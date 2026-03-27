¿Quién es el nuevo jugador más valioso de la Liga MX?

Durante los últimos meses y pese a tener sólo 17 años de edad, Gilberto Mora ha sido posicionado como el jugador más valioso de la Liga MX. Esta valoración va de acuerdo con la data del portal especializado Trasnfermarkt.

Sin embargo, la ausencia del creador de juego por lesión, sumado a la explosión de otros jugadores dentro del torneo local ha cambiado el escenario. Mora ya no es el más valiosos de la liga luego de la actualización de la información de la fuente. Hoy ese privilegio pertenece al actual campeón de goleo y líder goleador del semestre, Armando González.

EL 'HORMIGA' DUPLICÓ SU VALOR DE MERCADO Y ALCANZÓ UNA CIFRA ENORME 🔝🇲🇽#CentralFOX | Armando González es HOY el jugador más caro de la convocatoria de Javier Aguirre y tercero a nivel general; ¿quién lo supera y cuánto vale? 💰



Ojo, te dejamos todas las cifras:… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 26, 2026

Armando González es hoy mismo el jugador con valor de mercado más elevado dentro de la Liga MX. El delantero de las Chivas ha duplicado su valor en un abrir y cerrar de ojos. Meses atrás estaba valorado en 7,5 millones de euros. Hoy, la cifra se ha elevado hasta los 15 millones de la misma moneda.

Esto es al final del día una reconocimiento a la explosión goleadora de Armando dentro del fútbol local. Como se ha informado en este espacio, desde Javier Hernández ante de partir al Manchester United, ningún delantero nacional de 23 años o menos había tenido registros de gol tan elevados como los de la 'Hormiga'.

Chivas v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sin embargo, González no fue el único que superó a Mora. Erik Lira, para muchos el mejor futbolista de la Liga MX, medio de contención de Cruz Azul también elevó su valor de mercado. El mexicano ha llegado a un valuación de 12 millones de euros.

Tras los dos seleccionados nacionales hay 4 nombres más todos ellos valorados en los 10 millones de euros. El primero Gilberto Mora, cuya proyección se frenó debido a la pubalgia. Además, Marcel Ruíz vital en el Toluca bicampeón y por último dos hombres del América, Alejandro Zendejas y Raphael Veiga.