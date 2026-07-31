Los equipos más valiosos de la Liga MX para el Apertura 2026

Con una nueva temporada regular iniciada, los equipos de la Liga MX se mueven con el fin de coronarse como el campeón de campeón. Hoy dicho rol está en manos de Cruz Azul, quien es con diferencia el equipo que más y mejor entiende hacia donde va el proyecto dentro y fuera de la cancha.

Adicional, está claro que los de la capital del país tienen una de las mejores plantillas de la Liga MX. Sin embargo, de acuerdo con la actualización de valores de mercado de Transfermarkt, hoy se entiende que en La Noria no milita el plantel más valioso de todos, sino en Verde Varde, es decir, las Chivas del Guadalajara.

¡CHIVAS ES EL NUEVO EQUIPO MÁS VALIOSO DE MÉXICO! 🇲🇽💰#CentralFOX | Tras una actualización de valores de los jugadores, el Rebaño ya supera al América, Toluca y Cruz Azul



¿Quién es su jugador más valioso y cuánto vale? 👀



Ojo, aquí te lo contamos: https://t.co/s2mhFU60wq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 30, 2026

En este momento es el cuadro de Gabriel Milito quien está posicionado como el equipo más valioso del país. Tomando en cuenta que el club no contempla más llegadas ni salidas, el valor del plantel del Guadalajara cierra en 108,3 millones de euros. Adicional, tienen al segundo jugador más valioso de la Liga MX en la figura de Armando González.

Por detrás de Chivas se posiciona el América. El cuadro de la capital de México tiene en este momento un valor de plantel de 101,1 millones de euros. Sin embargo, el cuadro del nido de Coapa aún aspira a la primera plaza, pues el equipo está a la espera de uno o dos fichajes más en vías de firmarse.

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El podio lo completa el campeón de la CONCACAF, el Toluca. El club ha perdido un poco de terreno luego de que perdieran el control de la Liga MX. Aún así, su valor de mercado hoy mismo es de 92,5 millones de euros, una cifra nada despreciable para un equipo sobrado de talento.

Detrás de los tres primeros se ubica el campeón de México, Cruz Azul. Pese a ser el vigente mandamás de la Liga MX, el club no alcanza ni los 90 millones de euros en valor de plantel. Sin embargo, a la espera de algún fichaje adicional, esto puede cambiar en el camino.