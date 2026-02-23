High School

2026 Arkansas High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 23

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Arkansas high school girls basketball playoffs

Gray Reid

Bismarck vs Harmony Grove (Ouachita County) from Feb. 2, 2026
Bismarck vs Harmony Grove (Ouachita County) from Feb. 2, 2026 / Charles Fite

The 2026 Arkansas high school girls basketball playoffs begin on February 25th with the AAA Regional Tournaments.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Arkansas high school basketball playoffs.

The 2026 AAA state championship games will begin on March 12th at Bank OZK Arena in Hot Springs.

2026 Arkansas High School Girls Basketball 1A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Girls 1A-1 Regional Tournament - 2026 @ Lead Hill

Girls 1A-2 Regional Tournament - 2026 @ Hillcrest

Girls 1A-3 Regional Tournament - 2026 @ Bradford

Girls 1A-4 Regional Tournament - 2026 @ Emerson

2026 Arkansas High School Girls Basketball 2A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Girls 2A-1 Regional Tournament - 2026 @ Mountainburg

Girls 2A-2 Regional Tournament - 2026 @ Sloan-Hendrix

Girls 2A-3 Regional Tournament - 2026 @ White County Central

Girls 2A-4 Regional Tournament - 2026 @ Hampton

2026 Arkansas High School Girls Basketball 3A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Girls 3A-1 Regional Tournament - 2026 @ Paris

Girls 3A-2 Regional Tournament - 2026 @ Manila

Girls 3A-3 Regional Tournament - 2026 @ Jessieville

Girls 3A-4 Regional Tournament - 2026 @ Drew Central

2026 Arkansas High School Girls Basketball 4A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Girls 4A-1 Regional Tournament - 2026 @ Prairie Grove

Girls 4A-2 Regional Tournament - 2026 @ Stuttgart

Girls 4A-3 Regional Tournament - 2026 @ Heber Springs

Girls 4A-4 Regional Tournament - 2026 @ Nashville

GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

