California (CIF) San Diego Section High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 2, 2025
The 2025 CIF San Diego Section high school football playoffs begin on Friday, November 7.
High School On SI has brackets for every Division in the San Diego Section high school football playoffs.
The CIF San Diego Section playoffs culminate with the section championships on November 28 at Snapdragon Stadium.
California (CIF) San Diego Section High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 7, 2025
2025 California (CIF) San Diego Section Open Division Football Bracket (select to view full bracket details)
First Round - November 14, 2025
Mission Hills vs. Cathedral Catholic - 11/14 at 7:00 p.m.
La Costa Canyon vs. Carlsbad - 11/14 at 7:00 p.m.
2025 California (CIF) San Diego Section Division 1 Football Bracket
No. 1 Lincoln — BYE
No. 8 Torrey Pines vs. No. 9 Poway - 11/07 at 7 p.m.
No. 4 San Marcos — BYE
No. 5 Point Loma vs. No. 12 Mater Dei Catholic - 11/07 at 7 p.m.
No. 2 Granite Hills — BYE
No. 7 Rancho Bernardo vs. No. 10 Del Norte - 11/07 at 7 p.m.
No. 3 Mount Miguel — BYE
No. 6 Oceanside vs. No. 11 Holtville - 11/07 at 7 p.m.
2025 California (CIF) San Diego Section Division 2 Football Bracket
No. 1 Santa Fe Christian — BYE
No. 8 St. Augustine vs. No. 9 Grossmont - 11/07 at 7 p.m.
No. 4 El Camino — BYE
No. 5 La Jolla vs. No. 12 Scripps Ranch - 11/07 at 7 p.m.
No. 2 Steele Canyon — BYE
No. 7 Helix vs. No. 10 San Pasqual - 11/07 at 7 p.m.
No. 3 Mission Bay — BYE
No. 6 Imperial vs. No. 11 San Diego - 11/07 at 7 p.m.
2025 California (CIF) San Diego Section Division 3 Football Bracket
No. 1 Central — BYE
No. 8 Bishop's vs. No. 9 Montgomery - 11/07 at 7 p.m.
No. 4 University City — BYE
No. 5 Madison vs. No. 12 Otay Ranch - 11/07 at 7 p.m.
No. 2 Army-Navy — BYE
No. 7 Olympian vs. No. 10 Patrick Henry - 11/07 at 7 p.m.
No. 3 Ramona — BYE
No. 6 Christian vs. No. 11 Brawley - 11/07 at 7 p.m.
2025 California (CIF) San Diego Section Division 4 Football Bracket
No. 1 Westview — BYE
No. 8 Hilltop vs. No. 9 Coastal Academy - 11/07 at 7 p.m.
No. 4 Mt. Carmel — BYE
No. 5 Eastlake vs. No. 12 West Hills - 11/07 at 7 p.m.
No. 2 El Capitan — BYE
No. 7 Coronado vs. No. 10 La Jolla Country Day - 11/07 at 7 p.m.
No. 3 Valley Center — BYE
No. 6 Rancho Buena Vista vs. No. 11 Mira Mesa - 11/07 at 7 p.m.
2025 California (CIF) San Diego Section Division 5 Football Bracket
No. 1 Sweetwater — BYE
No. 8 Escondido vs. No. 9 Hoover - 11/07 at 7 p.m.
No. 4 Canyon Hills — BYE
No. 5 Chula Vista vs. No. 12 Mar Vista - 11/07 at 7 p.m.
No. 2 Morse — BYE
No. 7 Santana vs. No. 10 Bonita Vista - 11/07 at 7 p.m.
No. 3 Monte Vista — BYE
No. 6 Fallbrook vs. No. 11 Valhalla - 11/07 at 7 p.m.
2025 California (CIF) San Diego Section Division 5-AA Football Bracket
No. 1 Maranatha Christian vs. No. 8 Rock Academy - 11/07 at 7 p.m.
No. 4 Calipatria vs. No. 5 Clairemont - 11/07 at 7 p.m.
No. 2 Palo Verde Valley vs. No. 7 O'Farrell - 11/07 at 7 p.m.
No. 3 Mountain Empire vs. No. 6 Victory Christian Academy - 11/07 at 7 p.m.
2025 California (CIF) San Diego Section Division 6 Football Bracket
No. 1 St. Joseph Academy — BYE
No. 4 Francis Parker vs. No. 5 Horizon Prep - 11/07 at 7 p.m.
No. 2 Borrego Springs — BYE
No. 3 Julian vs. No. 6 West Shores - 11/07 at 7 p.m.
