2025 Alabama Sports Writers Association All-State Football Teams
The Alabama Sports Writers Association All-State football teams, honorable mentions and coaches of the year, in all classifications of the Alabama High School Athletic Association or the Alabama Independent School Association.
Finalists will be announced next weekend. Mr. Football, Super All-State and back/lineman winners are scheduled to be named Jan. 20 at a banquet in Montgomery.
The ASWA is a professional organization for sports writers and editors throughout the state, or any person involved in disseminating sports information or publicity in Alabama including but not limited to sports information personnel, publicists of professional organizations or facilities, or publicists of non-profit organizations sponsoring or governing sporting events. The ASWA is a non-profit organization.
Class 7A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Trent Seaborn, Thompson, Jr., 6-1, 205
RB: AJ Alexander, Dothan, Sr., 5-11, 190
RB: MJ Gideon, James Clemens, Jr., 5-11, 205
RB: Jayshaun Woodhouse, Central-Phenix City, Jr., 5-7, 175
WR: Dylan Cope, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
WR: Khatori Marion, Baker, Sr., 5-11, 180
WR: Darion Moseley, Thompson, Jr., 6-0, 185
OL: Caleb Boylan, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 262
OL: Parks Glaze, Fairhope, Sr., 6-6, 285
OL: Aden Jackson, Dothan, Sr., 6-5, 260
OL: Trenton Pritchett, Auburn, Sr., 6-5, 275
OL: Jatori Williams, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 320
K: James Bryant, Hoover, Sr., 5-11, 181
Defense
DL: Malique Franklin, Daphne, Sr., 6-6, 250
DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 230
DL: Cam Pritchett, Thompson, Jr., 6-3, 240
DL: Jovon Pulliam, Hoover, Jr., 6-2, 230
LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-10, 205
LB: Zo Martin, Florence, Sr., 6-0, 210
LB: Walker Turner, Enterprise, Sr., 6-0, 215
LB: Greg Williams, Auburn, Sr., 6-0, 205
DB: Jayden Aparicio-Bailey, Oak Mountain, Jr., 6-2, 190
DB: Al'King Hall, Dothan, Jr., 6-1, 185
DB: Shondell Harris, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 185
DB: Damonte Tabb, Thompson, Sr., 6-2, 180
P: Reese Beasley, Opelika, Jr., 6-1, 180
Athlete
Zion Crumpton, Carver-Montgomery, Sr., 6-2, 170
Cason Myers, Auburn, Jr., 6-2, 195
Charlie Taaffe, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 185
Jonah Winston, Hoover, Sr., 5-10, 166
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Bobby Coleman, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 170
RB: CJ Johnson, Opelika, Sr., 6-1, 215
RB: Braylon Lawson, Sparkman, Jr., 6-1, 190
RB: Kameron Smith, Mary Montgomery, Jr., 6-0, 205
WR: Rhys Dorsey, Bob Jones, Sr., 6-1, 180
WR: Pryce Lewis, Thompson, Sr., 5-10, 165
WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 190
OL: Cates Blackmon, Enterprise, Sr., 6-2, 220
OL: Malakai Cooper, James Clemens, Jr., 6-3, 265
OL: Jai'Vale Fredericks, Daphne, Sr., 6-6, 289
OL: Michael Price, Huntsville, Sr., 6-5, 280
OL: Darius Whitlow, Opelika, Jr., 6-3, 330
K: Grant Thompson, Fairhope, Sr., 5-11, 170
Defense
DL: Justyn Hartley, Hoover, Sr., 6-3, 210
DL: Carnell Jackson Jr., Auburn, Sr., 6-3, 335
DL: Ami Moala, Thompson, Sr., 6-2, 340
DL: Kaleb Morris, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 260
LB: Blake Battle, Sparkman, Sr., 5-10, 190
LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 190
LB: Aiden Parker, Auburn, Sr., 6-3, 225
LB: Zay Hall, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 235
DB: Caleb Caudle, Austin, Sr., 5-10, 165
DB: Gus Faulkner, Fairhope, Jr., 6-2, 205
DB: Braiden Howard, Opelika, Jr., 5-11, 175
DB: Edrick Williams, Jr., Daphne, Sr., 6-0, 170
P: Joe Daniels, Auburn, Sr., 6-5, 210
Athlete
Braylen Averett, Central-Phenix City, Fr., 5-10, 165
Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 170
Jaecyn Myles, Daphne, Sr., 5-6, 140
Will Phillips, Hewitt-Trussville, Sr., 6-3, 190
HONORABLE MENTION
QB: Tate Graham, Baker, Jr., 6-5, 225
QB: Christian Segar, Daphne, Jr., 6-3, 180
RB: Tristin Blackmon, Prattville, Sr., 6-2, 210
RB: Jailen Wheeler, Baker, Sr., 5-10, 185
WR: DJ Broughton, Mary Montgomery, Sr., 6-5, 227
WR: Jimmy McDonald, Florence, Sr., 6-0, 170
OL: Christian Ramirez, Albertville, Sr., 6-1, 290
OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Sr., 6-3, 260
K: Jack Ciancio, Central-Phenix City, So., 5-11, 170
K: Elijah Miller, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 5-11, 170
DL: Michael Chobey, Huntsville, Sr., 6-4, 250
DL: Will Cooper, Fairhope, Sr., 6-4, 270
LB: Devin Pettway, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 225
LB: Romeo Washington, Bob Jones, Sr., 6-1, 210
DB: Camare Jackson, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 170
DB: Trent McCorvey, Thompson, Jr., 6-0, 195
P: Paxton Genova, Prattville, Sr., 6-1, 175
P: Grant Morrison, Hoover, Jr., 6-1, 170
ATH: CJ Davis, Hewitt-Trussville, So., 5-10, 198
ATH: Trevon Kee, Smiths Station, Jr., 5-10, 187
COACH OF THE YEAR
Bryan Moore, Opelika
Class 6A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185
RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210
RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170
RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200
WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185
WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210
WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175
OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284
OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235
OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225
OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275
OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285
K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160
Defense
DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235
DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275
DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265
DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285
LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200
LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210
LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215
LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210
DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185
DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175
DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200
DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165
P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185
Athlete
JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215
Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182
Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170
Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180
RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160
RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180
RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185
WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180
WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175
WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170
OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285
OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298
OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285
OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318
OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250
K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155
Defense
DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230
DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315
DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225
DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285
LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236
LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195
LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215
LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195
DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180
DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170
DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185
DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185
P: None.
Athlete
BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170
Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185
Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175
Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175
Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160
HONORABLE MENTION
QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190
QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183
RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190
RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185
WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175
WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175
OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285
OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275
DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240
DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270
LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190
LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170
DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175
DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190
ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175
ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185
COACH OF THE YEAR
Scott Basden, Muscle Shoals
Class 5A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Sammy Dunn, Vigor, Sr., 5-11, 185
RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Sr., 5-10, 186
RB: Jake Harper, Fairview, Sr., 6-1, 215
RB: Spencer Unruh, Corner, Sr., 6-1, 195
WR: Dylan Jackson, Vigor, Sr., 5-9, 175
WR: Jalijah Rutledge, Moody, Jr., 5-11, 185
WR: Evan Taylor, Northside, Sr., 6-2, 200
OL: Gabriel Brown, Vigor, Jr., 6-2, 271
OL: Carter Fountain, Briarwood, Sr., 6-2, 270
OL: Taygan Harris, Scottsboro, Sr., 6-2, 263
OL: Cole Oliver, Priceville, Sr., 6-2, 258
OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Sr., 6-4, 280
K: Kingston Phan, UMS-Wright, Sr., 6-0, 190
Defense
DL: Kalun Cobb, Guntersville, Sr., 6-4, 220
DL: Jabarrius Garror, Vigor, Jr., 6-3, 215
DL: Cam Mallory, Moody, Sr., 6-2, 290
DL: Karlos May, Ramsay, Jr., 6-4, 315
LB: Jagger Ludolf, Moody, Sr., 5-11, 215
LB: Levi Martin, Sardis, Sr., 6-1, 210
LB: Ellis McGaskin, Williamson, Jr., 6-1, 215
LB: Ba'Roc Willis, Moody, Jr., 6-2, 220
DB: Jack Eubanks, Priceville, Jr., 5-11, 165
DB: Jaylen Scott, Williamson, Jr., 6-0, 185
DB: Conner Vaden, Scottsboro, So., 5-10, 166
DB: Miguel Wilson, Vigor, Jr., 5-10, 175
P: Ryan Swetz, John Carroll, Jr., 5-10, 175
Athlete
Sheldon Graham, Priceville, Sr., 6-3, 190
Qua McNeal, Jacksonville, Jr., 6-0, 195
Kolt Redding, Fairview, Sr., 5-11, 165
Jaylin Wright, Eufaula, Sr., 5-8, 175
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Jackson Rhodes, Northside, Jr., 5-10, 180
RB: Isaiah Bennett, Sipsey Valley, Jr., 5-11, 190
RB: Presley Fant, Boaz, Sr., 6-0, 215
RB: Todrick Withers, Williamson, Sr., 5-8, 195
WR: Joshua Douthard, St. Clair Co., Jr., 5-10, 173
WR: Denarvis Reed, Carver-Birmingham, Jr., 6-2, 180
WR: Juice Riley, Sylacauga, Jr., 6-2, 185
OL: Braylen Broom, Williamson, Jr., 6-1, 275
OL: Nelson Chestang, Citronelle, Sr., 6-2, 265
OL: Trendon Glenn, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 235
OL: Andrew Latham, Fairview, Sr., 6-2, 265
OL: Cooper Pennington, Shelby Co., Sr., 6-3, 235
K: Ryan McPherson, Moody, Jr., 6-2, 200
Defense
DL: Jakyrie Chaney, Wenonah, Sr., 6-3, 215
DL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 240
DL: Isaac McNeal, Vigor, Jr., 6-3, 210
DL: Henry Smith, Moody, Sr., 6-3, 240
LB: Bryce Allen, Jacksonville, Sr., 5-9, 190
LB: Bradyn Bennett, Boaz, Sr., 5-11, 210
LB: Jamarcus Lett, Williamson, Jr., 5-11, 200
LB: Gage Nasworthy, Briarwood, Jr., 5-10, 185
DB: Kendall Harris, St. Clair Co., So., 5-11, 183
DB: Jermaine McCree, Williamson, Sr., 5-11, 180
DB: Kobe Weaver, Citronelle, So., 5-10, 185
DB: Cooper Whorton, Boaz, Jr., 5-10, 185
P: Hunter Knighten, Brewer, Sr., 6-0, 190
Athlete
Taylor Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-11, 170
Taylon Gaiter, Leeds, Jr., 5-9, 160
Perry Hand, UMS-Wright, Sr., 6-1, 205
Damazzia Taylor, Wenonah, Jr., 6-0, 175
HONORABLE MENTION
QB: Jake Lowery, Moody, Jr., 6-1, 190
QB: Landyn Smith, St. Clair Co., Jr., 5-9, 168
RB: Zerrick Jones, Andalusia, Sr., 5-8, 175
RB: Le'Kamren Meadows, Moody, Sr., 6-1, 210
WR: John Austin, Williamson, Sr., 6-1, 195
WR: Urijah Burnham, Priceville, Jr., 5-11, 170
OL: Kingston Gooden, Valley, Sr., 6-1, 260
OL: Kyler Mitchell, Montevallo, Sr., 6-3, 290
K: JP Costa, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 164
K: Brandon Manganaris, Guntersville, Sr., 6-2, 175
DL: Noah Ford, Boaz, Jr., 6-0, 205
DL: Jakourian Gibson, LeFlore, Jr., 5-8, 215
LB: Braxton Duncan, Russellville, So., 5-10, 180
LB: Alex Plaia, John Carroll, Sr., 5-11, 218
DB: Austin Kightlinger, Northside, Jr., 6-1, 185
DB: Hudson Oliver, Guntersville, So., 5-11, 185
P: Cole Raeuchle, Scottsboro, Sr., 6-2, 162
P: Kade Riley, Valley, Sr., 6-0, 170
ATH: Tra'vell Jones, St. Clair Co., Sr., 5-7, 178
ATH: Tate McNeeley, Elmore Co., Sr., 5-8, 140
COACH OF THE YEAR
Seth Parker, Priceville
Class 4A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Gunner Rivers, St. Michael, Jr., 6-3, 210
RB: EJ Crowell, Jackson, Sr., 5-11, 215
RB: MaCarri Johnson, West Morgan, Jr., 5-10, 175
RB: Noah Moss, St. Michael, Sr., 6-1, 200
WR: Mark Andrzejewski, St. John Paul II, Sr., 6-3, 180
WR: Brody Jones, St. Michael, Sr., 5-10, 165
WR: Garrett Reid, Deshler, Sr., 6-1, 195
OL: Sharontae Bailey, Anniston, Jr., 6-4, 304
OL: Asa Holbert, Cherokee Co., Sr., 6-6, 290
OL: Cole Holland, Plainview, Jr., 6-5, 310
OL: Pate Pass, Oneonta, Sr., 6-4, 225
OL: Conner Wellingham, Hokes Bluff, Sr., 6-6, 315
K: Charlie Bottoms, Brooks, Sr., 5-8, 170
Defense
DL: Christopher Sutton, Handley, Sr., 6-0, 205
DL: Jadorion Mack, Bullock Co., So., 5-10, 220
DL: Charles Thomas, Anniston, Sr., 6-2, 242
DL: Demetrius Wilson, Jackson, Sr., 6-3, 299
LB: Charlie Buttram, Brooks, Sr., 6-0, 210
LB: Keithan Deloney, West Morgan, Sr., 6-1, 215
LB: Reid Giardina, Handley, Sr., 6-0, 185
LB: Laquon Whisenhunt, Jackson, Sr., 6-0, 230
DB: Jamarion Gordon, Jackson, Sr., 6-0, 200
DB: Elijah Lanier, Anniston, Jr., 6-1, 172
DB: Haven Massengile, North Jackson, Jr., 5-8, 170
DB: Dylan Purter, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 180
P: Carter Lewis, Mobile Christian, Sr., 5-9, 184
Athlete
Jonny Billions, Randolph, Sr., 5-11, 185
Landon Duckworth, Jackson, Sr., 6-3, 200
JB Potter, Ashville, Sr., 6-2, 185
Tyekelis Wallace, Bullock Co., Jr., 6-2, 230
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Mason Holloway, Hamilton, Jr., 6-0, 160
RB: Nick Price Jr., North Jackson, Jr., 6-2, 225
RB: Jabari Williams, Anniston, Sr., 5-9, 176
RB: Keyshawn Woods, Cherokee Co., Sr., 5-11, 185
WR: M.J. Morris, Alexandria, So., 5-10, 165
WR: Carter Rutherford, Good Hope, Sr., 6-0, 170
WR: Houston Tibbs, Hamilton, Jr., 5-10, 165
OL: Geramyah Beckwith, Deshler, Jr., 5-11, 185
OL: Maddox Caldwell, St. Michael, Sr., 6-1, 290
OL: Landyn Gardner, Mobile Christian, Sr., 6-0, 305
OL: Tristan Grund, Good Hope, Sr., 6-3, 340
OL: Ben Moseley, Cherokee Co., Sr., 6-5, 210
K: Patricio Garcia, St. Michael, Sr., 5-9, 150
Defense
DL: Donnivan Bozeman, Jackson, Sr., 6-6, 235
DL: DeAndre Hooks, Escambia Co., So., 5-11, 260
DL: Damien Rorem, Madison Co., Sr., 6-1, 215
DL: Junior Smith, Dale Co., Sr., 6-7, 220
LB: Barrett Canerday, Madison Academy, Sr., 6-0, 185
LB: Henry Guthrie, American Christian, Jr., 6-2, 170
LB: Parker Smith, Ashville, Sr., 6-5, 225
LB: Cody Stevens, Good Hope, Sr., 5-10, 165
DB: Savon Barnes, Opp, Jr., 5-11, 165
DB: Sema'J Law, Mobile Christian, Sr., 6-0, 186
DB: Kyree Lewis, Anniston, Sr., 6-1, 165
DB: Daniel Taylor Jr., Hatton, Jr., 5-9, 170
P: Joey Ross, St. John Paul II, Sr., 6-3, 205
Athlete
Marquez Daniel, BTW-Tuskegee, Sr., 6-5, 205
Mason Drake, Good Hope, Sr., 5-10, 165
Damon Pope, Anniston, Sr., 5-10, 170
Bryce Whitaker, Hokes Bluff, Sr., 5-10, 185
HONORABLE MENTION
QB: Owen Hope, Plainview, Sr., 6-2, 185
QB: Charleston Owens, Madison Academy, So., 5-8, 160
RB: Daylen Scott, Madison Academy, Sr., 6-0, 175
RB: Jason Todd, Mobile Christian, Sr., 5-9, 183
WR: DJ Hines, Opp, Sr., 6-4, 180
WR: Jason Rutledge, Westminster-Huntsville, Jr., 5-9, 145
OL: Christopher Carter, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 260
OL: Kevin Howard, W.S. Neal, Sr., 5-10, 280
K: Brandon Mendoza, W.S. Neal, Sr., 5-8, 140
K: Yuren Rodriguez, Tallassee, Sr., 6-0, 220
DL: Ross Clark, Good Hope, Jr., 6-2, 185
DL: Cam Horton, Plainview, Sr., 6-4, 245
LB: Easton Grace, W.S. Neal, Sr., 6-2, 205
LB: Carson Tinsley, Westminster-Huntsville, Sr., 6-1, 195
DB: Cayne McClure, East Lawrence, Jr., 6-1, 200
P: Micah Bedgood, BTW-Tuskegee, Sr., 6-0, 170
ATH: J.J. Beason, Alexandria, Jr., 5-10, 165
ATH: George Newman, Randolph, Sr., 6-3, 215
COACH OF THE YEAR
Jeremy Vines, Bullock Co.
Class 3A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Kole Moody, Southside-Selma, 8th, 5-8, 150
RB: Hudson Higgins, Mars Hill Bible, Sr., 5-9, 180
RB: Jaxon Penn, Mars Hill Bible, Sr., 5-10, 170
RB: Wendell Winston, Randolph Co., Sr., 5-10, 185
WR: Jarrett Friendly, Montgomery Academy, Jr., 6-6, 190
WR: Rollie Pinto, Piedmont, Sr., 6-0, 190
WR: Cedrick Simmons, Southside-Selma, Jr., 5-10, 196
OL: Kaden Doyle, Piedmont, Sr., 6-2, 250
OL: Jyrek Gipson, Southside-Selma, Sr., 6-1, 330
OL: Andre Perez, Gordo, Jr., 6-0, 260
OL: Cord Pigg, Mars Hill Bible, Jr., 6-2, 275
OL: Max Shiver, Lee-Scott, Sr., 6-4, 305
K: Rob Ashworth, Montgomery Academy, Sr., 6-0, 190
Defense
DL: Will Allen, Bayside Academy, Sr., 6-1, 220
DL: Caleb Metzner, Cottage Hill, Sr., 6-3, 215
DL: Easton Skaggs, Westbrook Christian, So., 6-1, 250
DL: Samuel Swinney, Mars Hill Bible, Sr., 6-0, 220
LB: Bentley Chandler, Piedmont, Jr., 5-10, 190
LB: Braden Gordon, Montgomery Academy, Jr., 6-3, 210
LB: Titus Jones, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 216
LB: Shadarius Toodle, Cottage Hill, Sr., 6-3, 215
DB: Camarion Allen, Southside-Selma, Jr., 5-10, 180
DB: Noah Cain, Bayside Academy, Sr., 5-11, 185
DB: Eli Schlageter, Geraldine, Sr., 6-1, 160
DB: Xykais Thomas, Cottage Hill, So., 6-1, 185
P: Read Barber, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 185
Athlete
Brody Blevins, Westbrook Christian, Jr., 6-1, 192
Greer Lovell, Whitesburg Christian, Fr., 5-9, 165
Monroe Partin, Bayside Academy, Sr., 6-4, 225
Shamar Toodle, Cottage Hill, So., 6-1, 195
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Davis Barnett, Bayside Academy, So., 6-0, 160
RB: Ryder Gipson, Fyffe, Jr., 6-1, 225
RB: Ryder Robertson, Gordo, Sr., 5-9, 180
RB: Brooks Zachry, Lee-Scott, Jr., 6-1, 190
WR: Gavin Lang, Collinsville, Jr., 5-11, 185
WR: Cal Lawrence, Glenwood, Sr., 6-2, 195
WR: Derrick Surles, Southside-Selma, Sr., 6-1, 190
OL: Tristan Chappell, Randolph Co., Sr., 6-2, 235
OL: Elijah Jones, Colbert Co., Sr., 6-2, 265
OL: Preston Littrell, Rogers, Sr., 6-3, 215
OL: Solomon Marlow, Trinity, Sr., 6-2, 315
OL: Eli Mitchell, Geraldine, So., 6-0, 255
K: Matthew Williams, Rogers, Sr., 5-9, 150
Defense
DL: Michael Hosea, Southside-Selma, Jr., 6-3, 225
DL: Bobby McCoy, Gordo, Sr., 6-4, 210
DL: Guy Murphy, Flomaton, Jr., 6-3, 265
DL: Kenneth Watson, Geraldine, Sr., 5-11, 250
LB: Evan Austin, Mars Hill Bible, Sr., 6-0, 180
LB: Wilson Cherry, Trinity, Sr., 6-2, 190
LB: Chase Kirkpatrick, Piedmont, Jr., 5-9, 175
LB: Billy Neill, Bayside Academy, Sr., 6-1, 220
DB: Jayden Lowery, Hillcrest-Evergreen, Sr., 5-11, 170
DB: Kamden Martin, Flomaton, Jr., 6-5, 190
DB: Tristan Perry, Hale Co., Sr., 5-8, 150
DB: Kalix Smith, Greensboro, Sr., 6-1, 175
P: Spencer Luquire, Glenwood, Sr., 6-3, 200
Athlete
Blaine Bowen, Winfield, Jr., 6-0, 170
Boston Gibbs, Holly Pond, Sr., 6-0, 185
Armari Towns, Southside-Selma, Sr., 6-6, 220
Jon Beck Wade, Geraldine, So., 5-9, 220
HONORABLE MENTION
QB: Mason McAteer, Collinsville, Jr., 5-11, 150
QB: Reid McBride, Montgomery Academy, So., 6-2, 170
RB: Nic Grigsby, Rogers, Sr., 6-2, 165
RB: Kaivien Ryans, Hale Co., Sr., 5-8, 160
WR: Drake Bentley, Hanceville, Sr., 6-3, 170
WR: Cooper Wales, Elkmont, So., 6-0, 170
OL: Zackariah Cobb, Hillcrest-Evergreen, Sr., 6-0, 265
OL: John Green, Thorsby, Sr., 6-4, 280
K: Carson Longshore, Mars Hill Bible, Jr., 6-0, 150
DL: Matthew McIntyre, Mars Hill Bible, Jr., 6-3, 220
LB: Frank Hayes, Colbert Co., Sr., 6-0, 215
LB: Brayden Phillips, Flomaton, Sr., 5-11, 175
DB: Tyler Claridy, Glenwood, So., 5-10, 170
DB: Henry Nuwayhid, Whitesburg Christian, Fr., 5-8, 145
P: Barrett Cook, Lee-Scott, Jr., 6-3, 200
ATH: Hayston Scott, Phil Campbell, Jr., 5-9, 190
ATH: Tyler Thomas, Oakman, Sr., 6-1, 193
COACH OF THE YEAR
Barrett Trotter, Bayside Academy
Class 2A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Cutter Mays, Pisgah, So., 5-9, 145
RB: Kylen Johnson, Coosa Christian, So., 5-11, 175
RB: Jayden Roberts, Vincent, Sr., 6-1, 175
RB: Jaxon Vinson, Red Bay, Sr., 6-2, 215
WR: Sydrus Gilmore, Chickasaw, Sr., 6-1, 165
WR: Landon Watkins, Pisgah, Sr., 5-8, 184
WR: Alijah Woods, Reeltown, Jr., 5-11, 185
OL: Tony Franklin, Luverne, Sr., 5-10, 205
OL: Zayden Franklin, Coosa Christian, Sr., 6-2, 275
OL: Jaylen Hill, Lanett, Jr., 6-5, 295
OL: Austin Osbourne, Vincent, Jr., 5-11, 265
OL: Wesley Wheeler, Pleasant Valley, Sr., 6-2, 250
K: Zion Picatoste, Goshen, Jr., 6-1, 185
Defense
DL: Houston Jackson, Falkville, Sr., 5-7, 210
DL: Gabe Jones, Ariton, Sr., 6-0, 255
DL: Jeremiah McGilberry, Lanett, Sr., 6-3, 235
DL: Cade Mickler, Coosa Christian, Sr., 6-2, 220
LB: Cayden Carroll, Vincent, Sr., 5-8, 175
LB: Hayden Dotson, Clarke Co., Sr., 6-2, 215
LB: Jayden Laird, Luverne, Jr., 6-0, 198
LB: Owen Wadsworth, Southeastern-Blount, Sr., 6-2, 245
DB: Eli Harris, Falkville, Sr., 5-10, 180
DB: Jesson Hickman, Southeastern-Blount, Sr., 6-0, 165
DB: Caleb Jenkins, Pisgah, Sr., 5-10, 155
DB: Jay Posey, Vincent, Jr., 5-7, 135
P: Addison Senn, Ariton, Jr., 6-1, 185
Athlete
Sam Garrison, Susan Moore, So., 6-2, 220
Elliott Harris, Luverne, So., 5-9, 165
Jericho Pendleton, Southeastern-Blount, Sr., 6-0, 160
Kane Smith, Luverne, Sr., 6-1, 210
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Braxton Salster, Pleasant Valley, Jr., 6-6, 215
RB: Kade Davis, North Sand Mountain, Sr., 5-10, 190
RB: Nadarious Morgan, Lanett, Sr., 6-1, 205
RB: Traylen Roberts, Reeltown, Jr., 5-8, 180
WR: Lucas Beard, Susan Moore, So., 5-10, 157
WR: Ja'Quez Johnson, Lanett, Jr., 6-1, 175
WR: Will White, Lexington, Sr., 6-3, 187
OL: Cooper Burgess, Susan Moore, Jr., 6-2, 285
OL: Brayden Pyron, Pike Liberal Arts, Sr., 5-11, 270
OL: Chad Smith, Pisgah, Sr., 5-11, 232
OL: Hudson Smith, Cedar Bluff, Sr., 6-1, 270
OL: Kameron White, Loachapoka, Jr., 6-3, 252
K: Aiden Chambers, Lexington, Sr., 5-9, 175
Defense
DL: Mac Boone, St. Luke's, Sr., 5-11, 280
DL: Devin Bragg, Reeltown, Sr., 5-11, 235
DL: Braylon Chambers, Lanett, Jr., 6-1, 255
DL: Radley Mays, Coosa Christian, Sr., 5-11, 220
LB: Wells Ganey, Ariton, Sr., 5-7, 190
LB: Brody Phillips, Highland Home, Jr., 5-11, 175
LB: Kendric Sims, Chickasaw, Sr., 6-4, 200
LB: Sawyer Summerlin, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-1, 210
DB: Cooper Dougal, Pleasant Valley, Jr., 5-7, 130
DB: Colson Love, Providence Christian, Sr., 5-9, 165
DB: Grayson Malone, Coosa Christian, Sr., 6-1, 180
DB: Kade Strength, Cottonwood, Jr., 6-1, 165
P: Lucas Weaver, J.U. Blacksher, Jr., 6-2, 220
Athlete
Ayden Black, Cold Springs, Sr., 6-1, 175
Caden Hutchings, Geneva Co., Sr., 6-1, 195
Trevor Tillman, Cottonwood, So., 5-11, 175
Preston Williams, G.W. Long, Jr., 6-1, 180
HONORABLE MENTION
QB: Zane Kilburn, Lexington, Fr., 5-11, 162
QB: Mark Norris, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-3, 196
RB: Lareaco Echols, Loachapoka, Jr., 5-9, 175
RB: JohnWil Spruiel, Sulligent, Jr., 6-0, 205
WR: Cape Duncan, Pisgah, Sr., 5-8, 175
WR: Ryker Woodall, Sand Rock, So., 6-1, 175
OL: Trey Bailey, Cold Springs, Sr., 6-3, 260
OL: David Lane Dodd, Coosa Christian, Sr., 6-2, 240
DL: Tyrone Douglas, Tanner, Fr., 6-3, 187
DL: Thomas Smith, Lexington, Sr., 6-3, 215
LB: Fysher Patterson, West End-Walnut Grove, Sr., 5-10, 155
LB: Major Thomas, J.U. Blacksher, Jr., 6-2, 185
DB: JaVun Denson, Clarke Co., Sr., 5-8, 155
P: Wes Carden, Lanett, Jr., 6-3, 175
ATH: Catcher Duncan, Lamar Co., Jr., 5-11, 188
ATH: Khi Harris, Luverne, Jr., 6-1, 202
COACH OF THE YEAR
RJ McDonald, Lanett
Class 1A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Blaize Wakefield, Hubbertville, Jr., 6-0, 160
RB: Nehemiah McCary, Maplesville, So., 6-3, 220
RB: Jaquez Wilkes, Wadley, Sr., 6-4, 240
RB: Ayden Willsey, McKenzie, Jr., 6-0, 205
WR: Joshua Harris Jr., McIntosh, Jr., 6-1, 180
WR: Josh Reed, Jr., Leroy, Sr., 6-0, 152
WR: Kane Rushing, Hubbertville, Jr., 6-1, 160
OL: Eli Beard, Appalachian, Sr., 6-4, 300
OL: Zane Bullard, McKenzie, Sr., 6-3, 305
OL: Jabari Burns, Wadley, Sr., 5-11, 245
OL: Jaquez Dixon, Sweet Water, Sr., 6-2, 260
OL: Tim Parnell, Leroy, Sr., 5-9, 270
K: Nick Ibarra, Fayetteville, Sr., 6-0, 190
Defense
DL: Marctavious Crittenden, Georgiana, Sr., 6-0, 275
DL: Kavarris Duncan, Winterboro, Jr., 6-2, 305
DL: Ja'vyun Tarver, Notasulga, Jr., 6-2, 285
DL: Jediah Works, Maplesville, Jr., 6-0, 238
LB: Chip Crowe, Lynn, Jr., 6-3, 215
LB: Eli Hubbert, Maplesville, Sr., 6-2, 180
LB: Donovan Marshall, Jr., Leroy, Sr., 5-9, 136
LB: Luke Ward, Berry, Sr., 6-3, 175
DB: Cam Ingram, Hackleburg, Sr., 6-0, 160
DB: Conner Lane, Addison, So., 5-11, 165
DB: Cortavion Lynch, Wadley, Sr., 5-9, 185
DB: Khemani Robinson, Winterboro, Sr., 5-8, 175
P: Trenton Turner, Fruitdale, Sr., 5-9, 205
Athlete
Deion Blanks, Sweet Water, Sr., 6-3, 215
Jamari Nicks, Winterboro, So., 5-9, 185
ZiQuayvion Jackson, McKenzie, Sr., 6-1, 200
Elijah Roberts, Addison, Jr., 6-3, 170
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Gage Davis, Florala, Jr., 5-11, 170
RB: Ja'Kavien Collins, Leroy, Sr., 6-1, 216
RB: Lake Norris, Berry, Sr., 5-11, 215
RB: Jonah Sparks, Woodville, Jr., 6-0, 160
WR: Jolon Davis-Warren, McKenzie, Sr., 5-9, 135
WR: Frisco Robertson, Wadley, Sr., 6-0, 175
WR: Greyson West, Florala, Jr., 5-10, 165
OL: Aiden Benson, Meek, Sr., 6-2, 275
OL: Aiden Blair, Fayetteville, Sr., 5-10, 200
OL: Brye Dollar, Addison, Sr., 6-1, 260
OL: Aderius Harris, Maplesville, Jr., 6-1, 276
OL: Terry Hilliard, Brantley, Jr., 6-2, 295
K: Brennan Harrison, Maplesville, Jr., 5-4, 130
Defense
DL: Braylon Hill, Hubbertville, So., 6-1, 215
DL: Braxton Jenkins, Millry, Sr., 5-11, 205
DL: Malachi Tolbert, McKenzie, Sr., 5-10, 235
DL: Bryant Williams, Spring Garden, Jr., 5-8, 175
LB: Noah Bryan, Florala, Jr., 5-9, 165
LB: Lajayvius Crittenden, McKenzie, Sr., 5-9, 165
LB: Zack Hawkins, Brantley, Jr., 6-0, 185
LB: Cole Smith, Appalachian, Jr., 6-0, 185
DB: Andrez Bell, University Charter, So., 5-11, 170
DB: Michael Billups Jr., Pickens Co., Sr., 6-2, 180
DB: Cole Brand, Hubbertville, Jr., 6-0, 185
DB: Braxton Traylor, Ider, Fr., 5-8, 180
P: None.
Athlete
Colton Caldwell, Appalachian, So., 6-2, 190
Desmond Miller, Notasulga, Sr., 5-11, 195
Brady Ruark, Spring Garden, Jr., 5-3, 110
Tyler Stricklin, Hubbertville, So., 6-2, 185
Sawyer Sullivan, Leroy, Sr., 6-0, 208
HONORABLE MENTION
QB: Presley Duke, Fayetteville, Jr., 6-0, 165
RB: Braden Gilliland, Appalachian, Sr., 6-2, 215
WR: Judah Wilkins, Addison, So., 6-0, 175
OL: Clay Gunter, McKenzie, Sr., 6-0, 290
DL: Hunter Scruggs, Phillips-Bear Creek, Sr., 5-11, 175
DL: Daniel Storey, Donoho, 8th, 5-10, 255
LB: Dareon Mason, Sweet Water, Sr., 5-9, 185
LB: Philip Wilson, Marion Co., Sr., 6-1, 185
DB: Kerry Jones, Florala, Fr., 5-11, 165
DB: Jack Sentell, Gaylesville, Jr., 6-1, 210
ATH: Aydn Heinrich, Gaylesville, Jr., 6-1, 200
ATH: Andre Wright, Brantley, Jr., 6-0, 210
COACH OF THE YEAR
Mark Hastings, Addison
SEE ALSO: 2025 Alabama High School Football Scores, Playoffs and Regular Season
AISA
ALL-STATE
Offense
QB: Ahmod Billins, Abbeville Christian, Sr., 6-2, 190
RB: Kade Carroll, South Choctaw Academy, Jr., 6-2, 170
RB: Julian Curry, Wilcox Academy, Sr., 5-10, 170
RB: Jeremy Hardy, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 175
WR: Jayden Buckhannon, Abbeville Christian, Sr., 6-1, 180
WR: Shi-tony Crawford, Abbeville Christian, Sr., 6-2, 185
WR: Ethan Dow, Bessemer Academy, Sr., 6-0, 170
OL: Gabe Bridges, Chambers Academy, Sr., 6-1, 265
OL: Alex Cruz, South Choctaw Academy, Sr., 5-8, 250
OL: Caine McLaughlin, Morgan Academy, Sr., 6-0, 240
OL: Spencer Newman, Chambers Academy, Sr., 6-4, 331
OL: Justin Smalley, Southern Academy, Sr., 6-1, 270
K: None.
Defense
DL: Tripp Albert, Fort Dale Academy, Sr., 6-0, 235
DL: Radarion Glover, Abbeville Christian, Sr., 6-3, 235
DL: Brock Whitt, Edgewood, Sr., 6-4, 230
DL: Eli Whorton, Chambers Academy, Sr., 6-1, 225
LB: Kainen Bozeman, Hope-Oxford, Jr., 6-4, 200
LB: Cooper Carver, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 190
LB: Crawford Dansby, Lowndes Academy, Sr., 5-9, 150
LB: Jim Vick, Wilcox Academy, Sr., 5-10, 160
DB: Riddge Crawford, Abbeville Christian, So., 6-0, 160
DB: Bryson Reid, Patrician, Jr., 6-2, 180
DB: Bryce Modling, Chambers Academy, Jr., 6-1, 170
DB: Huston Hampton, Lowndes Academy, Sr., 5-10, 160
P: None.
Athlete
Ethan Carr, Patrician, Jr., 5-10, 180
Remington Faile, Patrician, Sr., 6-0, 210
Ben Knowles, South Choctaw Academy, Sr., 5-10, 240
Jack Lipscomb, Monroe Academy, Sr., 5-10, 160
Jaden Stephens, Banks Academy, Jr., 5-9, 160
Peyton Yerta, Chambers Academy, Sr., 5-8, 185
HONORABLE MENTION
QB: Alex Johnson, Morgan Academy, Sr., 6-0, 180
RB: Cason Sexton, Southern Academy, Sr., 5-10, 175
RB: Ty Turberville, Monroe Academy, Jr., 6-1, 170
WR: Nick Morrow, Hope-Oxford, Jr., 5-10, 150
WR: Speedie Pernell, Morgan Academy, Sr., 5-7, 140
OL: Brock Whitt, Edgewood, Sr., 6-4, 230
DL: Andrew McLaurin, Monroe Academy, Jr., 6-4, 218
DL: Drew Sheppard, Chambers Academy, Sr., 6-2, 230
LB: Steele Swanner, Wilcox Academy, So., 5-11, 170
LB: Patrick Thomas, Southern Academy, So., 5-10, 170
DB: Charlie Martens, Monroe Academy, Sr., 5-9, 165
ATH: Grant Casey, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 200
COACH OF THE YEAR
Stefan Gainey, Abbeville Christian
