Boston Bruins On SI

2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: Anaheim Ducks

Boston Bruins On SI is taking a look at every opponent the Bruins are facing in the upcoming season. Next up is the Anaheim Ducks.

Kim Rankin

Oct 23, 2025; Boston, Massachusetts, USA; Boston Bruins right wing David Pastrnak (88) is congratulated by his teammates after scoring a goal during the third period against the Anaheim Ducks at TD Garden. Mandatory Credit: Bob DeChiara-Imagn Images
Oct 23, 2025; Boston, Massachusetts, USA; Boston Bruins right wing David Pastrnak (88) is congratulated by his teammates after scoring a goal during the third period against the Anaheim Ducks at TD Garden. Mandatory Credit: Bob DeChiara-Imagn Images / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

The Bruins’ 2026-27 campaign is 33 days away and Boston Bruins On SI is taking a look at all of Boston’s opponents this season. 

The latest team we are doing a dive on is the Anaheim Ducks. 

Last season, the Ducks swept the season series with the Bruins 2-0. Anaheim won the first game 7-5 in Boston on Oct. 23 and the second game 4-3 at home on Nov. 19. 

This season, the two teams will play twice again on Oct. 16 in Anaheim and Feb. 15 in Boston.

Quick Facts:

Team: Anaheim Ducks

Home Arena: Honda Center, Anaheim, Calif. 

Conference/Division: Western/Pacific

General Manager: Pat Verbeek

Head Coach: Joel Quenneville

Captain: Vacant

Colors: Orange, metallic gold, silver, and black

Stanley Cup Championships: None

Minor League Affiliate Teams: San Diego Gulls (AHL) and Tulsa Oilers (ECHL)

2025-26 Stats:

Record: 43-33-6

Points: 92

Standings: No. 3 in Pacific Division, No. 7 in Western Conference

Stanley Cup Playoffs: No. 3 seed in Division- Defeated Edmonton in first round in six games, eliminated by Vegas in second round in six games. 

Record vs. Bruins: 2-0

Oct. 23: W 7-5
Nov. 19: W 4-3

Offseason Moves:

Additions: defenseman Travis Mitchell, goalie Laurent Brossoit, forward Jeff Malott, defenseman Nick Jensen, forward A.J. Greer, forward Judd Caulfield, forward James Hamblin, defenseman Corey Schueneman, defenseman Jett Woo, forward Cruz Lucius, forward Sean Farrell, forward Anton Wahlberg. 

Departures: defenseman Jacob Trouba (San Jose), forward Sasha Pastujov (Montreal), defenseman Radko Gudas (Florida), defenseman John Carlson (Carolina-Tampa Bay), forward Mason McTavish (St, Louis), defenseman Olen Zellweger (Buffalo), goalie Calle Clang (Rogle BK, Sweden), forward Jansen Harkins (Tampa Bay), forward Ross Johnston (St. Louis), forward Noah Philp (HV71, Sweden), forward Jeffrey Viel (Tampa Bay), defenseman Jeremie Biakabutuka (Hershey, AHL), 

Extensions/Re-signs: forward Leo Carlsson, defenseman Tyson Hinds, defenseman Pavel Mintyukov, defenseman Ian Moore.

Unrestricted Free Agents: goalie Petr Mrazek, forward Jan Mysak, forward Jaxsen Wiebe. 

Restricted Free Agents: goalie Vyacheslav Buteyets.

2026 NHL Draft: forward Nikita Klepov (No. 15 overall, 1st round), forward Marcus Nordmark (No. 28 overall, 1st round), defenseman Jayden Kurtz (No. 45 overall, 2nd round), forward Mathis Preston (No. 50 overall, 2nd round), forward Rian Chudzinski (No. 82 overall, 3rd round), defenseman Eric Frossard (No. 146 overall, 5th round), goalie Gleb Peshkov (No. 178 overall, 6th round), forward Noah Kosick (No. 192 overall, 6th round), defenseman James Rieber (No. 210 overall, 7th round).

2026-27 Projected Lineup:

Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X
Photo Credit: NHL Media (NHLMedia) via X
NHL Media (NHLMedia) via X

Ducks 2026-27 Schedule:

October 

Oct. 2: at Vegas
Oct. 4: vs. Florida
Oct. 7: vs. Edmonton
Oct. 9: at Winnipeg
Oct. 10: at Calgary
Oct. 13: vs. Calgary
Oct. 16: vs. Boston
Oct. 19: at New York Rangers
Oct. 20: at New York Islanders
Oct. 22: at New Jersey
Oct. 24: at Philadelphia
Oct. 27: vs. Vancouver
Oct. 29: vs. Buffalo

November

Nov. 1: vs. Ottawa
Nov. 3: at Vancouver
Nov. 5: at Edmonton
Nov. 6: at Calgary
Nov. 8: vs. Pittsburgh
Nov. 11: vs. Nashville
Nov. 14: vs. New York Islanders
Nov. 15: vs. Calgary
Nov. 17: at St. Louis
Nov. 19: at Colorado
Nov. 21: at Utah
Nov. 23: at Seattle
Nov. 25: vs. San Jose
Nov. 27: vs. Los Angeles
Nov. 28: at Los Angeles

December

Dec. 1: vs. Minnesota
Dec. 4: vs. Seattle
Dec. 6: vs. Winnipeg
Dec. 8: at Ottawa
Dec. 10: at Montreal
Dec. 12: at Buffalo
Dec. 13: at Toronto
Dec. 16: vs. Vancouver
Dec. 18: at Minnesota
Dec. 20: at Edmonton
Dec. 22: vs. Vegas
Dec. 27: vs. Colorado
Dec. 29: vs. Toronto

January

Jan. 1: vs. New Jersey
Jan. 3: vs. Philadelphia
Jan. 5: vs. Minnesota
Jan. 8: vs. Dallas
Jan. 10: vs. Washington
Jan. 12: vs. New York Rangers
Jan. 14: vs. St. Louis
Jan. 16: at Winnipeg
Jan. 19: at Detroit
Jan. 21: at Pittsburgh
Jan. 23: at Carolina
Jan. 24: at Columbus
Jan. 26: at Dallas
Jan. 28: vs. Chicago
Jan. 30: vs. Nashville

February

Feb. 9: vs. Detroit
Feb. 11: vs. Chicago
Feb. 13: at Nashville
Feb. 15: at Boston
Feb. 16: at Washington
Feb. 18: at Tampa Bay
Feb. 20: at Florida
Feb. 24: vs. Seattle
Feb. 26: at Vegas
Feb. 27: vs. Montreal

March

March 1: at Los Angeles
March 5: vs. Tampa Bay
March 7: vs. Columbus
March 10: at Dallas
March 13: at St. Louis
March 14: at Chicago
March 16: vs. Carolina
March 18: vs. Utah
March 20: vs. Vegas
March 22: vs. San Jose
March 24: at San Jose
March 25: at Seattle
March 27: at Vancouver
March 30: vs. Colorado

April

April 1: at Utah
April 3: vs. Edmonton
April 6: vs. Los Angeles
April 10: at San Jose

Games Against Bruins: Oct. 16, Feb. 15

Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:

Opponent 1: New York Rangers

Opponent 2: Winnipeg Jets

Opponent 3: Minnesota Wild

Opponent 4: Ottawa Senators

Opponent 5: Utah Mammoth

Opponent 6: Philadelphia Flyers

Opponent 7: San Jose Sharks

Follow us on Twitter/XFacebookYouTubeThreadsBluesky, and Instagram for the latest Boston Bruins news.

Published |Modified
Kim Rankin
KIM RANKIN

Kim Rankin is a lead writer for Boston Bruins on SI and Boston College On SI. A 2020 graduate of the University of Alabama. she joined Alabama Crimson Tide On SI in February 2024 covering baseball, softball, football, men’s basketball, and more for BamaCentral, but has also contributed to Missouri Tigers On SI. She previously worked as the brand manager at Tide 100.9 FM in Tuscaloosa, Ala. She has covered a wide variety of events including SEC Championships, NCAA Regionals, and bowl games.

Home/News