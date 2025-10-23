El motivo por el que Frenkie de Jong es duda para el Clásico ante el Real Madrid

Cuando todo parecía marchar sobre ruedas en el FC Barcelona, saltó la preocupación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y a falta de tres días para el Clásico contra el Real Madrid. Es que Frenkie de Jong abandonó las instalaciones del club antes de iniciar el entrenamiento de este jueves, generando incertidumbre sobre su estado físico.

Eso sí, el diario Sport reportó que el problema de neerlandés no se trataría de una lesión sino de una leve indisposición, pese a que la entidad blaugrana mantiene prudencia y no ha ofrecido detalles oficiales sobre la situación del centrocampista de 28 años, a la espera de ver cómo evoluciona en las próximas horas.

La posible baja de Frenkie de Jong sería un contratiempo importante para el entrenador del Barça, Hansi Flick, ya que el volante se ha consolidado como pieza clave en su esquema desde la segunda mitad del curso pasado. De hecho, el segundo capitán de los azulgranas ha participado en 10 de los 12 partidos oficiales de esta 2025/2026, siendo titular en 11 de ellos y aportando dos asistencias, aunado a exhibir influencia en la construcción del juego y en la presión alta.

‼️ ¡Frenkie de Jong acaba de salir de la Ciutat Esportiva y no entrena con el equipo a tres días del clásico!



El holandés tiene indisposición y no está en condiciones de entrenar esta mañana.



Avanzamos y ampliamos info en breves en @sport. pic.twitter.com/1wwfvZZLvv — Carlos Monfort (@monfortcarlos) October 23, 2025

La buena noticia que recibió el Barcelona

No todo fueron malas noticias para el conjunto catalán, pues Raphinha completó su segundo entrenamiento consecutivo con el grupo y todo apunta a que recibirá el alta médica antes del Clásico frente al Real Madrid, reforzando las opciones ofensivas de Flick.

También Ferran Torres se ejercitó con normalidad y podría jugar en el Bernabéu, tras superar las molestias físicas que le impidieron actuar tanto el sábado versus Girona en LaLiga, como hace dos días en Champions League contra el Olympiacos, aunque allí sí estuvo convocado.

Por otro lado, Dani Olmo, Gavi, Joan García y Marc-André ter Stegen continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo que no estarán disponibles para el mediático choque en el Teatro de la Castellana.

Vale recordar que el Barcelona afrontará dicho partido con la obligación de sumar los tres puntos si quiere recuperar el liderato liguero, ya que se encuentra dos unidades por detrás del Madrid, puntero de la competición.

