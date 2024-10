Nate Oats Looking Forward to 'Special' Final Four Banner Ceremony

๐ ๐จ๐ฎ๐ซ Days until the ๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐ฎ๐ซ Banner Reveal!



Get your tickets now: https://t.co/XmjdvghcGZ pic.twitter.com/Au0uzyRjYG