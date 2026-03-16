Estados Unidos apaga a la súper ofensiva de República Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial

Estados Unidos logró este domingo lo imposible: silenciar a la potente ofensiva de República Dominicana en las semifinales para vencerla 2-1 y avanzar a la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El Team USA no sólo contó con un pitcheo hermético durante nueve entradas, sino con una defensa espectacular, que apagó todas las intentonas de los dirigidos por el manager Albert Pujols durante todo el partido.

Pese a que un jonrón de Junior Caminero ante el as de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, adelantó a Dominicana en la parte baja del segundo inning, la escuadra latina no pudo hacer más daño. El lineup dominicano se fue de 9-2 con hombres en posición anotadora y dejaron a 8 peloteros en las almohadillas.

"Fue un ajedrez de nueve entradas. La República Dominicana tiene posiblemente el equipo más talentoso del torneo, pero nuestros muchachos no parpadearon. El pitcheo de relevo (Bednar, Whitlock, Miller) fue la clave hoy. Este es el béisbol que el mundo quería ver", dijo el manager de USA, Mark DeRosa.

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República Dominicana impuso el récord de más jonrones en una edición del Clásico Mundial con 15 con ese bambinazo de Caminero, pero solo eso podrá celebrar en 2026. Nuevamente, los latinos quedaron en deuda pese a tener un equipo favorito al título.

Sin embargo, Estados Unidos tuvo un crédito tremendo. Skenes trabajó 4.1 entradas con dos ponches y una sola carrera limpia permitida, y los relevistas Tyler Rogers, Griffin Jax, David Bednar, Garrett Whitlock y Mason Miller no permitieron rayitas en el resto del partido.

"He jugado en estadios ruidosos, pero esto fue otro nivel. Sabíamos que enfrentar a esa alineación de Dominicana era como caminar por un campo minado. Solo traté de mantener la bola baja y confiar en mi defensa. Es un honor llevar esta camiseta y tener la oportunidad de pelear por el oro", dijo Skenes a MLB Network.

Ofensivamente, el Team USA hizo daño también con apenas dos batazos: cuadrangulares de Gunnar Henderson y Roman Anthony en el cuarto inning ante Luis Severino y Gregory Soto, respectivamente, fueron suficientes para que el equipo clasificara a una final en la que esperan al ganador del partido entre Venezuela e Italia.

MASON MILLER WINS THE BATTLE



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En uno de los partidos más intensos del Clásico Mundial siempre se recordará el jonrón que Julio Rodríguez le robó a Aaron Judge en la parte alta del quinto inning y el disparo con el que el capitán de los New York Yankees hizo out a Fernando Tatís Jr. en la tercera base en el tercer capítulo. Y es que la defensa que se vio en el loanDepot park fue de élite.

Ahora Estados Unidos se convierte en el favorito para ser el campeón del Clásico Mundial, tras dejar en el camino al equipo más espectacular del torneo y que hizo disfrutar a todos sus fanáticos en Miami con sus cuadrangulares.

"Tener a la fanaticada dominicana gritando en cada pitcheo te pone a prueba. Mi plan fue simple: fuego contra fuego. Ataqué la zona y, aunque hubo tensión al final, logramos el objetivo. Respeto total para el equipo de RD, son guerreros", afirmó Miller tras el triunfo del Team USA.

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