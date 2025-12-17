High School

California High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 16, 2025

See every California boys high school basketball final score from December 16, 2025

CJ Vafiadis

Rancho Mirage dribbles the ball against Canyon in a CIF-SS Division 2A playoff game in Rancho Mirage, Calif., on Tuesday, Feb. 18, 2025.
Rancho Mirage dribbles the ball against Canyon in a CIF-SS Division 2A playoff game in Rancho Mirage, Calif., on Tuesday, Feb. 18, 2025. / Taya Gray/The Desert Sun / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 California high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from the full slate of action.

California high school boys basketball final scores, results — December 16, 2025

AATSA 51, ASSA 42

AGBU 63, Newbury Park 50

Amador Valley 56, Benicia 54

American 51, Irvington 41

Anderson 57, Corning 48

Animo Leadership 67, Environmental Charter 34

Apple Valley 63, Adelanto 62

Arcadia 82, Glendale 34

Armijo 56, Johnson 52

Army-Navy 55, La Jolla 42

Baldwin Park 57, Pomona 23

Banning 90, Bethel Christian 26

Bella Vista 77, Highlands 31

Bentley 50, Concord 27

Berean Christian 54, AIMS College Prep 44

Big Bear 89, University Prep 45

Big Valley Christian 82, Modesto 14

Biggs 100, CORE Butte 25

Bishop's 71, Valhalla 33

Bonanza 65, Modoc 55

Bonita Vista 70, Otay Ranch 49

Brave Christian 66, Arroyo 40

Brawley 66, Indio 46

Bret Harte 65, Golden Sierra 28

Burbank 98, Florin 55

Cabrillo 74, Lakewood 55

California City 78, Boron 57

Calvary Baptist 58, Diamond Bar 57

Calvary Chapel 53, Huntington Park 30

Cathedral 60, Bravo 49

CCCA 42, Trinity Prep 35

Central Valley 69, Fall River 50

Central Valley Christian 50, Golden West 43

Chavez 51, Rosemont 46

Chino Hills 78, CSDR 31

Chowchilla 60, Avenal 12

Christian 63, Olympian 58

Citrus Hill 76, San Gorgonio 30

Clear Lake 59, Upper Lake 56

Coalinga 84, Hanford West 52

Corona 58, Granite Hills 17

Crescenta Valley 73, Burroughs 43

Crossroads 53, Venice 52

De Anza 53, Hercules 41

Deer Valley 87, Emerald 54

Del Campo 83, Cordova 45

Del Norte 64, Ferndale 41

Del Oro 69, Woodcreek 63

Desert Chapel 69, Weaver 34

Desert Christian Academy 56, Nuview Bridge 19

Desert Mirage 55, Borrego Springs 18

Dinuba 45, Central East 44

Dorsey 60, Lawndale 55

Dos Palos 61, Le Grand 52

Dos Pueblos 67, Rio Mesa 53

Downtown Magnets 103, Aspire Ollin 12

Drew 62, Crystal Springs Uplands 59

East Union 70, Bear Creek 60

Eisenhower 67, Bloomington 52

El Cerrito 74, Swett 68

El Rancho 55, Sierra Vista 52

Elsinore 72, Tahquitz 36

Entrepreneur 72, Crossroads Christian 41

Escalon 59, River Islands 56

Estancia 68, Lynwood 30

Fairfield 60, Valley 57

Faith Christian 47, SAEL 22

Forest Lake Christian 61, John Adams Academy Rsvl/Lin 54

Franklin 70, Granite Bay 59

Garden Grove 80, Laguna Beach 49

Gateway 58, Stuart Hall 53

Golden Valley 70, Ceres 51

Grant 100, Rodriguez 97

Harvard-Westlake 86, Punahou 42

Heritage 62, Liberty 56

Hesperia Christian 59, AAE 39

High Tech CV 61, El Cajon Valley 40

High Tech SD 66, St. Joseph Academy 45

Hollister 43, King City 34

Hoover 62, Muir 48

Hughson 50, Central Valley 49

Jefferson 48, Galileo 45

Katella 54, Loara 40

Kelseyville 68, Middletown 56

Kennedy 41, Norwalk 34

La Quinta 53, Santa Ana 39

Lakeview Leadership Academy 51, Lucerne Valley 47

Las Plumas 72, Red Bluff 42

Leland 57, Santa Teresa 49

Lemoore 72, Kings Christian 38

Liberty 64, Mariposa County 57

Lincoln 64, Wilcox 51

Lodi 75, Cosumnes Oaks 71

Lone Pine 63, Trona 38

Los Alamitos 73, Torrey Pines 53

Lower Lake 70, Fort Bragg 69

LPSR 59, Summit K2 32

Marin Academy 44, International 37

Maria Carrillo 60, Healdsburg 39

Marshall 75, The Academy - San Francisco 25

Marysville 75, Woodland 45

McClatchy 76, River City 54

Mendota 77, Riverdale 36

Millikan 98, Jordan 60

Mission Bay 44, Westview 40

Mission Oak 69, Lindsay 45

Montgomery 45, Coronado 35

Napa 39, Montgomery 37

Nevada Union 55, Vacaville 45

Nipomo 54, Lompoc 50

Oakmont 81, Sacramento Adventist 55

Orland 66, Willows 36

Orosi 70, Fowler 32

Oroville 48, Durham 45

Oxford Academy 66, CAMS 42

Pacheco 68, Orestimba 44

Patterson 47, Pitman 45

Petaluma 52, The Bay School 42

Pittsburg 45, Freedom 44

Placer 67, Antelope 54

Point Arena 73, Tomales 52

Point Loma 62, Canyon Hills 57

Poway 72, Ramona 64

Rancho Cotate 53, Santa Rosa 50

Rancho Verde 98, Norte Vista 83

Redding Christian 51, Hamilton 38

Redlands 52, Sultana 51

Reedley 70, Mt. Whitney 42

Rio Hondo Prep 68, United Christian Academy 27

Roosevelt 53, Hesperia 52

Roseland University Prep 60, Victory Christian Academy 54

Sacramento Waldorf 52, Sacramento Country Day 49

Salinas 66, Gilroy 41

San Bernardino 94, Norco 80

San Diego 75, Hoover 49

San Francisco Waldorf 75, Waldorf 26

San Jacinto Valley Academy 72, SJDLCS 22

Sanger West 75, Washington Union 45

Santa Barbara 92, Buena 51

Santa Clarita Christian 79, Lancaster Baptist 45

Santa Fe Christian 81, Rancho Buena Vista 47

Scripps Ranch 49, Maranatha Christian 44

Shadow Hills 60, Yucaipa 52

Sierra 58, Stagg 39

Silver Valley 56, Riverside Prep 53

Sonoma Academy 73, Calistoga 33

Sotomayor 67, Maywood CES 28

South Hills 47, Charter Oak 44

South Tahoe 88, Portola 60

Southwest SD 67, Granite Hills 50

SPXSMA 65, Marshall 59

St. Helena 64, Cloverdale 46

St. Mary's 73, Manteca 54

Steele Canyon 54, Mt. Carmel 50

Stern 35, Rise Kohyang 33

Summerville 49, Galt 30

Summit Leadership Academy 71, PAL Academy 9

Sutter 75, Colusa 45

Technology 22, Credo 20

Temecula Prep 77, San Jacinto Leadership Academy 43

Temescal Canyon 68, West Valley 52

Templeton 65, Morro Bay 55

Tesoro 63, Aliso Niguel 57

Thacher 2, Del Sol 0

The Palmdale Aerospace Academy 88, Desert Christian 38

Tokay 57, Wood 51

Tranquillity 39, Alpaugh 27

Trinity Christian 52, Vacaville Christian 45

Trinity Classical Academy 75, Hueneme 49

Triumph Charter 68, Wilson 51

Tulelake 55, Butte Valley 35

Twelve Bridges 78, Rio Linda 25

Ukiah 58, Analy 44

University Prep Value 66, Animo Venice 52

USC Hybrid 63, Legacy College Prep 13

Ventura 53, Pacifica 47

Viewpoint 74, Firebaugh 39

Villa Park 60, Brea Olinda 49

Vista Murrieta 74, Palm Springs 68

Warner 61, SET 47

Washington 56, James Logan 46

Webb 64, Santa Ana Valley 36

West 55, Waterford 26

West Campus 73, Foothill 53

West Hills 79, Mar Vista 31

West Park 56, Rocklin 46

Western 61, El Modena 34

Wheatland 59, East Nicolaus 32

Williams 60, Lindhurst 56

Windsor 46, Piner 34

WISH Academy 79, Alliance Ted K. Tajima 16

Woodrow Wilson 75, Compton 64

Yuba City 51, Pioneer 49

YULA 61, San Diego Jewish Academy 26

More Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/California