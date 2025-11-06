All Hogs

Hogs in NFL: When former Arkansas players suit up in Week 10

Razorbacks fans will get a chance to see 17 former football players take to the NFL fields Thursday and Sunday.

Taylor Hodges

Denver Broncos linebacker Dre Greenlaw (57) reacts after a play during the first half against the Houston Texans at NRG Stadium.
It'll be hard for any former Arkansas football player to top what Cam Little did last week, setting a new field goal record. But there'll be plenty of opportunities for ex-Razorbacks to make their mark on the game.

Here's when the former Arkansas players will be suiting up in Week 10 of the NFL season.

Thursday

Las Vegas Raiders at Denver Broncos | 7:15 p.m. | Prime Video

Dre Greenlaw, LB, Broncos

Last Week: 1 Game (1 Start), 8 tackles, 1 sack, 27 snaps in 18-15 win vs. Broncos
Season Stats: 2 Games (2 Starts), 14 tackles, 1 sack, 48 snaps

Drew Sanders, LB, Broncos

Season Stats: On PUP.

Dan Skipper, OL, Lions

Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 19 snaps in 27-24 loss vs. Vikings
Season Stats: 3 Games (1 Start), 85 snaps

Isaac TeSlaa, WR, Lions

Last Week: 1 Game (0 Starts), 8 snaps in 27-24 loss vs. Vikings
Season Stats: 8 Games (1 Start), 3 receptions, 54 yards, 2 TD, 153 snaps

Sunday

Atlanta Falcons at Indianapolis Colts | 8:30 a.m. | NFL Network/NFL+

Feleipe Franks, TE, Falcons

Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 18 snaps in 24-23 loss vs. Patriots
Season Stats: 8 Games (0 Starts), 1 rush, 2 yards rushing, 6 tackles, 159 snaps

Buffalo Bills at Miami Dolphins | Noon | CBS

Landon Jackson, DL, Bills

Last Week: DNP in 28-21 win vs. Chiefs
Season Stats: 2 Games (0 Starts), 41 snaps

Baltimore Ravens at Minnesota Vikings | Noon | FOX

Dwight McGlothern, DB, Vikings

Last Week: DNP in 27-24 win vs. Lions
Season Stats: 6 Games (0 Starts), 43 snaps

New England Patriots at Tampa Bay Buccaneers | Noon | CBS

Eric Gregory, DL Patriots

Last Week: DNP in 24-23 win vs. Falcons
Season Stats: DNP

Hunter Henry, TE, Patriots

Last Week: 1 Game (1 Start), 4 receptions, 51 yards, 51 snaps in 24-23 win vs. Falcons
Season Stats: 9 Games (9 Starts), 29 receptions, 368 yards, 4 TD, 473 snaps

New Orleans Saints at Carolina Panthers | Noon | FOX

John Ridgeway III

Last Week: DNP in 34-10 loss vs. Rams
Season Stats: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 21 snaps

Jacksonville Jaguars at Houston Texans | Noon | CBS

Montaric Brown, DB, Jaguars

Last Week: 1 Game (0 Starts), 5 tackles, 1 INT, 68 snaps in 30-29 win vs. Raiders
Season Stats: 6 Games (3 Starts), 16 tackles, 4 PBU, 1 INT, 254 snaps

Cam Little, K, Jaguars

Last Week: 1 Game (0 Starts), 3/3 FG, Long 68, 3/3 XP in 30-29 win vs. Raiders
Season Stats: 8 Games (0 Starts), 13/17 FG, Long 68, 17/18 XP, 9 TB

Arizona Cardinals at Seattle Seahawks | 3:05 p.m. | CBS

Hjalte Froholdt, OL, Cardinals

Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 72 snaps in 27-17 win vs. Cowboys
Season Stats: 8 Games (8 Starts), 574 snaps

Los Angeles Rams at San Francisco 49ers | 3:25 p.m. | FOX

Kamren Curl, DB, Rams

Last Week: 1 Game (1 Start), 4 tackles, 41 snaps in 34-10 win vs. Saints
Season Stats: 9 Games (8 Starts), 61 tackles, 2 INT, 4 PBU, 1 sack, 532 snaps

Beaux Limmer, OL, Rams

Last Week: DNP in 34-10 win vs. Saints
Season Stats: 3 Games (0 Starts), 68 snaps

Detroit Lions at Washington Commanders | 3:25 p.m. | FOX

Jake Bates, K, Lions

Last Week: 1 Game (0 Starts), 1/2 FG, Long 41, 3/3 XP in 27-24 loss vs. Vikings
Season Stats: 8 Games (0 Starts), 9/13 FG, Long 58, 30/30 XP, 6 TB

Treylon Burks, WR, Commanders

Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 reception, 14 yards, 35 snaps in 38-14 loss vs. Seahawks
Season Stats: 1 Games (0 Starts), 1 reception, 14 yards, 35 snaps

Bye Weeks

Brandon Allen, TE, Titans

Last Week: DNP in 27-20 loss vs. Chargers
Season Stats: DNP

Razorbacks on Practice Squads

  • Marquise Robinson (BAL)
  • Ricky Stromberg (CHI)
  • Ja'Quinden Jackson (JAX)
  • Keivie Rose (JAX)
  • Dalton Wagner (LV)
  • Tyrone Broden (SEA)

Razorbacks on Injured Reserve

  • Drew Sanders (DEN)
  • Deatrich Wise Jr. (WAS)

Taylor Hodges
TAYLOR HODGES

Award-winning sports editor, writer, columnist, and photographer with 15 years’ experience offering his opinion and insight about the sports world in Mississippi and Texas, but he was taken to Razorback pep rallies at Billy Bob's Texas in Fort Worth before he could walk. Taylor has covered all levels of sports, from small high schools in the Mississippi Delta to NFL games. Follow Taylor on Twitter and Facebook.

