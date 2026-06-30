Mercado de fichajes: el Real Madrid se fija en Kvaratskhelia; Julián Álvarez, Vinícius Junior y más

El mercado de fichajes está a punto de abrir en el futbol europeo. Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya han asegurado sus primeros refuerzos para la temporada 2026/2027, pero siguen en busca de más jugadores para redondear sus plantillas.

A continuación te compartimos los movimientos que se podrían concretar en los próximos días, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United ha superado al Tottenham Hotspur en las negociaciones por el centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, aunque no está claro si los Red Devils están dispuestos a pagar los 103 millones de dólares que pide el club londinense. (Fuente: FootballTransfers)

El Liverpool planea una nueva oferta por el extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, después de que el gigante francés se pusiera a la cabeza en la búsqueda de otro objetivo, Yan Diomande, del RB Leipzig. (Fuente: Matteo Moretto)

Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Liverpool ha mantenido conversaciones secretas para un importante doble fichaje que les permitiría hacerse con los servicios de Barcola y el delantero del Bournemouth, Rayan, tras conocer desde hace varios días el deseo de Diomande de unirse al PSG. (Fuente: indykaila)

A pesar de los rumores, el Manchester United no tiene planes de vender al centrocampista Mason Mount, a pesar del interés del AC Milan. El jugador de 27 años no quiere irse y ya se está preparando para regresar a los entrenamientos de pretemporada la próxima semana. (Fuente: Daily Mail)

El lateral derecho del Chelsea, Malo Gusto, ha llegado a un acuerdo para unirse al Manchester City, cuya oferta para convencer a los Blues de venderlo se prevé mucho más complicada. (Fuente: Foot Mercato)

El Lille espera recaudar hasta 114 millones de dólares con la venta del centrocampista Ayyoub Bouaddi, pretendido por el Arsenal, el Manchester City y el Manchester United. El club francés también planea intentar mantener al joven de 18 años cedido una temporada más. (Fuente: Fabrice Hawkins)

Fuentes internas del Newcastle United han desmentido los rumores de que el centrocampista Bruno Guimarães, objetivo del Arsenal, tenga una cláusula de rescisión en su contrato que se activó tras la no clasificación de las Urracas para la Champions League. (Fuente: Chronicle Live)

El Chelsea prepara una nueva oferta por el centrocampista del Sunderland, Granit Xhaka, quien desea fichar por el club londinense y reencontrarse con Xabi Alonso. (Fuente: Fabrizio Romano)

También interesa al Chelsea el central del Crystal Palace, Maxence Lacroix. Los Eagles se preparan para su salida con el fichaje de Charlie Cresswell, del Toulouse. (Fuente: The Standard)

El Chelsea ha presentado una oferta de 91 millones de dólares por el central del Barcelona, ​​Pau Cubarsí, pero rápidamente se les informó que no tienen ninguna posibilidad de cerrar el acuerdo sin pagar su cláusula de rescisión completa de 569 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool se ha unido al Arsenal, al Manchester United y al Tottenham en el interés por el centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Inter de Milán está considerando desistir del fichaje del centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, debido a su elevado precio, y podría optar por Niccolò Pisilli, de la Roma. (Fuente: Corriere dello Sport)

El lateral izquierdo del Rayo Vallecano, Pep Chavarría, de 28 años, se ha convertido en un objetivo sorpresa para el Chelsea como sustituto de Marc Cucurella. (Fuente: MARCA)

Ojeadores del Aston Villa, del Chelsea, del Manchester United y del Tottenham han estado siguiendo al delantero del Sunderland, Brian Brobbey, esta temporada. (Fuente: fussballdaten)

LaLiga

Michael Olise planea reunirse con el Bayern Múnich tras el Mundial para obtener garantías sobre su futuro y, probablemente, un incentivo para quedarse. Los directivos del club temen que el interés del Real Madrid ya lo haya influenciado, al no haberle ofrecido ninguna garantía sobre su próximo destino. (Fuente: AS)

La reticencia del Bayern a negociar por Olise ha llevado al Real Madrid a centrar su atención en Khvicha Kvaratskhelia, del PSG, aunque no hay indicios de que el acuerdo sea más fácil de cerrar. De hecho, se espera que el PSG exija un trueque que involucre a Vinícius Júnior. (Fuente: El Nacional)

FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRA | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no quiere saber nada del delantero Julián Álvarez tras su petición pública de traspaso. Aunque no puede influir en una posible venta al Barcelona, ​​ha dejado claro que está dispuesto a apartar al internacional argentino por sus comentarios, exigiendo un compromiso total de todos sus jugadores. (Fuente: SPORT)

Xabi Alonso está decidido a impedir que el Real Madrid fiche a Enzo Fernández, pero si los Blues finalmente lo venden, exigirá el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, como reemplazo. (Fuente: Látigo Serrano)

El Beşiktaş turco se ha puesto en contacto para un posible fichaje del centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó. (Fuente: Gianluigi Longari)

El Al Hilal ha ordenado a João Cancelo que se incorpore a la pretemporada tras la conclusión del Mundial y solo tomará una decisión sobre la venta del objetivo del Barcelona al finalizar su concentración. (Fuente: Hamad Al-Suwailhi)

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