Arkansas High School Football Top 25 State Rankings - Nov. 5, 2025
With one week left in the high school football regular season in Arkansas, it is time to take a look at the latest top 25 state rankings.
Rogers and Robinson flip places in the four and five spot after Rogers suffered a three-point loss to Bentonville two weeks ago.
Meanwhile, Dardanelle and Shiloh Christian enter the top 10 this week thanks in part to Lakeside and Searcy each suffering one defeat over the course of the previous two weeks. However, Searcy did respond with a seven-point win over Maumelle after their loss to Robinson two weeks ago.
Lakeside suffered a heartbreaking two-point loss to Parkview who enter this week's rankings at #25. It is Parkview's first appearance in the rankings since early September.
As we look to this week, each team in the top 25 will look to close out the regular season strong as they gear up for the postseason.
Full rankings are listed below:
1. Bryant (9-0)
Previous ranking: 1
Last week: Defeated North Little Rock 38-7
Next up: at Conway
2. Bentonville (9-0)
Previous ranking: 2
Last week: Defeated Springdale 63-7
Next up: at Bentonville West
3. Greenwood (9-0)
Previous ranking: 3
Last week: Defeated Southside 56-21
Next up: at Mountain Home
4. Robinson (9-0)
Previous ranking: 5
Last week: Defeated Pine Bluff 35-0
Next up: vs. Maumelle
5. Rogers (8-1)
Previous ranking: 4
Last week: Defeated Har-Ber 42-19
Next up: vs. Rogers Heritage
6. Conway (8-1)
Previous ranking: 6
Last week: Defeated Little Rock Christian Academy 55-17
Next up: vs. Bryant
7. Greenbrier (9-0)
Previous ranking: 7
Last week: Defeated Harrison 49-20
Next up: vs. Vilonia
8. Arkadelphia (8-1)
Previous ranking: 8
Last week: Defeated Genoa Central 63-0
Next up: vs. Malvern
9. Dardanelle (9-0)
Previous ranking: 11
Last week: Defeated Pottsville 40-0
Next up: at Mena
10. Shiloh Christian (7-2)
Previous ranking: 12
Last week: Defeated Lake Hamilton 63-12
Next up: vs. Van Buren
11. Searcy (8-1)
Previous ranking: 10
Last week: Defeated Maumelle 47-40
Next up: at Beebe
12. Southside (Batesville) (8-1)
Previous ranking: 13
Last week: Defeated Trumann 41-8
Next up: vs. Blytheville
13. Valley View (8-1)
Previous ranking: 14
Last week: Defeated Nettleton 21-14
Next up: vs. Batesville
14. Benton (7-2)
Previous ranking: 15
Last week: Defeated West Memphis 49-19
Next up: vs. Marion
15. Hot Springs (8-1)
Previous ranking: 18
Last week: Defeated Camden Fairview 42-21
Next up: vs. Lakeside
16. Salem (9-0)
Previous ranking: 17
Last week: Defeated Mayflower 12-7
Next up: vs. Quitman
17. Mills University Studies (8-1)
Previous ranking: 16
Last week: Defeated Central Arkansas Christian 47-21
Next up: at Lonoke
18. Lakeside (7-2)
Previous ranking: 9
Last week: Lost to Parkview 24-22
Next up: at Hot Springs
19. Farmington (7-2)
Previous ranking: 19
Last week: Defeated Clarksville 56-0
Next up: vs. Alma
20. Bentonville West (7-2)
Previous ranking: 20
Last week: Defeated Northside 56-0
Next up: vs. Bentonville
21. Charleston (8-1)
Previous ranking: 21
Last week: Defeated Booneville 21-7
Next up: at Greenland
22. Elkins (8-1)
Previous ranking: 25
Last week: Defeated Gravette 21-16
Next up: vs. Huntsville
23. El Dorado (6-3)
Previous ranking: 23
Last week: Defeated Jonesboro 44-21
Next up: at Sheridan
24. Marion (6-3)
Previous ranking: 24
Last week: Defeated Catholic 48-10
Next up: at Benton
25. Parkview (6-3)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Lakeside 24-22
Next up: vs. Camden Fairview