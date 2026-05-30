Mercado de fichajes: los tres gigantes europeos que se pelean a Cucurella; Marcus Rashford, Florian Wirtz y más

Los equipos más poderosos de LaLiga y la Premier League ya se encuentran negociando para cerrar a sus refuerzos para la próxima temporada. Uno de los equipos más activos en el mercado hasta este momento está siendo el FC Barcelona. Los blaugranas ya anunciaron la llegada del delantero inglés Anthony Gordon y están en busca de cerrar a Julián Álvarez.

Pero los culés no son los únicos activos en el mercado de fichajes. A continuación te contamos cuáles son los movimientos que el Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal y Chelsea planean para la siguiente campaña, de acuerdo con los reportes más recientes de los medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

El Barcelona está listo para competir con el Atlético de Madrid y el Manchester City por el fichaje del lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, quien está abierto a regresar a La Liga. (Fuente: Matteo Moretto)

Marcus Rashford ya no es la prioridad del Barcelona este verano y el conjunto azulgrana solo considerará su fichaje definitivo si no logra concretar la llegada de ninguno de sus otros objetivos. (Fuente: RAC1)

Por otro lado, Rashford sigue en los planes del Barcelona junto al nuevo fichaje Anthony Gordon, aunque la llegada del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, podría complicar las cosas para el jugador cedido por el Manchester United. (Fuente: Ben Jacobs)

José Mourinho ha logrado convencer al central del Inter, Alessandro Bastoni, objetivo del Barcelona, ​​para que se una a él en el Real Madrid este verano. (Fuente: El Debate)

Mientras tanto, el Barcelona trabaja para fichar al defensa del Manchester City, Joško Gvardiol. (Fuente: COPE)

El Real Madrid espera ver si Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni logran reconciliarse tras su pelea en el entrenamiento. Si no consiguen convivir, el internacional uruguayo estará disponible por 140 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Premier League

El Liverpool no activará de inmediato la cláusula de recompra de Jarell Quansah como reemplazo de Ibrahima Konaté. Sin embargo, el plan es volver a fichar al joven central en 2027, tras un año más de desarrollo en el Bayer Leverkusen. (Fuente: BILD)

En cambio, el central del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, está siendo considerado por el Liverpool como sustituto de Konaté. (Fuente: SportsBoom)

El Chelsea se encuentra entre los pretendientes de Konaté, pero se cree que está por detrás del Real Madrid y el Bayern de Múnich. (Fuente: L’Équipe)

Mientras tanto, Florian Wirtz está interesado en cambiar el Liverpool por el Chelsea para reencontrarse con el entrenador Xabi Alonso. Los Blues están preparando una oferta de 175 millones de dólares por el internacional alemán. (Fuente: Fichajes)

El Como tiene en la mira al mediocampista del Arsenal, Ethan Nwaneri, como su principal objetivo para reemplazar a Nico Paz, quien se marcha al Real Madrid, pero se enfrenta a la competencia de equipos de la Premier League como Aston Villa, Coventry City, Everton, Ipswich Town y Newcastle United. (Fuente: TEAMtalk)

El Bournemouth ha advertido tanto al Arsenal como al Chelsea que ni siquiera ofertas de 134 millones de dólares serían suficientes para convencerlos de vender al delantero de 19 años Eli Junior Kroupi. (Fuente: Football Insider)

Kroupi forma parte de los planes del Arsenal, que ascienden a 233 millones de dólares, para reforzar su delantera. Los Gunners también esperan incorporar al mediocampista del Aston Villa, Morgan Rogers. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United ha disminuido su interés en fichar al mediocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, quien fue uno de los principales objetivos del verano pasado bajo la dirección de Ruben Amorim. (Fuente: The Sun)

En cambio, el mediocampista del Botafogo, Danilo, es un jugador que recientemente ha despertado el interés del Manchester United. (Fuente: Valentin Furlan)

Arsenal, Manchester United y Newcastle han mostrado interés en fichar al extremo del Porto, William Gomes, de 20 años, este verano. (Fuente: AS)

Es posible que esta no sea la única disputa entre el Arsenal y el Manchester United, ya que ambos clubes están considerando ofertas por el lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo. (Fuente: Football FanCast)

A pesar de haber recibido consultas de varios equipos de la Premier League, el Chelsea está dispuesto a reincorporar a Nicolas Jackson a la plantilla este verano para que Xabi Alonso pueda formarse su propia opinión sobre el delantero. (Fuente: Daily Mail)