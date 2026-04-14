Opta predice los cinco primeros puestos de la Premier League tras la sorprendente derrota del Man Utd

A falta de tan solo seis partidos y con todos los equipos en un estado de forma irregular, predecir el resultado en la lucha por terminar entre los cinco primeros parece casi imposible.

Afortunadamente, los engranajes del superordenador Opta han estado funcionando a pleno rendimiento para predecir qué equipos se colarán en la Champions League de la próxima temporada.

Las predicciones de Opta

Liverpool v Fulham - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Arsenal necesita solo un punto más para asegurar su plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada, un resultado que nadie duda, ya que siguen liderando la clasificación. El equipo de Mikel Arteta tiene un 100% de probabilidades de clasificarse para la máxima competición europea, al igual que el Manchester City, que les sigue de cerca.

Sin embargo, una vez que bajamos al tercer puesto, empiezan a surgir las preguntas.

Actualmente, el Manchester United de Michael Carrick ocupa el tercer puesto en la clasificación, pero la derrota ante el Leeds ha perjudicado su posición y el superordenador no confía en que los 'Red Devils' mantengan su lugar en la tabla.

Manchester United v Leeds United - Premier League | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

En cambio, se espera que el Aston Villa termine la temporada en tercer lugar. Los Villanos tuvieron un fin de semana complicado, empatando 1-1 a domicilio contra el Nottingham Forest, que atraviesa un mal momento, lo que reavivó las preocupaciones que ya existían antes del parón internacional.

En este momento, el Aston Villa tiene un 94,98% de probabilidades de clasificarse para la Liga de Campeones, lo que le sitúa por delante del Manchester United, que, a pesar de su desastrosa derrota, todavía se espera que termine cuarto con un 90,22% de probabilidades de asegurar su plaza en la competición.

Gracias al rendimiento de los clubes ingleses en Europa esta temporada, la Premier League se ha ganado una plaza adicional en la Champions League, lo que supone una buena noticia para los equipos que se encuentran rezagados.

El Liverpool fue uno de los dos únicos equipos entre los ocho primeros que consiguieron la victoria este fin de semana. Un triunfo por 2-0 sobre el Fulham, que les dio un impulso anímico, les ha proporcionado una ventaja de cuatro puntos, y no se espera que la pierdan. Las probabilidades de que los Reds se clasifiquen se sitúan en un alentador 71,33%.

Son malas noticias para el Chelsea, cuya derrota por 3-0 ante el Manchester City ha reducido drásticamente sus posibilidades de clasificarse a tan solo el 19,73%. Lo más probable es que los Blues de Liam Rosenior consigan un puesto en la Europa League, por lo que deben empezar a fijarse en los equipos que están por debajo, ya que la distancia con ellos se va acortando.

De hecho, las predicciones sitúan a tan solo cinco puntos de diferencia entre el sexto puesto más probable del Chelsea y el duodécimo. Incluso al Crystal Palace, que actualmente ocupa el decimocuarto lugar, se le otorga un 0,15 % de posibilidades de ascender a la Liga de Campeones, lo que demuestra lo ajustado que es el margen en esta etapa avanzada de la temporada.

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Posibilidades de admisión en la UCL 1. Arsenal 70 82.10 100% 2. Manchester City 64 76.57 100% 3. Aston Villa 55 64.82 94,98% 4. Manchester United 55 63.82 90,22% 5. Liverpool 52 61.24 71,33% 6. Chelsea 48 56.76 19,73%