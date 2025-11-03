High School

California (CIF) San Diego Section High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 2, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 CIF San Diego Section high school football playoffs

CJ Vafiadis

Carlsbad offensive lineman blocks during the 2023 Open Division playoffs
Carlsbad offensive lineman blocks during the 2023 Open Division playoffs / Steven Silva

The 2025 CIF LA City Section high school football playoffs begin on Friday, November 7.

High School On SI has brackets for every Division in the San Diego Section high school football playoffs.

The CIF LA City Section playoffs culminate with the section championships on November 28 at Snapdragon Stadium.

California (CIF) San Diego Section High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 7, 2025

2025 California (CIF) San Diego Section Open Division Football Bracket (select to view full bracket details)

First Round - November 14, 2025

Mission Hills vs. Cathedral Catholic - 11/14 at 7:00 p.m.

La Costa Canyon vs. Carlsbad - 11/14 at 7:00 p.m.

2025 California (CIF) San Diego Section Division 1 Football Bracket

No. 1 Lincoln — BYE

No. 8 Torrey Pines vs. No. 9 Poway - 11/07 at 7 p.m.

No. 4 San Marcos — BYE

No. 5 Point Loma vs. No. 12 Mater Dei Catholic - 11/07 at 7 p.m.

No. 2 Granite Hills — BYE

No. 7 Rancho Bernardo vs. No. 10 Del Norte - 11/07 at 7 p.m.

No. 3 Mount Miguel — BYE

No. 6 Oceanside vs. No. 11 Holtville - 11/07 at 7 p.m.

2025 California (CIF) San Diego Section Division 2 Football Bracket

No. 1 Santa Fe Christian — BYE

No. 8 St. Augustine vs. No. 9 Grossmont - 11/07 at 7 p.m.

No. 4 El Camino — BYE

No. 5 La Jolla vs. No. 12 Scripps Ranch - 11/07 at 7 p.m.

No. 2 Steele Canyon — BYE

No. 7 Helix vs. No. 10 San Pasqual - 11/07 at 7 p.m.

No. 3 Mission Bay — BYE

No. 6 Imperial vs. No. 11 San Diego - 11/07 at 7 p.m.

2025 California (CIF) San Diego Section Division 3 Football Bracket

No. 1 Central — BYE

No. 8 Bishop's vs. No. 9 Montgomery - 11/07 at 7 p.m.

No. 4 University City — BYE

No. 5 Madison vs. No. 12 Otay Ranch - 11/07 at 7 p.m.

No. 2 Army-Navy — BYE

No. 7 Olympian vs. No. 10 Patrick Henry - 11/07 at 7 p.m.

No. 3 Ramona — BYE

No. 6 Christian vs. No. 11 Brawley - 11/07 at 7 p.m.

2025 California (CIF) San Diego Section Division 4 Football Bracket

No. 1 Westview — BYE

No. 8 Hilltop vs. No. 9 Coastal Academy - 11/07 at 7 p.m.

No. 4 Mt. Carmel — BYE

No. 5 Eastlake vs. No. 12 West Hills - 11/07 at 7 p.m.

No. 2 El Capitan — BYE

No. 7 Coronado vs. No. 10 La Jolla Country Day - 11/07 at 7 p.m.

No. 3 Valley Center — BYE

No. 6 Rancho Buena Vista vs. No. 11 Mira Mesa - 11/07 at 7 p.m.

2025 California (CIF) San Diego Section Division 5 Football Bracket

No. 1 Sweetwater — BYE

No. 8 Escondido vs. No. 9 Hoover - 11/07 at 7 p.m.

No. 4 Canyon Hills — BYE

No. 5 Chula Vista vs. No. 12 Mar Vista - 11/07 at 7 p.m.

No. 2 Morse — BYE

No. 7 Santana vs. No. 10 Bonita Vista - 11/07 at 7 p.m.

No. 3 Monte Vista — BYE

No. 6 Fallbrook vs. No. 11 Valhalla - 11/07 at 7 p.m.

2025 California (CIF) San Diego Section Division 5-AA Football Bracket

No. 1 Maranatha Christian vs. No. 8 Rock Academy - 11/07 at 7 p.m.

No. 4 Calipatria vs. No. 5 Clairemont - 11/07 at 7 p.m.

No. 2 Palo Verde Valley vs. No. 7 O'Farrell - 11/07 at 7 p.m.

No. 3 Mountain Empire vs. No. 6 Victory Christian Academy - 11/07 at 7 p.m.

2025 California (CIF) San Diego Section Division 6 Football Bracket

No. 1 St. Joseph Academy — BYE

No. 4 Francis Parker vs. No. 5 Horizon Prep - 11/07 at 7 p.m.

No. 2 Borrego Springs — BYE

No. 3 Julian vs. No. 6 West Shores - 11/07 at 7 p.m.

Published
CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

