2025 Alabama Sports Writers Association All-State Football Teams

The Alabama Sports Writers Association All-State football teams, honorable mentions and coaches of the year, in all classifications of the Alabama High School Athletic Association or the Alabama Independent School Association.

Finalists will be announced next weekend. Mr. Football, Super All-State and back/lineman winners are scheduled to be named Jan. 20 at a banquet in Montgomery.

The ASWA is a professional organization for sports writers and editors throughout the state, or any person involved in disseminating sports information or publicity in Alabama including but not limited to sports information personnel, publicists of professional organizations or facilities, or publicists of non-profit organizations sponsoring or governing sporting events. The ASWA is a non-profit organization.

Class 7A FIRST-TEAM ALL-STATE



Offense

QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205

RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190

RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205

RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175

WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190

WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180

WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185

OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262

OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285

OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260

OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275

OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320

K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181



Defense

DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250

DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230

DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240

DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230

LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205

LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210

LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215

LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205

DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190

DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185

DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185

DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180

P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180



Athlete



Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170

Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195

Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185

Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166



SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170

RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215

RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190

RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205

WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180

WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165

WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190

OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220

OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265

OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289

OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280

OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330

K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170



Defense

DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210

DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335

DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340

DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260

LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190

LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190

LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225

LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235

DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165

DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205

DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175

DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170

P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210



Athlete

Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165

Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170

Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140

Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190



HONORABLE MENTION

QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225

QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180

RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210

RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185

WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227

WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170

OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290

OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260

K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170

K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170

DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250

DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270

LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225

LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210

DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170

DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195

P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175

P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170

ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198

ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187



COACH OF THE YEAR

Bryan Moore, Opelika

Class 6A FIRST-TEAM ALL-STATE



Offense

QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185

RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210

RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170

RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200

WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185

WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210

WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175

OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284

OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235

OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225

OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275

OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285

K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160



Defense

DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235

DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275

DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265

DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285

LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200

LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210

LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215

LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210

DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185

DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175

DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200

DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165

P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185



Athlete

JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215

Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182

Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170

Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190



SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180

RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160

RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180

RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185

WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180

WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175

WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170

OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285

OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298

OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285

OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318

OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250

K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155



Defense

DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230

DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315

DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225

DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285

LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236

LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195

LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215

LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195

DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180

DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170

DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185

DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185

P: None.



Athlete

BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170

Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185

Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175

Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175

Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160



HONORABLE MENTION

QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190

QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183

RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190

RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185

WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175

WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175

OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285

OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275

DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240

DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270

LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190

LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170

DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175

DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190

ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175

ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185



COACH OF THE YEAR

Scott Basden, Muscle Shoals

Class 5A FIRST-TEAM ALL-STATE



Offense

QB: Sammy Dunn, Vigor, Sr., 5-11, 185

RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Sr., 5-10, 186

RB: Jake Harper, Fairview, Sr., 6-1, 215

RB: Spencer Unruh, Corner, Sr., 6-1, 195

WR: Dylan Jackson, Vigor, Sr., 5-9, 175

WR: Jalijah Rutledge, Moody, Jr., 5-11, 185

WR: Evan Taylor, Northside, Sr., 6-2, 200

OL: Gabriel Brown, Vigor, Jr., 6-2, 271

OL: Carter Fountain, Briarwood, Sr., 6-2, 270

OL: Taygan Harris, Scottsboro, Sr., 6-2, 263

OL: Cole Oliver, Priceville, Sr., 6-2, 258

OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Sr., 6-4, 280

K: Kingston Phan, UMS-Wright, Sr., 6-0, 190



Defense

DL: Kalun Cobb, Guntersville, Sr., 6-4, 220

DL: Jabarrius Garror, Vigor, Jr., 6-3, 215

DL: Cam Mallory, Moody, Sr., 6-2, 290

DL: Karlos May, Ramsay, Jr., 6-4, 315

LB: Jagger Ludolf, Moody, Sr., 5-11, 215

LB: Levi Martin, Sardis, Sr., 6-1, 210

LB: Ellis McGaskin, Williamson, Jr., 6-1, 215

LB: Ba'Roc Willis, Moody, Jr., 6-2, 220

DB: Jack Eubanks, Priceville, Jr., 5-11, 165

DB: Jaylen Scott, Williamson, Jr., 6-0, 185

DB: Conner Vaden, Scottsboro, So., 5-10, 166

DB: Miguel Wilson, Vigor, Jr., 5-10, 175

P: Ryan Swetz, John Carroll, Jr., 5-10, 175



Athlete

Sheldon Graham, Priceville, Sr., 6-3, 190

Qua McNeal, Jacksonville, Jr., 6-0, 195

Kolt Redding, Fairview, Sr., 5-11, 165

Jaylin Wright, Eufaula, Sr., 5-8, 175



SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Jackson Rhodes, Northside, Jr., 5-10, 180

RB: Isaiah Bennett, Sipsey Valley, Jr., 5-11, 190

RB: Presley Fant, Boaz, Sr., 6-0, 215

RB: Todrick Withers, Williamson, Sr., 5-8, 195

WR: Joshua Douthard, St. Clair Co., Jr., 5-10, 173

WR: Denarvis Reed, Carver-Birmingham, Jr., 6-2, 180

WR: Juice Riley, Sylacauga, Jr., 6-2, 185

OL: Braylen Broom, Williamson, Jr., 6-1, 275

OL: Nelson Chestang, Citronelle, Sr., 6-2, 265

OL: Trendon Glenn, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 235

OL: Andrew Latham, Fairview, Sr., 6-2, 265

OL: Cooper Pennington, Shelby Co., Sr., 6-3, 235

K: Ryan McPherson, Moody, Jr., 6-2, 200



Defense

DL: Jakyrie Chaney, Wenonah, Sr., 6-3, 215

DL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 240

DL: Isaac McNeal, Vigor, Jr., 6-3, 210

DL: Henry Smith, Moody, Sr., 6-3, 240

LB: Bryce Allen, Jacksonville, Sr., 5-9, 190

LB: Bradyn Bennett, Boaz, Sr., 5-11, 210

LB: Jamarcus Lett, Williamson, Jr., 5-11, 200

LB: Gage Nasworthy, Briarwood, Jr., 5-10, 185

DB: Kendall Harris, St. Clair Co., So., 5-11, 183

DB: Jermaine McCree, Williamson, Sr., 5-11, 180

DB: Kobe Weaver, Citronelle, So., 5-10, 185

DB: Cooper Whorton, Boaz, Jr., 5-10, 185

P: Hunter Knighten, Brewer, Sr., 6-0, 190



Athlete

Taylor Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-11, 170

Taylon Gaiter, Leeds, Jr., 5-9, 160

Perry Hand, UMS-Wright, Sr., 6-1, 205

Damazzia Taylor, Wenonah, Jr., 6-0, 175



HONORABLE MENTION

QB: Jake Lowery, Moody, Jr., 6-1, 190

QB: Landyn Smith, St. Clair Co., Jr., 5-9, 168

RB: Zerrick Jones, Andalusia, Sr., 5-8, 175

RB: Le'Kamren Meadows, Moody, Sr., 6-1, 210

WR: John Austin, Williamson, Sr., 6-1, 195

WR: Urijah Burnham, Priceville, Jr., 5-11, 170

OL: Kingston Gooden, Valley, Sr., 6-1, 260

OL: Kyler Mitchell, Montevallo, Sr., 6-3, 290

K: JP Costa, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 164

K: Brandon Manganaris, Guntersville, Sr., 6-2, 175

DL: Noah Ford, Boaz, Jr., 6-0, 205

DL: Jakourian Gibson, LeFlore, Jr., 5-8, 215

LB: Braxton Duncan, Russellville, So., 5-10, 180

LB: Alex Plaia, John Carroll, Sr., 5-11, 218

DB: Austin Kightlinger, Northside, Jr., 6-1, 185

DB: Hudson Oliver, Guntersville, So., 5-11, 185

P: Cole Raeuchle, Scottsboro, Sr., 6-2, 162

P: Kade Riley, Valley, Sr., 6-0, 170

ATH: Tra'vell Jones, St. Clair Co., Sr., 5-7, 178

ATH: Tate McNeeley, Elmore Co., Sr., 5-8, 140



COACH OF THE YEAR



Seth Parker, Priceville

Class 4A FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Gunner Rivers, St. Michael, Jr., 6-3, 210

RB: EJ Crowell, Jackson, Sr., 5-11, 215

RB: MaCarri Johnson, West Morgan, Jr., 5-10, 175

RB: Noah Moss, St. Michael, Sr., 6-1, 200

WR: Mark Andrzejewski, St. John Paul II, Sr., 6-3, 180

WR: Brody Jones, St. Michael, Sr., 5-10, 165

WR: Garrett Reid, Deshler, Sr., 6-1, 195

OL: Sharontae Bailey, Anniston, Jr., 6-4, 304

OL: Asa Holbert, Cherokee Co., Sr., 6-6, 290

OL: Cole Holland, Plainview, Jr., 6-5, 310

OL: Pate Pass, Oneonta, Sr., 6-4, 225

OL: Conner Wellingham, Hokes Bluff, Sr., 6-6, 315

K: Charlie Bottoms, Brooks, Sr., 5-8, 170



Defense

DL: Christopher Sutton, Handley, Sr., 6-0, 205

DL: Jadorion Mack, Bullock Co., So., 5-10, 220

DL: Charles Thomas, Anniston, Sr., 6-2, 242

DL: Demetrius Wilson, Jackson, Sr., 6-3, 299

LB: Charlie Buttram, Brooks, Sr., 6-0, 210

LB: Keithan Deloney, West Morgan, Sr., 6-1, 215

LB: Reid Giardina, Handley, Sr., 6-0, 185

LB: Laquon Whisenhunt, Jackson, Sr., 6-0, 230

DB: Jamarion Gordon, Jackson, Sr., 6-0, 200

DB: Elijah Lanier, Anniston, Jr., 6-1, 172

DB: Haven Massengile, North Jackson, Jr., 5-8, 170

DB: Dylan Purter, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 180

P: Carter Lewis, Mobile Christian, Sr., 5-9, 184



Athlete

Jonny Billions, Randolph, Sr., 5-11, 185

Landon Duckworth, Jackson, Sr., 6-3, 200

JB Potter, Ashville, Sr., 6-2, 185

Tyekelis Wallace, Bullock Co., Jr., 6-2, 230



SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Mason Holloway, Hamilton, Jr., 6-0, 160

RB: Nick Price Jr., North Jackson, Jr., 6-2, 225

RB: Jabari Williams, Anniston, Sr., 5-9, 176

RB: Keyshawn Woods, Cherokee Co., Sr., 5-11, 185

WR: M.J. Morris, Alexandria, So., 5-10, 165

WR: Carter Rutherford, Good Hope, Sr., 6-0, 170

WR: Houston Tibbs, Hamilton, Jr., 5-10, 165

OL: Geramyah Beckwith, Deshler, Jr., 5-11, 185

OL: Maddox Caldwell, St. Michael, Sr., 6-1, 290

OL: Landyn Gardner, Mobile Christian, Sr., 6-0, 305

OL: Tristan Grund, Good Hope, Sr., 6-3, 340

OL: Ben Moseley, Cherokee Co., Sr., 6-5, 210

K: Patricio Garcia, St. Michael, Sr., 5-9, 150



Defense

DL: Donnivan Bozeman, Jackson, Sr., 6-6, 235

DL: DeAndre Hooks, Escambia Co., So., 5-11, 260

DL: Damien Rorem, Madison Co., Sr., 6-1, 215

DL: Junior Smith, Dale Co., Sr., 6-7, 220

LB: Barrett Canerday, Madison Academy, Sr., 6-0, 185

LB: Henry Guthrie, American Christian, Jr., 6-2, 170

LB: Parker Smith, Ashville, Sr., 6-5, 225

LB: Cody Stevens, Good Hope, Sr., 5-10, 165

DB: Savon Barnes, Opp, Jr., 5-11, 165

DB: Sema'J Law, Mobile Christian, Sr., 6-0, 186

DB: Kyree Lewis, Anniston, Sr., 6-1, 165

DB: Daniel Taylor Jr., Hatton, Jr., 5-9, 170

P: Joey Ross, St. John Paul II, Sr., 6-3, 205



Athlete

Marquez Daniel, BTW-Tuskegee, Sr., 6-5, 205

Mason Drake, Good Hope, Sr., 5-10, 165

Damon Pope, Anniston, Sr., 5-10, 170

Bryce Whitaker, Hokes Bluff, Sr., 5-10, 185



HONORABLE MENTION

QB: Owen Hope, Plainview, Sr., 6-2, 185

QB: Charleston Owens, Madison Academy, So., 5-8, 160

RB: Daylen Scott, Madison Academy, Sr., 6-0, 175

RB: Jason Todd, Mobile Christian, Sr., 5-9, 183

WR: DJ Hines, Opp, Sr., 6-4, 180

WR: Jason Rutledge, Westminster-Huntsville, Jr., 5-9, 145

OL: Christopher Carter, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 260

OL: Kevin Howard, W.S. Neal, Sr., 5-10, 280

K: Brandon Mendoza, W.S. Neal, Sr., 5-8, 140

K: Yuren Rodriguez, Tallassee, Sr., 6-0, 220

DL: Ross Clark, Good Hope, Jr., 6-2, 185

DL: Cam Horton, Plainview, Sr., 6-4, 245

LB: Easton Grace, W.S. Neal, Sr., 6-2, 205

LB: Carson Tinsley, Westminster-Huntsville, Sr., 6-1, 195

DB: Cayne McClure, East Lawrence, Jr., 6-1, 200

P: Micah Bedgood, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 170

ATH: J.J. Beason, Alexandria, Jr., 5-10, 165

ATH: George Newman, Randolph, Sr., 6-3, 215



COACH OF THE YEAR

Jeremy Vines, Bullock Co.

Class 3A FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Kole Moody, Southside-Selma, 8th, 5-8, 150

RB: Hudson Higgins, Mars Hill Bible, Sr., 5-9, 180

RB: Jaxon Penn, Mars Hill Bible, Sr., 5-10, 170

RB: Wendell Winston, Randolph Co., Sr., 5-10, 185

WR: Jarrett Friendly, Montgomery Academy, Jr., 6-6, 190

WR: Rollie Pinto, Piedmont, Sr., 6-0, 190

WR: Cedrick Simmons, Southside-Selma, Jr., 5-10, 196

OL: Kaden Doyle, Piedmont, Sr., 6-2, 250

OL: Jyrek Gipson, Southside-Selma, Sr., 6-1, 330

OL: Andre Perez, Gordo, Jr., 6-0, 260

OL: Cord Pigg, Mars Hill Bible, Jr., 6-2, 275

OL: Max Shiver, Lee-Scott, Sr., 6-4, 305

K: Rob Ashworth, Montgomery Academy, Sr., 6-0, 190



Defense

DL: Will Allen, Bayside Academy, Sr., 6-1, 220

DL: Caleb Metzner, Cottage Hill, Sr., 6-3, 215

DL: Easton Skaggs, Westbrook Christian, So., 6-1, 250

DL: Samuel Swinney, Mars Hill Bible, Sr., 6-0, 220

LB: Bentley Chandler, Piedmont, Jr., 5-10, 190

LB: Braden Gordon, Montgomery Academy, Jr., 6-3, 210

LB: Titus Jones, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 216

LB: Shadarius Toodle, Cottage Hill, Sr., 6-3, 215

DB: Camarion Allen, Southside-Selma, Jr., 5-10, 180

DB: Noah Cain, Bayside Academy, Sr., 5-11, 185

DB: Eli Schlageter, Geraldine, Sr., 6-1, 160

DB: Xykais Thomas, Cottage Hill, So., 6-1, 185

P: Read Barber, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 185



Athlete

Brody Blevins, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 192

Greer Lovell, Whitesburg Christian, Fr., 5-9, 165

Monroe Partin, Bayside Academy, Sr., 6-4, 225

Shamar Toodle, Cottage Hill, So., 6-1, 195



SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Davis Barnett, Bayside Academy, So., 6-0, 160

RB: Ryder Gipson, Fyffe, Jr., 6-1, 225

RB: Ryder Robertson, Gordo, Sr., 5-9, 180

RB: Brooks Zachry, Lee-Scott, Jr., 6-1, 190

WR: Gavin Lang, Collinsville, Jr., 5-11, 185

WR: Cal Lawrence, Glenwood, Sr., 6-2, 195

WR: Derrick Surles, Southside-Selma, Sr., 6-1, 190

OL: Tristan Chappell, Randolph Co., Sr., 6-2, 235

OL: Elijah Jones, Colbert Co., Sr., 6-2, 265

OL: Preston Littrell, Rogers, Sr., 6-3, 215

OL: Solomon Marlow, Trinity, Sr., 6-2, 315

OL: Eli Mitchell, Geraldine, So., 6-0, 255

K: Matthew Williams, Rogers, Sr., 5-9, 150



Defense

DL: Michael Hosea, Southside-Selma, Jr., 6-3, 225

DL: Bobby McCoy, Gordo, Sr., 6-4, 210

DL: Guy Murphy, Flomaton, Jr., 6-3, 265

DL: Kenneth Watson, Geraldine, Sr., 5-11, 250

LB: Evan Austin, Mars Hill Bible, Sr., 6-0, 180

LB: Wilson Cherry, Trinity, Sr., 6-2, 190

LB: Chase Kirkpatrick, Piedmont, Jr., 5-9, 175

LB: Billy Neill, Bayside Academy, Sr., 6-1, 220

DB: Jayden Lowery, Hillcrest-Evergreen, Sr., 5-11, 170

DB: Kamden Martin, Flomaton, Jr., 6-5, 190

DB: Tristan Perry, Hale Co., Sr., 5-8, 150

DB: Kalix Smith, Greensboro, Sr., 6-1, 175

P: Spencer Luquire, Glenwood, Sr., 6-3, 200



Athlete

Blaine Bowen, Winfield, Jr., 6-0, 170

Boston Gibbs, Holly Pond, Sr., 6-0, 185

Armari Towns, Southside-Selma, Sr., 6-6, 220

Jon Beck Wade, Geraldine, So., 5-9, 220



HONORABLE MENTION

QB: Mason McAteer, Collinsville, Jr., 5-11, 150

QB: Reid McBride, Montgomery Academy, So., 6-2, 170

RB: Nic Grigsby, Rogers, Sr., 6-2, 165

RB: Kaivien Ryans, Hale Co., Sr., 5-8, 160

WR: Drake Bentley, Hanceville, Sr., 6-3, 170

WR: Cooper Wales, Elkmont, So., 6-0, 170

OL: Zackariah Cobb, Hillcrest-Evergreen, Sr., 6-0, 265

OL: John Green, Thorsby, Sr., 6-4, 280

K: Carson Longshore, Mars Hill Bible, Jr., 6-0, 150

DL: Matthew McIntyre, Mars Hill Bible, Jr., 6-3, 220

LB: Frank Hayes, Colbert Co., Sr., 6-0, 215

LB: Brayden Phillips, Flomaton, Sr., 5-11, 175

DB: Tyler Claridy, Glenwood, So., 5-10, 170

DB: Henry Nuwayhid, Whitesburg Christian, Fr., 5-8, 145

P: Barrett Cook, Lee-Scott, Jr., 6-3, 200

ATH: Hayston Scott, Phil Campbell, Jr., 5-9, 190

ATH: Tyler Thomas, Oakman, Sr., 6-1, 193



COACH OF THE YEAR

Barrett Trotter, Bayside Academy



Class 2A FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Cutter Mays, Pisgah, So., 5-9, 145

RB: Kylen Johnson, Coosa Christian, So., 5-11, 175

RB: Jayden Roberts, Vincent, Sr., 6-1, 175

RB: Jaxon Vinson, Red Bay, Sr., 6-2, 215

WR: Sydrus Gilmore, Chickasaw, Sr., 6-1, 165

WR: Landon Watkins, Pisgah, Sr., 5-8, 184

WR: Alijah Woods, Reeltown, Jr., 5-11, 185

OL: Tony Franklin, Luverne, Sr., 5-10, 205

OL: Zayden Franklin, Coosa Christian, Sr., 6-2, 275

OL: Jaylen Hill, Lanett, Jr., 6-5, 295

OL: Austin Osbourne, Vincent, Jr., 5-11, 265

OL: Wesley Wheeler, Pleasant Valley, Sr., 6-2, 250

K: Zion Picatoste, Goshen, Jr., 6-1, 185



Defense

DL: Houston Jackson, Falkville, Sr., 5-7, 210

DL: Gabe Jones, Ariton, Sr., 6-0, 255

DL: Jeremiah McGilberry, Lanett, Sr., 6-3, 235

DL: Cade Mickler, Coosa Christian, Sr., 6-2, 220

LB: Cayden Carroll, Vincent, Sr., 5-8, 175

LB: Hayden Dotson, Clarke Co., Sr., 6-2, 215

LB: Jayden Laird, Luverne, Jr., 6-0, 198

LB: Owen Wadsworth, Southeastern-Blount, Sr., 6-2, 245

DB: Eli Harris, Falkville, Sr., 5-10, 180

DB: Jesson Hickman, Southeastern-Blount, Sr., 6-0, 165

DB: Caleb Jenkins, Pisgah, Sr., 5-10, 155

DB: Jay Posey, Vincent, Jr., 5-7, 135

P: Addison Senn, Ariton, Jr., 6-1, 185



Athlete

Sam Garrison, Susan Moore, So., 6-2, 220

Elliott Harris, Luverne, So., 5-9, 165

Jericho Pendleton, Southeastern-Blount, Sr., 6-0, 160

Kane Smith, Luverne, Sr., 6-1, 210



SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Braxton Salster, Pleasant Valley, Jr., 6-6, 215

RB: Kade Davis, North Sand Mountain, Sr., 5-10, 190

RB: Nadarious Morgan, Lanett, Sr., 6-1, 205

RB: Traylen Roberts, Reeltown, Jr., 5-8, 180

WR: Lucas Beard, Susan Moore, So., 5-10, 157

WR: Ja'Quez Johnson, Lanett, Jr., 6-1, 175

WR: Will White, Lexington, Sr., 6-3, 187

OL: Cooper Burgess, Susan Moore, Jr., 6-2, 285

OL: Brayden Pyron, Pike Liberal Arts, Sr., 5-11, 270

OL: Chad Smith, Pisgah, Sr., 5-11, 232

OL: Hudson Smith, Cedar Bluff, Sr., 6-1, 270

OL: Kameron White, Loachapoka, Jr., 6-3, 252

K: Aiden Chambers, Lexington, Sr., 5-9, 175



Defense

DL: Mac Boone, St. Luke's, Sr., 5-11, 280

DL: Devin Bragg, Reeltown, Sr., 5-11, 235

DL: Braylon Chambers, Lanett, Jr., 6-1, 255

DL: Radley Mays, Coosa Christian, Sr., 5-11, 220

LB: Wells Ganey, Ariton, Sr., 5-7, 190

LB: Brody Phillips, Highland Home, Jr., 5-11, 175

LB: Kendric Sims, Chickasaw, Sr., 6-4, 200

LB: Sawyer Summerlin, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-1, 210

DB: Cooper Dougal, Pleasant Valley, Jr., 5-7, 130

DB: Colson Love, Providence Christian, Sr., 5-9, 165

DB: Grayson Malone, Coosa Christian, Sr., 6-1, 180

DB: Kade Strength, Cottonwood, Jr., 6-1, 165

P: Lucas Weaver, J.U. Blacksher, Jr., 6-2, 220



Athlete

Ayden Black, Cold Springs, Sr., 6-1, 175

Caden Hutchings, Geneva Co., Sr., 6-1, 195

Trevor Tillman, Cottonwood, So., 5-11, 175

Preston Williams, G.W. Long, Jr., 6-1, 180



HONORABLE MENTION

QB: Zane Kilburn, Lexington, Fr., 5-11, 162

QB: Mark Norris, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-3, 196

RB: Lareaco Echols, Loachapoka, Jr., 5-9, 175

RB: JohnWil Spruiel, Sulligent, Jr., 6-0, 205

WR: Cape Duncan, Pisgah, Sr., 5-8, 175

WR: Ryker Woodall, Sand Rock, So., 6-1, 175

OL: Trey Bailey, Cold Springs, Sr., 6-3, 260

OL: David Lane Dodd, Coosa Christian, Sr., 6-2, 240

DL: Tyrone Douglas, Tanner, Fr., 6-3, 187

DL: Thomas Smith, Lexington, Sr., 6-3, 215

LB: Fysher Patterson, West End-Walnut Grove, Sr., 5-10, 155

LB: Major Thomas, J.U. Blacksher, Jr., 6-2, 185

DB: JaVun Denson, Clarke Co., Sr., 5-8, 155

P: Wes Carden, Lanett, Jr., 6-3, 175

ATH: Catcher Duncan, Lamar Co., Jr., 5-11, 188

ATH: Khi Harris, Luverne, Jr., 6-1, 202



COACH OF THE YEAR

RJ McDonald, Lanett

Class 1A FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense



QB: Blaize Wakefield, Hubbertville, Jr., 6-0, 160

RB: Nehemiah McCary, Maplesville, So., 6-3, 220

RB: Jaquez Wilkes, Wadley, Sr., 6-4, 240

RB: Ayden Willsey, McKenzie, Jr., 6-0, 205

WR: Joshua Harris Jr., McIntosh, Jr., 6-1, 180

WR: Josh Reed, Jr., Leroy, Sr., 6-0, 152

WR: Kane Rushing, Hubbertville, Jr., 6-1, 160

OL: Eli Beard, Appalachian, Sr., 6-4, 300

OL: Zane Bullard, McKenzie, Sr., 6-3, 305

OL: Jabari Burns, Wadley, Sr., 5-11, 245

OL: Jaquez Dixon, Sweet Water, Sr., 6-2, 260

OL: Tim Parnell, Leroy, Sr., 5-9, 270

K: Nick Ibarra, Fayetteville, Sr., 6-0, 190



Defense

DL: Marctavious Crittenden, Georgiana, Sr., 6-0, 275

DL: Kavarris Duncan, Winterboro, Jr., 6-2, 305

DL: Ja'vyun Tarver, Notasulga, Jr., 6-2, 285

DL: Jediah Works, Maplesville, Jr., 6-0, 238

LB: Chip Crowe, Lynn, Jr., 6-3, 215

LB: Eli Hubbert, Maplesville, Sr., 6-2, 180

LB: Donovan Marshall, Jr., Leroy, Sr., 5-9, 136

LB: Luke Ward, Berry, Sr., 6-3, 175

DB: Cam Ingram, Hackleburg, Sr., 6-0, 160

DB: Conner Lane, Addison, So., 5-11, 165

DB: Cortavion Lynch, Wadley, Sr., 5-9, 185

DB: Khemani Robinson, Winterboro, Sr., 5-8, 175

P: Trenton Turner, Fruitdale, Sr., 5-9, 205



Athlete

Deion Blanks, Sweet Water, Sr., 6-3, 215

Jamari Nicks, Winterboro, So., 5-9, 185

ZiQuayvion Jackson, McKenzie, Sr., 6-1, 200

Elijah Roberts, Addison, Jr., 6-3, 170



SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Gage Davis, Florala, Jr., 5-11, 170

RB: Ja'Kavien Collins, Leroy, Sr., 6-1, 216

RB: Lake Norris, Berry, Sr., 5-11, 215

RB: Jonah Sparks, Woodville, Jr., 6-0, 160

WR: Jolon Davis-Warren, McKenzie, Sr., 5-9, 135

WR: Frisco Robertson, Wadley, Sr., 6-0, 175

WR: Greyson West, Florala, Jr., 5-10, 165

OL: Aiden Benson, Meek, Sr., 6-2, 275

OL: Aiden Blair, Fayetteville, Sr., 5-10, 200

OL: Brye Dollar, Addison, Sr., 6-1, 260

OL: Aderius Harris, Maplesville, Jr., 6-1, 276

OL: Terry Hilliard, Brantley, Jr., 6-2, 295

K: Brennan Harrison, Maplesville, Jr., 5-4, 130



Defense

DL: Braylon Hill, Hubbertville, So., 6-1, 215

DL: Braxton Jenkins, Millry, Sr., 5-11, 205

DL: Malachi Tolbert, McKenzie, Sr., 5-10, 235

DL: Bryant Williams, Spring Garden, Jr., 5-8, 175

LB: Noah Bryan, Florala, Jr., 5-9, 165

LB: Lajayvius Crittenden, McKenzie, Sr., 5-9, 165

LB: Zack Hawkins, Brantley, Jr., 6-0, 185

LB: Cole Smith, Appalachian, Jr., 6-0, 185

DB: Andrez Bell, University Charter, So., 5-11, 170

DB: Michael Billups Jr., Pickens Co., Sr., 6-2, 180

DB: Cole Brand, Hubbertville, Jr., 6-0, 185

DB: Braxton Traylor, Ider, Fr., 5-8, 180

P: None.



Athlete

Colton Caldwell, Appalachian, So., 6-2, 190

Desmond Miller, Notasulga, Sr., 5-11, 195

Brady Ruark, Spring Garden, Jr., 5-3, 110

Tyler Stricklin, Hubbertville, So., 6-2, 185

Sawyer Sullivan, Leroy, Sr., 6-0, 208



HONORABLE MENTION

QB: Presley Duke, Fayetteville, Jr., 6-0, 165

RB: Braden Gilliland, Appalachian, Sr., 6-2, 215

WR: Judah Wilkins, Addison, So., 6-0, 175

OL: Clay Gunter, McKenzie, Sr., 6-0, 290

DL: Hunter Scruggs, Phillips-Bear Creek, Sr., 5-11, 175

DL: Daniel Storey, Donoho, 8th, 5-10, 255

LB: Dareon Mason, Sweet Water, Sr., 5-9, 185

LB: Philip Wilson, Marion Co., Sr., 6-1, 185

DB: Kerry Jones, Florala, Fr., 5-11, 165

DB: Jack Sentell, Gaylesville, Jr., 6-1, 210

ATH: Aydn Heinrich, Gaylesville, Jr., 6-1, 200

ATH: Andre Wright, Brantley, Jr., 6-0, 210



COACH OF THE YEAR

Mark Hastings, Addison

