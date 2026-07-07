Mercado de fichajes: el Real Madrid intensifica su interés por Haaland; Vinícius Junior, Aurélien Tchouaméni y más

El mercado de fichajes del futbol europeo abrió el pasado 1 de julio y los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya están cerrando grandes refuerzos.

La ventana de transferencias estará abierta hasta el próximo 1 de septiembre, por lo que equipos como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United y Liverpool tendrán tiempo suficiente para fortalecer sus plantillas de cara al arranque de la próxima temporada.

A continuación te compartimos los movimientos que suenan con más fuerza, de acuerdo con los reportes de diferentes medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

Virgil van Dijk sigue siendo un objetivo soñado para el AC Milan. Sin embargo, ante la reticencia del Liverpool a venderlo, el gigante de la Serie A está dispuesto a negociar su fichaje gratuito cuando expire su contrato el próximo verano. (Fuente: Calciomercato.it)

El Liverpool está estudiando un acuerdo que enviaría a Harvey Elliott al Crystal Palace a cambio del centrocampista Adam Wharton. (Fuente: Danny Gallagher)

El Manchester United está listo para fichar al centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, pero probablemente se le exigirá un precio superior a los 114 millones de dólares, tomando como referencia las ventas de Elliot Anderson y Sandro Tonali. (Fuente: AS)

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El extremo del AC Milan, Rafael Leão, ha manifestado su interés en unirse al Tottenham Hotspur, que ahora estudia su posible fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

El Newcastle United está dispuesto a negociar un nuevo contrato para el centrocampista Bruno Guimarães tras una oferta del Arsenal. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal está considerando fichar al lateral derecho del West Ham United, Aaron Wan-Bissaka, ante las dudas sobre el futuro de Ben White. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea está dispuesto a escuchar ofertas definitivas por el extremo Alejandro Garnacho, pero no está dispuesto a considerar cesiones. (Fuente: football.london)

Ante las dudas sobre el futuro de Garnacho, el Chelsea muestra interés en el extremo del West Ham, Crysencio Summerville. (Fuente: Si Phillips)

El Liverpool también ha hecho un movimiento importante para fichar a Summerville. (Fuente: CaughtOffside)

Mientras tanto, el Chelsea está preparando un nuevo contrato para el joven extremo Jesse Derry tras las ofertas del Bayern de Múnich y la Juventus. (Fuente: Pete O’Rourke)

El Manchester City ha rechazado las ofertas del Chelsea, el Barcelona y el Real Madrid por el defensa central Rúben Dias, insistiendo en que no está disponible para ser transferido. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha aprobado el fichaje del delantero del Manchester City, Erling Haaland, consciente de que probablemente implicaría la salida del extremo Vinícius Júnior. (Fuente: El Nacional)

El presidente del club, Florentino Pérez, está considerando seriamente fichar a Haaland este verano si no se llega a un acuerdo para la renovación de Vinícius Jr. tras la eliminación de Brasil del Mundial. (Fuente: Defensa Central)

FIFA World Cup 2026 - round of 16Brazil v Norway | ANP/GettyImages

El Barcelona se ha puesto en contacto con el Mallorca para negociar el regreso del joven extremo Jan Virgili, pero aún no ha decidido si lo mantendrá en el primer equipo de Hansi Flick o lo cederá a otro equipo de La Liga. (Fuente: SPORT)

Otro exjugador del Barcelona, ​​el central Sergi Domínguez, también está en el punto de mira tras admitir su deseo de abandonar el Dinamo Zagreb. El club catalán tiene una cláusula de reventa del 20%. (Fuente: Mundo Deportivo)

Mourinho quiere que el Real Madrid fiche a un nuevo central. Entre los principales candidatos se encuentran Rúben Dias, del Manchester City, y los jugadores del Arsenal, Riccardo Calafiori y Piero Hincapié. (Fuente: El Debate)

El Barcelona se vería obligado a considerar ofertas importantes por Frenkie de Jong y podría considerar al centrocampista prescindible si jugadores como Gavi y Marc Bernal impresionan durante la pretemporada. (Fuente: El Nacional)

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