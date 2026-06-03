Cinco nombres que pueden sacudir el mercado de fichajes en Europa

Como cada verano, el mercado de transferencias en el viejo continente promete convertirse en uno de los grandes focos de atención durante el receso y los clubes más poderosos ya trabajan en la planificación de sus planteles para la próxima temporada 2026/27, mientras buscan reforzarse con futbolistas capaces de marcar diferencias y sostener proyectos deportivos ambiciosos.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

A la habitual competencia entre las principales ligas se suma un factor que podría condicionar varias negociaciones: la disputa de la Copa del Mundo 2026.

Scotland v Ivory Coast - International Friendly | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La participación de numerosas figuras en el torneo internacional obliga a manejar tiempos de negociación más ajustados, lo que podría extender algunas operaciones durante buena parte del verano europeo.

1. Yan Diomande

Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

Hace menos de dos años Diomande jugaba en una academia juvenil de Estados Unidos y hoy es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo.



El extremo marfileño brilló en su primera temporada con el RB Leipzig, donde acumuló 13 goles y nueve asistencias en la Bundesliga. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y facilidad para jugar con ambos perfiles despertaron el interés de gigantes como el Liverpool y el Paris Saint-Germain; su cotización ronda los 100 millones de euros y su participación en el Mundial con Costa de Marfil podría retrasar cualquier negociación.

2. Enzo Fernández

Sunderland v Chelsea - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

El mediocampista argentino vuelve a aparecer entre los más buscados del mercado. Primero quedó envuelto en rumores tras ser vinculado con el Real Madrid y, en las últimas semanas, también surgió el interés del Manchester City.



Aún así, el Chelsea no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras, aunque una oferta cercana a los 140 millones de euros -aproximada a la inversión que la dirigencia Blue hizo por el jugador-, podría cambiar el panorama.

3. Julián Álvarez

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Nigel French/Allstar/GettyImages

Luego de permanecer una temporada más en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez vuelve a ser protagonista de las especulaciones. El FC Barcelona aparece como el principal candidato para quedarse con el delantero argentino y prepara una oferta que rondaría los 100 millones de euros.



Sin embargo, el Arsenal también sigue de cerca su situación. El club londinense busca reforzar aún más un plantel que viene de competir al máximo nivel y considera al ex Manchester City como una pieza ideal para potenciar su ataque.

4. Elliot Anderson

Nottingham Forest v Bournemouth - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista del Nottingham Forest se ganó un lugar en la selección inglesa y ahora es seguido por varios pesos pesados de la Premier League.



El Manchester City y el Manchester United aparecen entre los principales interesados, aunque cualquier negociación partiría de una cifra cercana a los 115 millones de euros. Su despliegue físico y capacidad para recuperar pelotas lo convierten en uno de los mediocampistas más codiciados del momento.

5. Adam Wharton

Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026 | Kevin Voigt/GettyImages

Otro inglés que podría protagonizar una transferencia récord es el volante de Crystal Palace, que se consolidó como una de las revelaciones de la temporada gracias a su calidad técnica y visión de juego.



El Real Madrid, el Arsenal, el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United siguen de cerca su evolución. Con apenas 22 años y una valoración cercana a los 115 millones de euros, el mediocampista enfrenta una decisión clave para el futuro inmediato de su carrera.

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