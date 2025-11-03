Los jugadores que forman parte del XI del año de FIFPro 2024/25

El FIFPro World 11 ha puesto el broche de oro a la 2024/2025 del PSG, que ha visto recompensado su gran rendimiento colectivo con una presencia masiva en el equipo ideal del citado curso, mientras que el Real Madrid y el FC Barcelona también dijeron presente.

Efectivamente, el conjunto de Luis Enrique Martínez fue el gran protagonista en la votación organizada por el sindicato mundial de futbolistas, el cual reúne a más de 26.000 profesionales de todo el planeta.

Los laterales Achraf Hakimi y Nuno Mendes, así como el centrocampista Vitinha y el atacante y flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé, son las piezas seleccionadas del cuadro parisino; y sin contar al portero Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions League con la misma entidad, pero quien resultó traspasado al Manchester City a finales del verano.

Por su parte, el volante Pedri González y el extremo Lamine Yamal, ambos del Barcelona y la selección española, integran el prestigioso XI, igualando la cifra de miembros de La Roja elegidos en la versión 2023/2024, gracias a Dani Carvajal y Rodri Hernández (ausentes esta vez, incluso de las votaciones, por lesiones).

Entretanto, el centrocampista Jude Bellingham y el delantero Kylian Mbappé, ganador de la Bota de Oro en el último ejercicio, figuran como fichas del Real Madrid en el equipo del FIFPro. Claro está, la inclusión de Bellingham ha sorprendido a muchos analistas, dado que su rendimiento en la 2024/2025 terminó siendo irregular.

Donnarumma, junto al defensa central del Liverpool, Virgil van Dijk, y el mediapunta del Chelsea, Cole Palmer, completan el once galardonado dentro de la citada escuadra, en lo que, por otro lado, es una certificación del notable curso del PSG, igual que de la categoría individual de los gigantes españoles, Barça y Madrid.

El XI del FIFPro 2024/2025

Portero: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City - Italia).

Defensas: Achraf Hakimi (PSG - Marruecos); Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos), y Nuno Mendes (PSG-Portugal).

Centrocampistas: Vitinha (PSG - Portugal); Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra); Pedri (FC Barcelona - España) y Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona - España); Ousmane Dembélé (PSG - Francia) y Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia).

Más noticias sobre fútbol internacional