2026 Arkansas High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 23
The 2026 Arkansas high school girls basketball playoffs begin on February 25th with the AAA Regional Tournaments.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Arkansas high school basketball playoffs.
The 2026 AAA state championship games will begin on March 12th at Bank OZK Arena in Hot Springs.
2026 Arkansas High School Girls Basketball 1A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026
Girls 1A-1 Regional Tournament - 2026 @ Lead Hill
Girls 1A-2 Regional Tournament - 2026 @ Hillcrest
Girls 1A-3 Regional Tournament - 2026 @ Bradford
Girls 1A-4 Regional Tournament - 2026 @ Emerson
2026 Arkansas High School Girls Basketball 2A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026
Girls 2A-1 Regional Tournament - 2026 @ Mountainburg
Girls 2A-2 Regional Tournament - 2026 @ Sloan-Hendrix
Girls 2A-3 Regional Tournament - 2026 @ White County Central
Girls 2A-4 Regional Tournament - 2026 @ Hampton
2026 Arkansas High School Girls Basketball 3A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026
Girls 3A-1 Regional Tournament - 2026 @ Paris
Girls 3A-2 Regional Tournament - 2026 @ Manila
Girls 3A-3 Regional Tournament - 2026 @ Jessieville
Girls 3A-4 Regional Tournament - 2026 @ Drew Central
2026 Arkansas High School Girls Basketball 4A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026
Girls 4A-1 Regional Tournament - 2026 @ Prairie Grove
Girls 4A-2 Regional Tournament - 2026 @ Stuttgart
Girls 4A-3 Regional Tournament - 2026 @ Heber Springs
Girls 4A-4 Regional Tournament - 2026 @ Nashville