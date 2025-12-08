El once titular del Inter Miami con el posible fichaje de Mohamed Salah

El mercado de fichajes de invierno podría regalar una de las bombas mediáticas más grandes en la historia reciente del fútbol estadounidense: Mohamed Salah en el Inter Miami. De hecho, no es un simple rumor de redes sociales.

Es que The Athletic reportó que el flamante campeón de la MLS es uno de los clubes interesados en el veterano atacante egipcio, cuyo futuro en el Liverpool luce muy incierto a raíz de sus incendiarias declaraciones, la noche del sábado, en contra del entrenador Arne Slot, incluso sin sacar de la ecuación a la directiva.

Si la mencionada operación se concreta, las Garzas no sólo sumarían a uno de los mejores extremos del mundo durante la última década; consolidarían un proyecto deportivo que, bajo el mando de Javier Mascherano en el banquillo y Lionel Messi en el césped, ya es el número 1 del balompié norteamericano y ahora busca transformarse en dinastía.

Con semejante escenario sobre la mesa, el conjunto del sur de la Florida podría gozar de un XI titular de altos quilates, en el que Salah integre dúo dinámico de figuras mundiales junto a Messi y, por qué no, un tridente mediático al que se una alguna otra luminaria internacional.

1. Rocco Ríos Novo: portero

Rocco Ríos Novo | Greg Fiume/GettyImages

Joven, con personalidad y llamativos reflejos, el argentino se terminó adueñando de la titularidad en el Inter y respondió en escenarios de máxima presión. Aunque en enero deberá regresar a Lanús tras finalizar su préstamo, en Miami existe consenso: es un guardameta de proyección internacional; así que .a directiva ve factible cerrar su fichaje definitivo de cara al curso 2026..

2. Marcelo Weigandt: lateral derecho

Marcelo Weigandt | Julio Aguilar/GettyImages

Fiable en defensa y profundo en ataque, Weigandt encaja a la perfección en un sistema que exige carrileros intensos, bien sea con cuatro o cinco en el fondo. Su disciplina táctica permite que las Garzas no se rompan cuando Messi u otros talentosos del plantel atacan con libertad. No es una estrella mediática, pero sí una pieza imprescindible en el engranaje detro del XI del Jefecito.

3. Maximiliano Falcón: central derecho

Maximiliano Falcón | Julio Aguilar/GettyImages

Carácter, liderazgo y juego aéreo. El uruguayo es el central que toda defensa campeona necesita. Agresivo en los duelos, sólido en el uno contra uno y con voz de mando, la experiencia del canterano del Nacional de Montevideo lo vuelve clave para equilibrar una escuadra con mucho talento a la hora de atacar.

4. Noah Allen | central izquierdo

El crecimiento de Allen ha sido notable, da igual que funja de centralo marcador de punta izquierda. El griego-estadounidense es un zurdo con buena salida del balón y lectura táctica, argumentos que le han servido en pro de ganarse un lugar de titular con los de Florida. Acompañando a Falcón, debe formar una dupla complementaria, misma en la que uno imponga físico y el otro, orden y claridad.

5. Sergio Reguilón: lateral izquierdo

Sergio Reguillón | Matt McNulty/GettyImages

El retiro de Jordi Alba, quien se despidió del fútbol a lo grande levantando la MLS Cup hace un par dedías, dejó un vacío enorme. Por consiguiente, la directiva del Inter busca un reemplazo de peso, español y con recorrido europeo, siendo el canterano del Real Madrid el candidato ideal para reemplazar al histórico ex carrilero zurdo del Barcelona y La Roja. Quien también representara, entre otros, al Manchester United y Tottenham Hotspur, es un perfil ofensivo, profundo y con jerarquía inmediata.

6. Yannick Bright: pivote defensivo

Yannick Bright | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Busi también colgó los botines con la coronación de Miami en la Major League Soccer, produciendo que dicha franquicia perdiera a su cerebro posicional y motor en la sala de máquinas. De ese modo y tras utilizar un 5-3-2 en los playoffs, con el antiguo capitán del Barça accionando de líbero, Mascherano volvería a una línea de cuatro en el centro del campo, con un pivote natural. Es allí donde encararía Bright, con su juventud, músculo y potencia a la hora de romper circuitos rivales.

7. Mateo Silvetti: interior derecho

Mateo Silvetti | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El juvenil argentino representa la frescura, la presión alta y la llegada desde segunda línea. Su rol, nuevamente, será clave para sostener la intensidad en partidos largos, así como al momento de liberar espacios para las estrellas y aportar dinámica a una medular que, por momentos, puede volverse demasiado contemplativo.

8. Rodrigo De Paul: interior izquierdo

Rodrigo De Paul | Maddie Meyer/GettyImages

Jerarquía absoluta. El campeón de mundo en 2022, con Leo y La Albiceleste, aportará liderazgo, experiencia y energía constante. En una posición más natural, como interior o mediocentro mixto, tras actuar de pivote defensivo en la reciente postemporada, el despliegue de De Paul resultará vital para conectar defensa y ataque, aunado a asociarse con el "10" y con Salah en transiciones rápidas.

9. Lionel Messi: mediapunta

Lionel Messi | Rich Storry/GettyImages

El dueño de ocho Balones de Oro es el líder indiscutido, eje creativo y alma del monarca de la MLS. Pues liberado de obligaciones al momento de retroceder, Leo seguirá siendo el encargado de ordenar cada ataque, asistir, filtrar pases imposibles y aparecer en el área en rol de segundo delantero para perforar redes. Si Mo termina arribando al sur de la Florida, el impacto de esta dupla puede resultar devastadora para el resto del circuito.

10. Mohamed Salah: delantero

Mohamed Salah | Carl Recine/GettyImages

El tercer máximo goleador histórico del Liverpool podría salir en enero, o en verano, con Estados Unidos y la Saudi Pro League como destinos posibles. En caso de que el Vice City logre imponerse en semejante carrera, sumará a muchos goles, verticalidad, desequilibrio en el uno contra uno y mentalidad competitiva intacta. Formaría con Messi uno de los dúos más mediáticos y peligrosos de siempre en la competición estadounidense.

11. Tadeo Allende o Timo Werner: delantero

Timo Werner | Maja Hitij/GettyImages

El extraordinario final de Major League Soccer que cosechó el aún ficha del Celta de Vigo hará que el Inter Miami intente ficharlo definitivamente, asumiendo que Luis Suárez ya perdió su titularidad en plan de "9". Sin embargo, medios de peso reportaron que la escuadra de la que David Beckham es uno de sus directivos medita volver a sacudir el mercado y adquirir a Werner, atacante alemán de 29 años y que goza de jerarquía, experiencia mundialista y campeón de la Champions, como titular, en el Chelsea de Tuchel (2020/2021).