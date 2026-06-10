Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara una oferta por Pedri; Raphinha, Jules Koundé y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya se están moviendo en el mercado de fichajes para fortalecer sus plantillas de cara al arranque de la temporada 2026/2027. Se espera que clubes como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal, entre los otros grandes, abran la billetera en esta ventana de transferencias y se disputen a los jugadores más cotizados.

A continuación te presentamos los movimientos más recientes del mercado de acuerdo con los reportes de diferentes medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha convertido al centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, en su principal objetivo, y los Blues preparan una oferta de 133 millones de dólares para cerrar el fichaje. Arsenal y Liverpool también siguen de cerca al internacional turco. (Fuente: SportsBoom)

Real Madrid V Athletic Club De Bilbao - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Manchester United no ha perdido la esperanza de superar al Manchester City en la contratación del centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, a pesar de haber visto la primera oferta de los Citizens. El copropietario, Sir Jim Ratcliffe, ha dejado claro que estaría encantado de satisfacer las exigencias salariales del internacional inglés si acepta fichar por el Old Trafford. (Fuente: The Guardian)

Mientras tanto, el Manchester United también prepara una oferta para fichar al central del Tottenham Hotspur, Cristian Romero. (Fuente: Gastón Edul)

La búsqueda del Arsenal de un nuevo extremo izquierdo desembocó en una consulta por la estrella de la Juventus, Kenan Yıldız, pero el club de la Serie A dejó bien claro que no contempla su venta. Los Gunners ya han pasado página. (Fuente: The Athletic)

El lateral derecho del Atalanta, Marco Palestra, priorizaría una oferta del Manchester City a pesar del interés del Inter y el Newcastle United. (Fuente: Tuttomercatoweb)

Dušan Vlahović dejará la Juventus como agente libre este verano, y el Chelsea es el club más probable para cerrar un acuerdo. Bayern de Múnich, Barcelona, ​​Real Madrid y Newcastle han mostrado interés. (Fuente: Tutto Juve)

El central del Brighton & Hove Albion, Jan Paul van Hecke, ha dejado claro que quiere fichar por el Tottenham este verano, a pesar de haber recibido una oferta del Liverpool. El holandés también está en la mira del Chelsea y el Newcastle, pero es el Tottenham quien lleva la delantera. (Fuente: Voetbal International)

El Paris Saint-Germain ha ofrecido tres jugadores al Liverpool: el centrocampista Warren Zaïre-Emery y los centrales Illia Zabarnyi y Lucas Beraldo. (Fuente: Wilson Cox)

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, que dejará el club, ha recibido una oferta del Al Ittihad que podría elevar sus ingresos anuales por encima de los de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. (Fuente: Ahmed Mubarak)

El Manchester United, en su búsqueda de un portero experimentado, está considerando la posibilidad de fichar a Karl Darlow del Leeds United. (Fuente: The Athletic)

El Bournemouth está dispuesto a pedir hasta 107 millones de dólares por el centrocampista Alex Scott, ante el interés tanto del Liverpool como del Manchester United. (Fuente: talkSPORT)

LaLiga

Al Hilal y Al Nassr están dispuestos a pagar 92 millones de dólares por el delantero del Barcelona, ​​Raphinha, a quien se le ha ofrecido un contrato que cuadruplicaría sus ingresos actuales. (Fuente: Mundo Deportivo)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, podría intentar fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Pedri, por 173 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Pedri le interesa al Real Madrid | Jam Media/GettyImages

El entrenador del PSG, Luis Enrique, está decidido a fichar al defensa del Barcelona, ​​Jules Koundé, este verano y ha pedido a los responsables que intenten cerrar el acuerdo antes del Mundial. (Fuente: El Nacional)

La Real Sociedad solo venderá al codiciado central Jon Martín por 58 millones de dólares, el doble de la oferta inicial del Aston Villa. La Real Sociedad espera que el interés del Arsenal, el Barcelona y el Atlético de Madrid pueda desencadenar una guerra de ofertas. (Fuente: SportsBoom)

Los ojeadores del Barcelona han estado buscando jóvenes promesas para el futuro. Lennart Karl del Bayern Múnich, Kees Smit del AZ Alkmaar, Rodrigo Mora del Porto, Lewis Miley del Newcastle e Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen han llamado la atención. (Fuente: Mundo Deportivo)

El central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, vuelve a estar en la mira del Real Madrid. Los blancos buscan llegar a un acuerdo con el internacional alemán antes de activar su cláusula de rescisión, que asciende a 69 millones de dólares. (Fuente: BILD)

La Juventus ha identificado al centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, como su objetivo prioritario tras no lograr convencer a Bernardo Silva. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

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