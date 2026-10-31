Resultados de la votación del Balón de Oro 2026: Kane derrota a Mbappé por un margen mínimo
El viernes se dio a conocer el desglose completo de la votación del Balón de Oro 2026, revelando que Harry Kane superó a Kylian Mbappé para ganar el máximo galardón individual del fútbol por un margen sorprendentemente estrecho de tan solo 28 puntos.
Fue la noche de Kane en el Teatro Palladium de Londres, ya que el delantero centro del Bayern de Múnich y de Inglaterra se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001 gracias a una temporada espectacular de 73 goles con su club y su selección.
En la rama femenina, Alexia Putellas se alzó con el tercer Balón de Oro de su increíble carrera tras una temporada final magnífica con el Barcelona Femení, en la que conquistó el triplete. La centrocampista, ahora integrante de las London City Lionesses, se impuso a su excompañera del Barça, Ewa Pajor, en el prestigioso galardón.
Periodistas de todo el mundo, pertenecientes a las federaciones miembro de la FIFA, determinan cada año al ganador del Balón de Oro . Cada votante elige a sus 10 finalistas en orden, otorgando 15 puntos a los votos para el primer puesto y solo un punto a los del décimo.
Poco después de que Kane ganara su primer Balón de Oro, Vincent Garcia, de France Football, bromeó diciendo que la diferencia entre él y Mbappé, que quedó en segundo lugar, era "extremadamente pequeña". El viernes, L'Équipe publicó los resultados completos de la votación del Balón de Oro masculino y femenino de 2026.
La diferencia de 28 puntos entre los dos primeros clasificados en la categoría masculina fue el cuarto margen de victoria más ajustado en la historia del Balón de Oro .
Desglose de puntos del Balón de Oro masculino 2026 (30–11)
Desglose de puntos del Balón de Oro masculino 2026 (30–11)
T-29. Sadio Mané (Senegal, Al Nassr): 2 puntos
T-29. William Saliba (Francia, Arsenal): 2 puntos
28. Julián Quiñones (México, Al Qadsiah): 4 puntos
27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United ): 5 puntos
26. Dayot Upamecano (Francia, Bayern Munich): 5 puntos
25. Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain): 7 puntos
24. Luis Díaz (Colombia, Bayern Munich): 8 puntos
23. Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain): 8 puntos
22. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán): 11 puntos
21. Gabriel (Brasil, Arsenal ): 11 puntos
20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain) : 12 puntos
19. João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain): 15 puntos
18. Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid): 16 puntos
17. Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid ): 26 puntos
16. Ferran Torres (España, Barcelona/Paris Saint-Germain): 44 puntos
15. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal): 57 puntos
14. Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain): 59 puntos
13. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain): 65 puntos
12. Pau Cubarsí (España, Barcelona ): 101 puntos
11. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid): 107 puntos
Posición
Nombre
Club y selección
Puntos
1
Harry Kane
Inglaterra, Bayern de Múnich
1055
2
Kylian Mbappé
Francia, Real Madrid
1027
3
Lamine Yamal
España, Barcelona
881
4
Rodri Hernández
España, Barcelona/Manchester City
726
5
Leo Messi
Argentina, Inter Miami
612
6
Kvicha Kvaratskhelia
Georgia, Paris Saint-Germain
541
7
Ousmane Dembélé
Francia, Paris Saint-Germain
418
8
Erling Haaland
Noruega, Manchester City
378
9
Michael Olise
Francia, Bayern de Múnich
296
10
Fabian Ruiz
España, Paris Saint-Germain
201
La ajustada victoria de Kane sobre Mbappé es incluso más reñida que la que Rodri consiguió sobre Vinícius Júnior (41 puntos) en la muy analizada clasificación de 2024.
Aunque Kane superó a Mbappé por 1.055 puntos frente a 1.027, el inglés consiguió casi el doble de votos para el primer puesto que la estrella del Real Madrid, obteniendo 40 votos frente a los 23 de Mbappé.
Lamine Yamal completó el podio con 881 puntos, una cifra significativamente menor que los 1.059 que obtuvo hace un año, cuando quedó segundo detrás de Ousmane Dembélé . Sin embargo, el joven consiguió 13 votos para el primer puesto, dos más que en 2025. Dembélé, por su parte, obtuvo 418 puntos un año después de alzarse con el primer premio (1.380) y no recibió ni un solo voto para el primer puesto.
Los siguientes nueve jugadores recibieron votos para el primer puesto en 2026.
- Harry Kane (40)
- Kylian Mbappé (23)
- Lamine Yamal (12)
- Rodri (10)
- Lionel Messi (6)
- Fabián Ruiz (4)
- Khvicha Kvaratskhelia (2)
- Michael Olise (1)
- Achraf Hakimi (1)
Desglose de puntos del Balón de Oro femenino 2026 (30–11)
T-28. Lorena (Brasil, Kansas City Current): 0 puntos
T-28. Melvine Malard (Francia, Manchester United): 0 puntos
T-28 Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City): 0 puntos
27. Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC): 2 puntos
26. Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City): 7 puntos
25. Caroline Weir (Escocia, Real Madrid): 7 puntos
24. Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City): 7 puntos
23. Momoko Tanikawa (Japón, Bayern Múnich): 8 puntos
22. Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea): 9 puntos
21. Scarlett Camberos (México, Club América): 14 puntos
20. Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes): 15 puntos
19. Tessa Wullaert (Bélgica, Inter de Milán/Como 1907): 15 puntos
18. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride): 18 puntos
17. Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona): 19 puntos
16. Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses): 20 puntos
15. Cata Coll (España, Barcelona): 21 puntos
14. Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes): 21 puntos
13. Mariona Caldentey (España, Arsenal): 69 puntos
12. Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich): 89 puntos
11. Yui Hasegawa (Japón, Manchester City): 89 puntos
Clasificación por puntos del Balón de Oro femenino 2026 (1–10)
Posición
Nombre
Club y selección
Puntos
1
Alexia Putellas
España, Barcelona/London City Lionesses
618
2
Ewa Pajor
Polonia, Barcelona
532
3
Khadija Shaw
Jamaica, Manchester City
344
4
Melchie Dumornay
Haití, O. Lyonnes
342
5
Patri Guijarro
España, Barcelona
221
6
Caroline Graham Hansen
Noruega, Barcelona
220
7
Pernille Harder
Dinamarca, Bayern de Múnich
220
8
Claudia Pina
España, Barcelona
155
9
Alessia Russo
Inglaterra, Arsenal
155
10
Temwa Chawinga
Malawi, Kansas City Current
113
Un año después de que Aitana Bonmatí consiguiera su tercer Balón de Oro por tan solo 28 puntos, su compatriota Alexia Putellas se unió a ella al lograr su tercer Balón de Oro, superando a su excompañera del Barcelona Femení, Ewa Pajor, por una cómoda diferencia de 86 puntos.
La ahora estrella de las London City Lionesses obtuvo 28 de los 50 votos para el primer puesto tras guiar al Barcelona a un triplete. Putellas lo ha ganado todo en el fútbol femenino, y tras conseguir su tercer Balón de Oro, ha consolidado su legado como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.
Los siguientes ocho jugadores recibieron votos para el primer puesto en 2026.
- Alexia Putellas (28)
- Ewa Pajor (12)
- Khadija Shaw (3)
- Melchie Dumornay (2)
- Patri Guijarro (2)
- Caroline Graham Hansen (1)
- Mariona Caldentey (1)
- Tessa Wullaert (1)
Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.