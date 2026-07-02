Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Hugo, 'Pocho', Romaña, Esteves, Cuevas, Duk, Calero, Luna, Mosquera y más

Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX continuan, con varias escuadras presentando a sus refuerzos y salidas.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Andoni Zubizarreta se integró al Atlas

Le damos la bienvenida a Andoni Zubizarreta como Vicepresidente Deportivo de los Rojinegros 🫡



Es momento de escribir juntos un nuevo capítulo en nuestro club 🦊 #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/ELQxVuTFrv — Atlas FC (@AtlasFC) July 1, 2026

Este miércoles fue de presentaciones por parte de los Rojinegros, ya que dio a conocer la nueva estructura de su directiva.



El mundialista español arriba como Vicepresidente Deportivo, ocupación que ha tenido también en clubes como el Olympique Marsella de Francia, el Barcelona y el Athletic Bilbao de España.

2. Diego Cocca seguirá en el timón rojinegro

Seguiremos haciendo historia juntos, Profe 👊



Nuestro DT seguirá siendo Zorro 🦊#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/sDABv4z7vT — Atlas FC (@AtlasFC) July 1, 2026

Con el arribo de la nueva directiva, se desconocía si el técnico argentino entraría en planes, pero al ver lo que realizó el semestre pasado al entrar en la Liguilla, los nuevos mandatarios optaron por mantenerlo en el puesto.

3. Es oficial, Duk Barros es Rojinegro

Explosividad, versatilidad y dinamismo 💥



Luís Henriques de Barros Lopes se une a las filas de los Zorros para este torneo 🫡



¡Bienvenido, Duk!#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/8JwdAhXzcK — Atlas FC (@AtlasFC) July 1, 2026

A través de sus redes sociales, el club tapatío anunció el fichaje del internacional caboverdiano, tercero para el semestre venidero.



César Merlo ya había adelantado que el extremo izquierdo había sido traspasado de forma definitiva desde el Leganés de España.

4. Milton Valenzuela se volvió Zorro

Rojinegros, tenemos a nuestro segundo fichaje 😎



Milton Valenzuela llega para reforzar la zona defensiva 🔒



¡Bienvenido, Milton!#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/FDicdb76e6 — Atlas FC (@AtlasFC) July 1, 2026

Del mismo modo, los Rojinegros dieron a conocer la contratación del lateral izquierdo argentino, quien no renovó su vínculo con el Independiente Avellaneda de su país.



Se convirtió en el segundo fichaje oficial del cuadro tapatío.

5. Luís Esteves, a brillar con La Academia

De Portugal a la Perla Tapatía 🛬



Presentamos a nuestro primer fichaje del Apertura 2026 ✍️



Luís Esteves, proveniente del Gil Vicente, se une a la Academia 🔴⚫️



¡Bienvenido, Luis!#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/g5IxSX92Ec — Atlas FC (@AtlasFC) July 1, 2026

Por último, el portugués fue anunciado como el primer fichaje del equipo para el Apertura 2026, siendo hasta ahora la contratación más cara en la historia de la institución, que desembolsó un total de seis mdd.



El mediocampista arriba desde el Gil Vicente de su país.

6. Víctor ‘Pocho’ Guzmán, un nuevo diablo

¡Bienvenido, Pocho! El ROJO te va muy bien 😏 pic.twitter.com/az8BUvGDF8 — Toluca FC (@TolucaFC) July 1, 2026

A través de sus redes sociales, Toluca hizo oficial el fichaje del mediocampista, procedente del Pachuca, donde estuvo a préstamo desde las Chivas, con las cuales culminó su vínculo.



El Pocho arribó como agente libre al Averno y firmó un contrato por los próximos dos años.

7. Hugo González y Fernando Arce Jr, renovados en el Infierno

Llegas, levantas copas y firmas para ir por más 🫶🏻 pic.twitter.com/QYfIl1nzCD — Toluca FC (@TolucaFC) July 1, 2026

Del mismo modo, los Diablos Rojos dieron a conocer que tanto el arquero como el mediocampista han extendido su vínculo con la institución, aunque en el video no se aclaró el tiempo de establecido.

8. Moisés Mosquera dejó atrás la frontera

Agradecemos a Moisés Mosquera por defender nuestros colores con bravura durante todos estos años.



Te deseamos el mayor de los éxitos en tu nuevo reto profesional.



🗞️ Conoce todos los detalles aquí: https://t.co/lAJwc8fAJi pic.twitter.com/aOdzZFIrxd — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 1, 2026

Con un comunicado en sus redes, Juárez hizo oficial la baja del defensa central colombiano, que ahora seguirá su carrera con el Sporting Kansas City de la MLS de los Estados Unidos.



Bravos vendió al zaguero por 4.15 millones de dólares, con este firmando un contrato por cinco años hasta junio del 2031.

9. Gilberto Mora es seguido en la Premier League

Gilberto Mora | MB Media/GettyImages

De acuerdo con los reportes de TNT Sports, hay una fuerte posibilidad de que El Niño Maravilla de Xolos de Tijuana pueda aterrizar dentro de seis meses en el fútbol de Inglaterra.



La fuente no reveló el nombre del equipo que quiere al mediocampista, pero sugirió que las conversaciones podrían avanzar después del encuentro entre México y el combinado británico en el Mundial 2026.



Supuestamente, podría tratarse del Manchester United o el Chelsea, escuadras con las cuales ha sido vinculado el seleccionado nacional.

10. Erik Lira ha despertado el interés en el extranjero

Erik Lira | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

En el último año, el pivote ha sido vinculado con diferentes escuadras de Europa, sin que todavía haya algo en concreto.



Y ahora, gracias al desempeño que ha tenido en el Mundial, el mediocampista de Cruz Azul está en la mira de un club, el cual habría enviado una oferta formal, al menos así lo comento el reportero de TUDN, Gibrán Araige, aunque no reveló el nombre del interesado.

11. Juan Calero refuerza el ataque de Cruz Azul

Juan Calero | MARIA CALLS/GettyImages

El pasado mes se había comentado que el hijo del finado colombiano Miguel Calero estaba por unirse a los Pumas, no obstante, no fue así.



El periodista argentino César Luis Merlo confirmó que el delantero será nuevo elemento de La Máquina, firmando por dos años.



El mexico-cafetalero viene de brillar con Venados de Mérida en la Liga de Expansión y de entrada estaría pensado para el proyecto de los celestes en la Liga de Plata, aunque el técnico Joel Huiqui podría considerarlo para el primer equipo.

12. Michael Carcelén deja el Gallinero

Michael Carcelén | Jam Media/GettyImages

César Merlo notificó que el ecuatoriano no seguirá con Querétaro, regresando así con el Aucas de su país.



El periodista indicó que el pivote será cedido con el Ídolo de Quito por seis meses desde Gallos Blancos, con el afán de aportar experiencia.

13. Querétaro suma a Paulo Víctor

Paulo Víctor | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Gallos Blancos cerró la negociación para hacerse de forma definitiva con el brasileño del CD Santa Clara de Portugal, así lo comunicó César Merlo a través del medio Súper Deportivo.



El lateral izquierdo, que también puede desempeñarse como interior, firmará un contrato por cuatro años.

14. Rayados mandó oferta por Diego Luna

Diego Luna | Alex Goodlett/GettyImages

Según lo comentado por César Merlo, Monterrey envío una propuesta formal de cuatro mdd para hacerse con el seleccionado de los Estados Unidos, mas esta fue rechazada por el Real Salt Lake de la MLS al considerarla insuficiente, ya que esperan al menos recibir seis mdd.



A pesar de esto, La Pandilla no tira la toalla y sigue en negociaciones por el centrocampista mexicoamericano, esperando que presente una oferta todavía mejor para lograr su objetivo.

15. León habría ganado la batalla por Jhohan Romaña

Jhohan Romaña | LUIS ROBAYO/GettyImages

El Boca Juniors de Argentina estaba en búsqueda del fichaje del defensa colombiano del San Lorenzo Almagro de la misma liga, pero su plan habría sido frustrado porque La Fiera había vencido en la puja.



César Merlo informó que el zaguero cafetalero ya tienen un acuerdo desde lo contractual para sumarse a las filas de los Esmeraldas, ya que habrían desembolsado 1.6 mdd por un porcentaje de la carta, con El Ciclón guardando un porcentaje para una futura venta.

16. River Plate no se rinde con Ángel Correa

Ángel Correa | Jam Media/GettyImages

Mientras algunos medios desde Argentina indican que El Millonario tendría apalabrado al delantero, desde México se dice que no hay nada en la mesa de los Tigres para dejarlo ir.



Una nueva información brindada por el periodista Roberto Flores de RG La Deportiva estableció que La Banda ofrece doce mdd más dos jugadores, los delanteros argentinos Sebastián Driussi y Franco Colidio, para hacerse con el campeón del mundo argentino. No obstante, la postura de la U de Nuevo León es firme, no sale sin el monto de la cláusula de rescisión.

17. Atlas quiere más refuerzos y apunta a Dylan Aquino

Dylan Aquino | MAURO PIMENTEL/GettyImages

A pesar del gran número de nombres que han sido vinculados con los Zorros, la nueva directiva se ve que quiere armar un gran proyecto, pues estaría a nada de cerrar otro fichaje.



César Merlo compartió que los Rojinegros tienen negociaciones por la joya argentina del Lanús de su país. Tal parece que a La Lepra le agrada la oferta de los tapatíos, mismo caso para el extremo izquierdo.

18. Santiago Mele, cerca de irse de El Barrial

Santiago Mele | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Debido a su papel de suplente en Monterrey, es bien sabido que el uruguayo no entra en planes de la directiva, así que estaría cerca de encontrar acomodo en una nueva institución.



El comunicador Arath Uva de VAVEL México informó que el guardameta ha sido pedido por el argentino Fernando Ortiz, técnico del Colo Colo de Chile, por lo que buscan un préstamo.



Rayados tiene la intención de cederlo, pero por ahora los chilenos no han presentado ninguna oferta, además el Independiente Avellaneda de Argentina también negocia su contratación.

19. Flamengo va por Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Kevin C. Cox/GettyImages

Aunque los reflectores se han ido con los anotadores de la selección mexicana en el Mundial, uno de los hombres más brillantes del combinado ha sido El Piojo, quien ha puesto tres asistencias en cuatro compromisos.



Debido a esto, El Mengao ha vuelto a la carga por el extremo derecho, recordando que el año pasado también lo buscó.



El futbolista de las Chivas está valuado en aproximadamente 8.5 mdd, cifra que tendría que pagar el conjunto brasileño si quiere llevarse al atacante.

20. Felipe Sánchez jugará en la Comarca Lagunera

Felipe Sánchez | Jan Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Santos Laguna cerró el acuerdo para la llegada del defensa central, quien se despide del Schalke 04 de Alemania.



César Merlo informó que se trata de un préstamo por un año con opción de compra y sólo se espera que el zaguero argentino arribe a Torreón para hacer oficial su fichaje.

21. Mauricio Cuevas, un nuevo Guerrero

Del mismo modo, hace una semana se supo que el defensa del LA Galaxy de la MLS estaba en pláticas para fichar con Santos Laguna, lo cual se hizo oficial este mismo miércoles 1 de julio.



El seleccionado sub-20 de los Estados Unidos y lateral derecho, que también puede manejarse por izquierda, disputó 12 juegos con los Galácticos en la presente temporada.

22. Se reabre en Coapa la opción de Nelson Deossa

Nelson Deossa | Fran Santiago/GettyImages

Parecía que el América tenía todo perdido para fichar al colombiano del Real Betis de España, ya que estaba en negociaciones con el Vasco Da Gama de Brasil, el cual iba a pagar doce millones de euros, sin embargo, todo se frenó por diferencias contractuales con el mediocampista.



Y aunque en el Nido han vuelto a asomar la cabeza por el pivote, lo que complicaría su fichaje sería su alto precio de 14 mdd, lo cual se aleja del presupuesto de los azulcremas.

23. América: varios tienen etiqueta como moneda de cambio

Raúl ‘Pantera’ Zúñiga | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Reportes cercanos a Coapa comentan que la directiva buscaría hacerse con refuerzos utilizando como trueque a algunos de sus elementos.



La lista la encabeza el delantero colombiano Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, que no cumplió con las expectativas, además del mediocampista Alexis Gutiérrez, los laterales Emilio Lara y Cristian ‘Chicote’ Calderón, así como el centrocampista Miguel ‘Isco’ Ramírez y el delantero Esteban Lozano.



A excepción de los dos primeros, el resto regresaron de haber estado a préstamo, tanto con Necaxa como con Puebla.

24. Gabriel Fernández podría quedarse en La Noria

Gabriel Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

Aun cuando sonó con fuerza que el delantero uruguayo se marcharía de Cruz Azul, tal parece que la directiva cementera tomó otra decisión.



De acuerdo con el reportero Adrián Esparza de TUDN, La Máquina quiere extender el vínculo con El Toro por un año más, con la posibilidad de añadir un segundo si cumple determinados objetivos.