Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Pardo, Álvarez, Castañeda, Tapias, Andrada, Tercero, Jiménez, Luifer y más

El Clausura 2026, de la Liga MX, concluyó con Cruz Azul levantando su décimo título, mientras Pumas cumplió 15 años sin ser campeón.



Ahora es tiempo de enfocarse en el Mundial 2026, sin embargo, el famoso Fútbol de Estufa ya dio comienzo con los rumores de fichajes, además de las altas y bajas oficiales que están anunciando algunos equipos.



Aquí están las últimas noticias rumbo al Apertura 2026:

1. Josué Ovalle, opción para Pumas

Josué Ovalle | Sergio Mejia/GettyImages

De acuerdo con el diario El Universal, el subcampeón ya tiene en su lista a un posible refuerzo y se trata del chileno, quien acabó su estadía con el Mazatlán, el cual dejará su lugar en la Primera División tras ser adquirido por el Atlante.



El extremo derecho pertenece al Deportes Limache de su país.

2. Ya le buscan acomodo a Miguel Tapias

Miguel Tapias | Simon Barber/GettyImages

Desde la semana pasada se informó que el técnico de Chivas, el argentino Gabriel Milito, le hizo saber al defensa que no entraba en planes para el siguiente semestre.



Debido a esto, Micky será puesto como transferible y por ende, su representante ya le está buscando acomodo, siendo ofrecido tanto a Pumas como a Pachuca, este último siendo el equipo que lo formó.

3. ¿Jonathan Dos Santos, renueva o no con el América?

Jonathan Dos Santos | Jam Media/GettyImages

Cada seis meses, el pivote hace creer que por fin optará por el retiro, pero al final termina alargando su vínculo con las Águilas.



Esta vez, parece ser el mismo tema, aunque supuestamente hace unas semanas se informó que el mismo técnico brasileño André Jardine le ofrecería un lugar en su cuerpo técnico si decide dar un paso al costado.



Ahora bien, según 365Scores, desde el Nido le han propuesto medio año más de contrato al menor de los Dos Santos, ya que para el cuerpo técnico es una pieza clave y prefieren mantenerlo.



Eso sí, de darse la continuidad del ex Barcelona de España se pospondrían los intentos de fichar al pivote Denzell García de Juárez y al mediocampista Luis Chávez del Dinamo Moscú de Rusia.

4. Sin futuro definido para Lucas Merolla

Lucas Merolla | Sergio Mejia/GettyImages

Con la venta del Mazatlán al Atlante, los futbolistas del extinto equipo aún no saben que les depara el futuro, pues mientras algunos quedarán libres, otros podrían entrar o no en planes de los Potros de Hierro.



En el caso del defensa central argentino, su contrato con los morados acaba el próximo 30 de junio, de no ser renovado por los azulgranas quedaría como libre para jugar donde quiera.

5. Juárez rechazó oferta por Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Uno de los nombres más deseados por los equipos de cara al siguiente semestre es el contención de Bravos, quien incluso llegó a ser parte de la selección mexicana gracias a sus buenas condiciones.



Tras el sinaloense están equipos como América y Chivas, de hecho este último ya hizo una oferta que fue rechazada desde la frontera.



El periodista argentino César Luis Merlo informó que el Guadalajara buscó dar una suma de dinero más el defensa Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda para poder adquirir al mediocampista, pero eso no le llenó el ojo a la directiva, que espera mucho más para deshacerse de su canterano. Pese a todo esto, las negociaciones continúan entre los rojiblancos y los juarenses.

6. América pone la mirada en Eduardo Águila y Alejandro Gómez

Alejandro Gómez | Francisco Vega/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel compartió que existen dos nombres en la agenda de las Águilas para poder apuntalar la zaga central con un zurdo.



El primero es el elemento del San Luis, quien lleva un año en el radar de diferentes escuadras.



El segundo es El Pue, quien milita en Xolos de Tijuana y fue titular indiscutible en el último campeonato, además que cuenta con experiencia europea al haber desfilado por el Boavista de Portugal.

7. Alguien alza la mano por Kevin Álvarez

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

Se sabe que el América ya no tiene en planes al lateral derecho, que tuvo un bajón de nivel impresionante en el último año, tanto que desapareció del radar de la selección mexicana, a pesar de haber acudido a Qatar 2022.



Sobre el defensa, el periodista Jonathan Peña comentó que la directiva azulcrema buscaría venderlo antes de que acabe su contrato para ver si pueden recuperar algo de la inversión hecha hace unos años cuando lo compraron al Pachuca.



El comunicador estableció que Rayados de Monterrey estaría interesado en fichar al mundialista, tanto así que además de poner una oferta económica sobre la mesa también darían la carta del lateral derecho Erick Aguirre, quien también puede jugar por izquierda o como interior.

8. Rayados: Anthony Martial, no; Esteban Andrada, sí

Esteban Andrada | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

El nuevo técnico de Monterrey, el argentino Matías Almeyda, atendió una conferencia de prensa para su presentación con el club, donde dejó en claro quienes sí entran en planes para su gestión.



En el caso del delantero francés, no seguirá presente tras su triste desempeño en el primer semestre del año; no obstante, el arquero argentino, que estaba a préstamo con el Real Zaragoza de España, sí será recibido con los brazos abiertos para generar competencia interna, así lo difundió el director deportivo del club, el argentino Walter Erviti.



“Son jugadores que finalizan ahora y no van a ser parte de lo que viene. Hoy nos presentamos y hay otro grupo, yo empiezo a contar de acá hacía adelante, lo que está de acá hacía atrás no es mío”, declaró El Pelado.

9. Se acabó el préstamo de César Garza con Pumas

César Garza | Hector Vivas/GettyImages

Para el Clausura 2026, Universidad Nacional se reforzó con varios elementos en calidad de cesión, pero mientras algunos continuarán en las filas auriazules, otros tienen que marcharse.



Quien tiene que decir adiós es el pivote, que aterrizó en el Pedregal tras su paso por el Dundee de Escocia, mas ahora debe volver con el dueño de su carta, Monterrey.



Se tenía pactado que el mediocampista estaría hasta diciembre con los universitarios, pero este lunes ya reportó en El Barrial.

10. León ya trabaja en la renovación de Óscar García

Óscar García | Jam Media/GettyImages

César Merlo notificó que La Fiera tiene negociaciones muy avanzadas para alargarle el contrato al Gato, quien se mantuvo como el titular bajo el arco a lo largo del semestre. La intención de los Esmeraldas es contar con el guardameta hasta junio del 2029.

11. Luifer Hernández se puso la del Puebla

Luifer ya luce La Franja en el pecho y con este porte goleador ya está ready pa’ lo que se viene con el 🔵⚪️ 😎#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/tSr7Rn9v8z — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) June 3, 2026

Luego de un pésimo semestre donde quedó como penúltimo lugar de la tabla, La Franja ya está reforzándose para mejorar lo hecho.



El cuadro camotero anunció el arribo del delantero venezolano, procedente del Cúcuta Deportivo de Colombia, aunque antes tuvo un paso por Ucrania con el Chornomorets Odessa, dueño de su carta.



Se trata de una transferencia definitiva por los próximos dos años, con opción a renovar por uno más.

12. Eduardo Tercero, con una nueva oportunidad en Primera

Eduardo Tercero | Simon Barber/GettyImages

Luego de no entrar en planes de Tigres para este año, el ex Lobos BUAP tuvo que refugiarse en la Liga de Expansión con Atlético Morelia, pero ahora tendría una nueva oportunidad en el máximo circuito.



De acuerdo con el periodista Antonio Camacho de TUDN, el defensa central y lateral sería una petición directa del técnico Miguel Herrera para el Atlante. Ahora sólo falta que se haga oficial.

13. Jorge Sánchez quiere marcharse de Grecia

Jorge Sánchez | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El comunicador de VAVEL México, Arath Uva, reportó que el lateral derecho no está contento con el PAOK Salónica por un incumplimiento salarial y otras cuestiones.



Conocedor del tema, Cruz Azul trataría de recuperar al seleccionado nacional proponiendo a cambio un porcentaje del pase del delantero griego Giorgos Giakoumakis, quien también milita en el club helénico.



Aun así, TUDN reporta que hay otros clubes de México interesados en su contratación, además en Europa no es mal visto por el Rangers de Escocia, el Besiktas de Turquía, el Sevilla de España y el Genoa de Italia.

14. Franco Pardo, primer refuerzo de Santos Laguna

Franco Pardo | LUIS ROBAYO/GettyImages

César Merlo notificó que los Guerreros llegaron a un principio de acuerdo con el Racing Avellaneda de Argentina para poder hacerse con el defensor central. Según la fuente, el cordobés firmaría por los próximos cuatro años.

15. Ángel Leyva, rescatado por Puebla

Hoy sumamos a un defensor que aportará juventud, entrega e intensidad por el 🔵⚪️.



Nuestra Franja se refuerza con la incorporación de Ángel Leyva, desde hoy #LaFranjaNosUne🎽. pic.twitter.com/hNiZrSBO2t — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) June 1, 2026

Otro de los tantos futbolistas que no sabía que pasaría con su futuro.



El central de Mazatlán ahora se deberá a los colores de La Franja, club que ya le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.



El arribo del defensa de 19 años ha sido bien recibido por la afición, ya que le vislumbran un buen futuro.

16. Atlante apostaría por Óscar Jiménez

Óscar Jiménez | Kirk Irwin - Leagues Cup/GettyImages

El arquero ha sido suplente en León debido a la titularidad de Óscar García, así que no es raro que apueste por un cambio de aires.



Paco Montes de FOX Sports reportó que los Potros de Hierro mantienen negociaciones para incorporar al cancerbero, quien quedará libre en este mismo verano. El Piojo Herrera la conoce a la perfección y buscaría que fuera su nuevo líder bajo los tres postes.

17. Atlas negocia la continuidad de Diego Cocca

Diego Cocca | Hector Vivas/GettyImages

César Merlo dio a conocer que la directiva rojinegra sigue en pláticas para poder extender el lazo que los une con el estratega argentino.



Si bien ambas partes buscan el seguimiento del proyecto, aún no se sabe por cuanto tiempo quieren alargar el vínculo con el timonel que hizo bicampeón al club hace unos años.

18. André-Pierre Gignac no seguirá con Tigres

André-Pierre Gignac | Manuel Velasquez/GettyImages

La presencia del francés con los felinos en el próximo semestre seguía siendo una duda constante para los aficionados, pues algunos medios establecían que podría renovar seis meses más.



Al final, el presidente del Comité Tigres-Cemex, Mauricio Doehner, confirmó que el máximo goleador de la institución no seguirá ligado al club.



“Es una leyenda. Sólo tengo agradecimientos por estos once años. Pero los ciclos se cumplen”, fueron las palabras del directivo.

19. Monterrey, entre los interesados por Reinier Jesus

Reinier Jesus | ANDRES LARROVERE/GettyImages

El portal RTI Esporte informó que el Atlético Mineiro de Brasil no ejercerá la opción de compra por el brasileño y por ello, el Real Madrid de España, dueño de su carta, ya contempla ofertas.



Según la fuente, Rayados alzaría la mano por el centrocampista, tanto que hasta habría hecho contacto para ficharlo.

20. San Luis tendrá a Diego Mejía en el timón

¡BIENVENIDO, PROFESOR! 👨‍🏫🇲🇽



Nos complace anunciar que el estratega mexicano, Diego Mejía, es el nuevo entrenador de nuestro equipo. 👏🏼



📝 https://t.co/nPKyPuhd5j#ConAlmaPotosina @calientesports pic.twitter.com/WLyunwT6nU — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) May 31, 2026

A través de un comunicado oficial, los Colchoneros aztecas hicieron oficial el arribo del mexicano como su nuevo estratega, luego de su paso por el Atlético Ottawa de Canadá.



El objetivo del timonel será regresar al club a los primeros planos y fortalecer el crecimiento institucional y deportivo.

21. Kevin Castañeda será un nuevo rojiblanco

Kevin Castañeda | Hector Vivas/GettyImages

Chivas habría concretado el fichaje del mediocentro de Xolos de Tijuana, así lo confirmó César Merlo.



El Guadalajara habría puesto sobre la mesa ocho millones de dólares ofreciendo un contrato hasta el 2030.

22. Yael Padilla se marcha con La Jauría

Yael Padilla | Simon Barber/GettyImages

Y para poder concretar el arribo de Kevin Castañeda al redil, el Rebaño tuvo que ofrecer a uno de sus elementos.



El extremo izquierdo, considerada una joya desde su debut, fue parte de la operación y ahora se pondrá la casaca de los fronterizos donde buscará elevar su nivel.



El canterano tapatío se fue en venta definitiva por los próximos cuatro años.

23. Puebla continuó con las despedidas

A cada uno les agradecemos el trabajo que realizaron durante su tiempo en La Franja 🔵



Éxito en sus futuros proyectos. #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/EsCoBbS1W0 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 30, 2026

A través de sus redes sociales, La Franja hizo oficial el adiós de cuatro futbolistas: el lateral izquierdo Ulises Torres; el defensa chileno Nico Díaz, que volvería con Tijuana; el delantero argentino Alexis Canelo, que sólo firmó por un torneo; y el central Luis Gabriel Rey, que retorna con Chivas.