Mercado de fichajes: el Real Madrid recibe una oferta irrechazable por Vinícius Jr; Julián Álvarez, Salah y más

Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League están compitiendo para fichar a los mejores futbolistas disponibles en el mercado. De acuerdo con los reportes más recientes, algunas grandes figuras como Vinicius Junior, Erling Haaland y Julián Álvarez podrían cambiar de equipo en este mercado de fichajes.

A continuación te contamos los fichajes que suenan con más fuerza en esta ventana de transferencias.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Manchester United está dispuesto a pagar más de los 114 millones de dólares destinados a Mateus Fernandes para cerrar el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, convencido de que no puede permitirse el lujo de dejar escapar al francés si queda disponible. (Fuente: Mundo Deportivo)

Mientras tanto, el Manchester United también se ha unido al Chelsea y al Crystal Palace en la puja por el centrocampista del Toulouse, Alexis Vossah, de 18 años. (Fuente: Fussballeuropa)

El Manchester City está dispuesto a hacer una oferta de 171.5 millones de dólares para fichar al extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior. (Fuente: Fichajes)

FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR | ANGELA WEISS/GettyImages

Tras vender a Anthony Gordon y Sandro Tonali, el Newcastle United está listo para bloquear la salida de Bruno Guimarães, objetivo del Arsenal. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool lidera la puja por el centrocampista del Mainz, Kaishu Sano, cuyo fichaje se estima en más de 57 millones de dólares. (Fuente: Fussballdaten)

También interesa al Liverpool el centrocampista de 17 años del Club Tijuana, Gilberto Mora, quien busca superar al Manchester City, al Barcelona y al Real Madrid en la puja por el internacional mexicano. (Fuente: El Universal)

El Chelsea insiste en que pide 120 millones de dólares por la salida de Alejandro Garnacho este verano, pero se espera que acepte un precio menor si llega una oferta. Hay interés de la Serie A y de Arabia Saudí, y Garnacho no descarta un traspaso a Oriente Medio. (Fuente: TEAMtalk)

El joven defensa Josh Acheampong quiere dejar el Chelsea este verano y está interesado en fichar por el Arsenal, aunque los Blues están decididos a retener al canterano. (Fuente: Eduardo Hagn)

LaLiga

El Atlético de Madrid ha convertido al exdelantero del Liverpool, Mohamed Salah, en su principal objetivo para reemplazar al recientemente marchado Antoine Griezmann. (Fuente: Fichajes)

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Barcelona se ha unido al Real Madrid y al Paris Saint-Germain como admiradores del central del Arsenal, William Saliba. Los Gunners ni siquiera considerarán un traspaso sin una oferta de 171.5 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

Tras la eliminación de Brasil del Mundial, el Real Madrid le ha dado al extremo Vinícius Júnior apenas unas horas para decidir su futuro. El Real Madrid no lo quiere en el club para agosto si no se ha firmado un nuevo contrato y lo pondrá en el mercado de inmediato si es necesario. (Fuente: El Nacional)

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha solicitado información sobre el centrocampista del Napoli, Scott McTominay, con quien ya trabajó en el Manchester United. (Fuente: Nicolò Schira)

Las principales prioridades del Barcelona en el mercado de fichajes son João Cancelo y Julián Álvarez. El deseo de fichar a ambos es tan fuerte que no se contemplan otras opciones por el momento, a menos que se pueda obtener dinero mediante ventas. (Fuente: The Athletic)

A pesar de que el Atlético de Madrid ha desmentido públicamente el interés del Barcelona por Álvarez, ambos clubes siguen en contacto y se espera que las negociaciones se reanuden tras el Mundial. (Fuente: El Chiringuito)

El centrocampista del Arsenal, Mikel Merino, se ha convertido en una opción económica para el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

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