Mercado de fichajes: el Arsenal quiere a Haaland; Ruben Neves, Enzo Fernández, Arda Guler y más

El mercado de fichajes sigue generando noticias en Europa, con movimientos paulatinos pero constantes y grandes objetivos de nivel que acaparan la atención de los grandes clubes. El interés de los equipos importantes para reforzar sus plantillas es constante, y no descansan en su búsqueda de talento.

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa con jugadores como Pulisic, Rashford o Lewandoski entre los protagonistas del día.

Premier League

El Manchester United está interesado en fichar al centrocampista del Al Hilal, Rúben Neves, con opción de compra el próximo verano, pero el club saudí busca atarle con un nuevo contrato. (Fuente: United In Focus)

Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

En Arabia Saudita, el Al Ittihad prepara una gran operación para fichar al exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, su principal objetivo en una lista que también incluye a Unai Emery del Aston Villa y al exentrenador del Barcelona, ​​Xavi Hernández. (Fuente: Al Riyadh)

Paris FC v FC Metz - Ligue 1 McDonald's | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero Joshua Zirkzee podría abandonar el Manchester United en enero, tras un acuerdo para enviar al internacional holandés al Como de la Serie A. (Fuente: Corriere Como)

El Bayern Múnich está listo para dar un paso al frente y adelantarse al Liverpool para conseguir el fichaje del central del Crystal Palace, Marc Guéhi. (Fuente: SPORT BILD) A su vez, el defensa sigue encabezando la lista de objetivos del Liverpool, y los Reds esperan fichar a dos nuevos defensores a lo largo de 2026. (Fuente: TEAMtalk)

Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier League | MB Media/GettyImages

El Chelsea está abierto a recibir ofertas por el centrocampista Enzo Fernández, pero ha advertido al Real Madrid que tendrá que pagar más de los 122 millones de euros (143,1 millones de dólares) que se pagaron para ficharlo en 2023. (Fuente: TEAMtalk)

La Liga

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El posible traspaso de Marcus Rashford del Manchester United al Barcelona el próximo verano podría depender de si Robert Lewandowski renueva su costoso contrato, que vence en 2026. (Fuente: Football Insider)

Tanto el Arsenal como el Real Madrid han presentado ofertas para fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, pero el internacional noruego habría llegado a un acuerdo con el Barcelona por tan solo 80 millones de euros, aproximadamente 93,6 millones de dólares. (Fuente: E-Notícies)

Serie A

El centrocampista de la Juventus, Manuel Locatelli, está despertando el interés del cuarteto de la Premier League: Aston Villa, Chelsea, Newcastle y West Ham. (Fuente: The Daily Briefing)

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Se ha visto a ojeadores de varios clubes europeos siguiendo al centrocampista del Real Madrid Arda Güler. Entre los interesados ​​en el internacional turco se encuentra el AC Milan, además del Borussia Dortmund y el RB Leipzig. (Fuente: CaughtOffside)

