Mercado de fichajes: los grandes de la Premier League se disputan a Camavinga; Fermín, Enzo Fernández y más

La temporada 2025/2026 está por llegar a su fin y los grandes clubes de LaLiga y la Premier League afinan su puntería en sus próximos fichajes. Equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United, por poner algunos ejemplos, abrirán la chequera para renovar sus plantillas y fortalecerlas de cara al segundo semestre del año.

A continuación te presentamos los movimientos que suenan con más fuerza en este mercado de fichajes.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United está dispuesto a competir con el Liverpool por el fichaje del delantero del Mónaco, Maghnes Akliouche, a quien se ha señalado como el sustituto ideal de Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes)

La coincidencia de objetivos de fichaje en el noroeste de Inglaterra no se limita a Akliouche. El Liverpool ha mantenido conversaciones con el agente del centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, a quien Bruno Fernandes habría señalado como su sucesor ideal en el Manchester United. (Fuente: Mark Brus)

Maghnes Akliouche | Jean Catuffe/GettyImages

Enzo Fernández se prepara para solicitar su traspaso al Chelsea. Sin embargo, las posibilidades del Real Madrid de fichar al campeón del mundo se ven mermadas por el precio que pide el club, que ronda los 150 millones de euros) (Fuente: El Chiringuito vía GOAL)

Se ha difundido abiertamente que el Manchester City se ha hecho con los servicios de Elliot Anderson, con un acuerdo por tan solo 86 millones de dólares que, al parecer, ya estaría cerrado para el centrocampista del Nottingham Forest, otrora pretendido por el Manchester United. (Fuente: Manchester Evening News)

Si el Manchester United, o cualquier otro club, quiere fichar al capitán del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, necesitaría alrededor de 57,6 millones de dólares. (Fuente: Football Transfer News)

El exdelantero del Liverpool, Darwin Núñez, se ha convertido en un sorprendente objetivo para la Juventus tras haber perdido protagonismo en el Al Hilal. (Fuente: Sky Sport Italia)

El Arsenal está preparando una oferta por el mediapunta del Barcelona, ​​Dani Olmo, para reforzar el ataque del equipo. El club catalán estaría dispuesto a aceptar 69,3 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Al Qadsiah de Brendan Rodgers, equipo saudí, estaba dispuesto a igualar el precio que pedía el Barcelona por Olmo y ofrecerle al internacional español un contrato de 9.5 millones de euros anuales, pero el centrocampista rechazó la oferta. (Fuente: SPORT)

El Bayern Múnich ha señalado al portero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, como el sustituto ideal de Manuel Neuer. Sin embargo, el Chelsea y el Newcastle United se están abriendo paso en esta puja por el fichaje. (Fuente: Foot Mercato)

El Chelsea está interesado en el lateral del Barcelona, ​​Jules Koundé. A pesar de haber firmado recientemente un nuevo contrato con el club catalán, el francés está disponible por el precio adecuado, que podría ser tan bajo como 57.7 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool se centra en asegurar la renovación del contrato de Ibrahima Konaté, pero también contempla la opción de activar la cláusula de recompra de 80 millones de euros estipulada en el contrato de Jarell Quansah con el Bayer Leverkusen. (Fuente: Florian Plettenberg)

LaLiga

La oferta del Chelsea de 100 millones de euros por el centrocampista del Barcelona, ​​Fermín López, será rechazada por el presidente del club catalán, quien considera al canterano de La Masía "intocable". (Fuente: El Nacional)

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Manchester United compite con el Chelsea y la Juventus por el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, cada vez menos querido por el equipo. Se espera que el internacional francés cueste tan solo 50 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Sin embargo, el Liverpool es considerado el favorito para fichar a Camavinga. (Fuente: L'Équipe)

Ante la difícil situación de tener minutos de juego, el centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó, ha pedido a sus representantes que escuchen ofertas de otros clubes. (Fuente: Football Transfer News)

Hansi Flick está totalmente de acuerdo con Casadó y exige al director deportivo Deco que encuentre un nuevo pretendiente para el centrocampista, que se encuentra apartado del equipo. (Fuente: El Nacional)

El jugador que podría llenar el vacío dejado por Casadó sería el centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. El Barcelona está dispuesto a pagar hasta 92.4 millones de dólares por el tenaz internacional español. (Fuente: El Nacional)

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