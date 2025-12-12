MLS Cup 2026: los favoritos adelantados al título - rankeados

La temporada 2025 de la MLS concluyó con Lionel Messi y el Inter Miami alzando el Trofeo Phillip F. Anschutz como campeones de la MLS Cup. Aun así, tan pronto como cayó el confeti, la temporada 2026 se convirtió en el foco de atención de todos los clubes.

Liderado por dos asistencias de Messi, Miami derrotó a los Vancouver Whitecaps por 3-1 para ganar su primer título, convirtiéndose en el noveno equipo en ganar la MLS Cup en los últimos 10 años. La próxima temporada (la última con el calendario centrado en el verano), los otros 29 clubes buscarán asegurarse de que Miami no consiga la satisfacción de defender su título.

Se prevé que la pretemporada de 2026 comience en enero, con el inicio de la campaña regular el 21 de febrero con la visita de Miami al LAFC de Son Heung-min en el LA Colosseum, culminando con la MLS Cup en diciembre.

Con un año de antelación, Sports Illustrated Fútbol presenta a los cinco mejores equipos que podrían ganar el título en 2026.

5. Nashville SC

Nashville SC es uno de los favoritos al título de la MLS | Icon Sportswire/GettyImages

Nashville SC fue uno de los mejores equipos de la MLS a mediados de la temporada de 2025, pero decayó en el último tercio de la campaña, perdiendo finalmente en la primera ronda ante los eventuales campeones, Inter Miami.



Fue el primer año bajo el mando del entrenador B.J. Callaghan. En su mejor momento, jugaron un fútbol organizado y ofensivo, impulsado por una asociación en crecimiento entre el MVP de la MLS de 2022, Hany Mukhtar, y el delantero inglés Sam Surridge. Mukhtar, en su quinta temporada en la MLS, registró 16 goles y 12 asistencias, mientras que Surridge marcó 24 tantos para terminar segundo en la carrera por la Bota de Oro de la MLS, solo por detrás de Messi.



Su principal problema esta temporada fue la falta de un atacante que jugara junto a Surridge en la delantera, con Mukhtar operando como mediocampista ofensivo. Si Nashville puede encontrarlo, podrían jugar a un nivel más consistente.



Al mismo tiempo, tendrán mayor flexibilidad salarial después de separarse del capitán y defensa central Walker Zimmerman (Jugador Franquicia), trayendo a Maxwell Woledzi del equipo de la máxima categoría noruega Fredrikstad FK como su reemplazo.



Hay una base de un contendiente a la MLS Cup, y ganaron la U.S. Open Cup para conseguir su primer trofeo, pero encontrar la regularidad será fundamental.

4. Seattle Sounders FC

Seattle Sounders FC es de los equipos más competitivos de la MLS | Jeremy Olson/ISI Photos/GettyImages

Los Seattle Sounders son lo más cercano que tiene la MLS a un contendiente perenne, con su historia en los grandes momentos definiendo su identidad como club. En 2025, su camino terminó en la tanda de penales contra un Minnesota United de mentalidad defensiva, después de haber ganado la Leagues Cup de 2025 de manera espectacular.



Con el entrenador Brian Schmetzer al mando, gran parte del núcleo del equipo debería permanecer y pueden esperar ver un progreso continuo del delantero Osaze De Rosario y del joven de 20 años, Obed Vargas, quien se ha abierto camino en la selección nacional de México.



La mayor interrogante de Seattle vendrá con dos jugadores que terminan contrato. El veterano portero Stefan Frei lidió con lesiones en 2025, pero a sus 39 años siguió siendo uno de los líderes del club, mientras que el mediocampista de la cantera Paul Rothrock se convirtió en un héroe de culto con cuatro goles y siete asistencias y tendrá pretendientes en la temporada baja.



Comenzarán la temporada sin el mediocampista DP Pedro de la Vega, pero su potencial para alcanzar su mejor forma en el momento adecuado sigue siendo fuerte.

3. LAFC

Son Heung-min es la estrella del LAFC | Daniel Jefferson/GettyImages

LAFC golpeó el poste tres veces y falló una ocasión a portería vacía en la semifinal de la Conferencia Oeste contra Vancouver, terminando antes de lo esperado el comienzo del cuento de hadas de la era de Son Heung-min. Sin embargo, la derrota también le dio a Son su primer golpe en los playoffs de la MLS Cup, encendiendo una chispa para la campaña de 2026.



La transición entre Son y el líder goleador de la Conferencia Oeste, Denis Bouanga, floreció al final del año y encontraron su ritmo contra algunos de los equipos de media tabla de la liga.



Los Black and Gold también han renovado al campeón de la Copa del Mundo de 2018, Hugo Lloris, manteniendo la consistencia en la portería.



En general, hay suficiente calidad para ganar con la parte superior de su plantilla. Sin embargo, la pregunta más importante reside en su área técnica, ya que Marc Dos Santos pasa de ser asistente técnico a entrenador principal.



Anteriormente, se desempeñó como entrenador de Vancouver durante más de dos temporadas (2019-21), compilando un récord de 22 victorias, 37 derrotas y 18 empates, pero esperará un mayor éxito en su segunda oportunidad como entrenador en la MLS.

2. Inter Miami

Inter Miami es el campeón de la MLS | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Cuando David Beckham lideró el proyecto para traer a Lionel Messi al Inter Miami, la visión siempre fue ganar la MLS Cup. En 2025, se centraron en ese objetivo, convirtiéndolo en la prioridad número 1 para alcanzar su punto máximo en el momento adecuado y asegurar el trofeo.



Para 2026, sin embargo, se han comprometido a ir con todo en la Copa de Campeones de la Concacaf, un camino que a menudo deja a los equipos de la MLS agotados a mitad de temporada. En 2022, cuando los Seattle Sounders ganaron la Copa de Campeones, se perdieron los playoffs de la MLS Cup. Aunque eso no es probable para Miami, dado que recientemente vieron a Vancouver llegar a las finales de la MLS Cup y la Copa de Campeones, sigue siendo una posibilidad.



Con Messi quedándose y el equipo siendo el campeón vigente, serán contendientes a repetir. Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano y el club necesitarán conseguir nuevo talento para reemplazar los más de 5.000 minutos de temporada regular jugados por el dúo ya retirado de Jordi Alba y Sergio Busquets.

1. Vancouver Whitecaps FC

Thomas Müller es la figura de los Vancouver Whitecaps FC | Omar Vega/GettyImages

Thomas Müller no pudo evitar entusiasmarse con lo que 2026 podría traer para los Vancouver Whitecaps, que están en constante mejora.



"Duele, pero de la mejor manera que podría doler", dijo. "Con las grandes derrotas, se obtiene mucha energía para el futuro".



Aunque los Whitecaps no pudieron asegurar una victoria en las finales de la MLS Cup o la Copa de Campeones de la Concacaf, fueron uno de los pocos equipos en avanzar a ambas en la misma temporada.



En 2026, contarán con Müller desde el comienzo de la campaña, así como con Ryan Gauld y Brian White totalmente sanos. Al mismo tiempo, se espera que Sebastian Berhalter y otras estrellas clave regresen.



Mientras tanto, en la defensa, se espera que el Defensa del Año de la MLS, Tristan Blackmon, y el serbio Ranko Veselinović destaquen, después de que este último se perdiera el final de 2025 y los playoffs de la MLS Cup debido a una lesión.



Hay incertidumbre sobre el futuro a largo plazo del club en Vancouver. Aún así, con la estructura establecida bajo el entrenador de primer año Jesper Sørensen y el potencial de un año completo sin lesiones, hay muchas razones para tener esperanzas con los Whitecaps.



Además, ¿cuándo fue la última vez que un club canadiense perdió la MLS Cup en su primera aparición? Toronto FC en 2016. ¿Quién ganó en 2017? Pues, Toronto FC.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026