La Liga MX devuelve el golpe: cuatro mexicanos dominan las semifinales de la Leagues Cup
La Leagues Cup tendrá un campeón mexicano en 2026. Monterrey, León, Toluca y América superaron sus respectivos cruces de cuartos de final y protagonizarán la primera ronda de semifinales compuesta por cuatro clubes de la Liga MX en la historia del torneo. La barrida sobre la MLS también garantiza que los tres boletos que entrega la competencia para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 quedarán en manos mexicanas.
El resultado adquiere mayor relevancia por el formato de la competencia. La primera fase y los cuartos de final solo permiten enfrentamientos entre clubes de distintas ligas. Por esa razón, México necesitaba imponerse en los cuatro duelos directos de esta ronda para ocupar todos los lugares disponibles. Un año después de que la MLS eliminó a sus cuatro rivales mexicanos en los cuartos de final de 2025, la Liga MX respondió con una barrida idéntica.
Así llegaron los equipos mexicanos a las semifinales de Leagues Cup
Monterrey abrió el camino con una victoria de 2-1 sobre Chicago Fire en el SeatGeek Stadium. Lucas Ocampos desperdició un penal, pero Víctor Guzmán adelantó a Rayados con un remate de cabeza antes del descanso. Philip Zinckernagel empató para Chicago al minuto 59 y llevó el partido hacia un cierre tenso. Cuando el encuentro parecía destinado a los penales, Orbelín Pineda apareció con un disparo espectacular para marcar el tanto decisivo.
La presencia de Robert Lewandowski aumentó la expectativa alrededor del encuentro, aunque el delantero polaco no registró un solo disparo. La defensa regiomontana contuvo a la principal figura del Fire y confirmó el regreso de Monterrey a las semifinales, instancia que ya había alcanzado en 2023.
León consiguió el resultado más contundente de los cuartos de final. La Fiera venció 3-0 a Real Salt Lake en Colorado gracias a un doblete de Díber Cambindo y un gol de Sebastián Vegas. El conjunto esmeralda mantiene paso perfecto en la Leagues Cup, con cuatro victorias en tiempo reglamentario, y acumula siete triunfos consecutivos entre el torneo internacional y la Liga MX.
Toluca obtuvo el tercer boleto mexicano tras vencer 2-0 a Austin FC. La expulsión de Joseph Rosales al minuto 40, después de una revisión del VAR, modificó el encuentro. Helinho abrió el marcador desde el punto penal al 53 y Jorge Díaz selló la clasificación con un contragolpe en el minuto 90+7. Los Diablos registraron 25 disparos, nueve de ellos a portería, mientras que Austin terminó el partido sin un solo remate al arco.
América completó la obra con un triunfo de 2-0 sobre Columbus Crew en California. Raphael Veiga abrió el marcador al minuto 11 y Brian Rodríguez amplió la ventaja antes del descanso. Rodolfo Cota también ocupó un papel decisivo al detenerle un penal a Brais Méndez. Columbus tuvo mayor posesión, acumuló 18 disparos y cobró diez tiros de esquina, pero no logró superar al guardameta americanista. Las Águilas alcanzaron las semifinales de la Leagues Cup por primera vez.
La historia de lo mexicanos en Leagues Cup
La historia permite dimensionar lo que consiguieron los representantes mexicanos. En la edición inaugural de 2019, América, Tigres y Cruz Azul llegaron a las semifinales junto con LA Galaxy. La Máquina eliminó al único representante de la MLS y después venció a Tigres en la final. México ocupó tres de los cuatro lugares, pero no consiguió el pleno.
La situación se repitió en 2021. León, Pumas y Santos Laguna compartieron las semifinales con Seattle Sounders. León eliminó a Pumas, Seattle superó a Santos y la Fiera derrotó al conjunto estadounidense en la final. Otra vez hubo tres equipos mexicanos entre los cuatro mejores, pero faltó uno para completar la barrida.
El equilibrio cambió con la expansión del torneo en 2023. Inter Miami, Philadelphia Union y Nashville SC representaron a la MLS en las semifinales, mientras que Monterrey fue el único sobreviviente de la Liga MX. Inter Miami se quedó con el título y comenzó una racha de tres campeonatos consecutivos para los clubes estadounidenses.
En 2024 ocurrió el primer dominio absoluto de una sola liga. Columbus Crew, Philadelphia Union, Los Angeles FC y Colorado Rapids ocuparon las cuatro plazas de semifinales. Columbus terminó como campeón. La MLS repitió la barrida en 2025 con Inter Miami, Orlando City, LA Galaxy y Seattle Sounders; este último conquistó el trofeo. Por lo tanto, la liga estadounidense ya había colocado a cuatro semifinalistas en dos ocasiones. La Liga MX nunca lo había logrado hasta ahora.
El pleno mexicano también termina con dos años consecutivos sin representantes de la Liga MX en esta instancia. Además, la final entregará el primer campeón mexicano desde que la Leagues Cup adoptó su formato ampliado en 2023. Cruz Azul y León levantaron el trofeo en las ediciones anteriores de ocho participantes, pero Inter Miami, Columbus y Seattle dominaron la nueva etapa de la competencia.
Las semifinales enfrentarán a América contra Monterrey y a Toluca frente a León entre el 1 y el 2 de septiembre. La organización todavía no confirma las sedes, los horarios ni la fecha exacta de cada partido. Los vencedores disputarán la final el 6 de septiembre, mientras que los derrotados jugarán ese mismo día por el tercer lugar y el último boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.
La barrida no resuelve de manera definitiva la discusión sobre cuál liga es superior, pero sí modifica una tendencia que parecía favorecer con claridad a la MLS. Después de dos semifinales consecutivas sin presencia mexicana y tres títulos estadounidenses al hilo, la Liga MX respondió con cuatro victorias directas, eliminó a toda la representación rival y recuperó un trofeo antes de que se disputen los últimos tres partidos. Esta vez, la Leagues Cup terminará como una competencia entre mexicanos.