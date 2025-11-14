Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Fossati, Dourado, Perelman, Ayude, Barticiotto, Aravena, Almada y más

Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Yael Padilla es vinculado con el Toluca

Yael Padilla | Simon Barber/GettyImages

A lo largo del semestre, el canterano de Chivas recibió muy pocas oportunidades por parte del técnico argentino Gabriel Milito, al grado de que para muchos está totalmente borrado.



Y ahora, con información de Jesús Bernal de ESPN, se dice que el extremo no es del agrado del estratega, lo que podría resultar en su salida. La misma fuente dictaminó que el mundialista sub-20 está en el radar de los Diablos.

2. Chivas ya tiene competencia por Eduardo Águila

Eduardo Águila | Sergio Mejia/GettyImages

Desde el pasado mercado de fichajes, el Guadalajara ya había preguntado condiciones por el defensa del San Luis, que tiene contrato hasta el 2027.



Debido a la lamentable lesión de Diego Campillo, el Rebaño volvería a intentar el fichaje del zaguero central, no obstante, ya llegaron otros clubes a meter sus narices.



Jesús Bernal comentó que tanto Rayados como Tigres están pensando en lanzar una oferta, mientras el América lo sigue de cerca.

3. Mazatlán quiere blindar a Facundo Almada y otros más

Facundo Almada | Sergio Mejia/GettyImages

365Scores informó que los Cañoneros ya preparan una limpia de cara al siguiente semestre, manteniendo al uruguayo Robert Dante Siboldi como su estratega.



Al mismo tiempo, los morados tienen la intención de asegurar la permanencia de futbolistas trascendentes como el defensa argentino, el guardameta Ricardo Gutiérrez y el lateral derecho Bryan Colula.

4. Tigres iría de nuevo por Alexander Aravena

Alexander Aravena | Eurasia Sport Images/GettyImages

Durante los últimos días del mercado de fichajes de verano, la UANL estuvo cerca de cerrar el traspaso del chileno, pero al final no pudo concretarlo.



Los regios no habrían tirado la toalla porque de acuerdo con el medio Moon BH de Brasil, los felinos ya lanzaron una oferta de cesión por un año con opción de compra, cubriendo el cien por ciento del salario, pero el Gremio de Brasil no aceptó.



Si los universitarios quieren hacerse con el extremo izquierdo tendrán que comprar el total de la carta o sugerir una cesión con obligación de compra.

5. Bruno Barticciotto tendría que dejar a Santos Laguna

Bruno Barticciotto | Jam Media/GettyImages

Pese a que el delantero chileno ha compartido que se siente feliz en México, tendría que regresar a Argentina con el Talleres de Córdoba, dueño de su ficha, ya que no cumplió con los requisitos de diez goles con los laguneros para permanecer en Torreón.



El atacante deberá volver al club argentino, a menos que los Guerreros negocien la compra de su ficha.



Sobre esto mismo, Fútbol Total comentó que el Colo Colo de su país podría ser uno de sus posibles destinos.

6. Jorge Fossati, opción para Pumas y Necaxa

Jorge Fossati | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Heraldo de México informó que el uruguayo es opción para llegar al banquillo de los universitarios o los Rayos.



La fuente asegura que el charrúa, actual estratega del Universitario Deportes de Perú, es el candidato principal para tomar el puesto que dejará vacante el argentino Fernando Gago.



Por otro lado, Universidad Nacional lo tiene bien valorado, así que está en su carpeta, pero como un plan de contingencia.

7. Carlos Acevedo, del agrado de Cruz Azul

Carlos Acevedo | Jam Media/GettyImages

Desde hace un tiempo se informó que el arquero sería vendido por Santos Laguna para poder obtener ganancias económicas pese a su importancia en el club.



El Diario Marca, así como el Excélsior, comunicaron que el capitán lagunero está siendo considerado por Cruz Azul, ya que tanto la directiva como el timonel argentino Nicolás Larcamón lo ven como el indicado para cubrir la baja del colombiano Kevin Mier, que estará algunos meses fuera por una lesión.



No obstante, La Máquina tendría competencia porque, de acuerdo al periódico Milenio, Toluca también lo quiere en sus filas.

8. Juárez quiere evitar que Martín Varini se vaya a Necaxa

Martín Varini | Jam Media/GettyImages

La semana pasada, el Diario Récord dio a conocer que los Rayos ya tenían como reemplazo de Fernando Gago al timonel uruguayo de los Bravos, pues le ofrecían un buen contrato y por eso no intentaría renovar.



Empero, 365Scores informó que los de Ciudad Juárez le han presentado una oferta de renovación por dos años con una mejora a las garantías percibidas actualmente, esperando que con esto se convenza de seguir al frente del proyecto.

9. Damián Ayude en la baraja del Necaxa

Damián Ayude | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Además de Jorge Fossati y Martín Varini, el entrenador del San Lorenzo es una de las opciones que tiene el Necaxa, al menos así lo indicó el periodista argentino César Luis Merlo.



El argentino es el exauxiliar del argentino Nicolás Larcamón.

10. Martín Perelman, la otra opción hidrocálida

Martín Perelman | Michael Miller/ISI Photos/GettyImages

El mismo César Merlo notificó que el argentino también sería una de las apuestas de la directiva del Necaxa. Hasta ahora, el sudamericano no ha dirigido en solitario a ningún club, ya que actualmente funge como auxiliar del Orlando City de la MLS.

11. Rodrigo Dourado le diría adiós al San Luis

Rodrigo Dourado | Jam Media/GettyImages

El motor del mediocampo de los Tuneros estaría listo para culminar su aventura en la institución. Los potosinos darán facilidades para que el pivote brasileño se marche, ya que no habría necesidad de la cláusula de recesión, aunque el monto de inicio para poder contratarlo será de dos millones de dólares.



Anteriormente ya fue sondeado por el América y Rayados, pero también es del agrado en la MLS y el Brasileirao, mas no hay ofertas oficiales.

12. Hernán Cristante quedó fuera del Puebla

Hernán Cristante | Jam Media/GettyImages

A través de un comunicado oficial, La Franja dio a conocer la salida del argentino de la dirección técnica.



En el mismo mensaje, los camoteros confirmaron que será en los próximos días cuando se conozca quién será el nuevo estratega.