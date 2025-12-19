Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Colula, Merentiel, Garza, Cortés, Di Yorio, Cambindo, Aceves, Borja y más

El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato del Toluca, así que desde ahora ya arrancó la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los escarlatas buscarán hacerse con el tricampeonato.



Ya con el semestre terminado, todos los clubes están pensando en cómo armarse, así que se han dado a conocer altas, bajas y renovaciones, aparte los rumores de fichajes van en aumento.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa rumbo al C2026:

1. Miguel Borja se alejaría de Cruz Azul

Miguel Borja | Cesar Heredia/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira indicó que a pesar de que Cruz Azul llevaba la ventaja para hacerse con el delantero, que quedó en calidad de libre al no renovar su vínculo con el River Plate de Argentina, el colombiano habría manifestado su deseo de mantenerse en el país.



Gracias a esto, el Boca Juniors ya comenzó a negociar con el visto bueno del Colibrí, aunque se desconoce si La Máquina Celeste se mantendrá en la pelea por ficharlo.



Sobre el mismo tema, el periodista argentino César Luis Merlo dijo en PicadoTV: “Alguien muy importante en Boca ya habló con Miguel Borja y él reconoció que le interesa jugar en Boca. También Boca le manifestó formalmente su interés”.

2. Chivas anunció el fichaje de Ángel Sepúlveda

🇫🇷 ¡BIENVENIDO A CASA, ÁNGEL! 🐐



A partir de hoy, más de 4️⃣0️⃣ millones de Rojiblancos alentarán tu nombre 🔥 pic.twitter.com/VzU3cTp5rq — CHIVAS (@Chivas) December 18, 2025

El Guadalajara hizo oficial el arribo del delantero, procedente del Cruz Azul.



Se trata de una transferencia definitiva al haber pagado la cláusula de rescisión, recordando que los rojiblancos le iban a duplicar el sueldo ganado en La Noria.



El Cuate firmó por dos años con opción a uno más, esperando que su segunda etapa en Verde Valle sea más fructífera que la primera.

3. Bryan Colula se sumó a León

¡Vamos a un corte comercial! 📺



No le cambie, pausa y regresamos… pic.twitter.com/3sdUl4jNiG — Club León (@clubleonfc) December 19, 2025

Tomando en cuenta que al Mazatlán le quedan seis meses de vida, varios jugadores ya están saliendo del club.



A través de sus redes sociales, los Panzas Verdes anunciaron el alta del lateral derecho, que arriba en transferencia definitiva, firmando por los próximos tres años con opción a uno más.

4. Alonso Aceves será jugador de Rayados

Alonso Aceves | Manuel Guadarrama/GettyImages

Hace unas semanas se decía que el lateral izquierdo podía sumarse a Chivas porque el Pachuca le iba a dar prioridad por su buena relación, sin embargo, tal parece que esa información no fue correcta.



El periodista Fernando Esquivel reveló que el defensa se pondrá la elástica regia a través de una transferencia definitiva por 3.5 millones de dólares más 1 mdd en bonos.



El canterano tuzo viajará en los próximos días a la Sultana del Norte para hacer las pruebas médicas y firmar un contrato hasta diciembre del 2029, contando con una cláusula de rescisión de ocho mdd.

5. Nicolás Vallejo reforzará a León

Nicolás Vallejo | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

César Merlo aseguró que el argentino de 21 años será el tercer refuerzo de La Fiera, ya que adquirió a carta a través del Independiente Avellaneda de Argentina, ofreciéndole un contrato a largo plazo. En el 2025, el extremo derecho militó en el Liverpool Montevideo de Uruguay.

6. León le ganó a Necaxa la carrera por Diber Cambindo

Diber Cambindo | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Distintos medios indicaron que hay un acuerdo entre los Panzas Verdes y los Rayos por el delantero, que arribará a Aguascalientes en cuanto se firme el contrato y pase los exámenes médicos. El colombiano habría sido adquirido por cuatro millones de dólares más Emilio Rodríguez.

7. Emilio Rodríguez, la apuesta del Necaxa

Emilio Rodríguez | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Tal como se menciona, el extremo derecho arribará a los Rayos en parte de la negociación por Diber Cambindo.



El atacante está a préstamo con el León desde el Pachuca, con el que tiene contrato hasta el 2028.

8. Jonathan Dos Santos seguirá ligado al América

Jonathan Dos Santos | Azael Rodriguez/GettyImages

Si bien se hablaba de un posible retiro del mundialista mexicano, al final se mantendrá en el Nido porque habría renovado por seis meses más, al menos así lo informó Julio Ibáñez de TUDN.



Tras haber platicado con la directiva, se logró convencer al mediocampista de jugar hasta junio del 2026.

9. Santos Laguna recibió propuesta por Franco Fagúndez

Franco Fagúndez | Jam Media/GettyImages

El uruguayo dejó de tener acción con los laguneros mientras el torneo se disputaba por temas de indisciplina, tanto que se marchó a su país.



Y ahora, los Guerreros tendrían la oportunidad de desprenderse de su servicios, ya que el Independiente Santa Fe de Colombia habrían presentado una oferta por el volante, así lo compartió el periodista colombiano Pipe Sierra. La fuente explicó que los de la Comarca están analizando para dar una pronta respuesta.

10. Santos Laguna negocia por Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Los Guerreros buscan apostar por un viejo conocido de la Liga MX.



El periodista argentino Uriel Iugt informó que el club albiverde está en pláticas para fichar al delantero del Athletico Paranaense de Brasil, que lo tiene a préstamo con Universidad de Chile, y al parecer todo está yendo por buen término.

11. Hugo Camberos y Yael Padilla no salen de Chivas

Hugo Camberos y Yael Padilla | Eurasia Sport Images/GettyImages

Fer Esquivel compartió en sus redes que Toluca y Juárez, además de otros clubes, se acercaron para preguntar sobre un posible préstamo de los extremos, recibiendo una respuesta negativa desde el Guadalajara porque el técnico argentino Gabriel Milito los tiene contemplados, al menos para verlos en la pretemporada y después tomar una decisión final.

12. Rayados se despidió de Sergio Ramos

Una leyenda del futbol mundial que vistió nuestros colores con jerarquía y pasión.🔥



Durante tu paso por Rayados, escribiste momentos que recordaremos En La Vida Y En La Cancha. ¡Gracias, Capitán! Ⓜ️



Ya está disponible en la Tienda Rayados del Estadio BBVA el jersey de edición… pic.twitter.com/XovUzXesJn — Rayados (@Rayados) December 18, 2025

El defensa español se había pronunciado sobre su partida de Monterrey, pero el club no lo había hecho oficial sino hasta hoy.



La Pandilla le deseo todo el éxito en sus próximos proyectos al campeón del mundo, que ahora está como agente libre.

13. Puebla quiere a Brayan Cortés

Brayan Cortes | Rodrigo Valle/GettyImages

Uriel Iugt compartió que La Franja está negociando por el arquero chileno del Colo Colo de Chile, que lo tuvo prestado con el Peñarol de Uruguay.



La fuente explicó que las intenciones de los camoteros son obtener una cesión, sin conocerse aún la respuesta de los andinos.

14. Las Palmas anunciaron el fichaje de Nicolás Benedetti

Tal como se había adelantado, el mediocampista colombiano viajó al Viejo Continente para continuar su carrera en España. El Poeta no renovó con el Mazatlán, así que su aventura en México llegó a su fin.

15. Pumas anunció la llegada de César Garza

¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5As4NgKFuV — PUMAS (@PumasMX) December 18, 2025

En la semana se informó que el mundialista sub-20 de Rayados se uniría a la causa auriazul para el próximo semestre.



Y este mismo jueves, Universidad Nacional le dio la bienvenida al mediocentro, que estuvo a préstamo con el Dundee FC de Escocia.



Se trata de un préstamo por un año sin opción de compra.

16. Alexéi Domínguez renovó con Pachuca

Alexéi Domínguez | Manuel Velasquez/GettyImages

El extremo derecho de 20 años ya no pudo ser partícipe en las últimas jornadas del Apertura 2025 debido a la lesión que sufrió con México en el Mundial sub-20. Sin embargo, en la Bella Airosa se conoce su valía y el canterano tuzo extendió su vínculo con el club hasta el 2029.

17. Necaxa intercambió a Emir Cuesta por Aquiles Zamora

🚨Emir Cuesta, delantero categoría 2007, deja Necaxa y reforzará al Inter de Bogotá.

*️⃣Aquiles Zamora, también 2007, llegará a los ⚡️procedente del club 🇨🇴 y se sumará a la Sub 21.

*️⃣Ambos viajan ✈️ mañana. #TratoHecho pic.twitter.com/tezRi2AyrK — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 18, 2025

César Merlo reveló que los Rayos dejaron ir al delantero colombiano con el Inter de Bogotá, pero a cambio recibieron al delantero venezolano, procedente de La Equidad de Colombia. Ambos futbolistas, de 18 años y de categoría 2007, ya están viajando a sus próximos destinos.

18. Ángel Zapata reforzará a Xolos

Ángel Zapata | Rodrigo Oropeza/GettyImages

César Merlo notificó que el pivote se pondrá a las órdenes de los Canes Aztecas, luego de su paso por el Querétaro.



El mediocampista llega como agente libre, únicamente falta que pase las pruebas médicas para poder firmar su contrato.

19. Necaxa compró a Dereck Moncada

🚨Necaxa compró a Dereck Moncada, delantero de 18 años de Olimpia de Honduras.

*️⃣Ya jugó en selección mayor y firmará contrato por 5 años. Se irá cedido a Inter de Bogotá para que tenga rodaje.

ℹ️Junto a @AlvaroDLaRocha pic.twitter.com/idM4LS94a2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 18, 2025

El delantero hondureño de 18 años del Olimpia de Honduras fue comprado por los Rayos, así lo informó César Merlo, sin embargo, no jugará el Clausura 2026 porque se irá a préstamo con el Inter de Bogotá de Colombia para que gane fogueo.



El seleccionado catracho firmará un contrato por cinco años.

20. Miguel Merentiel es pretendido en México

Miguel Merentiel | NurPhoto/GettyImages

Cada mercado de fichajes, el uruguayo suena para venir a la Liga MX desde el Boca Juniors de Argentina.



Una vez más, el delantero es deseado, así lo comentó el Diario Olé, siendo América y Rayados sus posibles destinos.



Claro Sports aseguró que el romperredes está contento en su club, pero no se cierra las puertas para cambiar de aires.

21. Óscar Manzanárez y Ángel Zapata, bajas en Querétaro

Agradecemos el compromiso, la pasión y la entrega con la que defendieron al Azul y Negro en el terreno de juego.



Mucho éxito en lo que sigue para ustedes.#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/UbxeFYmsHS — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 17, 2025

Este miércoles, Gallos Blancos despidió en sus redes sociales a los dos futbolistas, deseándoles éxito en el futuro.



El atacante reportará con Xolos de Tijuana, mientras el defensa central no tiene un lugar confirmado.

22. ¿Puebla quiere sorprender con Henry Martín?

Henry Martín | Manuel Velasquez/GettyImages

El delantero y capitán del América ha sufrido en demasía con las lesiones, por eso se desconoce si será tomado en cuenta. Gracias a ello, el periódico El Universal avisó que La Franja se ilusiona con la posible contratación de La Bomba, que aún tiene contrato con los azulcremas hasta el 2027.

23. Juárez despidió a Ángel Zaldívar

🫂Gracias, Ángel Zaldívar.

Por todo lo que aportaste a este club y a esta ciudad, siendo siempre un ejemplo de disciplina, profesionalismo y generosidad con nuestra gente.



Dejas un precedente claro: en Juárez todo es diferente. Una aventura que quedó marcada y que muchos… pic.twitter.com/GELVT6XN1R — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 17, 2025

El delantero ya se había pronunciado sobre su baja de Bravos, pero fue hasta este miércoles cuando el club lo hizo formal en sus redes sociales.



La institución agradeció al Chelo por su vivencia y aporte.

24. Jonathan González también salió de Bravos

🫂 Gracias, Jonathan González.

Por tu entrega, tu profesionalismo y el compromiso mostrado defendiendo estos colores.



Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos.



📰 https://t.co/leVBDPaLsA pic.twitter.com/17CKSxnTMB — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 17, 2025

Otro futbolista que no seguirá ligado a Juárez es el pivote, ya que la institución también le dedicó un mensaje a través de sus redes.



El mediocampista que inició su andar con Rayados de Monterrey se queda como agente libre.

25. Toluca acecha a Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Uno de los elementos más destacados de Bravos de Juárez en el último año es el pivote, así que el actual campeón ya le habría echado el ojo.



El creador de contenido Jon Barbón compartió que los Diablos Rojos ya están sondeando al joven mediocampista, que también puede jugar como lateral derecho.

26. León dará oportunidad a Jordan García

Jordan García | Eurasia Sport Images/GettyImages

El colombiano ya había sido fichado por los Panzas Verdes, pero no entró en planes, así que fue enviado a préstamo con el Fortaleza CEIF de su país.



No obstante, el guardameta de 20 años esta vez si será tomado en cuenta para que sea el vigilante del arco con su 1.86 metros de altura.

27. Cade Cowell se fue a préstamo con New York Red Bulls

Welcome to our rodeo, Cowboy. No horses. Just Bulls ‼️



We have acquired winger Cade Cowell from CD Guadalajara. #RBNY 🔴 @oanda pic.twitter.com/UNWVFtmlk9 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 17, 2025

Este miércoles se dio por hecho, El Vaquero se despidió de Chivas para retonar a la MLS de la mano del equipo taurino, que lo recibe a préstamo por un año con opción de compra.



El extremo izquierdo tratará de ganar protagonismo y se sabe que el Guadalajara tendrá un cláusula de recompra.

28. Kevin Castañeda fue blindado por Xolos

Kevin Castañeda | Francisco Vega/GettyImages

Ante el interés del América, el equipo fronterizo se está preparando y ya le habría puesto precio final a su mediocampista.



Si alguien quiere llevarse al atacante, sobre la mesa tendrán que poner desde ocho millones de dólares en adelante.