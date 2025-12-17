California High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 16, 2025
The 2025 California high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from the full slate of action.
AATSA 51, ASSA 42
AGBU 63, Newbury Park 50
Amador Valley 56, Benicia 54
American 51, Irvington 41
Anderson 57, Corning 48
Animo Leadership 67, Environmental Charter 34
Apple Valley 63, Adelanto 62
Arcadia 82, Glendale 34
Armijo 56, Johnson 52
Army-Navy 55, La Jolla 42
Baldwin Park 57, Pomona 23
Banning 90, Bethel Christian 26
Bella Vista 77, Highlands 31
Bentley 50, Concord 27
Berean Christian 54, AIMS College Prep 44
Big Bear 89, University Prep 45
Big Valley Christian 82, Modesto 14
Biggs 100, CORE Butte 25
Bishop's 71, Valhalla 33
Bonanza 65, Modoc 55
Bonita Vista 70, Otay Ranch 49
Brave Christian 66, Arroyo 40
Brawley 66, Indio 46
Bret Harte 65, Golden Sierra 28
Burbank 98, Florin 55
Cabrillo 74, Lakewood 55
California City 78, Boron 57
Calvary Baptist 58, Diamond Bar 57
Calvary Chapel 53, Huntington Park 30
Cathedral 60, Bravo 49
CCCA 42, Trinity Prep 35
Central Valley 69, Fall River 50
Central Valley Christian 50, Golden West 43
Chavez 51, Rosemont 46
Chino Hills 78, CSDR 31
Chowchilla 60, Avenal 12
Christian 63, Olympian 58
Citrus Hill 76, San Gorgonio 30
Clear Lake 59, Upper Lake 56
Coalinga 84, Hanford West 52
Corona 58, Granite Hills 17
Crescenta Valley 73, Burroughs 43
Crossroads 53, Venice 52
De Anza 53, Hercules 41
Deer Valley 87, Emerald 54
Del Campo 83, Cordova 45
Del Norte 64, Ferndale 41
Del Oro 69, Woodcreek 63
Desert Chapel 69, Weaver 34
Desert Christian Academy 56, Nuview Bridge 19
Desert Mirage 55, Borrego Springs 18
Dinuba 45, Central East 44
Dorsey 60, Lawndale 55
Dos Palos 61, Le Grand 52
Dos Pueblos 67, Rio Mesa 53
Downtown Magnets 103, Aspire Ollin 12
Drew 62, Crystal Springs Uplands 59
East Union 70, Bear Creek 60
Eisenhower 67, Bloomington 52
El Cerrito 74, Swett 68
El Rancho 55, Sierra Vista 52
Elsinore 72, Tahquitz 36
Entrepreneur 72, Crossroads Christian 41
Escalon 59, River Islands 56
Estancia 68, Lynwood 30
Fairfield 60, Valley 57
Faith Christian 47, SAEL 22
Forest Lake Christian 61, John Adams Academy Rsvl/Lin 54
Franklin 70, Granite Bay 59
Garden Grove 80, Laguna Beach 49
Gateway 58, Stuart Hall 53
Golden Valley 70, Ceres 51
Grant 100, Rodriguez 97
Harvard-Westlake 86, Punahou 42
Heritage 62, Liberty 56
Hesperia Christian 59, AAE 39
High Tech CV 61, El Cajon Valley 40
High Tech SD 66, St. Joseph Academy 45
Hollister 43, King City 34
Hoover 62, Muir 48
Hughson 50, Central Valley 49
Jefferson 48, Galileo 45
Katella 54, Loara 40
Kelseyville 68, Middletown 56
Kennedy 41, Norwalk 34
La Quinta 53, Santa Ana 39
Lakeview Leadership Academy 51, Lucerne Valley 47
Las Plumas 72, Red Bluff 42
Leland 57, Santa Teresa 49
Lemoore 72, Kings Christian 38
Liberty 64, Mariposa County 57
Lincoln 64, Wilcox 51
Lodi 75, Cosumnes Oaks 71
Lone Pine 63, Trona 38
Los Alamitos 73, Torrey Pines 53
Lower Lake 70, Fort Bragg 69
LPSR 59, Summit K2 32
Marin Academy 44, International 37
Maria Carrillo 60, Healdsburg 39
Marshall 75, The Academy - San Francisco 25
Marysville 75, Woodland 45
McClatchy 76, River City 54
Mendota 77, Riverdale 36
Millikan 98, Jordan 60
Mission Bay 44, Westview 40
Mission Oak 69, Lindsay 45
Montgomery 45, Coronado 35
Napa 39, Montgomery 37
Nevada Union 55, Vacaville 45
Nipomo 54, Lompoc 50
Oakmont 81, Sacramento Adventist 55
Orland 66, Willows 36
Orosi 70, Fowler 32
Oroville 48, Durham 45
Oxford Academy 66, CAMS 42
Pacheco 68, Orestimba 44
Patterson 47, Pitman 45
Petaluma 52, The Bay School 42
Pittsburg 45, Freedom 44
Placer 67, Antelope 54
Point Arena 73, Tomales 52
Point Loma 62, Canyon Hills 57
Poway 72, Ramona 64
Rancho Cotate 53, Santa Rosa 50
Rancho Verde 98, Norte Vista 83
Redding Christian 51, Hamilton 38
Redlands 52, Sultana 51
Reedley 70, Mt. Whitney 42
Rio Hondo Prep 68, United Christian Academy 27
Roosevelt 53, Hesperia 52
Roseland University Prep 60, Victory Christian Academy 54
Sacramento Waldorf 52, Sacramento Country Day 49
Salinas 66, Gilroy 41
San Bernardino 94, Norco 80
San Diego 75, Hoover 49
San Francisco Waldorf 75, Waldorf 26
San Jacinto Valley Academy 72, SJDLCS 22
Sanger West 75, Washington Union 45
Santa Barbara 92, Buena 51
Santa Clarita Christian 79, Lancaster Baptist 45
Santa Fe Christian 81, Rancho Buena Vista 47
Scripps Ranch 49, Maranatha Christian 44
Shadow Hills 60, Yucaipa 52
Sierra 58, Stagg 39
Silver Valley 56, Riverside Prep 53
Sonoma Academy 73, Calistoga 33
Sotomayor 67, Maywood CES 28
South Hills 47, Charter Oak 44
South Tahoe 88, Portola 60
Southwest SD 67, Granite Hills 50
SPXSMA 65, Marshall 59
St. Helena 64, Cloverdale 46
St. Mary's 73, Manteca 54
Steele Canyon 54, Mt. Carmel 50
Stern 35, Rise Kohyang 33
Summerville 49, Galt 30
Summit Leadership Academy 71, PAL Academy 9
Sutter 75, Colusa 45
Technology 22, Credo 20
Temecula Prep 77, San Jacinto Leadership Academy 43
Temescal Canyon 68, West Valley 52
Templeton 65, Morro Bay 55
Tesoro 63, Aliso Niguel 57
Thacher 2, Del Sol 0
The Palmdale Aerospace Academy 88, Desert Christian 38
Tokay 57, Wood 51
Tranquillity 39, Alpaugh 27
Trinity Christian 52, Vacaville Christian 45
Trinity Classical Academy 75, Hueneme 49
Triumph Charter 68, Wilson 51
Tulelake 55, Butte Valley 35
Twelve Bridges 78, Rio Linda 25
Ukiah 58, Analy 44
University Prep Value 66, Animo Venice 52
USC Hybrid 63, Legacy College Prep 13
Ventura 53, Pacifica 47
Viewpoint 74, Firebaugh 39
Villa Park 60, Brea Olinda 49
Vista Murrieta 74, Palm Springs 68
Warner 61, SET 47
Washington 56, James Logan 46
Webb 64, Santa Ana Valley 36
West 55, Waterford 26
West Campus 73, Foothill 53
West Hills 79, Mar Vista 31
West Park 56, Rocklin 46
Western 61, El Modena 34
Wheatland 59, East Nicolaus 32
Williams 60, Lindhurst 56
Windsor 46, Piner 34
WISH Academy 79, Alliance Ted K. Tajima 16
Woodrow Wilson 75, Compton 64
Yuba City 51, Pioneer 49
YULA 61, San Diego Jewish Academy 26