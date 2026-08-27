2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: Anaheim Ducks
The Bruins’ 2026-27 campaign is 33 days away and Boston Bruins On SI is taking a look at all of Boston’s opponents this season.
The latest team we are doing a dive on is the Anaheim Ducks.
Last season, the Ducks swept the season series with the Bruins 2-0. Anaheim won the first game 7-5 in Boston on Oct. 23 and the second game 4-3 at home on Nov. 19.
This season, the two teams will play twice again on Oct. 16 in Anaheim and Feb. 15 in Boston.
Quick Facts:
Team: Anaheim Ducks
Home Arena: Honda Center, Anaheim, Calif.
Conference/Division: Western/Pacific
General Manager: Pat Verbeek
Head Coach: Joel Quenneville
Captain: Vacant
Colors: Orange, metallic gold, silver, and black
Stanley Cup Championships: None
Minor League Affiliate Teams: San Diego Gulls (AHL) and Tulsa Oilers (ECHL)
2025-26 Stats:
Record: 43-33-6
Points: 92
Standings: No. 3 in Pacific Division, No. 7 in Western Conference
Stanley Cup Playoffs: No. 3 seed in Division- Defeated Edmonton in first round in six games, eliminated by Vegas in second round in six games.
Record vs. Bruins: 2-0
Oct. 23: W 7-5
Nov. 19: W 4-3
Offseason Moves:
Additions: defenseman Travis Mitchell, goalie Laurent Brossoit, forward Jeff Malott, defenseman Nick Jensen, forward A.J. Greer, forward Judd Caulfield, forward James Hamblin, defenseman Corey Schueneman, defenseman Jett Woo, forward Cruz Lucius, forward Sean Farrell, forward Anton Wahlberg.
Departures: defenseman Jacob Trouba (San Jose), forward Sasha Pastujov (Montreal), defenseman Radko Gudas (Florida), defenseman John Carlson (Carolina-Tampa Bay), forward Mason McTavish (St, Louis), defenseman Olen Zellweger (Buffalo), goalie Calle Clang (Rogle BK, Sweden), forward Jansen Harkins (Tampa Bay), forward Ross Johnston (St. Louis), forward Noah Philp (HV71, Sweden), forward Jeffrey Viel (Tampa Bay), defenseman Jeremie Biakabutuka (Hershey, AHL),
Extensions/Re-signs: forward Leo Carlsson, defenseman Tyson Hinds, defenseman Pavel Mintyukov, defenseman Ian Moore.
Unrestricted Free Agents: goalie Petr Mrazek, forward Jan Mysak, forward Jaxsen Wiebe.
Restricted Free Agents: goalie Vyacheslav Buteyets.
2026 NHL Draft: forward Nikita Klepov (No. 15 overall, 1st round), forward Marcus Nordmark (No. 28 overall, 1st round), defenseman Jayden Kurtz (No. 45 overall, 2nd round), forward Mathis Preston (No. 50 overall, 2nd round), forward Rian Chudzinski (No. 82 overall, 3rd round), defenseman Eric Frossard (No. 146 overall, 5th round), goalie Gleb Peshkov (No. 178 overall, 6th round), forward Noah Kosick (No. 192 overall, 6th round), defenseman James Rieber (No. 210 overall, 7th round).
2026-27 Projected Lineup:
Ducks 2026-27 Schedule:
October
Oct. 2: at Vegas
Oct. 4: vs. Florida
Oct. 7: vs. Edmonton
Oct. 9: at Winnipeg
Oct. 10: at Calgary
Oct. 13: vs. Calgary
Oct. 16: vs. Boston
Oct. 19: at New York Rangers
Oct. 20: at New York Islanders
Oct. 22: at New Jersey
Oct. 24: at Philadelphia
Oct. 27: vs. Vancouver
Oct. 29: vs. Buffalo
November
Nov. 1: vs. Ottawa
Nov. 3: at Vancouver
Nov. 5: at Edmonton
Nov. 6: at Calgary
Nov. 8: vs. Pittsburgh
Nov. 11: vs. Nashville
Nov. 14: vs. New York Islanders
Nov. 15: vs. Calgary
Nov. 17: at St. Louis
Nov. 19: at Colorado
Nov. 21: at Utah
Nov. 23: at Seattle
Nov. 25: vs. San Jose
Nov. 27: vs. Los Angeles
Nov. 28: at Los Angeles
December
Dec. 1: vs. Minnesota
Dec. 4: vs. Seattle
Dec. 6: vs. Winnipeg
Dec. 8: at Ottawa
Dec. 10: at Montreal
Dec. 12: at Buffalo
Dec. 13: at Toronto
Dec. 16: vs. Vancouver
Dec. 18: at Minnesota
Dec. 20: at Edmonton
Dec. 22: vs. Vegas
Dec. 27: vs. Colorado
Dec. 29: vs. Toronto
January
Jan. 1: vs. New Jersey
Jan. 3: vs. Philadelphia
Jan. 5: vs. Minnesota
Jan. 8: vs. Dallas
Jan. 10: vs. Washington
Jan. 12: vs. New York Rangers
Jan. 14: vs. St. Louis
Jan. 16: at Winnipeg
Jan. 19: at Detroit
Jan. 21: at Pittsburgh
Jan. 23: at Carolina
Jan. 24: at Columbus
Jan. 26: at Dallas
Jan. 28: vs. Chicago
Jan. 30: vs. Nashville
February
Feb. 9: vs. Detroit
Feb. 11: vs. Chicago
Feb. 13: at Nashville
Feb. 15: at Boston
Feb. 16: at Washington
Feb. 18: at Tampa Bay
Feb. 20: at Florida
Feb. 24: vs. Seattle
Feb. 26: at Vegas
Feb. 27: vs. Montreal
March
March 1: at Los Angeles
March 5: vs. Tampa Bay
March 7: vs. Columbus
March 10: at Dallas
March 13: at St. Louis
March 14: at Chicago
March 16: vs. Carolina
March 18: vs. Utah
March 20: vs. Vegas
March 22: vs. San Jose
March 24: at San Jose
March 25: at Seattle
March 27: at Vancouver
March 30: vs. Colorado
April
April 1: at Utah
April 3: vs. Edmonton
April 6: vs. Los Angeles
April 10: at San Jose
Games Against Bruins: Oct. 16, Feb. 15
Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:
Opponent 1: New York Rangers
Opponent 2: Winnipeg Jets
Opponent 3: Minnesota Wild
Opponent 4: Ottawa Senators
Opponent 5: Utah Mammoth
Opponent 6: Philadelphia Flyers
Opponent 7: San Jose Sharks
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