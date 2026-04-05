Al final del día, sí que las matemáticas sirven. Luego del 2-1 frente al Atlético de Madrid por LaLiga, el Barcelona se apoyó en los números para entender qué necesita, cómo puede lograrlo y en qué momento podría coronarse si sostiene este ritmo. La jornada cambió el panorama con la caída del Real Madrid frente al Mallorca cuyo resultado hace que todo este desenlace se vuelva más interesante.

Los de Hansi Flick alcanzaron los 76 puntos y estiraron la diferencia a siete unidades sobre el Merengue. Esa distancia, en la recta final del torneo, deja a los culés en una situación muy favorable para defender el título. El margen si bien todavía no define ningun campeonato, porque ya sabemos que LaLiga siempre sorprende, sí que marca una ventaja significativa con ocho fechas por disputarse. Pero vamos, todavía hay 24 puntos en juego.

La derrota del equipo blanco en Son Moix fue agónica para propios y ajenos. El equipo local se adelantó en el primer tiempo y aguantó el resultado durante gran parte del partido. Militao logró el empate en el minuto 87 y los dirigidos por Martín Demichelis, urgidos por salir de zona de descenso, estaban entre la espada y la pared. En tiempo añadido, Vedat Muriqi encontró una pelota en el área y selló el 2-1 que afectó directamente en la otra punta de España.

Con ese resultado y la victoria culé en el Metropolitano, el Barcelona tiene la victoria en la punta de los dedos porque, si mantiene la diferencia actual y gana sus próximos compromisos, puede llegar al Clásico con siete puntos de ventaja y asegurar el título en ese mismo partido si vence al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Icónico. En ese caso, la brecha se ampliaría a diez unidades con nueve en juego.

🚨🤯 If everything stays as it is, Barcelona could become CHAMPIONS at Camp Nou against Real Madrid. pic.twitter.com/462qjycOJv — Footy Rush (@FootyRush_) April 5, 2026

El calendario previo al Clásico presenta cuatro partidos para cada equipo. El Barça se medirá con el Espanyol, el Celta de Vigo, el Getafe y el Osasuna. Los de Álvaro Arbeloa, por su parte, enfrentarán al Girona, al Alavés, al Betis y visitará al Espanyol. Lo que ocurra en esa secuencia puede adelantar la definición o estirarla.

También existe la posibilidad de que los catalanes lleguen al tramo final con una ventaja mayor y sellen el campeonato antes del partido frente a su máximo rival. Por ahora, los números favorecen al Barcelona