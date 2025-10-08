How Rich Rodriguez’s Teams Have Fared Month to Month Across His Career
If you've ever wondered how Rich Rodriguez-led teams perform month to month, well, here you go. You're in the right spot.
You've probably heard many times how Rich Rod's teams always improve throughout the season, and while the wins and losses may not exactly indicate that, you have to keep in mind that some of those losses were in "down years," but they played more competitively compared to earlier in the year.
Considering West Virginia sits at 2-4 during the bye week, that's probably what Mountaineer fans should be hoping for down the stretch. Wins are great, but right now, it's about finding some building blocks for the future and being more competitive.
If you're more into the win-loss column than moral victories, I've got it broken down for you below, showing Rich Rod's record during every month of every year at every stop at the Division I level.
2001, West Virginia
August: 0-0
September 2-2
October: 0-3
November: 1-3
2002, West Virginia
August: 1-0
September: 2-1
October: 2-2
November: 4-0
2003, West Virginia
August: 0-1
September: 1-2
October: 2-1
November: 5-0
2004, West Virginia
August: 0-0
September: 3-0
October: 3-1
November: 1-2
2005, West Virginia
August: 0-0
September: 3-0
October: 2-1
November: 3-0
2006, West Virginia
August: 0-0
September: 4-0
October: 3-0
November: 2-2
2007, West Virginia
August: 0-0
September: 4-1
October: 3-0
November: 3-1
2008, Michigan
August: 0-1
September: 2-1
October: 0-4
November: 1-3
2009, Michigan
August: 0-0
September: 4-0
October: 1-4
November: 0-3
2010, Michigan
August: 0-0
September: 4-0
October: 1-3
November: 2-2
2012, Arizona
August: 0-0
September: 3-2
October: 2-1
November: 2-2
2013, Arizona
August: 1-0
September: 2-1
October: 2-1
November: 2-3
2014, Arizona
August: 1-0
September: 3-0
October: 2-1
November: 4-1
2015, Arizona
August: 0-0
September: 3-1
October: 2-3
November: 1-2
2016, Arizona
August: 0-0
September: 2-2
October: 0-4
November: 0-3
2017, Arizona
August: 0-0
September: 2-2
October: 4-0
November: 1-3
2022, Jacksonville State
August: 1-0
September: 3-1
October: 3-1
November: 2-0
2023, Jacksonville State
August: 1-0
September: 3-1
October: 3-1
November: 1-2
2024, Jacksonville State
August: 0-1
September: 1-2
October: 4-0
November: 3-1
2025, West Virginia
August: 1-0
September: 1-3
October: 0-1
November: N/A
Career records by month
August: 6-3 (.667)
September: 52-22 (.702)
October: 39-32 (.549)
November: 38-33 (.535)
