Mercado de fichajes: la gran oferta que prepara el Barcelona por un delantero; Nico Williams, Enzo Fernández y más

El mercado de fichajes de verano abrirá el próximo 1 de julio para los clubes de las grandes ligas europeas, como la Premier League y LaLiga. Aunque todavía faltan varios meses para que abra esta ventana de transferencias, los gigantes de Europa ya se encuentran sondeando fichajes para fortalecer su plantilla para la temporada 2026/2027.

Clubes como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Chelsea son algunos de los equipos que prometen protagonizar el mercado y realizar las contrataciones más mediáticas.

A continuación te compartimos los rumores más recientes del mercado.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United espera fichar al mediocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, este verano, y en Old Trafford hay una renovada confianza en que se cerrará el acuerdo por un precio muy inferior a los 134 millones de dólares que se pedían el verano pasado. (Fuente: Theatre of Red)

Otro objetivo del Manchester United es encontrar un nuevo extremo para reemplazar a Marcus Rashford. Entre los que se barajan está Nico Williams, del Athletic Club, quien ya ha comunicado a su club su deseo de fichar por el club. (Fuente: El Nacional)

Athletic Club V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Rafael Leão, del AC Milan, es otro jugador que interesa al Manchester United. De hecho, los Red Devils lideran la puja por su fichaje, superando al Barcelona, ​​y podrían cerrar el acuerdo por menos de 50 millones de euros. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Durante una reciente visita de visoría para observar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, tanto el Manchester United como el Liverpool aprovecharon para ver al lateral izquierdo David Raum. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea está interesado en el portero del Manchester City, James Trafford, quien podría abandonar el Etihad este verano tras verse relegado a la segunda línea por detrás de Gianluigi Donnarumma. (Fuente: Si Phillips)

El Arsenal ha presentado una oferta concreta al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, para intentar adelantarse al Paris Saint-Germain en su fichaje. Los Gunners quieren llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales antes de contactar con el Atlético. (Fuente: Media Foot)

Cristhian Mosquera dejará el Arsenal cedido este verano en busca de minutos de juego. Bournemouth y Everton están interesados ​​en retenerlo en la Premier League, mientras que Atalanta, Napoli y Benfica son conocidos admiradores. (Fuente: SportsBoom)

Si Kim Min-jae pide su salida del Bayern Múnich este verano, el gigante alemán podría concretar su interés en el defensa del Chelsea, Josh Acheampong. (Fuente: Christian Falk)

El Chelsea, el Manchester City y el Newcastle United se han puesto en contacto con los representantes del mediocampista del Liverpool, Curtis Jones, quien podría ser vendido este verano al entrar en el último año de su contrato. (Fuente: Anfield Watch)

El descenso de la Premier League supondría que los centrales del Tottenham Hotspur, Cristian Romero y Micky van de Ven, tendrían la oportunidad de fichar juntos por el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Sandro Tonali y Bruno Guimarães no son los únicos mediocampistas del Newcastle que despiertan gran interés. El Manchester United y el PSG están cada vez más interesados ​​en fichar al joven de 19 años Lewis Miley. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, ya busca casa en Madrid con la mira puesta en concretar su fichaje por el Real Madrid al final de la temporada. (Fuente: El Nacional)

Mientras tanto, el Real Madrid está cada vez más descontento con el rendimiento de Eduardo Camavinga y está considerando poner al internacional francés en la lista de transferibles. (Fuente: AS)

El Barcelona se ha decantado por el delantero del Galatasaray, Víctor Osimhen, tras el respaldo personal de Lamine Yamal a la llegada del internacional nigeriano. Se está preparando una oferta de alrededor de 115 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Liverpool v Galatasaray - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Endrick no podrá abandonar el Real Madrid este verano, pero el plan es vender a Gonzalo García definitivamente, aunque se contempla incluir una cláusula de recompra en cualquier acuerdo por el jugador de 22 años. (Fuente: The Athletic)

El AZ Alkmaar ha recibido una advertencia para que no pida demasiado por la venta de Kees Smit, objetivo del Barcelona, ​​quien podría rescindir su contrato por una cifra de seis dígitos y fichar por el Camp Nou en lugar de esperar a que se llegue a un acuerdo. (Fuente: Arno Vermeulen)

El fichaje del central del FC Twente, Ruud Nijstad, por el Barcelona se ha frustrado después de que el club catalán rechazara su precio. (Fuente: SPORT)

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