Depth Charts: Louisville vs. Clemson
LOUISVILLE, Ky. - The Louisville football program has a short turnaround in store this week, welcoming Clemson to L&N Stadium for yet another primetime matchup. Kickoff is set for Friday, Nov. 14 at 7:30 p.m. EST.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Tigers:
No. 19 Louisville (7-2, 4-2 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Cal:
- None.
*Editor's Note: Isaac Brown still listed as the starting running back despite likely being out.
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Keyjuan Brown (5-11, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Clemson (4-5, 3-4 ACC)*
Offense
Quarterback
2 Cade Klubnik 6-2 210 Sr.
17 Christopher Vizzina 6-4 210 *So.
14 Trent Pearman 6-0 195 *Jr.
Running Back
8 Adam Randall 6-2 235 ^Sr.
24 David Eziomume 6-0 215 *Fr.
or 9 Gideon Davidson 6-0 200 Fr.
19 Keith Adams Jr. 5-9 220 *Jr.
Wide Receiver
1 T.J. Moore 6-3 205 So.
22 Cole Turner 6-1 185 **So.
Wide Receiver
0 Antonio Williams 5-11 190 *Jr.
6 Tyler Brown 5-11 185 *So
Wide Receiver
3 Tristan Smith 6-5 205 Sr.
or 22 Cole Turner 6-1 185 **So.
Tight End
11 Olsen Patt-Henry 6-3 240 Jr.
5 Josh Sapp 6-2 235 *Jr.
or 87 Christian Bentancur 6-4 245 *Fr.
Left Tackle
71 Tristen Leigh 6-6 310 ^*Sr.
74 Brayden Jacobs 6-7 355 Fr.
Left Guard
50 Collin Sadler 6-6 310 *Jr.
or 55 Harris Sewell 6-4 310 Jr.
77 Ronan O'Connell 6-5 310 *Fr
Center
53 Ryan Linthicum 6-3 305 ^*Sr.
55 Harris Sewell 6-4 310 Jr
Right Guard
64 Walker Parks 6-5 310 ^+*Sr.
or 52 Elyjah Thurmon 6-4 325 So.
77 Ronan O'Connell 6-5 310 *Fr.
Right Tackle
78 Blake Miller 6-6 315 ^Sr.
76 Mason Wade 6-5 310 *Fr
Defense
Defensive End
13 Will Heldt 6-6 260 Jr.
or 15 Jaheim Lawson 6-2 255 *Jr.
Defensive Tackle
19 DeMonte Capehart 6-5 315 ^+*Sr.
or 90 Stephiylan Green 6-4 290 *So.
95 Amare Adams 6-4 310 Fr.
Defensive Tackle
11 Peter Woods 6-3 310 Jr.
or 90 Stephiylan Green 6-4 290 *So.
45 Vic Burley 6-4 320 *So.
Defensive End
3 T.J. Parker 6-3 260 Jr.
44 Cade Denhoff 6-5 260 ^*Sr.
Middle Linebacker
47 Sammy Brown 6-2 235 So.
35 Jeremiah Alexander 6-2 235 *Jr.
or 22 Dee Crayton 6-2 225 *So.
Weakside Linebacker
17 Wade Woodaz 6-4 235 Sr.
21 Kobe McCloud 5-11 225 *Jr.
or 22 Dee Crayton 6-2 225 *So
Cornerback
8 Avieon Terrell 5-11 180 Jr.
1 Branden Strozier 6-1 185 *So.
Cornerback
23 Ashton Hampton 6-2 200 So.
10 Jeadyn Lukus 6-2 200 Sr.
or 12 Corian Gipson 6-1 190 *Fr.
Tiger
25 Misun Kelley 5-9 185 *So.
12 Corian Gipson 6-1 190 *Fr.
or 27 Noah Dixon 6-1 195 *Fr.
Rover
7 Khalil Barned 6-0 200 Jr.
or 5 Ronan Hanafin 6-3 215 Jr.
24 Tyler Venables 5-11 205 ^+*Sr
Free Safety
6 Ricardo Jones 6-2 195 So.
18 Kylon Griffin 5-11 200 *Jr.
Special Teams
Placekicker
81 Nolan Hauser 6-1 195 So.
38 Robert Gunn III 6-0 180 *Jr.
Punter
89 Jack Smith 6-5 240 ^*Jr.
38 Robert Gunn III 6-0 180 *Jr.
or 37 Will McCune 6-1 220 *Jr.
Kickoffs
38 Robert Gunn III 6-0 180 *Jr
Long Snapper
58 Holden Caspersen 5-11 215 ^*Sr.
Holder
88 Clay Swinney 5-10 175 *Jr.
Punt Returner
0 Antonio Williams 5-11 190 *Jr.
Kickoff Returner
8 Adam Randall 6-2 235 ^Sr
*Depth chart from Clemson's last game vs. Florida State. Their DT vs. Louisville has yet to be released.
(Photo of Wesley Bailey: Jamie Rhodes - Imagn Images)
