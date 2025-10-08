Mountaineers Now

How Rich Rodriguez’s Teams Have Fared Month to Month Across His Career

A full record breakdown of Rich Rod's success by month.

West Virginia University head coach Rich Rodriguez
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
In this story:

If you've ever wondered how Rich Rodriguez-led teams perform month to month, well, here you go. You're in the right spot.

You've probably heard many times how Rich Rod's teams always improve throughout the season, and while the wins and losses may not exactly indicate that, you have to keep in mind that some of those losses were in "down years," but they played more competitively compared to earlier in the year.

Considering West Virginia sits at 2-4 during the bye week, that's probably what Mountaineer fans should be hoping for down the stretch. Wins are great, but right now, it's about finding some building blocks for the future and being more competitive.

If you're more into the win-loss column than moral victories, I've got it broken down for you below, showing Rich Rod's record during every month of every year at every stop at the Division I level.

2001, West Virginia

August: 0-0

September 2-2

October: 0-3

November: 1-3

2002, West Virginia

August: 1-0

September: 2-1

October: 2-2

November: 4-0

2003, West Virginia

August: 0-1

September: 1-2

October: 2-1

November: 5-0

2004, West Virginia

August: 0-0

September: 3-0

October: 3-1

November: 1-2

2005, West Virginia

August: 0-0

September: 3-0

October: 2-1

November: 3-0

2006, West Virginia

August: 0-0

September: 4-0

October: 3-0

November: 2-2

2007, West Virginia

August: 0-0

September: 4-1

October: 3-0

November: 3-1

2008, Michigan

August: 0-1

September: 2-1

October: 0-4

November: 1-3

2009, Michigan

August: 0-0

September: 4-0

October: 1-4

November: 0-3

2010, Michigan

August: 0-0

September: 4-0

October: 1-3

November: 2-2

2012, Arizona

August: 0-0

September: 3-2

October: 2-1

November: 2-2

2013, Arizona

August: 1-0

September: 2-1

October: 2-1

November: 2-3

2014, Arizona

August: 1-0

September: 3-0

October: 2-1

November: 4-1

2015, Arizona

August: 0-0

September: 3-1

October: 2-3

November: 1-2

2016, Arizona

August: 0-0

September: 2-2

October: 0-4

November: 0-3

2017, Arizona

August: 0-0

September: 2-2

October: 4-0

November: 1-3

2022, Jacksonville State

August: 1-0

September: 3-1

October: 3-1

November: 2-0

2023, Jacksonville State

August: 1-0

September: 3-1

October: 3-1

November: 1-2

2024, Jacksonville State

August: 0-1

September: 1-2

October: 4-0

November: 3-1

2025, West Virginia

August: 1-0

September: 1-3

October: 0-1

November: N/A

Career records by month

August: 6-3 (.667)

September: 52-22 (.702)

October: 39-32 (.549)

November: 38-33 (.535)

SCHUYLER CALLIHAN

Schuyler Callihan is the publisher of West Virginia On SI and has been a trusted source covering the Mountaineers since 2016. He is the host of Between The Eers, The Walk Thru Game Day Show, and In the Gun Podcast. The Wheeling, WV native moved to Charlotte, North Carolina in 2020 to cover the Charlotte Hornets and Carolina Panthers.

