2025 Alabama Sports Writers Association All-State Football Teams

First- and second-team selections, along with honorable mentions and Coach of the Year in each state classification by the ASWA.
The Alabama Sports Writers Association All-State football teams, honorable mentions and coaches of the year, in all classifications of the Alabama High School Athletic Association or the Alabama Independent School Association.

Finalists will be announced next weekend. Mr. Football, Super All-State and back/lineman winners are scheduled to be named Jan. 20 at a banquet in Montgomery.

The ASWA is a professional organization for sports writers and editors throughout the state, or any person involved in disseminating sports information or publicity in Alabama including but not limited to sports information personnel, publicists of professional organizations or facilities, or publicists of non-profit organizations sponsoring or governing sporting events. The ASWA is a non-profit organization.

Class 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense
      QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205
      RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190
      RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205
      RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175
      WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
      WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180
      WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185
      OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262
      OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285
      OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260
      OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275
      OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320
      K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181

Defense
      DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250
      DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230
      DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240
      DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230
      LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205
      LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210
      LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215
      LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205
      DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190
      DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185
      DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185
      DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180
      P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180

Athlete

      Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170
      Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195
      Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185
      Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166

SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170
      RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215
      RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190
      RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205
      WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180
      WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165
      WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190
      OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220
      OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265
      OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289
      OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280
      OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330
      K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170

Defense
      DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210
      DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335
      DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340
      DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260
      LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190
      LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190
      LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225
      LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235
      DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165
      DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205
      DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175
      DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170
      P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210

Athlete
      Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165
      Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170
      Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140
      Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190

HONORABLE MENTION
      QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225
      QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180
      RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210
      RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185
      WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227
      WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170
      OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290
      OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260
      K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170
      K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170
      DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250
      DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270
      LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225
      LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210
      DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170
      DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195
      P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175
      P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170
      ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198
      ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187

COACH OF THE YEAR
      Bryan Moore, Opelika

Class 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense
      QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185
      RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210
      RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170
      RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200
      WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185
      WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210
      WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175
      OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284
      OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235
      OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225
      OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275
      OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285
      K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160

Defense
      DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235
      DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275
      DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265
      DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285
      LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200
      LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210
      LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215
      LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210
      DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185
      DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175
      DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200
      DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165
      P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185

Athlete
      JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215
      Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182
      Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170
      Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190

SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180
      RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160
      RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180
      RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185
      WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180
      WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175
      WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170
      OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285
      OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298
      OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285
      OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318
      OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250
      K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155

Defense
      DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230
      DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315
      DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225
      DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285
      LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236
      LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195
      LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215
      LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195
      DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180
      DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170
      DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185
      DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185
      P: None.

Athlete
      BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170
      Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185
      Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175
      Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175
      Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160

HONORABLE MENTION
      QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190
      QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183
      RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190
      RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185
      WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175
      WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175
      OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285
      OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275
      DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240
      DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270
      LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190
      LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170
      DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175
      DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190
      ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175
      ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185

COACH OF THE YEAR
      Scott Basden, Muscle Shoals

Class 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense
      QB: Sammy Dunn, Vigor, Sr., 5-11, 185
      RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Sr., 5-10, 186
      RB: Jake Harper, Fairview, Sr., 6-1, 215
      RB: Spencer Unruh, Corner, Sr., 6-1, 195
      WR: Dylan Jackson, Vigor, Sr., 5-9, 175
      WR: Jalijah Rutledge, Moody, Jr., 5-11, 185
      WR: Evan Taylor, Northside, Sr., 6-2, 200
      OL: Gabriel Brown, Vigor, Jr., 6-2, 271
      OL: Carter Fountain, Briarwood, Sr., 6-2, 270
      OL: Taygan Harris, Scottsboro, Sr., 6-2, 263
      OL: Cole Oliver, Priceville, Sr., 6-2, 258
      OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Sr., 6-4, 280
      K: Kingston Phan, UMS-Wright, Sr., 6-0, 190

Defense
      DL: Kalun Cobb, Guntersville, Sr., 6-4, 220
      DL: Jabarrius Garror, Vigor, Jr., 6-3, 215
      DL: Cam Mallory, Moody, Sr., 6-2, 290
      DL: Karlos May, Ramsay, Jr., 6-4, 315
      LB: Jagger Ludolf, Moody, Sr., 5-11, 215
      LB: Levi Martin, Sardis, Sr., 6-1, 210
      LB: Ellis McGaskin, Williamson, Jr., 6-1, 215
      LB: Ba'Roc Willis, Moody, Jr., 6-2, 220
      DB: Jack Eubanks, Priceville, Jr., 5-11, 165
      DB: Jaylen Scott, Williamson, Jr., 6-0, 185
      DB: Conner Vaden, Scottsboro, So., 5-10, 166
      DB: Miguel Wilson, Vigor, Jr., 5-10, 175
      P: Ryan Swetz, John Carroll, Jr., 5-10, 175

Athlete
      Sheldon Graham, Priceville, Sr., 6-3, 190
      Qua McNeal, Jacksonville, Jr., 6-0, 195
      Kolt Redding, Fairview, Sr., 5-11, 165
      Jaylin Wright, Eufaula, Sr., 5-8, 175

SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Jackson Rhodes, Northside, Jr., 5-10, 180
      RB: Isaiah Bennett, Sipsey Valley, Jr., 5-11, 190
      RB: Presley Fant, Boaz, Sr., 6-0, 215
      RB: Todrick Withers, Williamson, Sr., 5-8, 195
      WR: Joshua Douthard, St. Clair Co., Jr., 5-10, 173
      WR: Denarvis Reed, Carver-Birmingham, Jr., 6-2, 180
      WR: Juice Riley, Sylacauga, Jr., 6-2, 185
      OL: Braylen Broom, Williamson, Jr., 6-1, 275
      OL: Nelson Chestang, Citronelle, Sr., 6-2, 265
      OL: Trendon Glenn, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 235
      OL: Andrew Latham, Fairview, Sr., 6-2, 265
      OL: Cooper Pennington, Shelby Co., Sr., 6-3, 235
      K: Ryan McPherson, Moody, Jr., 6-2, 200

Defense
      DL: Jakyrie Chaney, Wenonah, Sr., 6-3, 215
      DL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 240
      DL: Isaac McNeal, Vigor, Jr., 6-3, 210
      DL: Henry Smith, Moody, Sr., 6-3, 240
      LB: Bryce Allen, Jacksonville, Sr., 5-9, 190
      LB: Bradyn Bennett, Boaz, Sr., 5-11, 210
      LB: Jamarcus Lett, Williamson, Jr., 5-11, 200
      LB: Gage Nasworthy, Briarwood, Jr., 5-10, 185
      DB: Kendall Harris, St. Clair Co., So., 5-11, 183
      DB: Jermaine McCree, Williamson, Sr., 5-11, 180
      DB: Kobe Weaver, Citronelle, So., 5-10, 185
      DB: Cooper Whorton, Boaz, Jr., 5-10, 185
      P: Hunter Knighten, Brewer, Sr., 6-0, 190

Athlete
      Taylor Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-11, 170
      Taylon Gaiter, Leeds, Jr., 5-9, 160
      Perry Hand, UMS-Wright, Sr., 6-1, 205
      Damazzia Taylor, Wenonah, Jr., 6-0, 175

HONORABLE MENTION
      QB: Jake Lowery, Moody, Jr., 6-1, 190
      QB: Landyn Smith, St. Clair Co., Jr., 5-9, 168
      RB: Zerrick Jones, Andalusia, Sr., 5-8, 175
      RB: Le'Kamren Meadows, Moody, Sr., 6-1, 210
      WR: John Austin, Williamson, Sr., 6-1, 195
      WR: Urijah Burnham, Priceville, Jr., 5-11, 170
      OL: Kingston Gooden, Valley, Sr., 6-1, 260
      OL: Kyler Mitchell, Montevallo, Sr., 6-3, 290
      K: JP Costa, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 164
      K: Brandon Manganaris, Guntersville, Sr., 6-2, 175
      DL: Noah Ford, Boaz, Jr., 6-0, 205
      DL: Jakourian Gibson, LeFlore, Jr., 5-8, 215
      LB: Braxton Duncan, Russellville, So., 5-10, 180
      LB: Alex Plaia, John Carroll, Sr., 5-11, 218
      DB: Austin Kightlinger, Northside, Jr., 6-1, 185
      DB: Hudson Oliver, Guntersville, So., 5-11, 185
      P: Cole Raeuchle, Scottsboro, Sr., 6-2, 162
      P: Kade Riley, Valley, Sr., 6-0, 170
      ATH: Tra'vell Jones, St. Clair Co., Sr., 5-7, 178
      ATH: Tate McNeeley, Elmore Co., Sr., 5-8, 140

COACH OF THE YEAR

      Seth Parker, Priceville

Class 4A

FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Gunner Rivers, St. Michael, Jr., 6-3, 210
      RB: EJ Crowell, Jackson, Sr., 5-11, 215
      RB: MaCarri Johnson, West Morgan, Jr., 5-10, 175
      RB: Noah Moss, St. Michael, Sr., 6-1, 200
      WR: Mark Andrzejewski, St. John Paul II, Sr., 6-3, 180
      WR: Brody Jones, St. Michael, Sr., 5-10, 165
      WR: Garrett Reid, Deshler, Sr., 6-1, 195
      OL: Sharontae Bailey, Anniston, Jr., 6-4, 304
      OL: Asa Holbert, Cherokee Co., Sr., 6-6, 290
      OL: Cole Holland, Plainview, Jr., 6-5, 310
      OL: Pate Pass, Oneonta, Sr., 6-4, 225
      OL: Conner Wellingham, Hokes Bluff, Sr., 6-6, 315
      K: Charlie Bottoms, Brooks, Sr., 5-8, 170

Defense
      DL: Christopher Sutton, Handley, Sr., 6-0, 205
      DL: Jadorion Mack, Bullock Co., So., 5-10, 220
      DL: Charles Thomas, Anniston, Sr., 6-2, 242
      DL: Demetrius Wilson, Jackson, Sr., 6-3, 299
      LB: Charlie Buttram, Brooks, Sr., 6-0, 210
      LB: Keithan Deloney, West Morgan, Sr., 6-1, 215
      LB: Reid Giardina, Handley, Sr., 6-0, 185
      LB: Laquon Whisenhunt, Jackson, Sr., 6-0, 230
      DB: Jamarion Gordon, Jackson, Sr., 6-0, 200
      DB: Elijah Lanier, Anniston, Jr., 6-1, 172
      DB: Haven Massengile, North Jackson, Jr., 5-8, 170
      DB: Dylan Purter, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 180
      P: Carter Lewis, Mobile Christian, Sr., 5-9, 184

Athlete
      Jonny Billions, Randolph, Sr., 5-11, 185
      Landon Duckworth, Jackson, Sr., 6-3, 200
      JB Potter, Ashville, Sr., 6-2, 185
      Tyekelis Wallace, Bullock Co., Jr., 6-2, 230

SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Mason Holloway, Hamilton, Jr., 6-0, 160
      RB: Nick Price Jr., North Jackson, Jr., 6-2, 225
      RB: Jabari Williams, Anniston, Sr., 5-9, 176
      RB: Keyshawn Woods, Cherokee Co., Sr., 5-11, 185
      WR: M.J. Morris, Alexandria, So., 5-10, 165
      WR: Carter Rutherford, Good Hope, Sr., 6-0, 170
      WR: Houston Tibbs, Hamilton, Jr., 5-10, 165
      OL: Geramyah Beckwith, Deshler, Jr., 5-11, 185
      OL: Maddox Caldwell, St. Michael, Sr., 6-1, 290
      OL: Landyn Gardner, Mobile Christian, Sr., 6-0, 305
      OL: Tristan Grund, Good Hope, Sr., 6-3, 340
      OL: Ben Moseley, Cherokee Co., Sr., 6-5, 210
      K: Patricio Garcia, St. Michael, Sr., 5-9, 150

Defense
      DL: Donnivan Bozeman, Jackson, Sr., 6-6, 235
      DL: DeAndre Hooks, Escambia Co., So., 5-11, 260
      DL: Damien Rorem, Madison Co., Sr., 6-1, 215
      DL: Junior Smith, Dale Co., Sr., 6-7, 220
      LB: Barrett Canerday, Madison Academy, Sr., 6-0, 185
      LB: Henry Guthrie, American Christian, Jr., 6-2, 170
      LB: Parker Smith, Ashville, Sr., 6-5, 225
      LB: Cody Stevens, Good Hope, Sr., 5-10, 165
      DB: Savon Barnes, Opp, Jr., 5-11, 165
      DB: Sema'J Law, Mobile Christian, Sr., 6-0, 186
      DB: Kyree Lewis, Anniston, Sr., 6-1, 165
      DB: Daniel Taylor Jr., Hatton, Jr., 5-9, 170
      P: Joey Ross, St. John Paul II, Sr., 6-3, 205

Athlete
      Marquez Daniel, BTW-Tuskegee, Sr., 6-5, 205
      Mason Drake, Good Hope, Sr., 5-10, 165
      Damon Pope, Anniston, Sr., 5-10, 170
      Bryce Whitaker, Hokes Bluff, Sr., 5-10, 185

HONORABLE MENTION
      QB: Owen Hope, Plainview, Sr., 6-2, 185
      QB: Charleston Owens, Madison Academy, So., 5-8, 160
      RB: Daylen Scott, Madison Academy, Sr., 6-0, 175
      RB: Jason Todd, Mobile Christian, Sr., 5-9, 183
      WR: DJ Hines, Opp, Sr., 6-4, 180
      WR: Jason Rutledge, Westminster-Huntsville, Jr., 5-9, 145
      OL: Christopher Carter, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 260
      OL: Kevin Howard, W.S. Neal, Sr., 5-10, 280
      K: Brandon Mendoza, W.S. Neal, Sr., 5-8, 140
      K: Yuren Rodriguez, Tallassee, Sr., 6-0, 220
      DL: Ross Clark, Good Hope, Jr., 6-2, 185
      DL: Cam Horton, Plainview, Sr., 6-4, 245
      LB: Easton Grace, W.S. Neal, Sr., 6-2, 205
      LB: Carson Tinsley, Westminster-Huntsville, Sr., 6-1, 195
      DB: Cayne McClure, East Lawrence, Jr., 6-1, 200
      P: Micah Bedgood, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 170
      ATH: J.J. Beason, Alexandria, Jr., 5-10, 165
      ATH: George Newman, Randolph, Sr., 6-3, 215

COACH OF THE YEAR
      Jeremy Vines, Bullock Co.

Class 3A

FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Kole Moody, Southside-Selma, 8th, 5-8, 150
      RB: Hudson Higgins, Mars Hill Bible, Sr., 5-9, 180
      RB: Jaxon Penn, Mars Hill Bible, Sr., 5-10, 170
      RB: Wendell Winston, Randolph Co., Sr., 5-10, 185
      WR: Jarrett Friendly, Montgomery Academy, Jr., 6-6, 190
      WR: Rollie Pinto, Piedmont, Sr., 6-0, 190
      WR: Cedrick Simmons, Southside-Selma, Jr., 5-10, 196
      OL: Kaden Doyle, Piedmont, Sr., 6-2, 250
      OL: Jyrek Gipson, Southside-Selma, Sr., 6-1, 330
      OL: Andre Perez, Gordo, Jr., 6-0, 260
      OL: Cord Pigg, Mars Hill Bible, Jr., 6-2, 275
      OL: Max Shiver, Lee-Scott, Sr., 6-4, 305
      K: Rob Ashworth, Montgomery Academy, Sr., 6-0, 190

Defense
      DL: Will Allen, Bayside Academy, Sr., 6-1, 220
      DL: Caleb Metzner, Cottage Hill, Sr., 6-3, 215
      DL: Easton Skaggs, Westbrook Christian, So., 6-1, 250
      DL: Samuel Swinney, Mars Hill Bible, Sr., 6-0, 220
      LB: Bentley Chandler, Piedmont, Jr., 5-10, 190
      LB: Braden Gordon, Montgomery Academy, Jr., 6-3, 210
      LB: Titus Jones, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 216
      LB: Shadarius Toodle, Cottage Hill, Sr., 6-3, 215
      DB: Camarion Allen, Southside-Selma, Jr., 5-10, 180
      DB: Noah Cain, Bayside Academy, Sr., 5-11, 185
      DB: Eli Schlageter, Geraldine, Sr., 6-1, 160
      DB: Xykais Thomas, Cottage Hill, So., 6-1, 185
      P: Read Barber, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 185

Athlete
      Brody Blevins, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 192
      Greer Lovell, Whitesburg Christian, Fr., 5-9, 165
      Monroe Partin, Bayside Academy, Sr., 6-4, 225
      Shamar Toodle, Cottage Hill, So., 6-1, 195

SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Davis Barnett, Bayside Academy, So., 6-0, 160
      RB: Ryder Gipson, Fyffe, Jr., 6-1, 225
      RB: Ryder Robertson, Gordo, Sr., 5-9, 180
      RB: Brooks Zachry, Lee-Scott, Jr., 6-1, 190
      WR: Gavin Lang, Collinsville, Jr., 5-11, 185
      WR: Cal Lawrence, Glenwood, Sr., 6-2, 195
      WR: Derrick Surles, Southside-Selma, Sr., 6-1, 190
      OL: Tristan Chappell, Randolph Co., Sr., 6-2, 235
      OL: Elijah Jones, Colbert Co., Sr., 6-2, 265
      OL: Preston Littrell, Rogers, Sr., 6-3, 215
      OL: Solomon Marlow, Trinity, Sr., 6-2, 315
      OL: Eli Mitchell, Geraldine, So., 6-0, 255
      K: Matthew Williams, Rogers, Sr., 5-9, 150

Defense
      DL: Michael Hosea, Southside-Selma, Jr., 6-3, 225
      DL: Bobby McCoy, Gordo, Sr., 6-4, 210
      DL: Guy Murphy, Flomaton, Jr., 6-3, 265
      DL: Kenneth Watson, Geraldine, Sr., 5-11, 250
      LB: Evan Austin, Mars Hill Bible, Sr., 6-0, 180
      LB: Wilson Cherry, Trinity, Sr., 6-2, 190
      LB: Chase Kirkpatrick, Piedmont, Jr., 5-9, 175
      LB: Billy Neill, Bayside Academy, Sr., 6-1, 220
      DB: Jayden Lowery, Hillcrest-Evergreen, Sr., 5-11, 170
      DB: Kamden Martin, Flomaton, Jr., 6-5, 190
      DB: Tristan Perry, Hale Co., Sr., 5-8, 150
      DB: Kalix Smith, Greensboro, Sr., 6-1, 175
      P: Spencer Luquire, Glenwood, Sr., 6-3, 200

Athlete
      Blaine Bowen, Winfield, Jr., 6-0, 170
      Boston Gibbs, Holly Pond, Sr., 6-0, 185
      Armari Towns, Southside-Selma, Sr., 6-6, 220
      Jon Beck Wade, Geraldine, So., 5-9, 220

HONORABLE MENTION
      QB: Mason McAteer, Collinsville, Jr., 5-11, 150
      QB: Reid McBride, Montgomery Academy, So., 6-2, 170
      RB: Nic Grigsby, Rogers, Sr., 6-2, 165
      RB: Kaivien Ryans, Hale Co., Sr., 5-8, 160
      WR: Drake Bentley, Hanceville, Sr., 6-3, 170
      WR: Cooper Wales, Elkmont, So., 6-0, 170
      OL: Zackariah Cobb, Hillcrest-Evergreen, Sr., 6-0, 265
      OL: John Green, Thorsby, Sr., 6-4, 280
      K: Carson Longshore, Mars Hill Bible, Jr., 6-0, 150
      DL: Matthew McIntyre, Mars Hill Bible, Jr., 6-3, 220
      LB: Frank Hayes, Colbert Co., Sr., 6-0, 215
      LB: Brayden Phillips, Flomaton, Sr., 5-11, 175
      DB: Tyler Claridy, Glenwood, So., 5-10, 170
      DB: Henry Nuwayhid, Whitesburg Christian, Fr., 5-8, 145
      P: Barrett Cook, Lee-Scott, Jr., 6-3, 200
      ATH: Hayston Scott, Phil Campbell, Jr., 5-9, 190
      ATH: Tyler Thomas, Oakman, Sr., 6-1, 193

COACH OF THE YEAR
      Barrett Trotter, Bayside Academy

Class 2A

FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Cutter Mays, Pisgah, So., 5-9, 145
      RB: Kylen Johnson, Coosa Christian, So., 5-11, 175
      RB: Jayden Roberts, Vincent, Sr., 6-1, 175
      RB: Jaxon Vinson, Red Bay, Sr., 6-2, 215
      WR: Sydrus Gilmore, Chickasaw, Sr., 6-1, 165
      WR: Landon Watkins, Pisgah, Sr., 5-8, 184
      WR: Alijah Woods, Reeltown, Jr., 5-11, 185
      OL: Tony Franklin, Luverne, Sr., 5-10, 205
      OL: Zayden Franklin, Coosa Christian, Sr., 6-2, 275
      OL: Jaylen Hill, Lanett, Jr., 6-5, 295
      OL: Austin Osbourne, Vincent, Jr., 5-11, 265
      OL: Wesley Wheeler, Pleasant Valley, Sr., 6-2, 250
      K: Zion Picatoste, Goshen, Jr., 6-1, 185

Defense
      DL: Houston Jackson, Falkville, Sr., 5-7, 210
      DL: Gabe Jones, Ariton, Sr., 6-0, 255
      DL: Jeremiah McGilberry, Lanett, Sr., 6-3, 235
      DL: Cade Mickler, Coosa Christian, Sr., 6-2, 220
      LB: Cayden Carroll, Vincent, Sr., 5-8, 175
      LB: Hayden Dotson, Clarke Co., Sr., 6-2, 215
      LB: Jayden Laird, Luverne, Jr., 6-0, 198
      LB: Owen Wadsworth, Southeastern-Blount, Sr., 6-2, 245
      DB: Eli Harris, Falkville, Sr., 5-10, 180
      DB: Jesson Hickman, Southeastern-Blount, Sr., 6-0, 165
      DB: Caleb Jenkins, Pisgah, Sr., 5-10, 155
      DB: Jay Posey, Vincent, Jr., 5-7, 135
      P: Addison Senn, Ariton, Jr., 6-1, 185

Athlete
      Sam Garrison, Susan Moore, So., 6-2, 220
      Elliott Harris, Luverne, So., 5-9, 165
      Jericho Pendleton, Southeastern-Blount, Sr., 6-0, 160
      Kane Smith, Luverne, Sr., 6-1, 210

SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Braxton Salster, Pleasant Valley, Jr., 6-6, 215
      RB: Kade Davis, North Sand Mountain, Sr., 5-10, 190
      RB: Nadarious Morgan, Lanett, Sr., 6-1, 205
      RB: Traylen Roberts, Reeltown, Jr., 5-8, 180
      WR: Lucas Beard, Susan Moore, So., 5-10, 157
      WR: Ja'Quez Johnson, Lanett, Jr., 6-1, 175
      WR: Will White, Lexington, Sr., 6-3, 187
      OL: Cooper Burgess, Susan Moore, Jr., 6-2, 285
      OL: Brayden Pyron, Pike Liberal Arts, Sr., 5-11, 270
      OL: Chad Smith, Pisgah, Sr., 5-11, 232
      OL: Hudson Smith, Cedar Bluff, Sr., 6-1, 270
      OL: Kameron White, Loachapoka, Jr., 6-3, 252
      K: Aiden Chambers, Lexington, Sr., 5-9, 175

Defense
      DL: Mac Boone, St. Luke's, Sr., 5-11, 280
      DL: Devin Bragg, Reeltown, Sr., 5-11, 235
      DL: Braylon Chambers, Lanett, Jr., 6-1, 255
      DL: Radley Mays, Coosa Christian, Sr., 5-11, 220
      LB: Wells Ganey, Ariton, Sr., 5-7, 190
      LB: Brody Phillips, Highland Home, Jr., 5-11, 175
      LB: Kendric Sims, Chickasaw, Sr., 6-4, 200
      LB: Sawyer Summerlin, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-1, 210
      DB: Cooper Dougal, Pleasant Valley, Jr., 5-7, 130
      DB: Colson Love, Providence Christian, Sr., 5-9, 165
      DB: Grayson Malone, Coosa Christian, Sr., 6-1, 180
      DB: Kade Strength, Cottonwood, Jr., 6-1, 165
      P: Lucas Weaver, J.U. Blacksher, Jr., 6-2, 220

Athlete
      Ayden Black, Cold Springs, Sr., 6-1, 175
      Caden Hutchings, Geneva Co., Sr., 6-1, 195
      Trevor Tillman, Cottonwood, So., 5-11, 175
      Preston Williams, G.W. Long, Jr., 6-1, 180

HONORABLE MENTION
      QB: Zane Kilburn, Lexington, Fr., 5-11, 162
      QB: Mark Norris, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-3, 196
      RB: Lareaco Echols, Loachapoka, Jr., 5-9, 175
      RB: JohnWil Spruiel, Sulligent, Jr., 6-0, 205
      WR: Cape Duncan, Pisgah, Sr., 5-8, 175
      WR: Ryker Woodall, Sand Rock, So., 6-1, 175
      OL: Trey Bailey, Cold Springs, Sr., 6-3, 260
      OL: David Lane Dodd, Coosa Christian, Sr., 6-2, 240
      DL: Tyrone Douglas, Tanner, Fr., 6-3, 187
      DL: Thomas Smith, Lexington, Sr., 6-3, 215
      LB: Fysher Patterson, West End-Walnut Grove, Sr., 5-10, 155
      LB: Major Thomas, J.U. Blacksher, Jr., 6-2, 185
      DB: JaVun Denson, Clarke Co., Sr., 5-8, 155
      P: Wes Carden, Lanett, Jr., 6-3, 175
      ATH: Catcher Duncan, Lamar Co., Jr., 5-11, 188
      ATH: Khi Harris, Luverne, Jr., 6-1, 202

COACH OF THE YEAR
      RJ McDonald, Lanett

Class 1A

FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense

      QB: Blaize Wakefield, Hubbertville, Jr., 6-0, 160
      RB: Nehemiah McCary, Maplesville, So., 6-3, 220
      RB: Jaquez Wilkes, Wadley, Sr., 6-4, 240
      RB: Ayden Willsey, McKenzie, Jr., 6-0, 205
      WR: Joshua Harris Jr., McIntosh, Jr., 6-1, 180
      WR: Josh Reed, Jr., Leroy, Sr., 6-0, 152
      WR: Kane Rushing, Hubbertville, Jr., 6-1, 160
      OL: Eli Beard, Appalachian, Sr., 6-4, 300
      OL: Zane Bullard, McKenzie, Sr., 6-3, 305
      OL: Jabari Burns, Wadley, Sr., 5-11, 245
      OL: Jaquez Dixon, Sweet Water, Sr., 6-2, 260
      OL: Tim Parnell, Leroy, Sr., 5-9, 270
      K: Nick Ibarra, Fayetteville, Sr., 6-0, 190

Defense
      DL: Marctavious Crittenden, Georgiana, Sr., 6-0, 275
      DL: Kavarris Duncan, Winterboro, Jr., 6-2, 305
      DL: Ja'vyun Tarver, Notasulga, Jr., 6-2, 285
      DL: Jediah Works, Maplesville, Jr., 6-0, 238
      LB: Chip Crowe, Lynn, Jr., 6-3, 215
      LB: Eli Hubbert, Maplesville, Sr., 6-2, 180
      LB: Donovan Marshall, Jr., Leroy, Sr., 5-9, 136
      LB: Luke Ward, Berry, Sr., 6-3, 175
      DB: Cam Ingram, Hackleburg, Sr., 6-0, 160
      DB: Conner Lane, Addison, So., 5-11, 165
      DB: Cortavion Lynch, Wadley, Sr., 5-9, 185
      DB: Khemani Robinson, Winterboro, Sr., 5-8, 175
      P: Trenton Turner, Fruitdale, Sr., 5-9, 205

Athlete
      Deion Blanks, Sweet Water, Sr., 6-3, 215
      Jamari Nicks, Winterboro, So., 5-9, 185
      ZiQuayvion Jackson, McKenzie, Sr., 6-1, 200
      Elijah Roberts, Addison, Jr., 6-3, 170

SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
      QB: Gage Davis, Florala, Jr., 5-11, 170
      RB: Ja'Kavien Collins, Leroy, Sr., 6-1, 216
      RB: Lake Norris, Berry, Sr., 5-11, 215
      RB: Jonah Sparks, Woodville, Jr., 6-0, 160
      WR: Jolon Davis-Warren, McKenzie, Sr., 5-9, 135
      WR: Frisco Robertson, Wadley, Sr., 6-0, 175
      WR: Greyson West, Florala, Jr., 5-10, 165
      OL: Aiden Benson, Meek, Sr., 6-2, 275
      OL: Aiden Blair, Fayetteville, Sr., 5-10, 200
      OL: Brye Dollar, Addison, Sr., 6-1, 260
      OL: Aderius Harris, Maplesville, Jr., 6-1, 276
      OL: Terry Hilliard, Brantley, Jr., 6-2, 295
      K: Brennan Harrison, Maplesville, Jr., 5-4, 130

Defense
      DL: Braylon Hill, Hubbertville, So., 6-1, 215
      DL: Braxton Jenkins, Millry, Sr., 5-11, 205
      DL: Malachi Tolbert, McKenzie, Sr., 5-10, 235
      DL: Bryant Williams, Spring Garden, Jr., 5-8, 175
      LB: Noah Bryan, Florala, Jr., 5-9, 165
      LB: Lajayvius Crittenden, McKenzie, Sr., 5-9, 165
      LB: Zack Hawkins, Brantley, Jr., 6-0, 185
      LB: Cole Smith, Appalachian, Jr., 6-0, 185
      DB: Andrez Bell, University Charter, So., 5-11, 170
      DB: Michael Billups Jr., Pickens Co., Sr., 6-2, 180
      DB: Cole Brand, Hubbertville, Jr., 6-0, 185
      DB: Braxton Traylor, Ider, Fr., 5-8, 180
      P: None.

Athlete
      Colton Caldwell, Appalachian, So., 6-2, 190
      Desmond Miller, Notasulga, Sr., 5-11, 195
      Brady Ruark, Spring Garden, Jr., 5-3, 110
      Tyler Stricklin, Hubbertville, So., 6-2, 185
      Sawyer Sullivan, Leroy, Sr., 6-0, 208

HONORABLE MENTION
      QB: Presley Duke, Fayetteville, Jr., 6-0, 165
      RB: Braden Gilliland, Appalachian, Sr., 6-2, 215
      WR: Judah Wilkins, Addison, So., 6-0, 175
      OL: Clay Gunter, McKenzie, Sr., 6-0, 290
      DL: Hunter Scruggs, Phillips-Bear Creek, Sr., 5-11, 175
      DL: Daniel Storey, Donoho, 8th, 5-10, 255
      LB: Dareon Mason, Sweet Water, Sr., 5-9, 185
      LB: Philip Wilson, Marion Co., Sr., 6-1, 185
      DB: Kerry Jones, Florala, Fr., 5-11, 165
      DB: Jack Sentell, Gaylesville, Jr., 6-1, 210
      ATH: Aydn Heinrich, Gaylesville, Jr., 6-1, 200
      ATH: Andre Wright, Brantley, Jr., 6-0, 210

COACH OF THE YEAR
      Mark Hastings, Addison

SEE ALSO: 2025 Alabama High School Football Scores, Playoffs and Regular Season

AISA

ALL-STATE
Offense

      QB: Ahmod Billins, Abbeville Christian, Sr., 6-2, 190
      RB: Kade Carroll, South Choctaw Academy, Jr., 6-2, 170
      RB: Julian Curry, Wilcox Academy, Sr., 5-10, 170
      RB: Jeremy Hardy, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 175
      WR: Jayden Buckhannon, Abbeville Christian, Sr., 6-1, 180
      WR: Shi-tony Crawford, Abbeville Christian, Sr., 6-2, 185
      WR: Ethan Dow, Bessemer Academy, Sr., 6-0, 170
      OL: Gabe Bridges, Chambers Academy, Sr., 6-1, 265
      OL: Alex Cruz, South Choctaw Academy, Sr., 5-8, 250
      OL: Caine McLaughlin, Morgan Academy, Sr., 6-0, 240
      OL: Spencer Newman, Chambers Academy, Sr., 6-4, 331
      OL: Justin Smalley, Southern Academy, Sr., 6-1, 270
      K: None.

Defense
      DL: Tripp Albert, Fort Dale Academy, Sr., 6-0, 235
      DL: Radarion Glover, Abbeville Christian, Sr., 6-3, 235
      DL: Brock Whitt, Edgewood, Sr., 6-4, 230
      DL: Eli Whorton, Chambers Academy, Sr., 6-1, 225
      LB: Kainen Bozeman, Hope-Oxford, Jr., 6-4, 200
      LB: Cooper Carver, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 190
      LB: Crawford Dansby, Lowndes Academy, Sr., 5-9, 150
      LB: Jim Vick, Wilcox Academy, Sr., 5-10, 160
      DB: Riddge Crawford, Abbeville Christian, So., 6-0, 160
      DB: Bryson Reid, Patrician, Jr., 6-2, 180
      DB: Bryce Modling, Chambers Academy, Jr., 6-1, 170
      DB: Huston Hampton, Lowndes Academy, Sr., 5-10, 160
      P: None.

Athlete
      Ethan Carr, Patrician, Jr., 5-10, 180
      Remington Faile, Patrician, Sr., 6-0, 210
      Ben Knowles, South Choctaw Academy, Sr., 5-10, 240
      Jack Lipscomb, Monroe Academy, Sr., 5-10, 160
      Jaden Stephens, Banks Academy, Jr., 5-9, 160
      Peyton Yerta, Chambers Academy, Sr., 5-8, 185

HONORABLE MENTION
      QB: Alex Johnson, Morgan Academy, Sr., 6-0, 180
      RB: Cason Sexton, Southern Academy, Sr., 5-10, 175
      RB: Ty Turberville, Monroe Academy, Jr., 6-1, 170
      WR: Nick Morrow, Hope-Oxford, Jr., 5-10, 150
      WR: Speedie Pernell, Morgan Academy, Sr., 5-7, 140
      OL: Brock Whitt, Edgewood, Sr., 6-4, 230
      DL: Andrew McLaurin, Monroe Academy, Jr., 6-4, 218
      DL: Drew Sheppard, Chambers Academy, Sr., 6-2, 230
      LB: Steele Swanner, Wilcox Academy, So., 5-11, 170
      LB: Patrick Thomas, Southern Academy, So., 5-10, 170
      DB: Charlie Martens, Monroe Academy, Sr., 5-9, 165
      ATH: Grant Casey, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 200

COACH OF THE YEAR
      Stefan Gainey, Abbeville Christian

