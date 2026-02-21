California CIF Southern Section High School Baseball Preseason Top 25 Rankings
The CIF Southern Section is home to some of the best high school baseball in the country. Programs like Harvard-Westlake, Corona, and most recently St. John Bosco, have tasted the pinnacle by lifting the Division 1 crown.
St. John Bosco opens the 2026 season as the No. 1 team in the section after returning the core of last year's dramatic 2025 CIF championship team thanks to the late-game heroics of Miles Clark in extra innings to beat Santa Margarita 3-2.
PRESEASON TOP 25 RANKINGS
1. ST. JOHN BOSCO
KEY RETURNERS: James Clark, SS, Sr. (Duke); Noah Everly, OF, Sr. (Seattle University); Moises Razo, 1B, Sr. (Long Beach State); Miles Clark, OF, Sr. (Duke); Gavin Cervantes, RHP, Sr. (Long Beach State); Brayden Krakowski, RHP, So.
2. ORANGE LUTHERAN
KEY RETURNERS: Gary Morse, P, Sr. (Tennessee); Hamilton Freidberg, OF, Sr. (UCLA); Brady Murrietta, C, Sr. (Texas);
3. HUNTINGTON BEACH
KEY RETURNERS: Jared Grindlinger, LHP, Jr.; Tanner Brown, LHP, Jr. (TCU); Jason Dunham, SS, Sr. (Long Beach State); Owen Bone, OF, Sr. (Cal Baptist); and Dane Cunningham, INF/RHP, Sr. (Cal Poly SLO).
4. HARVARD-WESTLAKE
KEY RETURNERS: James Tronstein, SS/OF, Sr. (Vanderbilt); Jake Chung, RHP, Sr. (Brown); Jake Kim, 1B/DH, Jr. (UCLA); Justin Kirchner, RHP, Jr. (Yale); Ethan Price, OF, Sr. (Santa Clara); Ira Rootman, OF, Jr. (Texas); James Venick, RHP, Jr. (USC).
5. CORONA
KEY RETURNER: Trey Ebel, SS, Sr. (Texas A&M); Anthony Murphy, CF, Sr.; (LSU); Jesiah Andrade, C, Sr.; Mason Sims, LHP, Jr.
6. NORCO
KEY RETURNERS: Dylan Seward, SS, Jr. (Tennessee); Marcus Blanton, OF, Sr.; Jordan Ayala, RHP/INF, So.; Elijah Alvarez, UTL, Jr.
7. JSERRA
KEY RETURNERS: Blake Bowen, OF, Sr. (Oregon State); Shane D’Arcy, 3B, Jr. (UC Irvine); Joey Koenig, SS/OF, Fr.; Aidan Kent, RHP, Jr. (Georgia); Aidan Rae, 3B/OF/RHP, Jr. (UCLA); Jax Janeski, UTL, So.
8. LA MIRADA
KEY RETURNERS: Luke Armijo, LHP, Jr. (Texas); Noah Dabela, LHP, Sr. (UC Santa Barbara); Kaden Corns, RHP, Sr.; Jacob Oropeza, RHP/1B, Sr.; and Justin Torres, C, Sr.
9. MATER DEI
KEY RETURNERS: Ezekiel Lara, CF, Sr. (Georgia Tech); Jackson Campbell, RHP, Sr. (Notre Dame); Kai Bratton, RHP, Sr. (Tennessee); and Brady Guth, SS, Jr. (Oklahoma State).
10. SIERRA CANYON
KEY RETURNERS: Mikhal Johnson, 1B/DH, Sr. (Harvard); Armando Solorio, RHP, Sr. (Westmont); Isaias Tirado, UTL, Sr.; Greyson Gullage, INF, Sr. (Cal Poly SLO); Sam Stoller, OF, Sr. (Pomona-Pitzer); Teddy Levin, OF, Sr. (Brandeis); Cody Gallegos, INF, Sr.; Dezi Delgado, C, Jr. (CSUN); and Sean Parrow, RHP, Jr. (LSU).
11. AQUINAS
KEY RETURNERS: Jonathan Tena, INF, Sr.; Jacob Bitonti, 1B, Sr.; Hayden Vanderhoof, RHP, Sr.
12. ROYAL
KEY RETUNERS: Dustin Dunwoody, P, Sr. (Arizona); Dean Barkman, P, Sr. (UC Santa Barbara); Colten Rainer, P, Sr. (UCLA); Peyton Visage, C, Sr.; and Noah Vasquez, SS, Sr.
13. CYPRESS
KEY RETURNERS: Noah Johnson, C, Sr. (Cal State Fullerton); Jake De Laquil, SS, Sr. (Air Force); Drew Slevcove, LHP, Sr. (UC Santa Barbara); Tate Belfanti, LHP, Jr. (TCU); and Tyler Vladic, CF, Jr. (Oregon).
14. SANTA MARGARITA
KEY RETURNERS: Brody Schumaker, INF, Sr. (TCU); Warren Gravely, C/1B/RHP, Sr. (Notre Dame); Chase Marlow, C/OF, Sr. (San Diego); Luke Blanchard, OF, Sr.; Andre Owens, UTL, Sr. (Oklahoma State); Vincent Milo, OF/RHP, Sr. (Trinity); Tyler Unter, INF/RHP, Sr. (Claremont McKenna); and Noah Darnell, LHP, Sr. (Harvard).
15. NOTRE DAME/SHERMAN OAKS
KEY RETURNERS: Jacob Madrid, C, Sr. (Oregon); Malakye Matsumoto, 3B/RHP, Sr. (Air Force); Beckett Berg, RHP, Jr. (Texas); AJ LaSota, RHP, Jr. (Virginia); Juju Diaz-Jones, RHP, Sr. (Cal); Lachlan Clark, RHP, Sr. (Ohio); Peter Jackson, RHP, Sr. (UC Santa Barbara); and Holden Newhouse, RHP, Sr. (LMU).
16. ARCADIA
KEY RETURNERS: Damian Catano, LHP/1B, Sr. (St. Mary’s); Jordan Vogel, SS, Jr.; Tyler Brereton, OF/3B/P, Jr.; Maverick Silva, C, Sr.; Aiden Soto, C/1B, Sr.; and Julian Salmon, UTL, Sr. (William Penn).
17. AYALA
KEY RETURNERS: Caleb Trugman, RHP/INF, Sr. (UC Santa Barbara); Jaden Valenzuela, OF, Sr. (UC Irvine); Elijah Duarte, C/INF, Sr. (Cal Baptist); Dylan Wood, 3B/OF, Sr.; and Easton Sarmiento, LHP/OF, Jr. (UC Santa Barbara).
18. CORONA CENTENNIAL
KEY RETURNERS: Aiden Simpson, SS/RHP, Sr.; Jacob Torres, RHP, Sr. (Nevada); Michael Nonis, C, Sr. (Nevada); Jesse Mendoza, OF/LHP, Fr.; Ethan Miller, SS/2B, Fr.; and Jaden Walk-Green, CF/RHP, Jr.
19. OAKS CHRISTIAN
KEY RETURNERS: Carson Sheffer, C, Sr. (Oklahoma State); Luke Puls, 1B, Sr. (Princeton); Christian Ipsen, RHP, Sr. (NYU); and Jack Brinkman, INF/RHP, Sr. (Rhodes College).
20. GAHR
KEY RETURNERS: Jake Ourique, RHP, Sr. (Oregon); Bryce Morrison, RHP/OF, Sr. (USC); Jorge Valdez, LHP, Sr. (CSUN); Anthony Ward, RHP, Sr. (Hope University); Andres Gonzalez, SS, Sr. (USC)
21. SOUTH HILLS
KEY RETURNERS: Justin Romero, P, Sr.; Christian Santoyo, P, Sr.; Nicholas Carillo, P, Sr. (La Verne); Pax Czubek, P, Jr.; Diego Villarreal, SS, Jr. (St. Mary’s); Carson Baker, UTL, Sr. (Azusa Pacific); Ayden Vieth, UTL, Sr.; and Gabe Guerrero, UTL, Sr.
22. EL DORADO
KEY RETURNERS: Brady Abner, C, Sr.; Xavi Cadena, CF, Sr. (Cal State Fullerton); Logan Steenburgen, RHP, Sr.; and David Domingo, IF, Sr.
23. SIMI VALLEY
KEY RETURNERS: Kyle Casey, LHP/SP, Sr.; Evan Rodriguez, CF/C, Jr.; Danny Pina, SS, Sr.; and Andrew Nicklaus, C/RF, Jr.
24. SANTIAGO CORONA
KEY RETURNERS: Ben Lewis Jr., RHP, Jr. (Oklahoma State); and Tommy Padilla, RHP, Sr. (UC Irvine); Striker Pence, RHP, So.
25. VILLA PARK
KEY RETURNERS: Aidan Young, OF, Sr.; Jack McGuire, P, Sr.; Dom Gutierrez, OF, Sr.; and Gunner Santillo, INF, Sr.
Bookmark High School on SI for all of the latest high school sports news.
To get live updates on your phone — as well as follow your favorite teams and top games — you can download the SBLive Sports app: