California (CIF) Central Section High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 1, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 CIF Central Section high school football playoffs

Clovis East with big stock on Grant Union ball carrier on 9-13-2024
Clovis East with big stock on Grant Union ball carrier on 9-13-2024 / Photo: Bobby Medellin

The 2025 CIF Central Section high school football playoffs begin on Friday, November 7.

High School On SI has brackets for every Division in the Central Section high school football playoffs.

The CIF Central Section playoffs culminate with the section championships on November 28.

2025 California (CIF) Central Section 1-AA Football Bracket (select to view full bracket details)

First Round - November 7, 2025

No. 1 Central East vs. No. 8 Clovis East - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Buchanan vs. No. 5 Clovis North - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Clovis West vs. No. 6 St. Joseph - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Clovis vs. No. 7 Frontier - 11/07 at 7:00 p.m.

2025 California (CIF) Central Section 1-A Football Bracket

First Round - November 7, 2025

No. 1 Bakersfield Christian - BYE

No. 4 Sanger vs. No. 5 Bullard - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Liberty vs. No. 6 San Joaquin Memorial - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Hanford - BYE

2025 California (CIF) Central Section II Football Bracket

First Round - November 7, 2025

No. 1 Tulare Union - BYE

No. 8 Dinuba vs. No. 9 Kingsburg - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Garces Memorial vs. No. 12 Tehachapi - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Arroyo Grande vs. No. 13 Sunnyside - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Redwood - BYE

No. 6 Lemoore vs. No. 11 San Luis Obispo - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Central Valley Christian vs. No. 10 Lompoc - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Bakersfield - BYE

2025 California (CIF) Central Section III Football Bracket

First Round - November 7, 2025

No. 1 Shafter vs. No. 16 Mission Prep - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 8 Washington Union vs. No. 9 Justin Garza - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Kennedy vs. No. 12 Paso Robles - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Golden West vs. No. 13 Mission Oak - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Porterville vs. No. 14 Ridgeview - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 6 Independence vs. No. 11 Madera - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Tulare Western vs. No. 10 Kerman - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Wasco vs. No. 15 Righetti - 11/07 at 7:00 p.m.

2025 California (CIF) Central Section IV Football Bracket

First Round - November 7, 2025

No. 1 Templeton - BYE

No. 8 Coalinga vs. No. 9 Monache - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Roosevelt vs. No. 12 Exeter - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 North - BYE

No. 3 McLane - BYE

No. 6 Santa Ynez vs. No. 11 Dos Palos - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Nipomo vs. No. 10 Atascadero - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Immanuel - BYE

2025 California (CIF) Central Section V Football Bracket

First Round - November 7, 2025

No. 1 Liberty vs. No. 16 Selma - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 8 Delano vs. No. 9 Morro Bay - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Cabrillo vs. No. 12 Hoover - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Bishop Union vs. No. 13 Golden Valley - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 West vs. No. 14 Taft Union - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 6 Chowchilla vs. No. 11 Strathmore - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Sanger West vs. No. 10 Reedley - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Woodlake vs. No. 15 Fowler - 11/07 at 7:00 p.m.

2025 California (CIF) Central Section VI Football Bracket

First Round - November 7, 2025

No. 1 Minarets vs. No. 16 Sierra - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 8 Mendota vs. No. 9 Lindsay - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Kern Valley vs. No. 12 Granite Hills - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Boron vs. No. 13 Corcoran - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Foothill vs. No. 14 Rosamond - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 6 Mira Monte vs. No. 11 McFarland - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Firebaugh vs. No. 10 Yosemite - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Orosi vs. No. 15 Parlier - 11/07 at 7:00 p.m.

2025 California (CIF) Central Section 8-Person Football Bracket

First Round - November 7, 2025

No. 1 Fresno Christian vs. No. 8 Orcutt Academy - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Laton vs. No. 5 Alpaugh - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Mammoth vs. No. 6 Trona - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Immanuel Christian vs. No. 7 Frazier Mountain - 11/07 at 7:00 p.m.

