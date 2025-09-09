Arkansas High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 8, 2025
With two weeks of the season completed so far in the state of Arkansas this season, it is time to reveal our latest top 25 high school football rankings.
The top four teams from the preseason rankings remain the same with Fayetteville rounding out the top five.
Mills University Studies climbs to the number 7 spot, and Rogers and Lakeside jump into the top 10 after they have had a fantastic start to the season. Meanwhile, Robinson jumps from 17 up to 11 in this week's rankings.
Bentonville West and El Dorado round out the top 25 for this week.
Full rankings are listed below:
1. Bryant (2-0)
Previous ranking: 1
Last week: Defeated Newton (GA) 31-14
Next up: vs. Parkview
2. Greenwood (2-0)
Previous ranking: 2
Last week: Defeated Northside 61-14
Next up: at Har-Ber
3. Bentonville (2-0)
Previous ranking: 3
Last week: Defeated Conway 41-17
Next up: vs. Muskogee
4. Litte Rock Parkview (1-0)
Previous ranking: 4
Last week: Defeated Maumelle 42-14
Next up: at Bryant
5. Fayetteville (2-0)
Previous ranking: 6
Last week: Defeated Broken Arrow (OK) 18-17
Next up: at Texas (TX)
6. Shiloh Christian (1-0)
Previous ranking: 8
Last week: Defeated Little Rock Christian Academy 44-13
Next up: vs. Lincoln Christian (OK)
7. Mills University Studies (2-0)
Previous ranking: 10
Last week: Defeated Ashdown 43-12
Next up: vs. Blytheville
8. Rogers (2-0)
Previous ranking: 11
Last week: Defeated Muskogee (OK) 47-6
Next up: vs. Sheridan
9. Lakeside (2-0)
Previous ranking: 12
Last week: Defeated Sheridan 42-12
Next up: vs. Robinson
10. Conway (1-1)
Previous ranking: 5
Last week: Lost to Bentonville 41-17
Next up: at Marion
11. Robinson (2-0)
Previous ranking: 17
Last week: Defeated Jonesboro 34-33
Next up: Lakeside
12. Arkadelphia (2-0)
Previous ranking: 18
Last week: Defeated Hot Springs
Next up: at Lake Hamilton
13. Greenbrier (2-0)
Previous ranking: 20
Last week: Defeated Russellville 41-5
Next up: vs. Van Buren
14. Benton (0-1)
Previous ranking: 9
Last week: Bye Week
Next up: at North Little Rock
15. Lake Hamilton (1-1)
Previous ranking: 13
Last week: Defeated Little Rock Southwest 42-0
Next up: vs. Arkadelphia
16. Marion (2-0)
Previous ranking: 22
Last week: Defeated Harding Academy 51-7
Next up: vs. Conway
17. Southside (Fort Smith) (1-0)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Northside 27-7
Next up: at Central
18. Mountain Home (2-0)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Harrison 28-14
Next up: at Rolla on Sept. 18
19. Searcy (2-0)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Valley View 37-27
Next up: at Harrison
20. Har-Ber (1-1)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Farmington 35-21
Next up: vs. Greenwood
21. Farmington (1-1)
Previous ranking: 15
Last week: Lost to Har-Ber 35-21
Next up: at Prairie Grove
22. Dardanelle (2-0)
Previous ranking: Unranked
Last week: Defeated Elkins 14-10
Next up: vs. Nashville
23. Valley View (1-1)
Previous ranking: 21
Last week: Lost to Searcy 37-27
Next up: vs. West Memphis
24. Bentonville West (1-1)
Previous ranking: 24
Last week: Defeated Cabot 52-14
Next up: vs. Fayetteville
25. El Dorado (1-1)
Previous ranking: 23
Last week: Defeated Camden Fairview 43-27
Next up: vs. Arkansas