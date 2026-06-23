Mercado de fichajes: Raphinha buscaría forzar su salida del FC Barcelona; Julián Álvarez, Marcus Rashford y más

Los equipos más poderosos de LaLiga y la Premier League se encuentran en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026/2027. Clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona ya han sumado algunos fichajes que prometen mucho. Los clubes ingleses, como el Manchester City, el Manchester United, y el Liverpool no se quieren quedar atrás.

A continuación te contamos los movimientos que suenan con más fuerza, de acuerdo con los reportes de varios medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Tottenham Hotspur planea fichar al extremo del Manchester United, Marcus Rashford, pero no tiene intención de pagar su cláusula de rescisión de 53 millones de dólares. (Fuente: The i Paper)

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Katelyn Mulcahy/GettyImages

Cristian Romero ha comunicado al Tottenham su deseo de permanecer en el club y ayudar al equipo a escalar posiciones en la Premier League. El Manchester United, el Brentford y el Crystal Palace se encuentran entre sus pretendientes. (Fuente: SportsBoom)

El Liverpool busca frustrar el fichaje del centrocampista Mateus Fernandes del West Ham United por el Manchester United. (Fuente: Football Insider)

El centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, priorizaría un traspaso al Arsenal si los Gunners deciden competir con el Tottenham por su fichaje. (Fuente: Daily Mail)

El Arsenal, el Aston Villa y el Tottenham se han unido al Manchester United y al Paris Saint-Germain en la puja por el extremo del West Ham, Crysencio Summerville. (Fuente: Foot Mercato)

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, está dispuesto a nombrar al central Rúben Dias como su nuevo capitán para intentar convencerlo de que se comprometa con el club. El Real Madrid ha mostrado interés. (Fuente: Football Insider)

El portero del AC Milan, Mike Maignan, está abierto a dejar el club y fichar por un equipo de la Premier League, donde el Chelsea ha intensificado sus contactos con sus representantes. (Fuente: MilanNews24)

El Chelsea también ha presentado una oferta de 34 millones de dólares por el defensa de la Juventus, Andrea Cambiaso, cuyo valor se estima en 46 millones de dólares. El club de la Serie A necesita recaudar fondos antes de finales de junio. (Fuente: Sport Mediaset)

A pesar del interés del Arsenal, el Manchester City, el Manchester United y el Bayern de Múnich, el Chelsea insiste en que el joven defensa Josh Acheampong no está en venta. (Fuente: Ben Jacobs)

El Galatasaray intentará fichar al extremo del Arsenal, Leandro Trossard, una vez finalizado el Mundial. (Fuente: Turkish-Football)

LaLiga

Raphinha quiere dejar el Barcelona este verano para aprovechar una lucrativa oferta de Arabia Saudí. Si bien el campeón de La Liga no ve con buenos ojos la oferta, está dispuesto a escucharla. (Fuente: Fichajes)

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Julián Álvarez está considerando usar su participación en el Mundial con Argentina para hacer público su deseo de dejar el Atlético de Madrid y fichar por el Barcelona. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Bayern Múnich ha advertido al Real Madrid que la única forma de fichar a Michael Olise este verano es convertirlo en el jugador más caro de la historia, superando los 263 millones de dólares que pagó el PSG por Neymar en 2017. (Fuente: Roberto Gómez)

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester United están considerando fichar al centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, cuyo traspaso se ha negociado por 69 millones de dólares para recaudar los fondos necesarios para fichar a Enzo Fernández. (Fuente: SPORT)

Hansi Flick está dispuesto a traspasar a Ferran Torres este verano si el Barcelona puede reemplazarlo con Omar Marmoush, del Manchester City. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid ha fracasado en su intento por fichar al defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori. Los Gunners no solo exigen una cifra millonaria, sino que el internacional italiano tampoco tiene intención de marcharse. (Fuente: Tuttomercatoweb)

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