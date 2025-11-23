Lista de los mejores agentes libres de la MLB: Clasificación de jugadores, predicciones de fichajes
Mientras el mundo del beisbol deja atrás la euforia de lo que fue una de las mejores Series Mundiales de todos los tiempos, el calendario de MLB no se detiene. La agencia libre está oficialmente en marcha, y eso significa que es momento de nuestro ranking anual de los 50 mejores jugadores disponibles.
La clase de este año está encabezada por un par de bateadores que aún no cumplen 30 años y que parecen encaminados a firmar contratos millonarios. También hay varios jugadores que aparecieron en esta lista hace un año pero que, por una u otra razón, tuvieron que conformarse con acuerdos a corto plazo y ahora regresan al mercado en busca de mayor seguridad financiera.
Este es nuestro sexto año realizando este ejercicio, y aunque los parámetros generales se mantienen —los jugadores son evaluados por su producción reciente, proyecciones a corto y largo plazo, edad, historial de lesiones y otros factores relacionados—, cada grupo de agentes libres presenta desafíos únicos. Este año no es la excepción. Haremos nuestro mejor esfuerzo por predecir los destinos más adecuados para estos jugadores y mantener actualizado nuestro Big Board conforme avance la temporada baja.
Notas: Las edades corresponden a cómo serán listados los jugadores durante la temporada 2026. Esta página se actualizará a lo largo de la offseason.
1. Kyle Tucker, RF
Edad: 29 | Equipo anterior: Cubs | Predicción: Giants
Tucker aspirará a un contrato de 500 millones de dólares tras conseguir su cuarta convocatoria consecutiva al All-Star este año. Su potencial es tentador; en 2023, se quedó a un jonrón de unirse a Jeff Bagwell y Carlos Beltrán como los únicos jugadores de los Astros con una temporada 30–30. Sin embargo, ha perdido más de 100 juegos por lesiones en las últimas dos campañas y aún no supera los 30 cuadrangulares. Chicago cedió un paquete importante a los Astros para adquirirlo con la esperanza de retenerlo más de una temporada, pero la historia indica que cuando un jugador de este calibre llega a la agencia libre, normalmente termina cambiando de dirección.
2. Bo Bichette, SS
Edad: 28 | Equipo anterior: Blue Jays | Predicción: Tigers
Bichette recuperó su valor tras una desastrosa temporada 2024 en la que las lesiones le costaron 81 juegos y la mayor parte de su productividad. Antes de los playoffs de este año, nunca había jugado otra posición que no fuera shortstop en MLB, pero quizá sea momento de un cambio permanente a la segunda base, luego de años apareciendo en la parte baja de la mayoría de las métricas defensivas como SS. Su enfoque de contacto debería permitirle envejecer con estabilidad, y llegar a la agencia libre antes de los 30 debería garantizarle un contrato importante.
3. Cody Bellinger, OF/1B
Edad: 30 | Equipo anterior: Yankees | Predicción: Phillies
Tras ser cambiado a New York en lo que fue esencialmente un movimiento salarial de los Cubs, Bellinger conectó 29 jonrones —su mayor cifra desde los 47 de su temporada MVP en 2019— y registró una tasa de ponches de 13.7%, la mejor de su carrera. Con defensa positiva en los jardines y capacidad para cubrir el jardín central, su decisión de salirse del contrato fue sencilla. Bellinger es claramente uno de los mejores bates disponibles este invierno, nada mal para alguien que fue non-tendered por los Dodgers hace apenas tres años.
4. Alex Bregman, 3B
Edad: 32 | Equipo anterior: Red Sox | Predicción: Red Sox
Bregman optó por salir de su contrato tras apenas un año en su acuerdo de tres temporadas y 120 millones en Boston. Una lesión en el cuádriceps le costó alrededor de seis semanas, pero fue productivo al bate luego de una campaña 2024 relativamente discreta. Su enfoque ofensivo es sólido —poca cantidad de swings fallidos y buen control de la zona—, y su defensa sigue siendo al menos confiable en la antesala. Todo apunta a que recibirá ofertas de cuatro o cinco años esta vez.
5. Framber Valdez, SP
Edad: 32 | Equipo anterior: Astros | Predicción: Diamondbacks
Valdez es uno de los pitchers más durables y consistentes de las Grandes Ligas; él y Logan Webb, as de los Giants, son los únicos dos serpentineros con al menos 175 entradas lanzadas y una efectividad por debajo de 3.70 en cada una de las últimas cuatro temporadas. El zurdo, especialista en roletazos, también presume tres top-10 en el Cy Young, un juego sin hit y la victoria que selló una Serie Mundial con los Astros. Valdez sería un sólido número 2 en casi cualquier rotación, y el hecho de que no dependa de la velocidad debería ayudarle a envejecer bien durante un contrato de cinco años.
6. Ranger Suárez, SP
Edad: 30 | Equipo anterior: Phillies | Predicción: Padres
La diferencia entre Valdez y Suárez es mínima, y se puede argumentar que deberían intercambiar posiciones en esta lista. El zurdo de los Phillies ha sido igual de consistente en los últimos cuatro años, siempre registrando un FIP entre 3.21 y 3.90. Maestro del contacto débil, Suárez rompe con el molde del abridor moderno basado en stuff dominante y prospera ofreciendo ángulos y ritmos distintos a los bateadores. Debe consolidar la rotación de playoffs de algún contendiente.
7. Kyle Schwarber, DH
Edad: 33 | Equipo anterior: Phillies | Predicción: Mets
En las últimas cuatro temporadas, solo Aaron Judge ha conectado más jonrones que los 187 de Schwarber. El veterano ha estado disponible casi todos los días, perdiéndose apenas 21 juegos desde 2022. Ya instalado totalmente como bateador designado, jugadores en ese extremo defensivo han recibido menos dinero en la agencia libre reciente. Pero si algún equipo cree que Schwarber puede mantener su estatus como uno de los mejores bateadores en el mediano plazo, justificará una inversión de nueve cifras.
8. Pete Alonso, 1B
Edad: 31 | Equipo anterior: Mets | Predicción: Red Sox
La primera incursión de Alonso en la agencia libre fue un baño de realidad. Entró al mercado esperando un contrato de nueve cifras y terminó regresando a los Mets por dos años y 54 millones, con una cláusula de opt-out que se ganó plenamente. “The Polar Bear” lideró la NL con 41 dobles y tuvo promedio de .272 y OPS de .871, su mejor marca desde su temporada récord de 53HR en 2019. Al mostrar un juego ofensivo más completo, se ganó la oportunidad de un contrato mayor y más acorde a su nivel.
9. Josh Naylor, 1B
Edad: 29 | Equipo anterior: Mariners | Predicción: Mariners
Actualización: Naylor acordó un contrato de cinco años y 92.5 millones con los Mariners.
Naylor sacrificó algo de velocidad de bate en 2025 para enfocarse más en el contacto, y resultó en la mejor temporada de su carrera en términos de wRC+ (128), pese a que sus HR bajaron de 31 a 20. Su nuevo enfoque redujo ponches, aumentó considerablemente su BABIP (en parte justificado por una mejor tasa de contacto sólido) y mantuvo su hard-hit rate en línea con sus promedios. Y para sorpresa de todos, Naylor —cuyo sprint speed lo coloca en el tercer percentil de MLB— se convirtió en un ladrón de bases: robó 30 en 32 intentos.
10. Dylan Cease, SP
Edad: 30 | Equipo anterior: Padres | Predicción: Astros
Cease es el enigma de esta clase de pitchers. Cumple 30 en diciembre, ha realizado al menos 32 aperturas cada año desde 2021 y tiene una tasa de ponches del 28.6% en su carrera. Pero su enfoque de dos lanzamientos lo mete en problemas con demasiada frecuencia, arruinando salidas que pintaban tranquilas con un inning desastroso. Sus resultados varían de año a año: sus ERAs desde 2022 han sido 2.20, 4.58, 3.47 y 4.55. No faltarán equipos que crean que, con el ajuste adecuado, Cease puede alcanzar su potencial de as con mayor consistencia.
11. Edwin Díaz, RP
Edad: 32 | Equipo anterior: Mets | Predicción: Dodgers
Quizá perdido entre el sorprendente fracaso de los Mets en su campaña 2025, Díaz recuperó este año su lugar como uno de los cerradores más dominantes del baseball. Terminó en el percentil 99 en tasa de swings fallidos (41.5%), tasa de ponches (38%), xERA (2.45) y xBA (.170). El hecho de que optara por salirse de un contrato que le garantizaba 38 millones en los próximos dos años indica que está listo para cobrar como el relevista más codiciado de esta offseason. Recibió muchas críticas de los aficionados de los Mets durante su intermitente paso por Queens, pero el bullpen de New York sería mucho más inestable sin él al frente.
12. Michael King, SP
Edad: 31 | Equipo anterior: Padres | Predicción: Mets
Tras pasar años atrapado en el bullpen de los Yankees, King recibió la oportunidad de ser abridor de tiempo completo con los Padres en 2024 y brilló, con efectividad de 2.95 y FIP de 3.33 en 173 2/3 entradas. Parecía encaminado a mantener ese nivel en 2025, con ERA de 2.59 hasta mediados de mayo, antes de caer tres meses en la lista de lesionados por un problema en el hombro. Al regresar, los resultados simplemente no estuvieron ahí, por lo que la evaluación de su salud será clave para determinar qué tipo de contrato recibirá. King ha demostrado que puede ser excelente, pero es un jugador de alto potencial con un grado considerable de riesgo.
13. Trent Grisham, CF
Edad: 29 | Equipo anterior: Yankees | Predicción: Royals
Actualización: Grisham aceptó la oferta calificada de 22 millones para permanecer con los Yankees.
Grisham eligió un buen momento para duplicar su marca previa de jonrones, conectando 34 esta temporada mientras se consolidaba en el jardín central de los Yankees, pese a que su defensa —antes élite— cayó a un nivel cercano al promedio. Quizá nunca vuelva a mostrar ese poder fuera de Yankee Stadium, pero el zurdo es una opción fuerte y durable para los equipos que buscan un outfielder y que no logren quedarse con Tucker o Bellinger.
14. Munetaka Murakami, 1B/3B
Edad: 26 | Equipo anterior: Yakult Swallows (NPB) | Predicción: Padres
Murakami ha sido el slugger más poderoso de Japón durante varios años, alcanzando su pico con 56 jonrones a los 22 años en 2022. Los scouts lo ven como un tercera base en el corto plazo, aunque eventualmente podría trasladarse a la inicial. Ha registrado una tasa de ponches de 28.5% en sus últimas tres temporadas, por lo que podría convertirse en un bateador de los llamados “Tres Resultados” en MLB. Si su poder se mantiene, será uno de los premios más codiciados de esta clase, con un contrato que fácilmente podría alcanzar las nueve cifras.
15. Tatsuya Imai, SP
Edad: 28 | Equipo anterior: Seibu Lions (NPB) | Predicción: Cubs
El mejor pitcher internacional disponible en esta offseason presume un arsenal muy llamativo, que incluye un forkball y un screwball que generaron tasas de swings fallidos superiores al 40% este año en la NPB, según Keith Law de The Athletic. Con 5'11" y 155 libras, Imai no tiene el físico típico de un abridor de gran carga de trabajo, pero su estilo único podría confundir suficiente a los bateadores como para tener éxito en MLB.
16. Jorge Polanco, 2B
Edad: 32 | Equipo anterior: Mariners | Predicción: A’s
El presidente de operaciones de baseball de los Mariners, Jerry Dipoto, recibió mucha crítica el invierno pasado por no mejorar lo suficiente la ofensiva, pero la mejor campaña de la carrera de Polanco ayudó a disipar esas dudas. Incluso antes de sus múltiples hits oportunos en la Postemporada, el bateador ambidiestro aportó poder en el corazón del lineup de Seattle y logró un wRC+ de 132, el más alto de su carrera. La defensa nunca ha sido su fuerte, pero puede mantenerse como uno de los segundos bases más peligrosos de la liga si sus pretendientes no quieren usarlo como DH.
17. Gleyber Torres, 2B
Edad: 29 | Equipo anterior: Tigers | Predicción: Pirates
Actualización: Torres aceptó la oferta calificada de 22 millones para quedarse con los Tigers.
Fue otro año regular pero productivo para Torres, quien parece asentado como un jugador de 110 wRC+ y 15–20 jonrones por temporada. No es un mal piso, especialmente para un segunda base, aunque sus métricas defensivas ahí no son buenas, así que no hay garantía de que se mantenga en esa posición a largo plazo. El año pasado tuvo que conformarse con un contrato de un año, y aunque hubo señales positivas en 2025 —máximos de carrera en OBP (.358) y xwOBA (.371)— es válido cuestionar si eso realmente mejora su posición en el mercado.
18. Eugenio Suárez, 3B
Edad: 34 | Equipo anterior: Mariners/Diamondbacks | Predicción: Rangers
Suárez terminó quinto en MLB con 49 jonrones en 2025, pero hay varias señales de alarma sobre su longevidad. Ha sido durante años uno de los bateadores que más abanica, su producción cayó abruptamente tras su regreso a los Mariners a media temporada y su defensa es lo suficientemente deficiente como para preferir mantener su guante en el casillero. Dicho eso, podría marcar una diferencia enorme en el medio del lineup con un contrato a corto plazo, si todo sale bien.
19. Ryan O’Hearn, 1B
Edad: 32 | Equipo anterior: Padres/Orioles | Predicción: Reds
Un bateador revelación en su temporada de 31 años, O’Hearn brilló con los Orioles en la primera mitad, antes de regresar a su nivel normal tras ser cambiado a los Padres: es decir, un bate ligeramente por encima del promedio para un primera base. Probablemente 2025 sea la única ocasión en que llegue a un All-Star Game, y un verdadero contendiente al título seguramente busque mayor producción en la posición. Pero su habilidad para hacer contacto y su defensa sólida le dan un piso razonablemente alto.
20. Brandon Woodruff, SP
Edad: 33 | Equipo anterior: Brewers | Predicción: Braves
Actualización: Woodruff aceptó la oferta calificada de 22 millones para permanecer con los Brewers.
Una lesión en el hombro le costó buena parte de dos temporadas, pero regresó en julio y lució tan dominante como siempre. Una distensión en el lat lo dejó fuera justo antes de la Postemporada, y sus problemas de durabilidad parecen ser parte del paquete para el dos veces All-Star. Pero su capacidad para dominar no está en duda: tiene efectividad de 3.10 en su carrera y una tasa de ponches de 29.2%. Es de esperar que varios equipos tomen el riesgo por un potencial abridor de élite.
21. J.T. Realmuto, C
Edad: 35 | Equipo anterior: Phillies | Predicción: Phillies
El único catcher en este ranking ha sido una pieza fundamental del núcleo contendiente de los Phillies durante siete años. Pero su primera temporada ofensiva por debajo del promedio en una década sugiere un declive normal de un receptor en sus mediados de los 30… o una mala sincronía en el peor momento. Un regreso a Philadelphia parece el mejor escenario para ambas partes, ya que probablemente sea más valioso para los Phillies que para cualquier otro equipo en esta etapa de su carrera.
22. Robert Suarez, RP
Edad: 35 | Equipo anterior: Padres | Predicción: Yankees
Suarez hiló su segunda temporada dominante consecutiva como cerrador de los Padres, con ERA y FIP por debajo de 3.00, además de 40 salvamentos en 70 apariciones. Su velo sigue siendo alta, y aunque podría haber preocupación sobre su capacidad para mantener esa velocidad hacia sus finales de los 30, su rendimiento reciente lo convierte en uno de los cerradores más buscados del mercado después de Díaz.
23. Zac Gallen, SP
Edad: 30 | Equipo anterior: Diamondbacks | Predicción: Tigers
Gallen ha realizado 126 aperturas en las últimas cuatro temporadas y suma la tercera mayor cantidad de entradas en ese lapso, por lo que la durabilidad es una de sus mejores cualidades. El problema es si ese kilometraje comenzó a pasar factura. En 2025 tuvo los peores números de su carrera en ERA (4.58), FIP (4.50) y tasa de ponches (21.5%), una caída brusca tras dos años consecutivos como finalista del Cy Young. Por su historial, no sorprendería que busque un contrato a corto plazo para recuperar valor y apuntar a un gran pago el próximo invierno.
24. Devin Williams, RP
Edad: 31 | Equipo anterior: Yankees | Predicción: Cubs
Los Yankees adquirieron a Williams esperando que fuera su cerrador dominante. En cambio, arrancó la temporada de forma desastrosa, terminó con ERA de 5.01 y perdió el rol de noveno inning para julio. Pero las métricas subyacentes indican que aún conserva su stuff de élite. Hay riesgo —como con cualquier relevista—, pero si logra reiniciar tras la temporada más complicada de su exitosa carrera, podría convertirse en una ganga.
25. Luis Arraez, 1B
Edad: 29 | Equipo anterior: Padres | Predicción: Guardians
El Rey del Contacto del baseball no tiene comparación. Nadie se acerca a su tasa de ponches de 6.1% en su carrera, y durante un buen tiempo, su enfoque singular fue sumamente efectivo. Arraez ganó tres títulos de bateo consecutivos con tres equipos distintos entre 2022 y 2024, promediando 630 apariciones al plato y un wRC+ de 123. Pero su producción cayó en 2025: promedio de .292 y wRC+ de 104, los peores números de su carrera. Cuando los sencillos dejan de caer, su perfil genera “calorías vacías”, sobre todo considerando sus limitaciones defensivas. Es candidato ideal para buscar un contrato de un año que le permita recuperar valor rumbo al próximo invierno.
26. Raisel Iglesias, RP
Edad: 36 | Equipo anterior: Braves | Predicción: Giants
Actualización: Iglesias regresará a los Braves con un contrato de un año y 16 millones de dólares.
Tras la mejor temporada de su carrera en 2024, el hecho de que Iglesias permitiera al menos una carrera limpia en la mitad de sus 22 apariciones hasta finales de mayo contribuyó enormemente al abrupto derrumbe de los Braves la temporada pasada. Sin embargo, a partir de ese punto volvió a parecerse mucho más al relevista dominante que había sido por casi una década. Su edad podría impedirle conseguir más de un contrato de dos años, pero todas las métricas de Statcast indican que todavía tiene suficiente gasolina en el tanque para ser un cerrador confiable.
27. Zack Littell, SP
Edad: 30 | Equipo anterior: Reds/Rays | Predicción: Orioles
Littell estableció máximos personales en aperturas (32) e innings (186 2/3) la temporada pasada, consolidándose como una pieza confiable de la rotación apenas tres años después de ser relevista a tiempo completo. No genera muchos swings fallidos, no otorga demasiadas bases por bolas y ahora puede tomar la bola cada cinco días. Su alarmante tasa de jonrones permitidos (1.74 por nueve entradas) debería disminuir fuera de Tampa Bay y Cincinnati, por lo que es probable que Littell resulte atractivo para equipos que buscan profundidad en el pitcheo (básicamente todos).
28. Harrison Bader, CF
Edad: 32 | Equipo anterior: Phillies/Twins | Predicción: Dodgers
Entre 2022 y 2024, Bader registró un porcentaje de embasarse de .284 —noveno peor entre 230 bateadores calificados— con un wRC+ de 80. Eligió un gran año para salir de ese bache, imponiendo marcas personales en múltiples categorías a lo largo de 146 juegos mientras mantenía su acostumbrada solidez defensiva. Eso debería ponerlo en buena posición para un contrato multianual, especialmente en un mercado relativamente débil de jardineros centrales titulares. Su repunte ofensivo parece ligado a un aumento en la velocidad de su swing, lo cual elevó su tasa de batazos sólidos pero también sus ponches y swings fallidos. Fue un intercambio claramente favorable, y los equipos interesados deberán decidir si el efecto es sostenible.
29. Lucas Giolito, SP
Edad: 30 | Equipo anterior: Red Sox | Predicción: Diamondbacks
Si necesitas pruebas de que los Angels han heredado el título de la franquicia más maldita de MLB, considera los últimos años de Giolito. Tras ser cambiado de los White Sox a los Angels en la fecha límite de 2023 en un intento mal calculado de competir, registró una efectividad de 6.89 en seis aperturas con Los Ángeles, fue puesto en waivers y reclamado por Cleveland, donde estuvo aún peor. Luego firmó con los Red Sox en el invierno, solo para someterse a una cirugía de codo antes de lanzar un solo pitcheo con ellos. Por fortuna, 2025 trajo algo de alivio: 26 aperturas con efectividad de 3.41, aunque con una marcada caída en su tasa de ponches. El resultado final es un brazo de media rotación con una dosis significativa de riesgo.
30. Shota Imanaga, SP
Edad: 32 | Equipo anterior: Cubs | Predicción: Angels
Actualización: Imanaga aceptó la oferta calificada de 22 millones para quedarse con los Cubs.
Imanaga fue una revelación en sus primeros meses en Chicago, lo que le valió terminar quinto en la votación del Cy Young de la Liga Nacional en 2024. Pero su rendimiento cayó este año al grado de que los Cubs lo enviaron al bullpen con la temporada en juego ante los Brewers en la NLDS, y la declinación mutua de opciones en su contrato inicial de cuatro años lo dejó sorprendentemente en la agencia libre. Hay una posibilidad de que Imanaga vuelva a ser un abridor confiable, pero sus métricas de Statcast y el declive en su producción apuntan a un futuro más sombrío.
31. Ha-Seong Kim, SS
Edad: 30 | Equipo anterior: Rays/Braves | Predicción: Braves
Kim estaba lo suficientemente bien valorado el invierno pasado como para que los austeros Rays le ofrecieran un contrato de dos años y 29 millones pese a necesitar una cirugía de hombro. Sin embargo, solo jugó 24 partidos con ellos durante una recuperación poco productiva antes de ser puesto en waivers y reclamado por los Braves para el último mes de la temporada. Kim jugó lo suficientemente bien en Atlanta como para ejercer su cláusula de salida y volver al mercado. Eso podría beneficiarlo como un defensor muy sólido en una clase escasa de shortstops, pero sería imprudente esperar mucho de su bate.
32. Jo-Hsi Hsu, SP
Edad: 25 | Equipo anterior: Wei Chuan Dragons (CPBL) | Predicción: Giants
Hsu es un prospecto peculiar para MLB, pues no proviene de la KBO ni de la NPB, como la mayoría de los talentos internacionales, sino de la CPBL de Taiwán. Eso podría hacer dudar a algunos equipos, pero con una recta que se mantiene entre 95 y 98 mph y varios pitcheos secundarios sólidos, tiene el potencial para adaptarse bien en Estados Unidos.
33. Ryan Helsley, RP
Edad: 31 | Equipo anterior: Mets/Cardinals | Predicción: Tigers
Entre 2022 y 2024, Helsley fue tercero entre todos los relevistas con efectividad de 1.83, consolidándose como uno de los cerradores más dominantes de la liga. Eligió el peor momento para tener un mal año, registrando 7.20 ERA tras ser cambiado a los Mets, lo que lo dejó con 4.50 en la temporada. Helsley todavía lanza fuego, y cualesquiera que hayan sido los problemas en la segunda mitad, es una apuesta segura que no repetirá un BABIP de .342. Los equipos le darán otra oportunidad de cerrar, y quizá le convenga firmar por un año para volver al mercado en mejor posición.
34. Brad Keller, RP
Edad: 30 | Equipo anterior: Cubs | Predicción: Rangers
Tras ser un abridor mediocre con los Royals, Keller encontró su lugar en 2025 como relevista, donde su repertorio más explosivo produjo un WHIP de 0.96 y efectividad de 2.07. El derecho terminó en el percentil 93 o mejor en xERA (2.82), xBA (.200), porcentaje de rolas (56.6%) y batazos duros (30.6%). No está perfilado como cerrador, pero ha mostrado suficiente como para ser un configurador de lujo.
35. Merrill Kelly, SP
Edad: 37 | Equipo anterior: Rangers/Diamondbacks | Predicción: Padres
Kelly era considerado uno de los brazos más fiables disponibles en la fecha límite, pero fue estrictamente un lanzador de nivel reemplazo con los Rangers después de que los Diamondbacks lo enviaron de vuelta a su estado natal. El veterano aún puede consumir innings, pero es difícil imaginar que un equipo con aspiraciones de Serie Mundial lo firme con la intención de que abra un juego de playoffs.
36. Chris Bassitt, SP
Edad: 37 | Equipo anterior: Blue Jays | Predicción: Blue Jays
Bassitt es el metrónomo de esta clase de abridores: al menos 30 aperturas en cada uno de los últimos cuatro años, una efectividad de 3.77 y una tasa de ponches que nunca se ha movido del 22%. A su edad y con su velocidad en declive, su perfil es el de una pieza de profundidad para cubrir innings rumbo a la postemporada, no alguien en quien confiarías para iniciar en un juego crucial. Aun así, su perfil tiene valor, y podría conseguir un acuerdo multianual.
37. Nick Martinez, SP
Edad: 35 | Equipo anterior: Reds | Predicción: Angels
Desde que MLB implementó las ofertas calificadas en 2012, 144 jugadores han recibido una. Martínez se convirtió apenas en el 14.º en aceptarla el año pasado, garantizándose 21.5 millones por un año. Comenzó 2025 como abridor fijo, pero terminó otra vez como swingman. Registró máximos personales en aperturas (26) e innings (165 2/3), pero también su peor efectividad (4.45) y su peor tasa de ponches (17%) desde su regreso desde Japón en 2022. Aun así, ha tenido un xERA menor a 4.00 en cada uno de los últimos cuatro años, y su versatilidad generará interés.
38. Adrian Houser, SP
Edad: 33 | Equipo anterior: White Sox/Rays | Predicción: Athletics
Después de su histórica temporada de 121 derrotas, los White Sox llegaron a 2025 desesperados por encontrar brazos que mejoraran su panorama. Houser fue una bendición en ese sentido, con efectividad de 2.10 en 11 aperturas antes de ser enviado a los Rays en la fecha límite. El veterano especialista en rolas no pudo mantener ese nivel ahí, y lo más probable es que sea visto solo como un abridor del fondo de la rotación.
39. Miguel Andújar, 3B/LF
Edad: 31 | Equipo anterior: Reds/A’s | Predicción: Pirates
Andújar generó mucha expectativa al quedar segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2018 con los Yankees. Luego no logró respaldar ese inicio en las cuatro temporadas siguientes, antes de convertirse discretamente en un bate decente lejos de los reflectores en Pittsburgh y Oakland. Los Reds lo adquirieron en la fecha límite y obtuvieron los mejores meses de su carrera: un brillante OPS+ de 153 en 34 juegos que ayudó a Cincinnati a alcanzar inesperadamente los playoffs. El problema es que es completamente inutilizable a la defensiva, y su historial no es lo suficientemente sólido como para confiar en él como DH a tiempo completo.
40. Mike Yastrzemski, RF
Edad: 35 | Equipo anterior: Royals/Giants | Predicción: Rays
Yastrzemski ha logrado, notablemente, siete temporadas consecutivas con WAR de entre 2 y 3 desde su debut con los Giants en 2019, y pareció revitalizado tras ser cambiado a los Royals a mitad de campaña. Pero su llegada tardía a MLB lo vuelve un riesgo mayor para mantener ese rendimiento mientras avanza hacia la segunda mitad de sus treinta.
41. Kenley Jansen, RP
Edad: 38 | Equipo anterior: Angels | Predicción: Reds
Jansen ha seguido produciendo desde que dejó a los Dodgers tras 2021 y ahora ocupa el cuarto lugar en la lista histórica de salvamentos con 476, dos detrás de Lee Smith y probablemente a una temporada más del club de los 500. Su tasa de ponches cayó drásticamente el año pasado, pero es casi seguro que se unirá a su cuarto equipo en cinco años este invierno y continuará acumulando salvamentos hasta que el tiempo lo alcance.
42. Tyler Mahle, SP
Edad: 31 | Equipo anterior: Rangers | Predicción: Cardinals
Mahle hizo solo 19 aperturas con los Rangers en dos años, al pasar su llegada recuperándose de Tommy John y perder el final por fatiga en el hombro. No es el historial médico ideal, y su tasa de ponches del 19.1% tampoco entusiasma. Pero cuando estuvo sano registró efectividad de 2.54, lo que podría darle una oportunidad.
43. Kazuma Okamoto, 1B
Edad: 30 | Equipo anterior: Yomiuri Giants (NPB) | Predicción: Diamondbacks
Okamoto no llega con tanto bombo como Murakami, pero ha sido igual de productivo en la misma liga. Ha mostrado menos poder, pero más contacto en NPB, con siete temporadas seguidas de al menos 25 jonrones antes de que una lesión en el brazo afectara su 2025. Aunque jugó mayormente tercera base, los scouts creen que en MLB será inicialista, lo que aumenta la presión sobre su bate. Su edad y perfil defensivo lo bajan en esta lista, pero su ofensiva podría hacer que este ranking luzca demasiado conservador.
44. Cedric Mullins, CF
Edad: 31 | Equipo anterior: Mets/Orioles | Predicción: Yankees
Mullins parecía encaminado al estrellato tras su espectacular 2021 con 30 jonrones, 30 robos y wRC+ de 136 en su temporada de 26 años. Pero eso resultó ser la excepción. Desde entonces ha promediado 15 cuadrangulares, 25 robos y un wRC+ de 99, junto con defensa competente. Sin embargo, su xwOBA no ha superado .300 en los últimos cuatro años, lo cual planteará dudas legítimas a los equipos sobre si su bate justifica un rol titular.
45. Phil Maton, RP
Edad: 33 | Equipo anterior: Rangers/Cardinals | Predicción: Yankees
Maton produjo silenciosamente los mejores números de su carrera en bWAR (1.3), ERA (2.79) y WHIP (1.06) la temporada pasada. Puede que no sea el relevista más llamativo del mercado, pero cualquier equipo podría beneficiarse de un brazo como el suyo para tender el puente hacia el cerrador.
46. Marcell Ozuna, DH
Edad: 35 | Equipo anterior: Braves | Predicción: Rockies
Tras finalizar cuarto en la votación al MVP en 2024, Ozuna sufrió una abrupta caída de poder este año, pero compensó parcialmente con la tercera mejor tasa de bases por bolas de MLB, solo detrás de Aaron Judge y Juan Soto, terminando con una línea de .232/.355/.400. Para alguien que ha sido DH exclusivo por tres años, es menos de lo que busca un contendiente.
47. Justin Verlander, SP
Edad: 43 | Equipo anterior: Giants | Predicción: Rangers
Más allá de su récord de 4–11, 2025 fue un año de recuperación para el futuro miembro del Salón de la Fama, con 29 aperturas, su cifra más alta en seis años. Verlander recuperó un poco de velocidad, lo que ayudó a elevar su tasa de ponches por encima del 20%, y terminó con efectividad de 3.85 y FIP idéntico. Aún tiene valor como abridor del fondo de la rotación en su vigésima primera temporada.
48. Tyler Rogers, RP
Edad: 35 | Equipo anterior: Mets/Giants | Predicción: Red Sox
Su peculiar mecánica, su velocidad en los 80 mph y su bajísima tasa de ponches hacen prácticamente imposible que Rogers sea cerrador a tiempo completo. Pero nada de eso le impide ser uno de los brazos más constantes y productivos del bullpen en MLB. Esto queda claro por el importante paquete de prospectos que costó su cambio a los Mets. Ningún lanzador ha aparecido en más juegos en los últimos cinco años (374), con efectividad de 2.71 en ese lapso.
49. Emilio Pagán, RP
Edad: 35 | Equipo anterior: Reds | Predicción: Braves
En su temporada de 34 años, Pagán obtuvo su primera oportunidad extendida como cerrador desde su año de irrupción con los Rays en 2019, y la aprovechó al máximo. Registró 2.88 de efectividad y una tasa de ponches del 30% en 70 apariciones, con una recta que promedió 95.8 mph, la más alta de su carrera. Sus problemas con los jonrones deberían mejorar fuera de Cincinnati y, aunque su historial errático lo coloca por debajo de los cerradores de élite del mercado, debería recibir otra oportunidad de cerrar juegos.
50. Kyle Finnegan, RP
Edad: 34 | Equipo anterior: Tigers/Nationals | Predicción: White Sox
¿Hubieras adivinado que Finnegan tiene el quinto mayor número de salvamentos desde 2023? Sorprende, y aunque su repertorio no es el típico de un cerrador moderno, ha brindado producción sólida por un periodo extendido, con efectividad de 3.55 en su carrera. Como Pagán, podría ser una buena opción a un año para un equipo en reconstrucción que necesite experiencia en entradas tardías, lo que podría convertirlo en una pieza de cambio útil en la fecha límite del próximo año.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/11/2025, traducido al español para SI México.