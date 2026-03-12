Charlyn Corral, Diana Ordóñez y Eugenie Le Sommer: historias cruzadas de tres goleadoras
Charlyn Corral, Diana Ordóñez y Eugenie Le Sommer tienen algo en común: protagonizan una cerrada lucha por el liderato de goleo en el Clausura 2026.
Con un empate parcial de 10 goles las delanteras disputan el título de la más goleadora en la recta final del presente torneo en la Liga MX femenil.
Charlyn Corral se ha consolidado como una de las goleadoras más constantes del torneo. Con cinco títulos de goleo en la Liga mexicana, cuatro consecutivos.
Desde su llegada al conjunto hidalguense en Apertura 2021, Charlyn ha mantenido un nivel sobresaliente y una constancia inigualable frente al arco. Sus registros recientes confirman:
Clausura 2023: 20 goles
Clausura 2024: 19 goles
Apertura 2024: 18 goles
Clausura 2025: 21 goles
Apertura 2025: 22 goles
Eugenie Le Sommer es la segunda máxima goleadora del torneo actual en la Liga MX femenil con 10 anotaciones, solo detrás de Charlyn Corral. Sus sueños, a los 36 años, siguen encontrando la red.
En el verano pasado un nuevo capítulo comenzó cuando Toluca anunció su fichaje. La noticia cruzó océanos. Llegaba una delantera e ícono del futbol más notable de su tiempo.
Conquistó ocho finales de la UEFA Women's Champions League, donde se consolidó como un símbolo de una era dorada y su estatus como histórica en el Olympique de Lyon.
Más allá de los títulos también levantó la voz. Eugénie Le Sommer ha sido una de las figuras clave en la lucha por la igualdad de género en su deporte y el mundo.
En la disputa también aparece Diana Ordóñez, delantera de Tigres femenil, quien desde su llegada ha tenido un impacto a la ofensiva.
Su historia con Tigres comenzó en el verano 2025, consciente de que su rol principal es el gol. Llegó procedente del Houston Dash y eligió la liga mexicana para ser parte del crecimiento del futbol en el país. Su cuota de goleo en Tigres en el arranque de este Clausura 2026 ha sido a ritmo de campeona de goleo.
Con el club felino levantó su primer título en el Apertura 2025, en su primer torneo en la Liga MX Femenil, donde anotó 14 tantos y se convirtió junto a Jenni Hermoso en una de sus máximas artilleras del club en el pasado semestre.
Anotó los cuatro goles de la victoria en la J1 entre Tigres y Necaxa que la catapultan como líderesa goleadora. Diana firmó el primer póker en su carrera, además de convertirse en la primera jugadora en la historia de la Liga MX femenil en marcar cuatro tantos en la primera fecha.