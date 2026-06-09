Mercado de fichajes: el Real Madrid se interesa por Julián Álvarez; Marcus Rashford, Enzo Fernández y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya se encuentran moviendo ficha para fortalecer sus plantillas de cara a la temporada 2026/2027.

A continuación te presentamos los movimientos que podrían concretarse en el mercado de fichajes del verano, de acuerdo con los reportes de varios medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Chelsea está dispuesto a pedir hasta 160 millones de dólares por el centrocampista Enzo Fernández, que interesa al Real Madrid. Los Blues no buscan activamente compradores e insisten en que están contentos de conservar al argentino. (Fuente: Daily Mail)

Mientras el Barcelona duda en fichar a Marcus Rashford del Manchester United, el Bayern Múnich ha dejado claro que está dispuesto a pagar el precio que piden los Red Devils por el internacional inglés, aunque su elevado salario supone un gran problema. Gabriel Martinelli, del Arsenal, se considera una opción más realista. (Fuente: Christian Falk)

England v New Zealand - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

El Manchester United, por su parte, ha iniciado negociaciones con el West Ham United por el centrocampista Mateus Fernandes, pero no tiene interés en pagar los 107 millones de dólares que pide el club. (Fuente: Mesa Redonda)

La oferta inicial del Manchester City por el centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, ascendía a 107 millones de dólares. El Forest pide hasta 140 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

Mohamed Salah ha acordado su traspaso a la Liga Profesional Saudí tras su salida del Liverpool este verano, aunque se cree que la oferta económica es inferior a la de su anterior contrato en Anfield. (Fuente: Mareb Press)

Para sustituir a Salah, el Liverpool prepara una importante oferta por Yan Diomande, del RB Leipzig, quien, al parecer, prefiere fichar por el Liverpool antes que por el Paris Saint-Germain. (Fuente: Wilson Cox)

El Crystal Palace pide 133.5 millones de dólares por el centrocampista Adam Wharton, ante el interés del Chelsea, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: Alan Nixon)

En busca de un nuevo central, el Liverpool está interesado en el defensa del Sporting CP, Gonçalo Inácio. (Fuente: CaughtOffside)

El Tottenham Hotspur avanza en su intento por fichar al extremo del Manchester City, Savinho, cuyo valor se estima en 80 millones de dólares. (Fuente: Daily Mail)

El Chelsea y el Tottenham se encuentran entre los principales pretendientes del portero del AC Milan, Mike Maignan, quien podría solicitar su salida del club italiano debido a la frustración por no haber logrado clasificarse para la Liga de Campeones. (Fuente: Tutto Juve)

LaLiga

El Real Madrid ha identificado al centrocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, como su nuevo objetivo para reforzar la plantilla de José Mourinho. (Fuente: Fichajes)

El centrocampista del Nordsjælland, Caleb Yirenkyi, también está en la mira del Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

Se ha establecido contacto entre el Real Madrid y el entorno del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, quien tiene libertad para dejar el club por 173 millones de dólares. (Fuente: Patrick Berger)

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

A pesar del interés de otros clubes, Álvarez sigue priorizando su fichaje por el Barcelona este verano. (Fuente: Gianluigi Longari)

Asimismo, el lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, está centrado en regresar al Barcelona a pesar del interés de otros clubes, incluido el Manchester United, rival de la Premier League. (Fuente: Mundo Deportivo)

El joven portero Áron Yaakobishvili podría dejar el Barcelona este verano. Se espera que el jugador de 20 años despierte un gran interés por una cesión, especialmente tras su irrupción con la selección húngara. (Fuente: AS)

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