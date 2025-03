Georgia Tech's Season Opener vs Colorado Changes Dates and Moves To A Friday night

๐’๐‚๐‡๐„๐ƒ๐”๐‹๐„ ๐”๐๐ƒ๐€๐“๐„ ๐Ÿ“†



Our season opener at Colorado has been moved to ๐—™๐—ฅ๐—œ๐——๐—”๐—ฌ, ๐—”๐—จ๐—š๐—จ๐—ฆ๐—ง ๐Ÿฎ๐Ÿต.



๐Ÿ“ฐ https://t.co/1uwF3Uy1WF #StingEm ๐Ÿ pic.twitter.com/vnxEFZR8Nc