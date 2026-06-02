Mercado de fichajes: Salah cambia de opinión sobre su salida del Liverpool; Marcus Rashford, Désiré Doué y más

La temporada 2025/2026 llegó a su final apenas el pasado fin de semana y los grandes clubes del futbol europeo ya se están preparando para la próxima campaña. Se espera que los equipos más poderosos de LaLiga y la Premier League, como el Barcelona, el Real Madrid, el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United, por mencionar algunos, abran la billetera y rompan el mercado en este período de transferencias.

A continuación te contamos cuáles son los movimientos que suenan con más fuerza, de acuerdo con los reportes de diversos medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United lidera la puja por el mediocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, aunque se enfrenta al interés de clubes como el Arsenal, el Aston Villa y el Chelsea. (Fuente: CaughtOffside)

Mientras tanto, se espera que el Manchester United intente fichar al mediocampista del Middlesbrough, Hayden Hackney, a petición de Michael Carrick. Tanto el Crystal Palace como el Tottenham Hotspur preparan sus propias ofertas por el jugador de 23 años. (Fuente: The Northern Echo)

La marcha de Arne Slot del Liverpool ha hecho que el extremo Mohamed Salah se incline a reconsiderar su decisión de marcharse este verano. (Fuente: Fichajes)

Liverpool v Brentford - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

Yan Diomande, el principal objetivo del Liverpool para reforzar la banda este verano, despierta un interés cada vez mayor en el Paris Saint-Germain. La determinación del Atlético de Madrid por retener a Julián Álvarez ha llevado al PSG a centrarse en el extremo del RB Leipzig. (Fuente: L’Équipe)

El Manchester City busca superar al Arsenal y al Chelsea en la puja por el centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, cuyo precio se ha fijado en más de 134.5 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

El delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres, es otro de los clubes que despierta el interés del Arsenal, el Aston Villa y el Chelsea, ya que su futuro en el Camp Nou es cada vez más incierto. (Fuente: TEAMtalk)

Asimismo, la complicada situación de Marcus Rashford en el Barcelona ha atraído el interés de otros clubes europeos. El entorno del internacional inglés cree que podrían llegar ofertas del Arsenal, el Chelsea, el Bayern Múnich y el Real Madrid si el precio de su traspaso definitivo es el adecuado. (Fuente: Daily Mail)

El Chelsea ha recibido al portero del Reims, Ewen Jaouen, de 20 años, en su campo de entrenamiento para intentar adelantarse al Newcastle United y al Real Madrid en la puja por su fichaje. Se ha fijado un precio de 29 millones de dólares. (Fuente: Canal Plus)

LaLiga

Tras elogiar al Real Madrid después del triunfo del PSG en la Champions League, el extremo Désiré Doué ha sido señalado como posible fichaje para el conjunto blanco. (Fuente: Defensa Central)

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El lateral izquierdo del Flamengo, Kaiki, de 23 años, ha recibido una oferta del Real Betis, pero el Barcelona está considerando presentar una contraoferta. (Fuente: Ekrem Konur)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha llegado a un acuerdo para fichar al central del Liverpool, Ibrahima Konaté, si gana las próximas elecciones. (Fuente: Alberto Pereiro)

El central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, también vuelve a sonar como posible objetivo del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Se ha llegado a un acuerdo definitivo entre el Barcelona y el mediocampista del Manchester City, Bernardo Silva, pero la operación solo se concretará si un jugador abandona el Camp Nou. Roony Bardghji figura entre los que podrían marcharse. (Fuente: TV3)

El Barcelona espera traspasar a Bardghji definitivamente, siempre que se incluya una cláusula de recompra, pero lo más probable es que sea cedido. El Ajax lidera la puja por su cesión. (Fuente: SPORT)

José Mourinho no está muy interesado en fichar al mediocampista del Manchester City, Rodri, para el Real Madrid y prefiere a Adam Wharton del Crystal Palace. (Fuente: El Nacional)

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