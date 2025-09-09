High School

Arkansas High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 8, 2025

5 new teams enter this week's rankings

Reed Green

Greenwood's Kane Archer has thrown for over 500 yards, and has tossed six touchdown passes with a completion percentage of over 70 percent through two games so far.
Greenwood's Kane Archer has thrown for over 500 yards, and has tossed six touchdown passes with a completion percentage of over 70 percent through two games so far.

With two weeks of the season completed so far in the state of Arkansas this season, it is time to reveal our latest top 25 high school football rankings.

The top four teams from the preseason rankings remain the same with Fayetteville rounding out the top five.

Mills University Studies climbs to the number 7 spot, and Rogers and Lakeside jump into the top 10 after they have had a fantastic start to the season. Meanwhile, Robinson jumps from 17 up to 11 in this week's rankings.

Bentonville West and El Dorado round out the top 25 for this week.

Full rankings are listed below:

1. Bryant (2-0)

Previous ranking: 1

Last week: Defeated Newton (GA) 31-14

Next up: vs. Parkview

2.  Greenwood (2-0)

Previous ranking: 2

Last week: Defeated Northside 61-14

Next up: at Har-Ber

3. Bentonville (2-0)

Previous ranking: 3

Last week: Defeated Conway 41-17

Next up: vs. Muskogee

4. Litte Rock Parkview (1-0)

Previous ranking: 4

Last week: Defeated Maumelle 42-14

Next up: at Bryant

5. Fayetteville (2-0)

Previous ranking: 6

Last week: Defeated Broken Arrow (OK) 18-17

Next up: at Texas (TX)

6. Shiloh Christian (1-0)

Previous ranking: 8

Last week: Defeated Little Rock Christian Academy 44-13

Next up: vs. Lincoln Christian (OK)

7. Mills University Studies (2-0)

Previous ranking: 10

Last week: Defeated Ashdown 43-12

Next up: vs. Blytheville

8. Rogers (2-0)

Previous ranking: 11

Last week: Defeated Muskogee (OK) 47-6

Next up: vs. Sheridan

9. Lakeside (2-0)

Previous ranking: 12

Last week: Defeated Sheridan 42-12

Next up: vs. Robinson

10. Conway (1-1)

Previous ranking: 5

Last week: Lost to Bentonville 41-17

Next up: at Marion

11. Robinson (2-0)

Previous ranking: 17

Last week: Defeated Jonesboro 34-33

Next up: Lakeside

12. Arkadelphia (2-0)

Previous ranking: 18

Last week: Defeated Hot Springs

Next up: at Lake Hamilton

13. Greenbrier (2-0)

Previous ranking: 20

Last week: Defeated Russellville 41-5

Next up: vs. Van Buren

14. Benton (0-1)

Previous ranking: 9

Last week: Bye Week

Next up: at North Little Rock

15. Lake Hamilton (1-1)

Previous ranking: 13

Last week: Defeated Little Rock Southwest 42-0

Next up: vs. Arkadelphia

16. Marion (2-0)

Previous ranking: 22

Last week: Defeated Harding Academy 51-7

Next up: vs. Conway

17. Southside (Fort Smith) (1-0)

Previous ranking: Unranked

Last week: Defeated Northside 27-7

Next up: at Central

18. Mountain Home (2-0)

Previous ranking: Unranked

Last week: Defeated Harrison 28-14

Next up: at Rolla on Sept. 18

19. Searcy (2-0)

Previous ranking: Unranked

Last week: Defeated Valley View 37-27

Next up: at Harrison

20. Har-Ber (1-1)

Previous ranking: Unranked

Last week: Defeated Farmington 35-21

Next up: vs. Greenwood

21. Farmington (1-1)

Previous ranking: 15

Last week: Lost to Har-Ber 35-21

Next up: at Prairie Grove

22. Dardanelle (2-0)

Previous ranking: Unranked

Last week: Defeated Elkins 14-10

Next up: vs. Nashville

23. Valley View (1-1)

Previous ranking: 21

Last week: Lost to Searcy 37-27

Next up: vs. West Memphis

24. Bentonville West (1-1)

Previous ranking: 24

Last week: Defeated Cabot 52-14

Next up: vs. Fayetteville

25. El Dorado (1-1)

Previous ranking: 23

Last week: Defeated Camden Fairview 43-27

Next up: vs. Arkansas

Reed Green
REED GREEN

Reed Green graduated from the University of Florida with a degree in sports media and journalism in 2022. He began contributing for High School on SI in 2023 covering high school football in the Florida Panhandle. Since then, he has provided coverage for high school sports in Mississippi, Alabama and Arkansas. In 2024, he contributed for Maroon and White Nation on FanSided providing coverage for Mississippi State football.

