California (CIF) Central Section High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 1, 2025
The 2025 CIF Central Section high school football playoffs begin on Friday, November 7.
High School On SI has brackets for every Division in the Central Section high school football playoffs.
The CIF Central Section playoffs culminate with the section championships on November 28.
2025 California (CIF) Central Section 1-AA Football Bracket (select to view full bracket details)
First Round - November 7, 2025
No. 1 Central East vs. No. 8 Clovis East - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Buchanan vs. No. 5 Clovis North - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Clovis West vs. No. 6 St. Joseph - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Clovis vs. No. 7 Frontier - 11/07 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) Central Section 1-A Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Bakersfield Christian - BYE
No. 4 Sanger vs. No. 5 Bullard - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Liberty vs. No. 6 San Joaquin Memorial - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Hanford - BYE
2025 California (CIF) Central Section II Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Tulare Union - BYE
No. 8 Dinuba vs. No. 9 Kingsburg - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 Garces Memorial vs. No. 12 Tehachapi - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Arroyo Grande vs. No. 13 Sunnyside - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Redwood - BYE
No. 6 Lemoore vs. No. 11 San Luis Obispo - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Central Valley Christian vs. No. 10 Lompoc - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Bakersfield - BYE
2025 California (CIF) Central Section III Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Shafter vs. No. 16 Mission Prep - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 8 Washington Union vs. No. 9 Justin Garza - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 Kennedy vs. No. 12 Paso Robles - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Golden West vs. No. 13 Mission Oak - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Porterville vs. No. 14 Ridgeview - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 6 Independence vs. No. 11 Madera - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Tulare Western vs. No. 10 Kerman - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Wasco vs. No. 15 Righetti - 11/07 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) Central Section IV Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Templeton - BYE
No. 8 Coalinga vs. No. 9 Monache - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 Roosevelt vs. No. 12 Exeter - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 North - BYE
No. 3 McLane - BYE
No. 6 Santa Ynez vs. No. 11 Dos Palos - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Nipomo vs. No. 10 Atascadero - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Immanuel - BYE
2025 California (CIF) Central Section V Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Liberty vs. No. 16 Selma - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 8 Delano vs. No. 9 Morro Bay - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 Cabrillo vs. No. 12 Hoover - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Bishop Union vs. No. 13 Golden Valley - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 West vs. No. 14 Taft Union - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 6 Chowchilla vs. No. 11 Strathmore - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Sanger West vs. No. 10 Reedley - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Woodlake vs. No. 15 Fowler - 11/07 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) Central Section VI Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Minarets vs. No. 16 Sierra - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 8 Mendota vs. No. 9 Lindsay - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 Kern Valley vs. No. 12 Granite Hills - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Boron vs. No. 13 Corcoran - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Foothill vs. No. 14 Rosamond - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 6 Mira Monte vs. No. 11 McFarland - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Firebaugh vs. No. 10 Yosemite - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Orosi vs. No. 15 Parlier - 11/07 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) Central Section 8-Person Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Fresno Christian vs. No. 8 Orcutt Academy - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Laton vs. No. 5 Alpaugh - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Mammoth vs. No. 6 Trona - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Immanuel Christian vs. No. 7 Frazier Mountain - 11/07 at 7:00 p.m.