. 29
20. Kimberly (0-1)
Preseason ranking: 2
Last week: Lost to No. 18 Hamilton 42-21
Next up: vs. No. 2 Bay Port, Aug. 28
21. Marquette (0-1)
Preseason ranking: 6
Last Week: Lost to No. 4 Arrowhead 53-22
Next up: at Fond du Lac, Aug. 29
22. Kaukauna (0-1)
Preseason ranking: 8
Last week: Lost to No. 23 Notre Dame 27-20
Next up: at No. 5 West De Pere, Aug. 29
23. Verona (0-1)
Preseason ranking: 17
Last week: Lost to No. 22 Sun Prairie East 28-21
Next up: vs. No. 10 Oconomowoc, Aug. 29
24. D.C. Everest (0-1)
Preseason ranking: 20
Last week: Lost to No. 11 Rice Lake 30-25
Next up: vs. River Falls, Aug. 28
25. Catholic Memorial (0-1)
Preseason ranking: 24
Last week: Lost to No. 13 Franklin 23-20
Next up: vs. No. 13 Sun Prairie East, Aug. 28
-- Jeff Hagenau | jeffreyhagenau@gmail.com