Hogs in NFL: When former Arkansas players suit up in Week 10
It'll be hard for any former Arkansas football player to top what Cam Little did last week, setting a new field goal record. But there'll be plenty of opportunities for ex-Razorbacks to make their mark on the game.
Here's when the former Arkansas players will be suiting up in Week 10 of the NFL season.
Thursday
Las Vegas Raiders at Denver Broncos | 7:15 p.m. | Prime Video
Dre Greenlaw, LB, Broncos
Last Week: 1 Game (1 Start), 8 tackles, 1 sack, 27 snaps in 18-15 win vs. Broncos
Season Stats: 2 Games (2 Starts), 14 tackles, 1 sack, 48 snaps
Drew Sanders, LB, Broncos
Season Stats: On PUP.
Dan Skipper, OL, Lions
Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 19 snaps in 27-24 loss vs. Vikings
Season Stats: 3 Games (1 Start), 85 snaps
Isaac TeSlaa, WR, Lions
Last Week: 1 Game (0 Starts), 8 snaps in 27-24 loss vs. Vikings
Season Stats: 8 Games (1 Start), 3 receptions, 54 yards, 2 TD, 153 snaps
Sunday
Atlanta Falcons at Indianapolis Colts | 8:30 a.m. | NFL Network/NFL+
Feleipe Franks, TE, Falcons
Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 18 snaps in 24-23 loss vs. Patriots
Season Stats: 8 Games (0 Starts), 1 rush, 2 yards rushing, 6 tackles, 159 snaps
Buffalo Bills at Miami Dolphins | Noon | CBS
Landon Jackson, DL, Bills
Last Week: DNP in 28-21 win vs. Chiefs
Season Stats: 2 Games (0 Starts), 41 snaps
Baltimore Ravens at Minnesota Vikings | Noon | FOX
Dwight McGlothern, DB, Vikings
Last Week: DNP in 27-24 win vs. Lions
Season Stats: 6 Games (0 Starts), 43 snaps
New England Patriots at Tampa Bay Buccaneers | Noon | CBS
Eric Gregory, DL Patriots
Last Week: DNP in 24-23 win vs. Falcons
Season Stats: DNP
Hunter Henry, TE, Patriots
Last Week: 1 Game (1 Start), 4 receptions, 51 yards, 51 snaps in 24-23 win vs. Falcons
Season Stats: 9 Games (9 Starts), 29 receptions, 368 yards, 4 TD, 473 snaps
New Orleans Saints at Carolina Panthers | Noon | FOX
John Ridgeway III
Last Week: DNP in 34-10 loss vs. Rams
Season Stats: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 21 snaps
Jacksonville Jaguars at Houston Texans | Noon | CBS
Montaric Brown, DB, Jaguars
Last Week: 1 Game (0 Starts), 5 tackles, 1 INT, 68 snaps in 30-29 win vs. Raiders
Season Stats: 6 Games (3 Starts), 16 tackles, 4 PBU, 1 INT, 254 snaps
Cam Little, K, Jaguars
Last Week: 1 Game (0 Starts), 3/3 FG, Long 68, 3/3 XP in 30-29 win vs. Raiders
Season Stats: 8 Games (0 Starts), 13/17 FG, Long 68, 17/18 XP, 9 TB
Arizona Cardinals at Seattle Seahawks | 3:05 p.m. | CBS
Hjalte Froholdt, OL, Cardinals
Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 tackle, 72 snaps in 27-17 win vs. Cowboys
Season Stats: 8 Games (8 Starts), 574 snaps
Los Angeles Rams at San Francisco 49ers | 3:25 p.m. | FOX
Kamren Curl, DB, Rams
Last Week: 1 Game (1 Start), 4 tackles, 41 snaps in 34-10 win vs. Saints
Season Stats: 9 Games (8 Starts), 61 tackles, 2 INT, 4 PBU, 1 sack, 532 snaps
Beaux Limmer, OL, Rams
Last Week: DNP in 34-10 win vs. Saints
Season Stats: 3 Games (0 Starts), 68 snaps
Detroit Lions at Washington Commanders | 3:25 p.m. | FOX
Jake Bates, K, Lions
Last Week: 1 Game (0 Starts), 1/2 FG, Long 41, 3/3 XP in 27-24 loss vs. Vikings
Season Stats: 8 Games (0 Starts), 9/13 FG, Long 58, 30/30 XP, 6 TB
Treylon Burks, WR, Commanders
Last Week: 1 Game (0 Starts), 1 reception, 14 yards, 35 snaps in 38-14 loss vs. Seahawks
Season Stats: 1 Games (0 Starts), 1 reception, 14 yards, 35 snaps
Bye Weeks
Brandon Allen, TE, Titans
Last Week: DNP in 27-20 loss vs. Chargers
Season Stats: DNP
Razorbacks on Practice Squads
- Marquise Robinson (BAL)
- Ricky Stromberg (CHI)
- Ja'Quinden Jackson (JAX)
- Keivie Rose (JAX)
- Dalton Wagner (LV)
- Tyrone Broden (SEA)
Razorbacks on Injured Reserve
- Drew Sanders (DEN)
- Deatrich Wise Jr. (WAS)