California (CIF) LA City Section High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 1, 2025
The 2025 CIF LA City Section high school football playoffs begin on Friday, November 7.
High School On SI has brackets for every Division in the LA City Section high school football playoffs.
The CIF LA City Section playoffs culminate with the section championships on November 28.
2025 California (CIF) LA City Section Open Division Football Bracket (select to view full bracket details)
First Round - November 14, 2025
No. 1 Carson vs. No. 8 King/Drew - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 4 Palisades vs. No. 5 Garfield - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 2 Birmingham vs. No. 7 Kennedy - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 3 San Pedro vs. No. 6 Crenshaw - 11/14 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) LA City Section Division I Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Venice vs. No. 16 Bell - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 8 Franklin vs. No. 9 Westchester - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Banning vs. No. 13 Van Nuys - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 Marquez vs. No. 12 Granada Hills Charter - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 South Gate vs. No. 15 Lincoln - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Gardena vs. No. 10 Hamilton - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Eagle Rock vs. No. 14 Taft - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 6 El Camino Real vs. No. 11 Dorsey - 11/07 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) LA City Section Division II Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Cleveland vs. No. 16 Legacy - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 8 Sylmar vs. No. 9 North Hollywood - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Fairfax vs. No. 13 Panorama - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 University vs. No. 12 George Washington Prep - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 San Fernando vs. No. 15 South East - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Huntington Park vs. No. 10 Arleta - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Roosevelt vs. No. 14 Chatsworth - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 6 Marshall vs. No. 11 Bernstein - 11/07 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) LA City Section Division III Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Santee vs. No. 16 Locke - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 8 Maywood CES vs. No. 9 Fremont - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Jefferson vs. No. 13 Canoga Park - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 5 Contreras vs. No. 12 Polytechnic - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Hawkins vs. No. 15 Los Angeles - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 7 Roybal vs. No. 10 Verdugo Hills - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Wilson vs. No. 14 Rancho Dominguez - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 6 Manual Arts vs. No. 11 Chavez - 11/07 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) LA City Section Division 8-Person Football Bracket
First Round - November 7, 2025
No. 1 Fresno Christian vs. No. 8 Orcutt Academy - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 4 Laton vs. No. 5 Alpaugh - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 3 Mammoth vs. No. 6 Trona - 11/07 at 7:00 p.m.
No. 2 Immanuel Christian vs. No. 7 Frazier Mountain - 11/07 at 7:00 p.m.
