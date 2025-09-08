Mississippi State linebacker Branden Jennings (#44) during the game between the Arizona State University Sun Devils and the Mississippi State Bulldogs at Davis Wade Stadium at Scott Field in Starkville, MS. / Mississippi State Athletics
Mississippi State's official depth chart has some significant changes, and not in a good way.
Coach Jeff Lebby announced earlier today two key injuries to starting players and that change is reflected in this week's depth chart.
"Just an update on Will (Whitson) and Blake Steen, both of those guys are down for the season," Lebby said during his Monday press conference. "So, won't get either one of them back. Incredible opportunity for our next guys in not going to have either one of those guys."
Later, when asked if Whitson might be able to return next season, Lebby said that process is underway.
"We sure hope so," Lebby said. "We're in the middle of that right now. So, we sure hope so."
Both Whitson and Steen have been removed from the official depth. The only other change of note is the addition of Jayvin James at left tackle. James started Saturday's game against Arizona State at left tackle after not being included at any offensive line position in last week's depth chart.
Mississippi State Official Depth Chart: Week 3
Offense
Quarterback
Blake Shapen Luke Kromenhoek or Kamario Taylor
Running Back
Davon Booth or Fluff Bothwell Johnnie Daniels
Wide Receiver
Brenen Thompson Markus Allen Jaron Glover or Cam Thompson
Wide Receiver
Jordan Mosley Ayden Williams or Sanfrisco Magee
Slot Receiver
Anthony Evans III Ricky Johnson
Tight End
Seydou Traore Cam Ball or Sam West or Max Reese
Left Tackle
Jayvin James or Jimothy Lewis Jr.
Left Guard
LG Jacoby Jackson or Luke Work
Center
Canon Boone or Brennan Smith Koby Keenum
Right Guard
Zack Owens or Trevor Mayberry
Right Tackle
Albert Reese IV Jakheem Shumpert
Defense
Defensive Tackle
Kedricky Bingley-Jones DJ Reed or Ashun Shepphard
Nose Tackle
Jaray Bledsoe Kalvin Dinkins or Jamil Burroughs
Defensive End
Deonte Anderson or Trevion Williams or Red Hibbler or Joesph Head
Jack
Branden Jenning or Malick Sylla Nevaeh Sanders or LaKendrick James
Mike
Nic Mitchell Jalen Smith or Fatt Forest
Dime
Zakari Tillman or Derion Gullette Tyler Lockhart or Montrell Chapman
Sam
Isaac Smith Tyler Woodward or Tony Mitchell
Cornerback
Kelly Jones or Jayven Williams Elijah Cannon or Kyle Johnson
Cornerback
Jett Jefferson or DeAgo Brumfield Dwight Lewis
Safety
Brylan Lanier or Jahron Manning Tanner Johnson
Safety
Hunter Washington or Jahron Manning Cyrus Reyes or Stonka Burnside
Specialists
Punter
Ethan Pulliam or Nathan Tiyce
Kicker
Kyle Ferrie Marlon Hauck
