Mercado de fichajes: Guardiola rechaza reunirse con Messi; Julián Álvarez, Victor Osimhen y más

Los grandes clubes del futbol europeo ya se encuentran concretando sus primeros fichajes de cara a la próxima temporada. Se espera que los gigantes de LaLiga y la Premier League abran la billetera y dominen el mercado de verano.

A continuación te compartimos los movimientos más interesantes que se podrían concretar en las próximas semanas, de acuerdo con los reportes de diferentes medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

El delantero del Real Madrid, Brahim Díaz, que apenas ha tenido presencia, ha despertado el interés de la Juventus, gigante de la Serie A. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

Si Julián Álvarez abandona el Atlético de Madrid, como se espera, el equipo de Diego Simeone estaría dispuesto a reinvertir ese dinero en Víctor Osimhen. También se rumorea que el Manchester United podría intentar fichar al delantero del Galatasaray, valorado en 87.3 millones de dólares. (Fuente: AS)

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

No contentos con Osimhen, el Atlético de Madrid ha preguntado por Lee Kang-in y Gonçalo Ramos, ambos del PSG. (Fuente: Fabrizio Romano)

Premier League

Pep Guardiola ha rechazado la propuesta de David Beckham para dirigir al Inter de Miami y reencontrarse con Lionel Messi. El técnico saliente del Manchester City busca un respiro de la presión de dirigir un equipo. (Fuente: The Mirror)

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Yan Diomande, el principal objetivo del Liverpool para reemplazar a Mohamed Salah, ha rechazado a los Reds, que se encuentran sin entrenador, para unirse al Paris Saint-Germain este verano. (Fuente: Foot Mercato)

Tras confirmarse su salida del Liverpool, el Chelsea ha mostrado interés por el futuro de Ibrahima Konaté. Sin embargo, el Real Madrid parece ser su destino más probable. (Fuente: The Athletic)

La posibilidad de que Julián Álvarez permanezca en el Atlético de Madrid la próxima temporada se considera casi imposible. El Arsenal, el Barcelona y el PSG estarán muy atentos. (Fuente: Gastón Edul)

Tras una oferta inicial de 116.3 millones de dólares del Barcelona, ​​el Arsenal está dispuesto a desembolsar 174.5 millones de dólares por Álvarez. (Fuente: Fichajes)

Ante el fuerte interés del Arsenal, el prodigioso delantero del Bournemouth, Junior Kroupi, ha elegido al PSG como su destino preferido para el próximo verano. Sin embargo, los Cherries exigen 116.3 millones de dólares. (Fuente: Foot Mercato)

También se rumorea que el Arsenal está considerando una alternativa para el delantero del PSG, Bradley Barcola. Se estaría preparando una suma global de 93.1 millones de dólares por el internacional francés. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City está dispuesto a desembolsar 90 millones de euros por el centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde. (Fuente: El Chiringuito)

A medida que su carrera en el Liverpool se desvanece, Federico Chiesa ha sido vinculado con un posible traspaso al Como, equipo clasificado para la Champions League. (Fuente: Calciomercato)

Se espera que la primera petición de Andoni Iraola al Liverpool sea reencontrarse con Dean Huijsen. Los Reds preparan una oferta de 81.4 millones de dólares por el ex central del Bournemouth, donde jugó Iraola. (Fuente: Fichajes)

Lewis Hall, del Newcastle United, es considerado un objetivo de gran interés para el Manchester United. Sin embargo, se necesitarían 67.3 millones de dólares para arrebatarle el lateral izquierdo a St. James' Park. (Fuente: The Athletic)

En respuesta al creciente interés, el Chelsea ha declarado intocable al canterano Josh Acheampong, un estatus exclusivo que comparten Cole Palmer, João Pedro y Moisés Caicedo. (Fuente: BBC Sport)

Se han iniciado conversaciones, aunque preliminares, entre el Tottenham Hotspur y el Manchester City para un posible traspaso definitivo de Savinho. (Fuente: Globo)

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