Resultados de la votación del Balón de Oro 2026: Kane derrota a Mbappé por un margen mínimo

El viernes se dio a conocer el desglose completo de la votación del Balón de Oro 2026, revelando que Harry Kane superó a Kylian Mbappé para ganar el máximo galardón individual del fútbol por un margen sorprendentemente estrecho de tan solo 28 puntos.

Fue la noche de Kane en el Teatro Palladium de Londres, ya que el delantero centro del Bayern de Múnich y de Inglaterra se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001 gracias a una temporada espectacular de 73 goles con su club y su selección.

En la rama femenina, Alexia Putellas se alzó con el tercer Balón de Oro de su increíble carrera tras una temporada final magnífica con el Barcelona Femení, en la que conquistó el triplete. La centrocampista, ahora integrante de las London City Lionesses, se impuso a su excompañera del Barça, Ewa Pajor, en el prestigioso galardón.

Periodistas de todo el mundo, pertenecientes a las federaciones miembro de la FIFA, determinan cada año al ganador del Balón de Oro . Cada votante elige a sus 10 finalistas en orden, otorgando 15 puntos a los votos para el primer puesto y solo un punto a los del décimo.

Poco después de que Kane ganara su primer Balón de Oro, Vincent Garcia, de France Football, bromeó diciendo que la diferencia entre él y Mbappé, que quedó en segundo lugar, era "extremadamente pequeña". El viernes, L'Équipe publicó los resultados completos de la votación del Balón de Oro masculino y femenino de 2026.

La diferencia de 28 puntos entre los dos primeros clasificados en la categoría masculina fue el cuarto margen de victoria más ajustado en la historia del Balón de Oro .

Desglose de puntos del Balón de Oro masculino 2026 (30–11)

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026 | FRANCK FIFE/GettyImages

Desglose de puntos del Balón de Oro masculino 2026 (30–11)

T-29. Sadio Mané (Senegal, Al Nassr): 2 puntos

T-29. William Saliba (Francia, Arsenal): 2 puntos

28. Julián Quiñones (México, Al Qadsiah): 4 puntos

27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United ): 5 puntos

26. Dayot Upamecano (Francia, Bayern Munich): 5 puntos

25. Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain): 7 puntos

24. Luis Díaz (Colombia, Bayern Munich): 8 puntos

23. Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain): 8 puntos

22. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán): 11 puntos

21. Gabriel (Brasil, Arsenal ): 11 puntos

20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain) : 12 puntos

19. João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain): 15 puntos

18. Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid): 16 puntos

17. Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid ): 26 puntos

16. Ferran Torres (España, Barcelona/Paris Saint-Germain): 44 puntos

15. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal): 57 puntos

14. Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain): 59 puntos

13. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain): 65 puntos

12. Pau Cubarsí (España, Barcelona ): 101 puntos

11. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid): 107 puntos

Posición Nombre Club y selección Puntos 1 Harry Kane Inglaterra, Bayern de Múnich 1055 2 Kylian Mbappé Francia, Real Madrid 1027 3 Lamine Yamal España, Barcelona 881 4 Rodri Hernández España, Barcelona/Manchester City 726 5 Leo Messi Argentina, Inter Miami 612 6 Kvicha Kvaratskhelia Georgia, Paris Saint-Germain 541 7 Ousmane Dembélé Francia, Paris Saint-Germain 418 8 Erling Haaland Noruega, Manchester City 378 9 Michael Olise Francia, Bayern de Múnich 296 10 Fabian Ruiz España, Paris Saint-Germain 201

La ajustada victoria de Kane sobre Mbappé es incluso más reñida que la que Rodri consiguió sobre Vinícius Júnior (41 puntos) en la muy analizada clasificación de 2024.

Aunque Kane superó a Mbappé por 1.055 puntos frente a 1.027, el inglés consiguió casi el doble de votos para el primer puesto que la estrella del Real Madrid, obteniendo 40 votos frente a los 23 de Mbappé.

Lamine Yamal completó el podio con 881 puntos, una cifra significativamente menor que los 1.059 que obtuvo hace un año, cuando quedó segundo detrás de Ousmane Dembélé . Sin embargo, el joven consiguió 13 votos para el primer puesto, dos más que en 2025. Dembélé, por su parte, obtuvo 418 puntos un año después de alzarse con el primer premio (1.380) y no recibió ni un solo voto para el primer puesto.

Los siguientes nueve jugadores recibieron votos para el primer puesto en 2026.

Harry Kane (40)

Kylian Mbappé (23)

Lamine Yamal (12)

Rodri (10)

Lionel Messi (6)

Fabián Ruiz (4)

Khvicha Kvaratskhelia (2)

Michael Olise (1)

Achraf Hakimi (1)

Desglose de puntos del Balón de Oro femenino 2026 (30–11)

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026 | FRANCK FIFE/GettyImages

T-28. Lorena (Brasil, Kansas City Current): 0 puntos

T-28. Melvine Malard (Francia, Manchester United): 0 puntos

T-28 Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City): 0 puntos

27. Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC): 2 puntos

26. Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City): 7 puntos

25. Caroline Weir (Escocia, Real Madrid): 7 puntos

24. Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City): 7 puntos

23. Momoko Tanikawa (Japón, Bayern Múnich): 8 puntos

22. Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea): 9 puntos

21. Scarlett Camberos (México, Club América): 14 puntos

20. Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes): 15 puntos

19. Tessa Wullaert (Bélgica, Inter de Milán/Como 1907): 15 puntos

18. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride): 18 puntos

17. Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona): 19 puntos

16. Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses): 20 puntos

15. Cata Coll (España, Barcelona): 21 puntos

14. Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes): 21 puntos

13. Mariona Caldentey (España, Arsenal): 69 puntos

12. Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich): 89 puntos

11. Yui Hasegawa (Japón, Manchester City): 89 puntos

Clasificación por puntos del Balón de Oro femenino 2026 (1–10)

Posición Nombre Club y selección Puntos 1 Alexia Putellas España, Barcelona/London City Lionesses 618 2 Ewa Pajor Polonia, Barcelona 532 3 Khadija Shaw Jamaica, Manchester City 344 4 Melchie Dumornay Haití, O. Lyonnes 342 5 Patri Guijarro España, Barcelona 221 6 Caroline Graham Hansen Noruega, Barcelona 220 7 Pernille Harder Dinamarca, Bayern de Múnich 220 8 Claudia Pina España, Barcelona 155 9 Alessia Russo Inglaterra, Arsenal 155 10 Temwa Chawinga Malawi, Kansas City Current 113

Un año después de que Aitana Bonmatí consiguiera su tercer Balón de Oro por tan solo 28 puntos, su compatriota Alexia Putellas se unió a ella al lograr su tercer Balón de Oro, superando a su excompañera del Barcelona Femení, Ewa Pajor, por una cómoda diferencia de 86 puntos.

La ahora estrella de las London City Lionesses obtuvo 28 de los 50 votos para el primer puesto tras guiar al Barcelona a un triplete. Putellas lo ha ganado todo en el fútbol femenino, y tras conseguir su tercer Balón de Oro, ha consolidado su legado como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.

Los siguientes ocho jugadores recibieron votos para el primer puesto en 2026.

Alexia Putellas (28)

Ewa Pajor (12)

Khadija Shaw (3)

Melchie Dumornay (2)

Patri Guijarro (2)

Caroline Graham Hansen (1)

Mariona Caldentey (1)

Tessa Wullaert (1)